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Решения с низким кодом

29, авг. 2023

Решения Low-code относятся к инновационному подходу в области разработки программного обеспечения, который позволяет разработчикам, гражданским разработчикам и даже неразработчикам эффективно проектировать, создавать и развертывать функциональные приложения с минимальной зависимостью от традиционного ручного кодирования или программирования. Основным принципом решений low-code является использование предварительно созданных, настраиваемых компонентов и инструментов визуального проектирования интерфейса, что упрощает процесс разработки и позволяет более широкому кругу людей участвовать в создании программных решений, независимо от их технических навыков. .

Платформы Low-code, такие как AppMaster, позволяют быстро разрабатывать и развертывать приложения за счет использования методов drag-and-drop, элементов визуального дизайна и параметров настройки «укажи и щелкни». Заменяя необходимость обширного ручного кодирования этими интуитивно понятными визуальными компонентами, решения low-code способствуют созданию более совместной рабочей среды и значительно снижают барьеры для входа в разработку программного обеспечения. Более того, это позволяет ускорить сроки доставки приложений, что приводит к увеличению окупаемости инвестиций (ROI) для бизнеса.

Согласно отчету исследовательской компании Forrester за 2020 год, внедрение решений low-code существенно растет: ожидается, что к 2022 году мировой рынок разработки low-code достигнет 21,2 миллиарда долларов. Эта тенденция указывает на растущий спрос на адаптируемые, масштабируемые, и эффективные программные решения для различных отраслей. Более того, платформы low-code доказали, что они способствуют более гибкой практике разработки, расширяют возможности гражданских разработчиков и удовлетворяют большему разнообразию вариантов использования и бизнес-требований.

Ярким примером мощи и гибкости решений low-code является платформа AppMaster. Этот комплексный инструмент no-code позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения без необходимости традиционных навыков кодирования или программирования. Пользователи могут разрабатывать модели данных, бизнес-логику, REST API и endpoints WSS визуально, что делает процесс разработки доступным и эффективным. Кроме того, AppMaster поддерживает веб- и мобильные приложения посредством интерфейса drag-and-drop, позволяя пользователям создавать интерактивные компоненты пользовательского интерфейса и устанавливать бизнес-логику каждого элемента.

Примечательно, что уникальный серверный подход AppMaster позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API своих мобильных приложений без отправки новых версий в магазины приложений. Создавая реальные приложения с нуля каждый раз при внесении изменений, платформа обеспечивает устранение технического долга и гарантирует оптимальную производительность. Кроме того, созданные приложения совместимы с широким спектром технологий, включая Go (Golang) для серверных приложений, платформу Vue3 для веб-приложений, а также Kotlin/ Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS.

Платформа AppMaster с low-code предлагает несколько вариантов подписки: от подписки Business, которая предоставляет исполняемые двоичные файлы, до подписки Enterprise, которая предоставляет доступ к исходному коду и позволяет пользователям размещать приложения локально. Кроме того, AppMaster создает необходимую документацию, такую ​​как документация Swagger (OpenAPI) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных, чтобы облегчить управление приложениями.

Решения Low-code стали катализаторами преобразований в сфере разработки программного обеспечения, поскольку они способствуют более разнообразной рабочей силе, обеспечивают более быструю и эффективную разработку приложений и, в конечном итоге, открывают новый потенциал для цифровой трансформации. Ускоряющийся рост рынка разработки low-code в сочетании с успешными платформами, такими как AppMaster, подчеркивает важность внедрения этой инновационной технологии в современном мире, который становится все более цифровым.

Подводя итог, можно сказать, что решения low-code представляют собой сдвиг парадигмы в разработке программного обеспечения, в котором сильный упор делается на визуальные инструменты, повторно используемые компоненты и более инклюзивный подход к разработке приложений. Позволяя широкому кругу людей участвовать в создании программных решений, платформы low-code такие как AppMaster, способствуют быстрой доставке приложений, увеличению рентабельности инвестиций и устранению технического долга. Поскольку рынок low-code продолжает расти, решения low-code несомненно, будут играть все более важную роль в стимулировании цифровой трансформации и формировании будущего разработки программного обеспечения.

Изучите больше терминов:
Low-code SDK (Комплект разработки программного обеспечения) Адаптивность с низким уровнем кода Гибкость с низким уровнем кода Заинтересованные стороны с низким уровнем кода Контейнеризация с низким уровнем кода Круглые столы с низким кодом Моделирование с низким уровнем кода Модель управления с низким уровнем кода Настройки Low-code Обучение Low-code Отраслевые стандарты Low-code Платформа Low-code как услуга (PaaS) Поддержка Low-code Прототипирование с минимальным кодом Репозиторий с низким кодом Тенденции использования low-code

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