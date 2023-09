Les jalons Low-code dans le contexte du développement logiciel font référence aux marqueurs importants dans l’évolution et l’adoption d’approches de développement d’applications low-code. Ces étapes permettent de mesurer et d'évaluer l'impact des plates-formes low-code sur le paysage du développement logiciel, tout en examinant les facteurs critiques qui façonnent la croissance de l'écosystème low-code. En examinant ces jalons, les industries et les entreprises peuvent mieux comprendre les technologies low-code, leur permettant d’en exploiter les avantages et de transformer leurs processus de développement logiciel.

La création des plateformes low-code remonte au début des années 2000, lorsque les éditeurs de logiciels ont commencé à proposer des interfaces de développement visuelles pour simplifier les tâches de programmation. La première étape low-code remonte aux outils de développement rapide d'applications (RAD), conçus pour réduire le temps et la complexité impliqués dans le développement d'applications. Les outils RAD se concentrent principalement sur les applications basées sur des bases de données, permettant aux développeurs de créer des formulaires simples et des processus basés sur les données sans écrire de code.

Une autre étape importante dans l'évolution de la technologie low-code est l'émergence des systèmes de gestion des processus métier (BPM), qui fournissent un environnement intégré pour la définition, la modélisation et l'exécution des processus métier. Les outils BPM ont fait progresser le mouvement low-code en permettant aux utilisateurs professionnels de participer activement aux processus de développement logiciel. La révolution BPM a abouti à l'adoption généralisée de plates-formes low-code dans les entreprises pour automatiser les processus critiques, principalement dans les systèmes ERP, CRM et de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

La récente montée en popularité des plateformes low-code peut être attribuée à la prolifération des applications Web et mobiles et au besoin croissant de cycles de développement et de déploiement plus rapides. Cela a conduit à une autre étape remarquable low-code, l'introduction d'outils no-code comme AppMaster, conçus pour créer visuellement des applications backend, Web et mobiles. AppMaster permet aux clients de développer des solutions logicielles complètes sans aucune expérience de codage, en tirant parti d'une interface drag-and-drop, d'un concepteur de processus métier, endpoints REST et WSS et de la prise en charge des bases de données et plates-formes cloud populaires.

À mesure que le marché du low-code mûrissait, les fournisseurs ont commencé à intégrer des capacités d’IA et d’apprentissage automatique, marquant ainsi une nouvelle étape cruciale dans l’écosystème low-code. Les plates-formes low-code basées sur l'IA peuvent analyser les données historiques des projets, prédire les modèles de développement, identifier les goulots d'étranglement et suggérer des optimisations, améliorant ainsi la qualité et l'efficacité des applications.

Une étape importante low-code impliquant l’adoption par l’industrie est la reconnaissance des plateformes low-code par les principaux cabinets d’analystes tels que Gartner et Forrester. Selon Gartner, les plateformes d'applications low-code seront responsables de plus de 65 % de l'activité de développement d'applications d'ici 2024. De même, Forrester estime que le marché low-code atteindra 21,2 milliards de dollars d'ici 2022, contre seulement 3,8 milliards de dollars en 2017. une reconnaissance généralisée signifie l’énorme potentiel des plates-formes low-code pour transformer le paysage du développement logiciel.

En termes de statistiques, les plateformes low-code ont connu une croissance impressionnante ces dernières années. Une enquête menée par Evans Data Corporation a révélé que 88 % des entreprises utilisent déjà ou envisagent d'adopter des plateformes low-code pour améliorer les processus de développement d'applications. De plus, une étude d'Appian a révélé que 91 % des organisations pensaient que l'adoption d'une plate-forme low-code leur donnerait un avantage concurrentiel.

Il est important de reconnaître le rôle essentiel joué par les projets communautaires et open source dans le renforcement du mouvement low-code. De nombreux outils open source low-code ont vu le jour, permettant aux développeurs de créer des applications tout en partageant leurs connaissances, leurs ressources et leurs meilleures pratiques avec la communauté plus large du développement logiciel. Ces initiatives open source ont accéléré l'adoption de plateformes low-code en favorisant la collaboration, l'innovation et l'expérimentation.

En conclusion, les étapes du low-code abordées ici illustrent l'impact substantiel des plates-formes low-code sur l'industrie du développement logiciel. L'évolution continue de la technologie low-code redéfinit les processus de développement de logiciels traditionnels, permettant aux entreprises de répondre plus efficacement aux demandes changeantes du marché, tout en réduisant les coûts et les risques associés au développement de logiciels personnalisés. À mesure que les progrès se poursuivent, les plates-formes low-code, telles AppMaster, sont appelées à entraîner un changement de paradigme dans la manière dont les organisations abordent et fournissent des solutions logicielles dans un avenir prévisible.