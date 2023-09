Soluções de baixo código

Soluções Low-code referem-se a uma abordagem inovadora no campo de desenvolvimento de software que permite que desenvolvedores, desenvolvedores cidadãos e até mesmo não desenvolvedores projetem, construam e implantem aplicativos funcionais de maneira eficiente, com dependência mínima da codificação manual ou programação tradicional. O princípio fundamental por trás das soluções low-code é a utilização de componentes pré-construídos e configuráveis ​​e ferramentas de design de interface visual, o que simplifica o processo de desenvolvimento e permite que uma gama mais ampla de indivíduos contribuam para a criação de soluções de software, independentemente de sua proficiência técnica. .

Plataformas Low-code, como AppMaster, permitem o rápido desenvolvimento e implantação de aplicativos por meio do uso de técnicas drag-and-drop, elementos de design visual e opções de personalização de apontar e clicar. Ao substituir a necessidade de codificação manual extensa por esses componentes visuais intuitivos, as soluções low-code promovem um ambiente de trabalho mais colaborativo e reduzem significativamente as barreiras de entrada no desenvolvimento de software. Além disso, permite a aceleração dos prazos de entrega de aplicações, o que se traduz num aumento do retorno do investimento (ROI) para as empresas.

De acordo com um relatório de 2020 da empresa de pesquisa de mercado Forrester, a adoção de soluções low-code tem crescido substancialmente, com o mercado global de desenvolvimento low-code a atingir 21,2 mil milhões de dólares até 2022. Esta tendência indica a crescente procura de soluções adaptáveis, escaláveis, e soluções de software eficientes em vários setores. Além disso, as plataformas low-code provaram facilitar práticas de desenvolvimento mais ágeis, capacitar os desenvolvedores cidadãos e atender a uma maior diversidade de casos de uso e requisitos de negócios.

Um excelente exemplo do poder e flexibilidade das soluções low-code é a plataforma AppMaster. Esta ferramenta abrangente no-code permite aos usuários criar aplicativos back-end, web e móveis sem a necessidade de codificação tradicional ou habilidades de programação. Os usuários podem desenvolver modelos de dados, lógica de negócios, API REST e endpoints WSS visualmente, tornando o processo de desenvolvimento acessível e eficiente. Além disso, AppMaster oferece suporte a aplicativos web e móveis por meio de uma interface drag-and-drop, permitindo aos usuários criar componentes de UI interativos e estabelecer a lógica de negócios de cada elemento.

Notavelmente, a abordagem exclusiva baseada em servidor do AppMaster permite que os clientes atualizem a interface do usuário, a lógica e as chaves de API de seus aplicativos móveis sem enviar novas versões às lojas de aplicativos. Ao gerar aplicações reais do zero sempre que uma alteração é feita, a plataforma garante a eliminação de dívidas técnicas e garante um desempenho ideal. Além disso, os aplicativos gerados são compatíveis com uma ampla gama de tecnologias, incluindo Go (Golang) para aplicativos backend, estrutura Vue3 para aplicativos web e Kotlin/ Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS.

A plataforma low-code do AppMaster oferece diversas opções de assinatura, desde a assinatura Business, que fornece arquivos binários executáveis, até a assinatura Enterprise, que concede acesso ao código-fonte e permite aos usuários hospedar aplicativos no local. Além disso, AppMaster gera documentação essencial, como documentação swagger (OpenAPI) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados para facilitar o gerenciamento de aplicativos.

As soluções Low-code tornaram-se catalisadores transformadores no cenário de desenvolvimento de software, pois promovem uma força de trabalho mais diversificada, permitem o desenvolvimento de aplicações mais rápido e eficiente e, em última análise, revelam um novo potencial para a transformação digital. O crescimento acelerado do mercado de desenvolvimento low-code, juntamente com plataformas de sucesso como o AppMaster, destaca a importância de abraçar esta tecnologia inovadora no mundo cada vez mais digital de hoje.

Em resumo, as soluções low-code representam uma mudança de paradigma no desenvolvimento de software, colocando uma forte ênfase em ferramentas visuais, componentes reutilizáveis ​​e uma abordagem mais inclusiva ao design de aplicações. Ao permitir que uma ampla gama de indivíduos contribuam para a criação de soluções de software, plataformas low-code como AppMaster facilitam a entrega rápida de aplicativos, aumentam o ROI e a eliminação de dívidas técnicas. À medida que o mercado low-code continua a crescer, as soluções low-code desempenharão, sem dúvida, um papel cada vez mais crucial na condução da transformação digital e na definição do futuro do desenvolvimento de software.