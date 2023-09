Rozwiązania niskokodowe

Rozwiązania Low-code odnoszą się do innowacyjnego podejścia w dziedzinie tworzenia oprogramowania, które umożliwia programistom, programistom obywatelskim, a nawet osobom niebędącym programistami wydajne projektowanie, budowanie i wdrażanie funkcjonalnych aplikacji przy minimalnym poleganiu na tradycyjnym ręcznym kodowaniu lub programowaniu. Podstawową zasadą rozwiązań low-code jest wykorzystanie gotowych, konfigurowalnych komponentów i narzędzi do projektowania interfejsów wizualnych, co upraszcza proces programowania i umożliwia szerszemu gronu osób udział w tworzeniu rozwiązań programowych, niezależnie od ich biegłości technicznej .

Platformy Low-code, takie jak AppMaster, umożliwiają szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji za pomocą technik drag-and-drop, elementów projektów wizualnych oraz opcji dostosowywania za pomocą metody „wskaż i kliknij”. Zastępując potrzebę ręcznego kodowania intuicyjnymi komponentami wizualnymi, rozwiązania wymagające low-code sprzyjają środowisku pracy bardziej opartemu na współpracy i znacznie obniżają bariery wejścia na rynek rozwoju oprogramowania. Ponadto pozwala na przyspieszenie terminów dostarczania aplikacji, co przekłada się na większy zwrot z inwestycji (ROI) dla przedsiębiorstw.

Według raportu firmy Forrester zajmującej się badaniami rynku za 2020 r. wykorzystanie rozwiązań low-code znacznie rośnie, a globalny rynek rozwoju low-code ma osiągnąć 21,2 miliarda dolarów do 2022 r. Tendencja ta wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na adaptowalne, skalowalne, i wydajne rozwiązania programowe dla różnych branż. Co więcej, platformy low-code ułatwiają bardziej elastyczne praktyki programistyczne, wzmacniają pozycję programistów obywatelskich i zaspokajają większą różnorodność przypadków użycia i wymagań biznesowych.

Doskonałym przykładem mocy i elastyczności rozwiązań wymagających low-code jest platforma AppMaster. To wszechstronne narzędzie no-code umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych bez konieczności posiadania tradycyjnych umiejętności kodowania lub programowania. Użytkownicy mogą wizualnie opracowywać modele danych, logikę biznesową, interfejs API REST i endpoints WSS, dzięki czemu proces programowania jest dostępny i wydajny. Ponadto AppMaster obsługuje aplikacje internetowe i mobilne poprzez interfejs drag-and-drop, umożliwiając użytkownikom tworzenie interaktywnych komponentów interfejsu użytkownika i ustalanie logiki biznesowej każdego elementu.

Warto zauważyć, że unikalne podejście AppMaster oparte na serwerze umożliwia klientom aktualizację interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API aplikacji mobilnych bez konieczności przesyłania nowych wersji do sklepów z aplikacjami. Generując od zera rzeczywiste aplikacje za każdym razem, gdy wprowadzana jest zmiana, platforma zapewnia eliminację długu technicznego i gwarantuje optymalną wydajność. Ponadto wygenerowane aplikacje są kompatybilne z szeroką gamą technologii, w tym Go (Golang) dla aplikacji backendowych, frameworkiem Vue3 dla aplikacji internetowych oraz Kotlin/ Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS.

Platforma AppMaster o low-code oferuje kilka opcji subskrypcji, począwszy od subskrypcji Business, która zapewnia wykonywalne pliki binarne, po subskrypcję Enterprise, która zapewnia dostęp do kodu źródłowego i umożliwia użytkownikom hostowanie aplikacji lokalnie. Ponadto AppMaster generuje niezbędną dokumentację, taką jak dokumentacja swagger (OpenAPI) dla endpoints serwera oraz skrypty migracji schematu bazy danych w celu ułatwienia zarządzania aplikacjami.

Rozwiązania Low-code stały się katalizatorami transformacji w krajobrazie tworzenia oprogramowania, ponieważ promują bardziej zróżnicowaną siłę roboczą, umożliwiają szybsze i bardziej wydajne tworzenie aplikacji, a ostatecznie odblokowują nowy potencjał transformacji cyfrowej. Przyspieszający rozwój rynku oprogramowania low-code w połączeniu z odnoszącymi sukcesy platformami, takimi jak AppMaster, podkreśla znaczenie wykorzystania tej innowacyjnej technologii w dzisiejszym, coraz bardziej cyfrowym świecie.

Podsumowując, rozwiązania low-code reprezentują zmianę paradygmatu w tworzeniu oprogramowania, kładąc duży nacisk na narzędzia wizualne, komponenty nadające się do ponownego użycia i bardziej włączające podejście do projektowania aplikacji. Umożliwiając różnym osobom udział w tworzeniu rozwiązań programowych, platformy low-code takie jak AppMaster, ułatwiają szybkie dostarczanie aplikacji, zwiększają zwrot z inwestycji i eliminują dług techniczny. W miarę ciągłego rozwoju rynku low-code low-code bez wątpienia będą odgrywać coraz większą rolę w napędzaniu transformacji cyfrowej i kształtowaniu przyszłości rozwoju oprogramowania.