Low-code Meilensteine ​​im Kontext der Softwareentwicklung beziehen sich auf die bedeutenden Markierungen in der Entwicklung und Einführung von low-code Anwendungsentwicklungsansätzen. Diese Meilensteine ​​helfen dabei, die Auswirkungen zu messen und zu bewerten, die low-code Plattformen auf die Softwareentwicklungslandschaft haben, und untersuchen gleichzeitig die entscheidenden Treiber, die das Wachstum des low-code Ökosystems prägen. Durch die Untersuchung dieser Meilensteine ​​können Branchen und Unternehmen ein besseres Verständnis der low-code Technologien erlangen und so die Vorteile nutzen und ihre Softwareentwicklungsprozesse transformieren.

Die Anfänge von low-code Plattformen gehen auf die frühen 2000er Jahre zurück, als Softwareanbieter damit begannen, visuelle Entwicklungsschnittstellen anzubieten, um Programmieraufgaben zu vereinfachen. Der erste low-code Meilenstein lässt sich auf RAD-Tools (Rapid Application Development) zurückführen, die darauf ausgelegt sind, den Zeitaufwand und die Komplexität der Anwendungsentwicklung zu verringern. RAD-Tools konzentrierten sich hauptsächlich auf datenbankgesteuerte Anwendungen und ermöglichten es Entwicklern, einfache Formulare und datengesteuerte Prozesse zu erstellen, ohne Code schreiben zu müssen.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der low-code Technologie ist die Entstehung von Business Process Management (BPM)-Systemen, die eine integrierte Umgebung für die Definition, Modellierung und Ausführung von Geschäftsprozessen bereitstellten. BPM-Tools haben die low-code -Bewegung vorangetrieben, indem sie es Geschäftsanwendern ermöglicht haben, sich aktiv an Softwareentwicklungsprozessen zu beteiligen. Die BPM-Revolution führte zur weit verbreiteten Einführung von low-code Plattformen in Unternehmen zur Automatisierung geschäftskritischer Prozesse, hauptsächlich in ERP-, CRM- und Supply-Chain-Management-Systemen.

Der jüngste Anstieg der Popularität von low-code Plattformen ist auf die Verbreitung von Web- und Mobilanwendungen und den zunehmenden Bedarf an schnelleren Entwicklungs- und Bereitstellungszyklen zurückzuführen. Dies hat zu einem weiteren bemerkenswerten low-code Meilenstein geführt, der Einführung von no-code Tools wie AppMaster, die für die visuelle Erstellung von Backend-, Web- und Mobilanwendungen entwickelt wurden. AppMaster ermöglicht es Kunden, voll funktionsfähige Softwarelösungen ohne Programmierkenntnisse zu entwickeln und dabei eine drag-and-drop Schnittstelle, einen Geschäftsprozessdesigner, REST- und WSS- endpoints sowie Unterstützung für gängige Datenbanken und Cloud-Plattformen zu nutzen.

Mit zunehmender Reife des low-code Marktes begannen die Anbieter, KI- und maschinelle Lernfunktionen zu integrieren, was einen weiteren wichtigen Meilenstein im low-code Ökosystem markierte. KI-gestützte low-code Plattformen können historische Projektdaten analysieren, Entwicklungsmuster vorhersagen, Engpässe identifizieren und Optimierungen vorschlagen und so die Qualität und Effizienz von Anwendungen verbessern.

Ein bemerkenswerter low-code Meilenstein im Zusammenhang mit der Branchenakzeptanz ist die Anerkennung von low-code Plattformen durch führende Analystenfirmen wie Gartner und Forrester. Laut Gartner werden low-code Anwendungsplattformen bis 2024 für über 65 % der Anwendungsentwicklungsaktivitäten verantwortlich sein. Ebenso schätzt Forrester, dass der low-code Markt bis 2022 auf 21,2 Milliarden US-Dollar anwachsen wird, gegenüber nur 3,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017. Dies Die weit verbreitete Anerkennung zeigt das enorme Potenzial von low-code -Plattformen für die Transformation der Softwareentwicklungslandschaft.

Statistiken zufolge haben low-code -Plattformen in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet. Eine von der Evans Data Corporation durchgeführte Umfrage ergab, dass 88 % der Unternehmen bereits low-code -Plattformen nutzen oder deren Einführung planen, um Anwendungsentwicklungsprozesse zu verbessern. Darüber hinaus ergab eine Studie von Appian, dass 91 % der Unternehmen davon überzeugt waren, dass die Einführung einer low-code Plattform ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen würde.

Es ist wichtig, die wesentliche Rolle anzuerkennen, die Community-gesteuerte und Open-Source-Projekte bei der Stärkung der low-code Bewegung spielen. Es sind zahlreiche Open-Source- low-code Tools entstanden, die es Entwicklern ermöglichen, Anwendungen zu erstellen und gleichzeitig Wissen, Ressourcen und Best Practices mit der breiteren Softwareentwicklungs-Community zu teilen. Diese Open-Source-Initiativen haben die Einführung von low-code -Plattformen beschleunigt, indem sie Zusammenarbeit, Innovation und Experimente gefördert haben.

Zusammenfassend verdeutlichen die hier besprochenen low-code -Meilensteine ​​die erheblichen Auswirkungen, die low-code Plattformen auf die Softwareentwicklungsbranche haben. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der low-code Technologie definiert traditionelle Softwareentwicklungsprozesse neu und ermöglicht es Unternehmen, effektiver auf sich ändernde Marktanforderungen zu reagieren und gleichzeitig die mit der kundenspezifischen Softwareentwicklung verbundenen Kosten und Risiken zu reduzieren. Da die Fortschritte weiter voranschreiten, werden low-code -Plattformen wie AppMaster in absehbarer Zukunft einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise vorantreiben, wie Unternehmen Softwarelösungen angehen und bereitstellen.