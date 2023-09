Low-code mijlpalen in de context van softwareontwikkeling verwijzen naar de belangrijke markeringen in de evolutie en adoptie van low-code applicatieontwikkelingsbenaderingen. Deze mijlpalen helpen bij het meten en evalueren van de impact die low-code platforms hebben op het softwareontwikkelingslandschap, terwijl ook de kritische factoren worden onderzocht die de groei van het low-code ecosysteem vormgeven. Door deze mijlpalen te onderzoeken kunnen industrieën en bedrijven een beter inzicht krijgen in low-code technologieën, waardoor ze de voordelen kunnen benutten en hun softwareontwikkelingsprocessen kunnen transformeren.

Het ontstaan ​​van low-code platforms dateert uit het begin van de jaren 2000, toen softwareleveranciers visuele ontwikkelingsinterfaces begonnen aan te bieden om programmeertaken te vereenvoudigen. De eerste low-code mijlpaal is terug te voeren op Rapid Application Development (RAD)-tools, die zijn ontworpen om de tijd en complexiteit die gepaard gaan met applicatie-ontwikkeling te verminderen. RAD-tools waren vooral gericht op databasegestuurde applicaties, waardoor ontwikkelaars eenvoudige formulieren en datagestuurde processen konden creëren zonder code te schrijven.

Een andere belangrijke mijlpaal in de evolutie van low-code technologie is de opkomst van Business Process Management (BPM)-systemen, die een geïntegreerde omgeving boden voor het definiëren, modelleren en uitvoeren van bedrijfsprocessen. BPM-tools bevorderden de low-code beweging door zakelijke gebruikers actief te laten deelnemen aan softwareontwikkelingsprocessen. De BPM-revolutie resulteerde in de wijdverbreide adoptie van low-code platforms in ondernemingen voor het automatiseren van bedrijfskritische processen, voornamelijk in ERP-, CRM- en supply chain management-systemen.

De recente stijging in de populariteit van low-code platforms kan worden toegeschreven aan de proliferatie van web- en mobiele applicaties en de toenemende behoefte aan snellere ontwikkelings- en implementatiecycli. Dit heeft geleid tot een nieuwe opmerkelijke mijlpaal op low-code, de introductie van no-code tools zoals AppMaster, ontworpen om backend-, web- en mobiele applicaties visueel te creëren. AppMaster stelt klanten in staat volledig uitgeruste softwareoplossingen te ontwikkelen zonder enige codeerervaring, door gebruik te maken van een drag-and-drop interface, bedrijfsprocesontwerper, REST- en WSS- endpoints en ondersteuning voor populaire databases en cloudplatforms.

Naarmate de low-code markt volwassener werd, begonnen leveranciers AI- en machine learning-mogelijkheden te integreren, wat een nieuwe cruciale mijlpaal markeerde in het low-code ecosysteem. AI-aangedreven low-code platforms kunnen historische projectgegevens analyseren, ontwikkelingspatronen voorspellen, knelpunten identificeren en optimalisaties voorstellen, waardoor de kwaliteit en efficiëntie van applicaties worden verbeterd.

Een opmerkelijke low-code mijlpaal op het gebied van adoptie door de industrie is de erkenning van low-code platforms door toonaangevende analistenbureaus als Gartner en Forrester. Volgens Gartner zullen low-code applicatieplatforms in 2024 verantwoordelijk zijn voor ruim 65% van de applicatieontwikkelingsactiviteiten. Op dezelfde manier schat Forrester dat de low-code markt in 2022 zal groeien tot 21,2 miljard dollar, tegen slechts 3,8 miljard dollar in 2017. Dit wijdverbreide erkenning duidt op het enorme potentieel van low-code platforms bij het transformeren van het softwareontwikkelingslandschap.

Statistisch gezien hebben low-code platforms de afgelopen jaren een indrukwekkende groei laten zien. Uit een onderzoek van Evans Data Corporation blijkt dat 88% van de bedrijven al low-code platforms gebruikt of van plan is deze te gaan gebruiken om de ontwikkelingsprocessen van applicaties te verbeteren. Bovendien bleek uit een onderzoek van Appian dat 91% van de organisaties geloofde dat het adopteren van een low-code platform hen een concurrentievoordeel zou opleveren.

Het is belangrijk om de integrale rol te erkennen die door gemeenschapsgestuurde en open-sourceprojecten wordt gespeeld bij het versterken van de low-code beweging. Er zijn talloze open-source low-code -tools ontstaan, waardoor ontwikkelaars applicaties kunnen creëren en tegelijkertijd kennis, bronnen en best practices kunnen delen met de bredere softwareontwikkelingsgemeenschap. Deze open source-initiatieven hebben de adoptie van low-code platforms versneld door samenwerking, innovatie en experimenten te bevorderen.

Ter afsluiting verduidelijken de hier besproken low-code mijlpalen de substantiële impact die low-code platforms hebben op de softwareontwikkelingsindustrie. De voortdurende evolutie van low-code technologie herdefiniëert traditionele softwareontwikkelingsprocessen, waardoor bedrijven effectiever kunnen reageren op de veranderende marktvraag, terwijl de kosten en risico's die gepaard gaan met de ontwikkeling van op maat gemaakte software worden verlaagd. Naarmate de ontwikkelingen zich voortzetten, zullen low-code platforms, zoals AppMaster, in de nabije toekomst een paradigmaverschuiving teweegbrengen in de manier waarop organisaties softwareoplossingen benaderen en leveren.