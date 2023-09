Kamienie milowe wymagające niewielkiej ilości kodu

Kamienie milowe Low-code w kontekście rozwoju oprogramowania odnoszą się do znaczących wskaźników ewolucji i przyjęcia podejść do tworzenia aplikacji low-code. Te kamienie milowe pomagają mierzyć i oceniać wpływ platform low-code na krajobraz tworzenia oprogramowania, jednocześnie badając najważniejsze czynniki kształtujące rozwój ekosystemu o low-code. Badając te kamienie milowe, branże i przedsiębiorstwa mogą lepiej zrozumieć technologie low-code, co umożliwi im wykorzystanie korzyści i transformację procesów tworzenia oprogramowania.

Początki platform low-code sięgają początku XXI wieku, kiedy dostawcy oprogramowania zaczęli oferować wizualne interfejsy programistyczne, aby uprościć zadania programistyczne. Pierwszy kamień milowy low-code można przypisać narzędziom Rapid Application Development (RAD), które zostały zaprojektowane w celu skrócenia czasu i złożoności tworzenia aplikacji. Narzędzia RAD skupiały się głównie na aplikacjach opartych na bazach danych, umożliwiając programistom tworzenie prostych formularzy i procesów opartych na danych bez pisania kodu.

Kolejnym znaczącym kamieniem milowym w ewolucji technologii low-code było pojawienie się systemów zarządzania procesami biznesowymi (BPM), które zapewniły zintegrowane środowisko do definiowania, modelowania i wykonywania procesów biznesowych. Narzędzia BPM usprawniły ruch low-code, umożliwiając użytkownikom biznesowym aktywne uczestnictwo w procesach tworzenia oprogramowania. Rewolucja BPM zaowocowała powszechnym przyjęciem w przedsiębiorstwach platform low-code do automatyzacji procesów o znaczeniu krytycznym, głównie w systemach ERP, CRM i zarządzania łańcuchem dostaw.

Niedawny wzrost popularności platform low-code można przypisać rozprzestrzenianiu się aplikacji internetowych i mobilnych oraz rosnącej potrzebie szybszych cykli programowania i wdrażania. Doprowadziło to do kolejnego niezwykłego kamienia milowego wymagającego niewielkiej low-code — wprowadzenia narzędzi no-code, takich jak AppMaster, zaprojektowanych do wizualnego tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. AppMaster umożliwia klientom tworzenie w pełni funkcjonalnych rozwiązań programowych bez konieczności programowania, wykorzystując interfejs drag-and-drop, projektanta procesów biznesowych, endpoints REST i WSS oraz obsługę popularnych baz danych i platform chmurowych.

W miarę dojrzewania rynku technologii low-code dostawcy zaczęli włączać możliwości sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, co stanowiło kolejny ważny kamień milowy w ekosystemie low-code. Platformy low-code oparte na sztucznej inteligencji mogą analizować historyczne dane projektu, przewidywać wzorce rozwoju, identyfikować wąskie gardła i sugerować optymalizacje, zwiększając w ten sposób jakość i wydajność aplikacji.

Godnym uwagi kamieniem milowym w zakresie low-code, obejmującym przyjęcie w branży, jest uznanie platform low-code przez wiodące firmy analityczne, takie jak Gartner i Forrester. Według firmy Gartner platformy aplikacji low-code będą odpowiedzialne za ponad 65% działalności związanej z tworzeniem aplikacji do 2024 r. Podobnie Forrester szacuje, że rynek aplikacji low-code wzrośnie do 21,2 miliarda dolarów do 2022 r., w porównaniu z zaledwie 3,8 miliarda dolarów w 2017 r. szerokie uznanie oznacza ogromny potencjał platform low-code w przekształcaniu krajobrazu tworzenia oprogramowania.

Pod względem statystycznym platformy low-code wykazały w ostatnich latach imponujący wzrost. Badanie przeprowadzone przez Evans Data Corporation wykazało, że 88% firm już korzysta lub planuje wdrożyć platformy low-code w celu usprawnienia procesów tworzenia aplikacji. Ponadto badanie przeprowadzone przez firmę Appian wykazało, że 91% organizacji uważa, że ​​przyjęcie platformy low-code zapewni im przewagę konkurencyjną.

Ważne jest, aby uznać integralną rolę, jaką projekty kierowane przez społeczność i projekty typu open source odgrywają we wzmacnianiu ruchu low-code. Pojawiło się wiele narzędzi open source low-code, umożliwiających programistom tworzenie aplikacji przy jednoczesnym dzieleniu się wiedzą, zasobami i najlepszymi praktykami z szerszą społecznością programistów. Te inicjatywy typu open source przyspieszyły przyjęcie platform low-code poprzez wspieranie współpracy, innowacji i eksperymentów.

Podsumowując, omówione tutaj kamienie milowe związane low-code wyjaśniają istotny wpływ, jaki platformy low-code mają na branżę tworzenia oprogramowania. Ciągła ewolucja technologii low-code na nowo definiuje tradycyjne procesy tworzenia oprogramowania, umożliwiając firmom skuteczniejsze reagowanie na zmieniające się wymagania rynku, przy jednoczesnej redukcji kosztów i ryzyka związanego z tworzeniem oprogramowania na zamówienie. W miarę ciągłego rozwoju platformy low-code, takie jak AppMaster, w najbliższej przyszłości spowodują zmianę paradygmatu w podejściu organizacji do rozwiązań programowych i ich dostarczaniu.