تشير برمجة الويب، وهي عنصر حاسم في مجال تطوير البرمجيات المتطور باستمرار، إلى عملية تصميم وبناء وصيانة تطبيقات الويب التي يتم استضافتها وتنفيذها والوصول إليها عبر الإنترنت. برمجة الويب، هي مجموعة فرعية متكاملة من المجال الأوسع لنماذج البرمجة، وتشمل مجموعة متنوعة من المكونات، بما في ذلك إنشاء قواعد البيانات ومعالجتها، وتنفيذ المنطق من جانب الخادم، وتصميم واجهة المستخدم، والبرمجة النصية من جانب العميل، والشبكات، والنشر.

في المشهد الرقمي المعاصر، احتلت برمجة الويب مركز الصدارة حيث تسعى الشركات والمؤسسات والأفراد إلى إنشاء تواجدهم عبر الإنترنت والحفاظ عليه وتقديم تطبيقات ويب تتمحور حول المستخدم وتفاعلية وفعالة. وفقًا للإحصاءات، يوجد حاليًا أكثر من 1.8 مليار موقع ويب، مع تزايد العدد باستمرار، مما يسلط الضوء على أهمية برمجة الويب وانتشارها في كل مكان.

تتكون برمجة الويب في جوهرها عادةً من مكونين رئيسيين: البرمجة من جانب العميل (الواجهة الأمامية) والبرمجة من جانب الخادم (الواجهة الخلفية). تتضمن برمجة الواجهة الأمامية تصميم وتنفيذ واجهة المستخدم، والعرض في متصفح المستخدم، والتعامل مع التفاعلات مع المستخدم. يستخدم مطورو الواجهة الأمامية عادةً لغات الترميز (مثل HTML وCSS)، ولغات البرمجة النصية (مثل JavaScript وTypeScript)، ومكتبات الويب الحديثة أو أطر العمل (مثل Vue، وReact، وAngular) لإنشاء واجهات مستخدم جذابة بصريًا، ويمكن الوصول إليها، وسريعة الاستجابة. .

من ناحية أخرى، تعد البرمجة الخلفية مسؤولة عن إدارة المنطق والبنية التحتية واستمرارية تطبيقات الويب. يعمل مطورو الواجهة الخلفية مع لغات الخادم (مثل Go وPython وJava وRuby) وقواعد البيانات (مثل PostgreSQL وMySQL وMongoDB) وبرامج خادم الويب (مثل Apache وNginx) وأطر التطبيقات (مثل Express وNginx). Django، Rails) لإنشاء تطبيقات ويب قابلة للتطوير وفعالة وموثوقة. تتضمن البرمجة الخلفية أيضًا التعامل مع تخزين البيانات واسترجاعها وأمانها والمصادقة والتوجيه وتطوير واجهة برمجة التطبيقات (API).

أحد الجوانب الرئيسية لبرمجة الويب الحديثة هو تنفيذ واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي تتيح الاتصال بين مكونات الواجهة الأمامية والخلفية. ظهرت واجهات برمجة تطبيقات RESTful كأسلوب معماري شائع لبناء تطبيقات ويب منفصلة وقابلة للتطوير. تستخدم واجهات برمجة التطبيقات هذه عادةً بروتوكول HTTP وJSON أو XML لتبادل البيانات، مما يسهل التكامل السلس وقابلية التشغيل البيني لمكونات الويب المختلفة.

شهدت صناعة البرمجيات في السنوات الأخيرة ظهور منصات قوية no-code low-code تساعد المطورين على بناء تطبيقات الويب بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى خبرة واسعة في مجال البرمجة. AppMaster ، وهي منصة تطوير no-code ، تجسد هذا الاتجاه، مما يسمح للعملاء بإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بشكل مرئي باستخدام طرق drag-and-drop ، مع إنشاء التعليمات البرمجية المصدر ودمج مكونات الويب المختلفة بسلاسة.

تتيح منصة AppMaster الشاملة للعملاء تصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints API بشكل مرئي، مما يسمح بإجراء تعديلات سريعة وفعالة كلما لزم الأمر. بالإضافة إلى ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء مكونات مختلفة لتطبيقات الويب، بما في ذلك تطبيقات الواجهة الخلفية في Go، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin مع Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. كما توفر المنصة أيضًا إمكانية الإنشاء التلقائي لوثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) والنصوص البرمجية لترحيل قاعدة البيانات، مما يعزز عملية التطوير السلسة.

علاوة على ذلك، فإن النهج القائم على الخادم الذي تستخدمه AppMaster يمكّن العملاء من تحديث واجهة المستخدم والمنطق وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. علاوة على ذلك، فإن توافقه مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql واستخدام التطبيقات الخلفية المترجمة عديمة الحالة والمكتوبة بلغة Go يسمح لتطبيقات AppMaster بإظهار قابلية التوسع الملحوظة في حالات الاستخدام المختلفة، بدءًا من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات.

في الختام، تعد برمجة الويب عنصرًا أساسيًا في مشهد تطوير البرمجيات في العصر الحديث، مما يتيح إنشاء ونشر وصيانة تطبيقات الويب التفاعلية والقوية والقابلة للتطوير. وقد أحدث ظهور المنصات no-code مثل AppMaster ثورة في هذا المجال، مما سمح للمطورين ببناء تطبيقات عالية الجودة بسرعة وفعالية من حيث التكلفة، مع التخلص من الديون التقنية وضمان التكامل السلس بين مكونات الويب المختلفة. مع التطور المستمر لنماذج وتقنيات برمجة الويب، يمكن للمطورين والشركات على حد سواء الاستفادة من قوة تطبيقات الويب لتلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات والمتطلبات في عالم رقمي دائم النمو.