Soluzioni a basso codice

Le soluzioni Low-code si riferiscono a un approccio innovativo nel campo dello sviluppo software che consente agli sviluppatori, ai cittadini sviluppatori e anche ai non sviluppatori di progettare, costruire e distribuire in modo efficiente applicazioni funzionali con una dipendenza minima dalla tradizionale codifica o programmazione manuale. Il principio fondamentale alla base delle soluzioni low-code è l'utilizzo di componenti precostruiti e configurabili e strumenti di progettazione dell'interfaccia visiva, che semplificano il processo di sviluppo e consentono a una gamma più ampia di persone di contribuire alla creazione di soluzioni software, indipendentemente dalla loro competenza tecnica .

Le piattaforme Low-code, come AppMaster, consentono il rapido sviluppo e distribuzione di applicazioni attraverso l'uso di tecniche drag-and-drop, elementi di progettazione visiva e opzioni di personalizzazione punta e clicca. Sostituendo la necessità di un'ampia codifica manuale con questi componenti visivi intuitivi, le soluzioni low-code promuovono un ambiente di lavoro più collaborativo e riducono significativamente le barriere all'ingresso nello sviluppo di software. Inoltre, consente l'accelerazione dei tempi di consegna delle applicazioni, che si traduce in un maggiore ritorno sull'investimento (ROI) per le aziende.

Secondo un rapporto del 2020 della società di ricerche di mercato Forrester, l'adozione di soluzioni low-code è cresciuta in modo sostanziale, con il mercato globale dello sviluppo low-code che dovrebbe raggiungere i 21,2 miliardi di dollari entro il 2022. Questa tendenza indica la crescente domanda di soluzioni adattabili, scalabili, ed efficienti soluzioni software in vari settori. Inoltre, le piattaforme low-code hanno dimostrato di facilitare pratiche di sviluppo più agili, di dare maggiore potere agli sviluppatori cittadini e di soddisfare una maggiore diversità di casi d’uso e requisiti aziendali.

Un ottimo esempio della potenza e della flessibilità delle soluzioni low-code è la piattaforma AppMaster. Questo strumento completo no-code consente agli utenti di creare applicazioni backend, Web e mobili senza la necessità di competenze di codifica o programmazione tradizionali. Gli utenti possono sviluppare visivamente modelli di dati, logica di business, API REST ed endpoints WSS, rendendo il processo di sviluppo accessibile ed efficiente. Inoltre, AppMaster supporta applicazioni web e mobili tramite un'interfaccia drag-and-drop, consentendo agli utenti di creare componenti dell'interfaccia utente interattivi e stabilire la logica aziendale di ciascun elemento.

In particolare, l'esclusivo approccio server-driven di AppMaster consente ai clienti di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API delle loro applicazioni mobili senza inviare nuove versioni agli app store. Generando applicazioni reali da zero ogni volta che viene apportata una modifica, la piattaforma garantisce l'eliminazione del debito tecnico e garantisce prestazioni ottimali. Inoltre, le applicazioni generate sono compatibili con un'ampia gamma di tecnologie, tra cui Go (Golang) per applicazioni backend, framework Vue3 per applicazioni web e Kotlin/ Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS.

La piattaforma low-code di AppMaster offre diverse opzioni di abbonamento, che vanno dall'abbonamento Business, che fornisce file binari eseguibili, all'abbonamento Enterprise, che garantisce l'accesso al codice sorgente e consente agli utenti di ospitare applicazioni in locale. Inoltre, AppMaster genera documentazione essenziale, come la documentazione spavalda (OpenAPI) per endpoints server e script di migrazione dello schema del database per facilitare la gestione delle applicazioni.

Le soluzioni Low-code sono diventate catalizzatori di trasformazione nel panorama dello sviluppo software, poiché promuovono una forza lavoro più diversificata, consentono uno sviluppo di applicazioni più rapido ed efficiente e, in definitiva, sbloccano un nuovo potenziale per la trasformazione digitale. La crescita accelerata del mercato dello sviluppo low-code, unita a piattaforme di successo come AppMaster, evidenzia l'importanza di abbracciare questa tecnologia innovativa nel mondo sempre più digitale di oggi.

In sintesi, le soluzioni low-code rappresentano un cambiamento di paradigma nello sviluppo del software, ponendo una forte enfasi sugli strumenti visivi, sui componenti riutilizzabili e su un approccio più inclusivo alla progettazione delle applicazioni. Consentendo a una vasta gamma di individui di contribuire alla creazione di soluzioni software, le piattaforme low-code come AppMaster facilitano la distribuzione rapida delle applicazioni, l'aumento del ROI e l'eliminazione del debito tecnico. Poiché il mercato low-code continua a crescere, le soluzioni low-code svolgeranno senza dubbio un ruolo sempre più cruciale nel guidare la trasformazione digitale e nel plasmare il futuro dello sviluppo del software.