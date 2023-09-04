البرمجة الحتمية هي نموذج برمجة مهيمن حيث يتم تعريف الخوارزميات ومنطق الكود بشكل واضح من خلال سلسلة من البيانات التي تعدل حالة البرنامج بمرور الوقت. يعتمد بشكل أساسي على مفهوم اللغات الإجرائية، حيث يتم تنفيذ التعليمات بشكل تسلسلي كسلسلة من استدعاءات الوظائف، والحلقات، والعبارات الشرطية. يميل هذا النهج إلى إعطاء الأولوية للأداء وإمكانية التحسين في كل من وظائف البرنامج وتعقيد الزمان والمكان.

في البرمجة الحتمية، ينصب التركيز الأساسي على "كيفية" الحل، مع تفصيل الإجراء الدقيق خطوة بخطوة لتحقيق النتيجة المرجوة. وهذا على النقيض من النماذج الأخرى، مثل البرمجة التعريفية، التي تؤكد على "ماذا" الحل، وتصف النتيجة المرجوة دون أن تملي بشكل صريح كيفية تحقيق ذلك. ويتمثل النموذج الحتمي في لغات مثل C، وJava، وPython، وGo.

وفقًا لاستطلاع مطوري Stack Overflow لعام 2021، يستخدم حوالي 75% من المطورين إحدى اللغات الضرورية العديدة الشائعة، مثل Java وJavaScript وPython. غالبًا ما تتضمن هذه اللغات مكتبة قياسية واسعة النطاق ونظامًا بيئيًا متنوعًا، وبالتالي تبسيط المهام وتقليل وقت التطوير. وبالتالي، تُستخدم البرمجة الحتمية بشكل شائع في أنواع مختلفة من المشاريع، بما في ذلك تطوير الويب وسطح المكتب والجوال والواجهة الخلفية.

تتضمن عناصر البرمجة الحتمية المتغيرات، والواجبات، وهياكل التحكم، وفي بعض الأحيان، الآثار الجانبية. تُستخدم المتغيرات لتخزين قيم البيانات، بينما تتيح المهام إمكانية تعديل المتغيرات. تحدد هياكل التحكم تسلسل تنفيذ التعليمات، مع استخدام عبارات if-else والحلقات في الغالب. وأخيرًا، قد تنشأ آثار جانبية من إجراء عمليات معينة، مثل تعديل المتغيرات العامة أو تنفيذ وظيفة الإدخال/الإخراج.

يتم تنظيم البرمجة الحتمية بشكل أساسي حول الخوارزميات، والتي تتجاهل تفاعل المستخدم في الوقت الفعلي وتدفق البيانات. على الرغم من الكفاءة العالية والأداء، إلا أن الافتقار إلى الميزات التفاعلية قد يؤدي إلى مشكلات عند صيانة التطبيقات المعقدة وتوسيعها. ولمعالجة هذه المخاوف، ظهرت البرمجة الشيئية (OOP) كامتداد للنموذج الحتمي. يهدف OOP إلى تحسين النمطية وقابلية الصيانة والوضوح من خلال تنظيم التعليمات البرمجية حول الكائنات والفئات، التي تغلف البيانات والسلوك.

ومن الجدير بالذكر أن منصة AppMaster no-code تستخدم مزيجًا من النماذج، بما في ذلك البرمجة الحتمية، لتوفير حلول مرنة وفعالة لتصميم تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة. يتم إنتاج كود المصدر الذي تم إنشاؤه لتطبيقات الواجهة الخلفية بلغة Go (Golang)، وهي لغة مجمعة مفتوحة المصدر تشتهر ببساطتها وأدائها ودعمها للتزامن. يتم إنشاء تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJavaScript أو TypeScript، والتي تعتمد بشكل أساسي على النموذج الحتمي وتوفر أداءً ممتازًا وتعدد الاستخدامات. وفي الوقت نفسه، تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول إطارًا يحركه الخادم يستفيد من Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. وهذا يعزز دورات التطوير الأسرع ويمكّن العملاء من تحديث تطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market.

تعمل منصة AppMaster على تسهيل التطوير السريع للتطبيقات القوية والقابلة للتطوير، ودمج الأدوات لتصميم نماذج البيانات بشكل مرئي، وتحديد منطق الأعمال باستخدام مصمم عمليات الأعمال (BP)، وإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST وخوادم WebSocket. تتيح الواجهة للعملاء drag and drop بسلاسة، وإنشاء تطبيقات ديناميكية وتفاعلية بسهولة. باستخدام منصة AppMaster ، يمكن للشركات زيادة سرعات التطوير بمقدار عشرة أضعاف وخفض التكاليف ثلاثة أضعاف، مما يجعلها أداة مثالية لمجموعة متنوعة من المؤسسات - من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات.

في الختام، البرمجة الحتمية هي نموذج البرمجة السائد، وكثيرا ما تستخدم في مختلف التطبيقات والمشاريع. إن تركيزها على الخوارزميات والمنطق الواضح يؤدي إلى حلول فعالة وعالية الأداء، وغالبًا ما يتم استخدامه كأساس لنماذج موسعة مثل البرمجة الشيئية. تستخدم أدوات مثل منصة AppMaster no-code بشكل فعال نقاط القوة في النموذج الحتمي لإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول قوية، مما يمكّن المطورين والمؤسسات من تسريع عمليات التطوير وتحسين فعالية التكلفة.