La programmation pilotée par modèle (MDP) est un paradigme du développement logiciel qui met l'accent sur la création d'une abstraction de niveau supérieur de la logique d'application sous-jacente, des modèles de données et du comportement du système, générant du code source à partir de modèles validés. L'objectif principal de MDP est de permettre un développement, une maintenabilité et une réutilisation plus rapides et plus efficaces des logiciels en se concentrant sur des représentations plus abstraites et lisibles par l'homme du système. Cette approche s'aligne sur les principes de conception pilotée par domaine (DDD), selon lesquels les développeurs se concentrent sur le domaine métier, résolvant des problèmes du monde réel sans s'enliser dans les détails de programmation de bas niveau.

Dans MDP, les développeurs créent une représentation abstraite ou un modèle d'un système, capturant ses concepts fondamentaux, ses relations et ses modèles de comportement. Ces modèles sont définis à l'aide d'un langage ou d'une notation de modélisation spécifique, généralement basé sur des modèles spécifiques à un domaine (DSM), un langage de modélisation unifié (UML) ou d'autres représentations graphiques ou textuelles. Les modèles sont ensuite transformés en code source exécutable via un processus de génération de code, qui peut être manuel, semi-automatique ou entièrement automatique.

L'utilisation du MDP est évidente dans de nombreux secteurs, notamment l'aérospatiale, l'automobile, la banque, la santé et les télécommunications. Il permet de répondre à la complexité croissante des systèmes logiciels et à la pression croissante exercée sur les équipes de développement de logiciels pour fournir des applications de haute qualité, évolutives et maintenables dans des délais et des budgets serrés. Des recherches ont montré que MDP peut augmenter la productivité jusqu'à 10 fois et réduire les coûts de développement jusqu'à trois fois par rapport aux approches de programmation traditionnelles telles que la programmation orientée objet (POO) et la programmation procédurale.

Un exemple notable de MDP en pratique est la plateforme no-code AppMaster . Il permet aux clients de créer des applications backend, Web et mobiles en créant visuellement des modèles de données (schéma de base de données), une logique métier (définie comme processus métier) via Visual BP Designer, l'API REST et les points de terminaison WSS. Pour les applications Web et mobiles, les utilisateurs peuvent créer une interface utilisateur avec une fonctionnalité drag-and-drop, définir une logique métier pour chaque composant et rendre une application entièrement interactive. AppMaster prend en charge plusieurs technologies modernes, notamment Go (golang) pour le backend, le framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, ainsi que Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS.

AppMaster a révolutionné le processus de développement logiciel en intégrant les principes MDP à la base. Il permet aux non-programmeurs et aux développeurs de logiciels professionnels de créer, maintenir et modifier des applications rapidement, efficacement et à moindre coût. En générant des applications à partir de zéro, il élimine la dette technique, permettant aux développeurs de se concentrer sur l'amélioration et l'évolution de leurs applications au fil du temps sans se soucier des problèmes de code existant.

Un aspect essentiel de MDP est le processus de génération de code, qui repose sur des transformations de modèles et des outils de génération de code. Plusieurs de ces outils sont disponibles, notamment des solutions open source, commerciales et propriétaires. Ils peuvent appliquer différentes techniques de transformation, telles que les transformations basées sur des règles, la génération de code basée sur des modèles et des approches personnalisées. Le choix du bon outil dépend des besoins spécifiques, de la complexité et de l'ampleur du projet, ainsi que du niveau d'expertise et de familiarité de l'équipe de développement avec un langage de modélisation particulier et l'ensemble d'outils.

MDP présente également certains défis et limites potentiels. Par exemple, il peut y avoir une courbe d’apprentissage associée à l’adoption de nouveaux langages, outils et techniques de modélisation. Les développeurs peuvent également rencontrer des difficultés pour comprendre, dépanner et maintenir le code généré, en particulier si les outils de génération de code ne sont pas bien conçus, bien documentés ou fréquemment mis à jour. Cependant, à mesure que les outils et plateformes MDP évoluent, ces défis devraient diminuer avec le temps.

Dans l’ensemble, la programmation pilotée par modèle offre une approche prometteuse pour gérer la complexité croissante du développement de logiciels dans divers secteurs et cas d’utilisation. En exploitant la puissance de l'abstraction, de la visualisation et de l'automatisation, MDP permet aux développeurs de se concentrer sur les problèmes du monde réel et d'apporter de la valeur aux clients, plutôt que de passer du temps sur des détails de programmation de bas niveau. La plate-forme no-code AppMaster illustre les capacités de MDP, fournissant une solution accessible, flexible et efficace pour créer des applications Web, mobiles et backend de haute qualité pour un large éventail d'exigences commerciales.