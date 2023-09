Marcos de baixo código

Os marcos Low-code no contexto do desenvolvimento de software referem-se aos marcadores significativos na evolução e adoção de abordagens de desenvolvimento de aplicativos low-code. Esses marcos ajudam a medir e avaliar o impacto que as plataformas low-code têm no cenário de desenvolvimento de software, ao mesmo tempo que examinam os fatores críticos que moldam o crescimento do ecossistema low-code. Ao examinar estes marcos, as indústrias e as empresas podem obter uma melhor compreensão das tecnologias low-code, permitindo-lhes aproveitar os benefícios e transformar os seus processos de desenvolvimento de software.

O início das plataformas low-code remonta ao início dos anos 2000, quando os fornecedores de software começaram a oferecer interfaces de desenvolvimento visual para simplificar as tarefas de programação. O primeiro marco low-code pode ser rastreado até as ferramentas Rapid Application Development (RAD), que foram projetadas para diminuir o tempo e a complexidade envolvidos no desenvolvimento de aplicativos. As ferramentas RAD focavam principalmente em aplicativos orientados a banco de dados, permitindo que os desenvolvedores criassem formulários simples e processos orientados a dados sem escrever código.

Outro marco significativo na evolução da tecnologia low-code é o surgimento dos sistemas Business Process Management (BPM), que forneceram um ambiente integrado para definição, modelagem e execução de processos de negócios. As ferramentas de BPM avançaram no movimento low-code, permitindo que os usuários corporativos participassem ativamente dos processos de desenvolvimento de software. A revolução BPM resultou na adoção generalizada de plataformas low-code nas empresas para automatizar processos de missão crítica, principalmente em ERP, CRM e sistemas de gestão da cadeia de abastecimento.

O recente aumento na popularidade de plataformas low-code pode ser atribuído à proliferação de aplicações web e móveis e à necessidade crescente de ciclos de desenvolvimento e implantação mais rápidos. Isso levou a outro marco notável low-code, a introdução de ferramentas no-code como AppMaster, projetadas para criar visualmente aplicativos backend, web e móveis. AppMaster permite que os clientes desenvolvam soluções de software completas sem nenhuma experiência de codificação, aproveitando uma interface drag-and-drop, designer de processos de negócios, endpoints REST e WSS e suporte para bancos de dados populares e plataformas em nuvem.

À medida que o mercado low-code amadureceu, os fornecedores começaram a incorporar recursos de IA e de aprendizado de máquina, marcando outro marco crítico no ecossistema low-code. As plataformas low-code alimentadas por IA podem analisar dados históricos de projetos, prever padrões de desenvolvimento, identificar gargalos e sugerir otimizações, melhorando assim a qualidade e a eficiência dos aplicativos.

Um marco digno de nota low-code envolvendo a adoção da indústria é o reconhecimento de plataformas low-code pelas principais empresas de análise, como Gartner e Forrester. De acordo com o Gartner, as plataformas de aplicativos low-code serão responsáveis ​​por mais de 65% da atividade de desenvolvimento de aplicativos até 2024. Da mesma forma, a Forrester estima que o mercado low-code crescerá para US$ 21,2 bilhões até 2022, contra apenas US$ 3,8 bilhões em 2017. Isso o reconhecimento generalizado significa o enorme potencial das plataformas low-code na transformação do cenário de desenvolvimento de software.

Em termos de estatísticas, as plataformas low-code têm apresentado um crescimento impressionante nos últimos anos. Uma pesquisa realizada pela Evans Data Corporation informou que 88% das empresas já utilizam ou planejam adotar plataformas low-code para melhorar os processos de desenvolvimento de aplicações. Além disso, um estudo da Appian descobriu que 91% das organizações acreditam que a adoção de uma plataforma low-code lhes daria uma vantagem competitiva.

É importante reconhecer o papel integral desempenhado pelos projetos de código aberto e conduzidos pela comunidade no reforço do movimento low-code. Surgiram inúmeras ferramentas low-code de código aberto, permitindo que os desenvolvedores criassem aplicativos enquanto compartilhavam conhecimento, recursos e práticas recomendadas com a comunidade mais ampla de desenvolvimento de software. Estas iniciativas de código aberto aceleraram a adoção de plataformas low-code, promovendo a colaboração, a inovação e a experimentação.

Concluindo, os marcos do low-code discutidos aqui elucidam o impacto substancial que as plataformas low-code têm na indústria de desenvolvimento de software. A evolução contínua da tecnologia low-code está a redefinir os processos tradicionais de desenvolvimento de software, permitindo que as empresas respondam de forma mais eficaz às novas exigências do mercado, ao mesmo tempo que reduzem custos e riscos associados ao desenvolvimento de software personalizado. À medida que os avanços continuam, as plataformas low-code, como o AppMaster, estão preparadas para impulsionar uma mudança de paradigma na forma como as organizações abordam e fornecem soluções de software no futuro próximo.