Les solutions Low-code font référence à une approche innovante dans le domaine du développement logiciel qui permet aux développeurs, aux développeurs citoyens et même aux non-développeurs de concevoir, créer et déployer efficacement des applications fonctionnelles avec une dépendance minimale au codage manuel ou à la programmation traditionnelle. Le principe de base des solutions low-code est l'utilisation de composants prédéfinis et configurables et d'outils de conception d'interface visuelle, ce qui simplifie le processus de développement et permet à un plus large éventail d'individus de contribuer à la création de solutions logicielles, quelle que soit leur compétence technique. .

Les plates-formes Low-code, telles AppMaster, permettent le développement et le déploiement rapides d'applications grâce à l'utilisation de techniques drag-and-drop, d'éléments de conception visuelle et d'options de personnalisation par pointer-cliquer. En remplaçant le besoin d'un codage manuel approfondi par ces composants visuels intuitifs, les solutions low-code favorisent un environnement de travail plus collaboratif et réduisent considérablement les barrières à l'entrée dans le développement de logiciels. De plus, cela permet d’accélérer les délais de livraison des applications, ce qui se traduit par un retour sur investissement (ROI) accru pour les entreprises.

Selon un rapport de 2020 du cabinet d'études de marché Forrester, l'adoption de solutions low-code a considérablement augmenté, le marché mondial du développement low-code devant atteindre 21,2 milliards de dollars d'ici 2022. Cette tendance indique la demande croissante de solutions adaptables, évolutives, et des solutions logicielles efficaces dans diverses industries. De plus, il a été prouvé que les plates-formes low-code facilitent des pratiques de développement plus agiles, responsabilisent les développeurs citoyens et répondent à une plus grande diversité de cas d'utilisation et d'exigences commerciales.

La plateforme AppMaster est un excellent exemple de la puissance et de la flexibilité des solutions low-code. Cet outil complet no-code permet aux utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles sans avoir besoin de compétences traditionnelles en codage ou en programmation. Les utilisateurs peuvent développer visuellement des modèles de données, une logique métier, une API REST et endpoints WSS, rendant le processus de développement accessible et efficace. De plus, AppMaster prend en charge les applications Web et mobiles via une interface drag-and-drop, permettant aux utilisateurs de créer des composants d'interface utilisateur interactifs et d'établir la logique métier de chaque élément.

Notamment, l'approche serveur unique d' AppMaster permet aux clients de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API de leurs applications mobiles sans soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications. En générant de toutes pièces de véritables applications à chaque changement, la plateforme assure l'élimination de la dette technique et garantit des performances optimales. De plus, les applications générées sont compatibles avec un large éventail de technologies, notamment Go (Golang) pour les applications backend, le framework Vue3 pour les applications Web et Kotlin/ Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS.

La plate-forme low-code d' AppMaster propose plusieurs options d'abonnement, allant de l'abonnement Business, qui fournit des fichiers binaires exécutables, à l'abonnement Enterprise, qui donne accès au code source et permet aux utilisateurs d'héberger des applications sur site. De plus, AppMaster génère une documentation essentielle, telle que la documentation swagger (OpenAPI) pour endpoints du serveur et des scripts de migration de schéma de base de données pour faciliter la gestion des applications.

Les solutions Low-code sont devenues des catalyseurs de transformation dans le paysage du développement logiciel, car elles favorisent une main-d'œuvre plus diversifiée, permettent un développement d'applications plus rapide et plus efficace et, à terme, débloquent un nouveau potentiel de transformation numérique. La croissance accélérée du marché du développement low-code, associée à des plateformes performantes telles que AppMaster, souligne l'importance d'adopter cette technologie innovante dans le monde de plus en plus numérique d'aujourd'hui.

En résumé, les solutions low-code représentent un changement de paradigme dans le développement logiciel, mettant fortement l'accent sur les outils visuels, les composants réutilisables et une approche plus inclusive de la conception d'applications. En permettant à un large éventail de personnes de contribuer à la création de solutions logicielles, les plates-formes low-code comme AppMaster facilitent la livraison rapide d'applications, un retour sur investissement accru et l'élimination de la dette technique. À mesure que le marché low-code continue de croître, les solutions low-code joueront sans aucun doute un rôle de plus en plus crucial dans la conduite de la transformation numérique et dans l’élaboration de l’avenir du développement logiciel.