الهندسة المعمارية المتجانسة هي نمط تصميم برمجي يتميز ببنية واحدة وموحدة وغير قابلة للتجزئة حيث يتم دمج جميع مكونات النظام، بما في ذلك واجهة المستخدم ومنطق الأعمال وطبقات الوصول إلى البيانات، بشكل محكم ومؤلفة ضمن قطعة أثرية واحدة قابلة للتنفيذ أو قابلة للنشر . إنها إحدى البنى التقليدية التي تم استخدامها على نطاق واسع في صناعة البرمجيات لبناء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية على مدار العقود القليلة الماضية. على الرغم من التقدم والابتكارات في هندسة البرمجيات، يظل الهيكل المتجانس خيارًا شائعًا نظرًا لبساطته وسهولة تطويره ووقت بدء التشغيل الأولي الأسرع.

تشمل الخصائص الرئيسية للعمارة المتجانسة ما يلي:

المكونات المقترنة بإحكام: في التصميم المتجانس، تكون جميع المكونات مترابطة بشكل كبير، مما يجعل من الصعب تعديل المكونات الفردية أو قياسها أو استبدالها دون التأثير على بقية النظام.

في التصميم المتجانس، تكون جميع المكونات مترابطة بشكل كبير، مما يجعل من الصعب تعديل المكونات الفردية أو قياسها أو استبدالها دون التأثير على بقية النظام. قاعدة تعليمات برمجية واحدة: يتم تضمين جميع التعليمات البرمجية الخاصة بالتطبيق في قاعدة تعليمات برمجية واحدة، مما يسهل إدارتها وفهمها وتطويرها، خاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة. كما أنه يسهل على المطورين تحديد موقع الأخطاء وإصلاحها داخل الكود.

يتم تضمين جميع التعليمات البرمجية الخاصة بالتطبيق في قاعدة تعليمات برمجية واحدة، مما يسهل إدارتها وفهمها وتطويرها، خاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة. كما أنه يسهل على المطورين تحديد موقع الأخطاء وإصلاحها داخل الكود. قطعة أثرية واحدة قابلة للنشر: تم إنشاء التطبيق بالكامل وتعبئته ونشره كوحدة واحدة، مما يؤدي إلى تبسيط نشر التطبيق وإدارته وتوسيع نطاقه.

تم إنشاء التطبيق بالكامل وتعبئته ونشره كوحدة واحدة، مما يؤدي إلى تبسيط نشر التطبيق وإدارته وتوسيع نطاقه. الإدارة المركزية: في البنية المتجانسة، تتم إدارة جميع مكونات النظام مركزيًا، مما يسهل التطوير والاختبار والمراقبة الفعالة للتطبيق بأكمله.

هناك العديد من المزايا لاستخدام العمارة المتجانسة:

بساطة التطوير: من السهل فهم النهج المترابط وتطويره، خاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمطورين الأقل خبرة. عادةً ما يكون هناك عدد أقل من الأجزاء المتحركة ومنحنى تعليمي أصغر مقارنة بالبنيات الأخرى، مثل الخدمات الصغيرة.

من السهل فهم النهج المترابط وتطويره، خاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمطورين الأقل خبرة. عادةً ما يكون هناك عدد أقل من الأجزاء المتحركة ومنحنى تعليمي أصغر مقارنة بالبنيات الأخرى، مثل الخدمات الصغيرة. الأداء الأمثل: بما أن التطبيق بأكمله موجود في وحدة واحدة، فعادةً ما يكون هناك حمل أقل وأوقات استجابة أقصر وأداء أسرع مقارنة بالبنيات الأخرى.

بما أن التطبيق بأكمله موجود في وحدة واحدة، فعادةً ما يكون هناك حمل أقل وأوقات استجابة أقصر وأداء أسرع مقارنة بالبنيات الأخرى. سهولة النشر: عادة ما يكون نشر تطبيق متجانس أكثر بساطة، حيث لا يوجد سوى قطعة أثرية واحدة لإدارتها وتعبئتها ونشرها.

ومع ذلك، هناك أيضًا عيوب لهذه البنية:

قيود قابلية التوسع: نظرًا لطبيعة المكونات المقترنة بإحكام، يكون القياس أكثر تعقيدًا ويمكن أن يكون محدودًا. غالبًا ما يتطلب توسيع نطاق تطبيق متجانس توسيع نطاق التطبيق بأكمله، بدلاً من مجرد مكونات أو خدمات محددة، وهو ما يمكن أن يتطلب الكثير من الموارد ومكلفًا.

نظرًا لطبيعة المكونات المقترنة بإحكام، يكون القياس أكثر تعقيدًا ويمكن أن يكون محدودًا. غالبًا ما يتطلب توسيع نطاق تطبيق متجانس توسيع نطاق التطبيق بأكمله، بدلاً من مجرد مكونات أو خدمات محددة، وهو ما يمكن أن يتطلب الكثير من الموارد ومكلفًا. زيادة التعقيد في التطبيقات الكبيرة: مع نمو حجم التطبيق، يمكن أن تصبح إدارة قاعدة التعليمات البرمجية وأوقات البناء وعمليات النشر معقدة بشكل متزايد، مما يؤدي إلى دورات تطوير أطول وأوجه قصور محتملة.

مع نمو حجم التطبيق، يمكن أن تصبح إدارة قاعدة التعليمات البرمجية وأوقات البناء وعمليات النشر معقدة بشكل متزايد، مما يؤدي إلى دورات تطوير أطول وأوجه قصور محتملة. مرونة أقل: يمكن أن تكون التطبيقات المتجانسة أقل مرونة ومرونة، حيث قد تتطلب التغييرات في مكون واحد إنشاء التطبيق بأكمله واختباره ونشره. وهذا يمكن أن يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للفرق في اعتماد تقنيات جديدة أو التكيف مع المتطلبات المتغيرة.

في السنوات الأخيرة، كان هناك تحول نحو أنماط معمارية برمجية بديلة مثل الخدمات الصغيرة والخدمات بدون خادم، والتي توفر المزيد من المرونة وقابلية التوسع وسهولة التطوير. ومع ذلك، تظل البنية المتجانسة ذات صلة، لا سيما في المشاريع والمؤسسات الصغيرة حيث يمكن اعتبار البساطة والأداء والوقت الأسرع للتسويق أكثر أهمية من قابلية التوسع والمرونة. في بعض الحالات، قد يستخدم المطورون نهجًا هجينًا، يجمع بين جوانب كل من بنيات الخدمات المتجانسة والمصغرة لتحقيق التوازن الأمثل بين البساطة والأداء والمرونة.

في AppMaster ، تدعم منصتنا القوية no-code تطوير التطبيقات باستخدام بنيات البرامج الحديثة وأفضل الممارسات. نحن نمكن العملاء من إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال بشكل مرئي endpoints REST API وWSS لتطبيقات الواجهة الخلفية وعناصر واجهة المستخدم drag-and-drop لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. يقوم منصتنا تلقائيًا بإنشاء كود المصدر، وإجراء الاختبارات، وحزم التطبيقات في حاويات Docker، ونشرها على السحابة.

يجمع نهج AppMaster في تطوير التطبيقات بين مزايا كل من بنيات البرامج الحديثة والمبادئ المتجانسة، مما يسمح للمطورين ببناء تطبيقات قابلة للتطوير بسرعة مع الحفاظ على فوائد قاعدة تعليمات برمجية واحدة وموحدة. تعمل عملية تطوير التطبيقات المتجددة لدينا على التخلص من الديون الفنية عن طريق إنشاء تطبيقات من الصفر مع كل تغيير في مخططات التطبيق. والنتيجة هي تطوير تطبيقات أسرع وأكثر كفاءة وأكثر فعالية من حيث التكلفة دون المساس بقابلية التوسع والمرونة.