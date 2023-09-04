البرمجة المكتوبة بشكل ثابت هي طريقة لبناء برامج الكمبيوتر حيث يجب أن يتم تحديد أنواع جميع المتغيرات والتعبيرات بشكل صريح من قبل المبرمج في وقت الترجمة. في اللغات المكتوبة بشكل ثابت، يتم تحليل البرنامج وإجراء عمليات التحقق من الكتابة قبل تنفيذ التعليمات البرمجية، مما يضمن استخدام الأنواع الصحيحة في السياقات الصحيحة. وهذا يقلل من احتمال حدوث استثناءات في وقت التشغيل ناجمة عن عدم تطابق النوع. تتضمن أمثلة لغات البرمجة المكتوبة بشكل ثابت Java وC++ وC# وGo وRust وHaskell.

تحتوي لغات البرمجة المكتوبة بشكل ثابت على آليات أمان مدمجة تسمح بالكشف المبكر عن الأخطاء المتعلقة بالكتابة وتخفيفها. أثناء كتابة التعليمات البرمجية، يجب على المطور أن يعلن بوضوح عن نوع كل متغير يقوم بإنشائه. إذا تم استخدام نوع غير متطابق أثناء تنفيذ التعليمات البرمجية، فسيقوم المترجم بإلقاء خطأ متعلق بالنوع، مما يمنع تشغيل التعليمات البرمجية المتأثرة وتجنب أخطاء وقت التشغيل المحتملة.

توفر اللغات المكتوبة بشكل ثابت العديد من الفوائد التي تؤدي في النهاية إلى برامج ذات جودة أعلى وأكثر قابلية للصيانة. تتضمن بعض الفوائد الرئيسية للبرمجة المكتوبة بشكل ثابت ما يلي:

1. أمان الكتابة: توفر اللغات المكتوبة بشكل ثابت ضمانات قوية حول صحة الكتابة، وتفرض سياسات صارمة للتحقق من الكتابة أثناء مرحلة وقت الترجمة. يؤدي ذلك إلى تعزيز السلامة والقدرة على التنبؤ، وحماية التطبيق من سلوكيات وقت التشغيل غير المتوقعة الناتجة عن عدم تطابق النوع الدقيق.

2. اكتشاف الأخطاء مبكرًا: من خلال التحقق الشامل من صحة التعليمات البرمجية أثناء مرحلة التجميع، يمكن للغات المكتوبة بشكل ثابت تحديد الأخطاء المحتملة المتعلقة بالنوع قبل أن تتسبب في حدوث أعطال في وقت التشغيل. وهذا يوفر الوقت والموارد القيمة للتطوير، حيث يمكن للمطورين اكتشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة خلال المراحل الأولى من التطوير.

3. تحسين أفضل: توفر اللغات المكتوبة بشكل ثابت معلومات غنية حول أنواع البيانات، مما يسمح للمترجم بإنشاء تعليمات برمجية أكثر تحسينًا. يمكن أن يؤدي هذا إلى تحسين الأداء وكفاءة الذاكرة في الملف القابل للتنفيذ الناتج.

4. تحسين إمكانية قراءة التعليمات البرمجية: غالبًا ما تُظهر التعليمات البرمجية المكتوبة بلغة مكتوبة بشكل ثابت درجة أعلى من سهولة القراءة والتوثيق الذاتي. من خلال الإعلان بوضوح عن أنواع كل متغير، يمكن للمطورين نقل القصد والغرض من التعليمات البرمجية الخاصة بهم بكفاءة، مما يسهل فهمها وصيانتها.

5. إعادة بناء أسهل: في اللغة المكتوبة بشكل ثابت، يكون إجراء تغييرات على البرنامج أكثر وضوحًا، حيث يمكن للمترجم اكتشاف عدم تطابق النوع بشكل موثوق ومنع فشل البناء من الانتشار إلى أنظمة الإنتاج. وهذا يمكّن المطورين من إعادة بناء التعليمات البرمجية بثقة، وتحسين تصميم التطبيق وجودته.

في منصة AppMaster no-code ، نستخدم لغات البرمجة المكتوبة بشكل ثابت مثل Go (golang) لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية. تتيح الاستفادة من مزايا اللغات المكتوبة بشكل ثابت أيضًا لـ AppMaster تقديم التطبيقات ذات قابلية التوسع والأداء المحسنين لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل.

في حين أن فوائد البرمجة المكتوبة بشكل ثابت كبيرة، فمن الضروري النظر في المقايضات. إحدى هذه المقايضات هي ضرورة الكتابة الصريحة في الكود، والتي يمكن أن تزيد في بعض الأحيان من الإسهاب وربما تبطئ وتيرة التطوير. علاوة على ذلك، قد تتطلب بعض اللغات المكتوبة بشكل ثابت عملية تجميع موسعة، مما قد يؤثر على سرعة التكرار أثناء التطوير.

في المقابل، توفر لغات البرمجة المكتوبة ديناميكيًا نهجًا أكثر مرونة، حيث يتم استنتاج الأنواع والتحقق منها في وقت التشغيل. وهذا يسمح بإعداد نماذج أولية بشكل أسرع وتغييرات أسهل للتعليمات البرمجية، ولكن على حساب سلامة النوع واحتمال حدوث أخطاء في وقت التشغيل. تتضمن أمثلة اللغات المكتوبة ديناميكيًا Python وJavaScript وRuby وPHP.

في الختام، البرمجة المكتوبة بشكل ثابت هي نهج قيم لبناء تطبيقات برمجية قوية وقابلة للصيانة. من خلال فرض قواعد صارمة للتحقق من النوع وتوفير ضمانات قوية للكتابة، تعمل اللغات المكتوبة بشكل ثابت على تقليل أخطاء وقت التشغيل وتحسين جودة التعليمات البرمجية بشكل عام. تلتزم AppMaster بالاستفادة من فوائد البرمجة المكتوبة بشكل ثابت لتزويد عملائنا بتطبيقات عالية الأداء وقابلة للتطوير تلبي مجموعة واسعة من حالات الاستخدام.