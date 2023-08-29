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Основные этапы использования кода

29, авг. 2023

Вехи Low-code в контексте разработки программного обеспечения относятся к важным маркерам в эволюции и принятии подходов к разработке приложений low-code. Эти вехи помогают измерить и оценить влияние, которое платформы low-code оказывают на среду разработки программного обеспечения, а также изучить критически важные движущие силы, формирующие рост экосистемы low-code. Изучая эти вехи, отрасли и предприятия смогут лучше понять технологии low-code, что позволит им воспользоваться преимуществами и преобразовать процессы разработки программного обеспечения.

Появление платформ low-code относится к началу 2000-х годов, когда поставщики программного обеспечения начали предлагать визуальные интерфейсы разработки для упрощения задач программирования. Первую веху в области low-code можно отнести к инструментам быстрой разработки приложений (RAD), которые были разработаны для сокращения времени и сложности разработки приложений. Инструменты RAD в первую очередь ориентированы на приложения, управляемые базами данных, позволяя разработчикам создавать простые формы и процессы, управляемые данными, без написания кода.

Еще одной важной вехой в развитии технологии low-code является появление систем управления бизнес-процессами (BPM), которые предоставили интегрированную среду для определения, моделирования и выполнения бизнес-процессов. Инструменты BPM продвинули движение low-code, позволив бизнес-пользователям активно участвовать в процессах разработки программного обеспечения. Революция BPM привела к широкому внедрению на предприятиях платформ low-code для автоматизации критически важных процессов, главным образом в ERP, CRM и системах управления цепочками поставок.

Недавний всплеск популярности платформ low-code можно объяснить распространением веб-приложений и мобильных приложений, а также растущей потребностью в ускорении циклов разработки и развертывания. Это привело к еще одной замечательной вехе в области low-code — появлению инструментов no-code, таких как AppMaster, предназначенных для визуального создания серверных, веб- и мобильных приложений. AppMaster позволяет клиентам разрабатывать полнофункциональные программные решения без какого-либо опыта программирования, используя интерфейс drag-and-drop, дизайнер бизнес-процессов, endpoints REST и WSS, а также поддержку популярных баз данных и облачных платформ.

По мере развития рынка low-code поставщики начали внедрять возможности искусственного интеллекта и машинного обучения, что стало еще одной важной вехой в экосистеме low-code. Платформы low-code на базе искусственного интеллекта могут анализировать исторические данные проекта, прогнозировать закономерности разработки, выявлять узкие места и предлагать варианты оптимизации, тем самым повышая качество и эффективность приложений.

Примечательной вехой внедрения low-code в отрасли является признание платформ low-code ведущими аналитическими фирмами, такими как Gartner и Forrester. По данным Gartner, к 2024 году на платформы приложений low-code будет приходиться более 65% деятельности по разработке приложений. Аналогичным образом, по оценкам Forrester, рынок low-code вырастет до 21,2 миллиарда долларов к 2022 году по сравнению с всего лишь 3,8 миллиарда долларов в 2017 году. Широкое признание означает огромный потенциал платформ low-code в преобразовании ландшафта разработки программного обеспечения.

С точки зрения статистики, в последние годы low-code платформы продемонстрировали впечатляющий рост. Опрос, проведенный Evans Data Corporation, показал, что 88% компаний уже используют или планируют внедрить платформы low-code для улучшения процессов разработки приложений. Кроме того, исследование Appian показало, что 91% организаций считают, что внедрение платформы low-code даст им конкурентное преимущество.

Важно признать важную роль, которую играют проекты с открытым исходным кодом, управляемые сообществом, в поддержке движения low-code. Появилось множество инструментов low-code с открытым исходным кодом, позволяющих разработчикам создавать приложения, одновременно делясь знаниями, ресурсами и передовым опытом с более широким сообществом разработчиков программного обеспечения. Эти инициативы с открытым исходным кодом ускорили внедрение платформ low-code способствуя сотрудничеству, инновациям и экспериментам.

В заключение отметим, что обсуждаемые здесь вехи low-code проливают свет на существенное влияние, которое платформы low-code оказывают на индустрию разработки программного обеспечения. Непрерывная эволюция технологии low-code пересматривает традиционные процессы разработки программного обеспечения, позволяя предприятиям более эффективно реагировать на меняющиеся требования рынка, одновременно снижая затраты и риски, связанные с разработкой программного обеспечения на заказ. По мере дальнейшего развития платформы low-code, такие как AppMaster, призваны привести к изменению парадигмы подхода организаций к предоставлению программных решений в обозримом будущем.

Изучите больше терминов:
Доступность с низким уровнем кода Заголовки с низким кодом Истории пользователей с низким кодом Методика Low-code Мобильная версия с низким кодом Моделирование с низким уровнем кода Низкая рентабельность инвестиций (возврат инвестиций) Отзывы пользователей о сокращенном коде Отчеты с низким кодом Партнерство с низким уровнем кода Путь успеха с низким кодом Развертывание с минимальным использованием кода Ресурсы с низким кодом Роли и обязанности с низким кодом Сертификация Low-code Торговая площадка с низким кодом

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