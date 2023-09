La programmazione basata su modelli (MDP) è un paradigma nello sviluppo di software che enfatizza la creazione di un'astrazione di livello superiore della logica dell'applicazione sottostante, dei modelli di dati e del comportamento del sistema, generando codice sorgente da modelli convalidati. L'obiettivo principale di MDP è consentire uno sviluppo, una manutenibilità e una riusabilità più rapidi ed efficienti del software concentrandosi su rappresentazioni del sistema più astratte e leggibili dall'uomo. Questo approccio è in linea con i principi DDD (Domain-Driven Design), in cui gli sviluppatori si concentrano sul dominio aziendale, risolvendo problemi del mondo reale senza impantanarsi nei dettagli di programmazione di basso livello.

In MDP, gli sviluppatori creano una rappresentazione astratta o un modello di un sistema, catturandone i concetti fondamentali, le relazioni e i modelli comportamentali. Questi modelli sono definiti utilizzando un linguaggio o una notazione di modellazione specifica, solitamente basata su modelli specifici del dominio (DSM), Unified Modeling Language (UML) o altre rappresentazioni grafiche o testuali. I modelli vengono poi trasformati in codice sorgente eseguibile attraverso un processo di generazione del codice, che può essere manuale, semiautomatico o completamente automatico.

L'uso dell'MDP è evidente in molti settori, tra cui quello aerospaziale, automobilistico, bancario, sanitario e delle telecomunicazioni. Aiuta ad affrontare la crescente complessità dei sistemi software e la crescente pressione sui team di sviluppo software affinché forniscano applicazioni di alta qualità, scalabili e manutenibili in tempi e budget ristretti. La ricerca ha dimostrato che MDP può aumentare la produttività fino a 10 volte e ridurre i costi di sviluppo fino a tre volte rispetto agli approcci di programmazione tradizionali come la programmazione orientata agli oggetti (OOP) e la programmazione procedurale.

Un esempio notevole di MDP nella pratica è la piattaforma no-code AppMaster . Consente ai clienti di creare applicazioni backend, Web e mobili creando visivamente modelli di dati (schema di database), logica di business (definita come processi aziendali) tramite Visual BP Designer, API REST ed endpoint WSS. Per le applicazioni web e mobili, gli utenti possono creare un'interfaccia utente con funzionalità drag-and-drop, definire la logica aziendale per ciascun componente e rendere un'applicazione completamente interattiva. AppMaster supporta diverse tecnologie moderne, tra cui Go (golang) per backend, framework Vue3 e JS/TS per applicazioni web, Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS.

AppMaster ha rivoluzionato il processo di sviluppo del software incorporando al suo interno i principi MDP. Consente sia ai non programmatori che agli sviluppatori di software professionisti di creare, mantenere e modificare applicazioni in modo rapido, efficiente e conveniente. Generando applicazioni da zero, elimina il debito tecnico, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sul miglioramento e sull'evoluzione delle proprie applicazioni nel tempo senza preoccuparsi dei problemi del codice legacy.

Un aspetto essenziale di MDP è il processo di generazione del codice, che si basa su trasformazioni di modelli e strumenti di generazione del codice. Sono disponibili numerosi strumenti di questo tipo, comprese soluzioni open source, commerciali e proprietarie. Possono applicare diverse tecniche di trasformazione, come trasformazioni basate su regole, generazione di codice basata su modelli e approcci personalizzati. La scelta dello strumento giusto dipende dalle esigenze specifiche, dalla complessità e dalla scala del progetto, nonché dal livello di competenza e familiarità del team di sviluppo con un particolare linguaggio di modellazione e il set di strumenti.

MDP presenta anche alcune potenziali sfide e limitazioni. Ad esempio, potrebbe esserci una curva di apprendimento associata all'adozione di nuovi linguaggi, strumenti e tecniche di modellazione. Gli sviluppatori potrebbero anche incontrare difficoltà nella comprensione, risoluzione dei problemi e manutenzione del codice generato, soprattutto se gli strumenti di generazione del codice non sono ben progettati, ben documentati o aggiornati frequentemente. Tuttavia, con la maturazione degli strumenti e delle piattaforme MDP, si prevede che queste sfide diminuiranno nel tempo.

Nel complesso, la programmazione basata su modelli offre un approccio promettente per gestire la crescente complessità dello sviluppo software in vari settori e casi d’uso. Sfruttando la potenza dell'astrazione, della visualizzazione e dell'automazione, MDP consente agli sviluppatori di concentrarsi sui problemi del mondo reale e di offrire valore ai clienti, anziché dedicare tempo ai dettagli di programmazione di basso livello. La piattaforma no-code AppMaster esemplifica le funzionalità di MDP, fornendo una soluzione accessibile, flessibile ed efficiente per creare applicazioni web, mobili e backend di alta qualità per un'ampia gamma di requisiti aziendali.