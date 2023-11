Zasoby obliczeniowe w kontekście przetwarzania bezserwerowego odnoszą się do różnych komponentów sprzętu i oprogramowania, które umożliwiają przetwarzanie, przechowywanie, łączenie w sieci i zarządzanie danymi w architekturze bezserwerowej. Serverless Computing to sterowany zdarzeniami model wykonawczy oparty na chmurze, który dynamicznie przydziela i udostępnia zasoby obliczeniowe na żądanie, umożliwiając wydajne i opłacalne skalowanie aplikacji bez konieczności konfigurowania podstawowej infrastruktury lub zarządzania nią. Kluczowe zalety tego podejścia obejmują zmniejszoną złożoność operacyjną, większą elastyczność i model cenowy typu „pay-as-you-go”.

Istnieje kilka typów zasobów obliczeniowych zwykle wykorzystywanych w konfiguracji przetwarzania bezserwerowego, które można pogrupować w następujące kategorie:

Funkcja jako usługa (FaaS): Jest to główny element przetwarzania bezserwerowego. Platformy FaaS umożliwiają programistom wdrażanie i wykonywanie poszczególnych funkcji lub mikrousług w odpowiedzi na określone zdarzenia lub wyzwalacze. Następnie platforma automatycznie udostępnia niezbędne zasoby obliczeniowe i zarządza nimi, skalując je w górę lub w dół w zależności od zapotrzebowania. Przykłady popularnych platform FaaS obejmują AWS Lambda, Google Cloud Functions i Microsoft Azure Functions. Pamięć masowa: aplikacje bezserwerowe zazwyczaj korzystają z usług pamięci masowej w chmurze do przechowywania danych, takich jak systemy plików, bazy danych i pamięć obiektowa. Usługi te są w pełni zarządzane przez dostawcę chmury i oferują wysoką dostępność, redundancję i skalowalność. Przykłady takich usług przechowywania obejmują Amazon S3 (pamięć obiektowa), Google Cloud Firestore (baza danych NoSQL) i Microsoft Azure Blob Storage. Sieć: Komponenty sieciowe odpowiadają za łączenie różnych komponentów aplikacji bezserwerowych, na przykład komunikację między funkcjami i usługami pamięci masowej lub umożliwianie dostępu do API. Przykłady usług sieciowych w kontekście przetwarzania bezserwerowego obejmują Amazon API Gateway, Google Cloud Endpoints i Microsoft Azure API Management. Zarządzanie i monitorowanie: tego typu zasoby są odpowiedzialne za zarządzanie cyklem życia funkcji bezserwerowych, takim jak wdrażanie, wersja i konfiguracja, a także monitorowanie ich wydajności i wykorzystania. Przykłady tych usług obejmują AWS CloudWatch, Google Cloud Operations i Microsoft Azure Monitor.

AppMaster, no-code platforma do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, wykorzystuje zalety przetwarzania bezserwerowego, umożliwiając szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji, jednocześnie eliminując złożoność zarządzania podstawową infrastrukturą. Zbudowany w oparciu o technologie bezserwerowe, takie jak Go, Vue3, Kotlin i Jetpack Compose, AppMaster automatycznie generuje aplikacje na podstawie planów, publikuje je w chmurze i dynamicznie skaluje wymagane zasoby obliczeniowe w zależności od zapotrzebowania. Takie podejście eliminuje czasochłonne zadania związane z zarządzaniem i znacznie zmniejsza całkowite koszty rozwoju, co czyni go idealnym wyborem dla firm każdej wielkości.

Jednym z głównych wyzwań stojących przed programistami w bezserwerowym środowisku obliczeniowym jest potrzeba efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów obliczeniowych, ponieważ te zasoby są rozliczane na zasadzie płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. AppMaster radzi sobie z tym wyzwaniem, optymalizując wydajność generowanych aplikacji, minimalizując zużycie zasobów, aby zapewnić klientom maksymalną wartość. Ponadto AppMaster zapewnia narzędzia do monitorowania i analizy, które umożliwiają programistom wgląd w czasie rzeczywistym w wydajność, wykorzystanie i koszty aplikacji, umożliwiając ciągłe ulepszanie ich aplikacji bezserwerowych.

Ponadto AppMaster oferuje zaawansowane funkcje, takie jak wizualne tworzenie modeli danych (schemat bazy danych), projektowanie procesów biznesowych, endpoints REST API i WebSocket oraz projektowanie interfejsu użytkownika drag-and-drop dla aplikacji internetowych i mobilnych. Dokumentacja Swagger (Open API) jest generowana automatycznie dla endpoints serwera, co ułatwia bezproblemową integrację z innymi komponentami w ramach architektury bezserwerowej. Aplikacje AppMaster mogą współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako podstawową bazę danych, zapewniając kompatybilność z różnymi rozwiązaniami do przechowywania danych i umożliwiając przedsiębiorstwom wykorzystanie istniejących inwestycji w te technologie.

Innym godnym uwagi aspektem platformy AppMaster jest jej zdolność do generowania rzeczywistych aplikacji, zapewniając klientom możliwość hostowania aplikacji we własnej siedzibie, a nawet uzyskania kodu źródłowego w celu dostosowania. Ten poziom kontroli i przenośności umożliwia przedsiębiorstwom dostosowanie strategii rozwoju aplikacji do specyficznych wymagań biznesowych, jednocześnie korzystając ze skalowalności, opłacalności i elastyczności oferowanej przez przetwarzanie bezserwerowe.

Podsumowując, zasoby obliczeniowe w kontekście przetwarzania bezserwerowego obejmują szeroką gamę komponentów, takich jak platformy FaaS, usługi pamięci masowej, możliwości sieciowe i narzędzia do zarządzania, które razem zapewniają wydajne, skalowalne i ekonomiczne środowisko do opracowywania i wdrażania Aplikacje. AppMaster, jako platforma no-code, wykorzystuje zalety Serverless Computing, aby dostarczyć kompleksowe rozwiązanie do tworzenia aplikacji, które znacznie przyspiesza proces rozwoju, eliminuje dług techniczny i zmniejsza całkowite koszty projektu.