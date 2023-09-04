Программирование на основе моделей (MDP) — это парадигма разработки программного обеспечения, в которой упор делается на создание абстракции более высокого уровня базовой логики приложения, моделей данных и поведения системы, генерацию исходного кода на основе проверенных моделей. Основная цель MDP — обеспечить более быструю и эффективную разработку, удобство сопровождения и возможность повторного использования программного обеспечения, сосредоточив внимание на более абстрактных и удобочитаемых представлениях системы. Этот подход соответствует принципам доменно-ориентированного проектирования (DDD), согласно которым разработчики сосредотачиваются на бизнес-сфере, решая реальные проблемы, не увязая в деталях низкоуровневого программирования.

В MDP разработчики создают абстрактное представление или модель системы, фиксируя ее основные концепции, отношения и модели поведения. Эти модели определяются с использованием определенного языка моделирования или нотации, обычно на основе предметно-ориентированных моделей (DSM), унифицированного языка моделирования (UML) или других графических или текстовых представлений. Затем модели преобразуются в исполняемый исходный код посредством процесса генерации кода, который может быть ручным, полуавтоматическим или полностью автоматическим.

Использование MDP очевидно во многих отраслях, включая аэрокосмическую, автомобильную, банковскую, здравоохранение и телекоммуникации. Это помогает справиться с растущей сложностью программных систем и растущим давлением на команды разработчиков программного обеспечения, требующими создания высококачественных, масштабируемых и удобных в обслуживании приложений в сжатые сроки и бюджеты. Исследования показали, что MDP может повысить производительность до 10 раз и снизить затраты на разработку до трех раз по сравнению с традиционными подходами к программированию, такими как объектно-ориентированное программирование (ООП) и процедурное программирование.

Одним из ярких примеров применения MDP на практике является платформа AppMaster no-code . Он позволяет клиентам создавать серверные, веб- и мобильные приложения путем визуального создания моделей данных (схемы базы данных), бизнес-логики (определяемой как бизнес-процессы) с помощью визуального конструктора BP, REST API и конечных точек WSS. Для веб-приложений и мобильных приложений пользователи могут создавать пользовательский интерфейс с функцией drag-and-drop, определять бизнес-логику для каждого компонента и делать приложение полностью интерактивным. AppMaster поддерживает несколько современных технологий, включая Go (golang) для серверной части, платформу Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS.

AppMaster произвел революцию в процессе разработки программного обеспечения, включив в его основу принципы MDP. Он позволяет как непрограммистам, так и профессиональным разработчикам программного обеспечения создавать, поддерживать и изменять приложения быстро, эффективно и по доступной цене. Создавая приложения с нуля, он устраняет техническую задолженность, позволяя разработчикам сосредоточиться на улучшении и развитии своих приложений с течением времени, не беспокоясь о проблемах с устаревшим кодом.

Важным аспектом MDP является процесс генерации кода, основанный на преобразованиях моделей и инструментах генерации кода. Доступно несколько таких инструментов, включая решения с открытым исходным кодом, коммерческие и собственные решения. Они могут применять различные методы преобразования, такие как преобразования на основе правил, генерация кода на основе шаблонов и индивидуальные подходы. Выбор подходящего инструмента зависит от конкретных потребностей, сложности и масштаба проекта, а также от уровня знаний и знания команды разработчиков конкретного языка моделирования и набора инструментов.

MDP также имеет некоторые потенциальные проблемы и ограничения. Например, может возникнуть кривая обучения, связанная с внедрением новых языков, инструментов и методов моделирования. Разработчики также могут столкнуться с проблемами в понимании, устранении неполадок и поддержке сгенерированного кода, особенно если инструменты генерации кода плохо спроектированы, плохо документированы или часто обновляются. Однако по мере развития инструментов и платформ MDP ожидается, что со временем эти проблемы будут уменьшаться.

В целом, модельно-ориентированное программирование предлагает многообещающий подход к управлению растущей сложностью разработки программного обеспечения в различных отраслях и сценариях использования. Используя возможности абстракции, визуализации и автоматизации, MDP позволяет разработчикам сосредоточиться на реальных проблемах и приносить пользу клиентам, а не тратить время на детали низкоуровневого программирования. Платформа AppMaster no-code иллюстрирует возможности MDP, предоставляя доступное, гибкое и эффективное решение для создания высококачественных веб-, мобильных и серверных приложений для широкого спектра бизнес-требований.