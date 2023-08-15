تطوير تطبيقات الجوال </ h2>

يعد تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة عملية متعددة الأوجه لتصميم وإنشاء وصيانة تطبيقات الأجهزة المحمولة لأنظمة التشغيل والأنظمة الأساسية المختلفة مثل Android و iOS و Windows. في سياق التطوير بدون تعليمات برمجية ، يتم تبسيط إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة ، مما يمكّن المستخدمين الذين لديهم معرفة برمجية قليلة أو معدومة من إنشاء تطبيقات وظيفية بالكامل وممتعة من الناحية الجمالية من خلال الاستفادة من الأدوات المرئية والتفاعلية ، مثل تلك التي توفرها منصة AppMaster .

شهد تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة No-code زيادة كبيرة في الشعبية في السنوات الأخيرة بسبب قدرته على تقليل وقت التطوير وتقليل التكاليف وتبسيط عملية التطوير الشاملة. من المتوقع أن ينمو سوق منصات تطوير التطبيقات no-code من 4.32 مليار دولار في عام 2017 إلى 27.23 مليار دولار بحلول عام 2022 ، مما يدل على زيادة الطلب على حلول بناء التطبيقات الملائمة والفعالة في مختلف الصناعات.

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، في القدرة على إنشاء تطبيقات باستخدام واجهة مرئية drag-and-drop. يتيح ذلك للمستخدمين التركيز على الوظائف الأساسية وتجربة المستخدم للتطبيق ، بينما تقوم المنصة بإنشاء الكود والموارد المقابلة لكل منصة تلقائيًا. هذا يلغي الحاجة إلى الترميز اليدوي ويبسط عملية التطوير ، مما يجعله في متناول محترفي البرمجيات والمستخدمين غير التقنيين ، بما في ذلك رواد الأعمال والطلاب والهواة.

يوفر AppMaster ، باعتباره نظامًا أساسيًا شاملاً no-code ، موارد وافرة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة والخلفية وتطوير تطبيقات الويب. يضمن إطار العمل المستند إلى الخادم و Kotlin و Jetpack Compose لنظام التشغيل Android وإطار العمل المستند إلى SwiftUI لنظام iOS تحديث التطبيقات التي تم إنشاؤها من خلال النظام الأساسي تلقائيًا دون الحاجة إلى إعادة إرسالها إلى متاجر التطبيقات. يسمح هذا النهج القائم على الخادم بالتكرار السريع والتحسين المستمر للتطبيق ، والتكيف مع متطلبات العمل المتغيرة وتعليقات المستخدمين.

ميزة أخرى لاستخدام النظام الأساسي AppMaster لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في سياق no-code هو تكامله مع مكونات مكدس التطبيقات الأساسية الأخرى. من خلال استخدام أدوات drag-and-drop المرئية لإنشاء نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) ، وتحديد العمليات التجارية ، وتصميم واجهات برمجة التطبيقات ، يضمن AppMaster أن يتمكن العملاء من إنشاء تطبيقات شاملة مع خلفية الخادم ، وموقع الويب ، وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية ، كل ذلك في مكان واحد منصة موحدة. هذا يؤدي إلى أوقات تطوير أسرع ونظام إيكولوجي أكثر تماسكًا للبرامج.

تُنشئ منصة AppMaster no-code تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام أطر عمل شائعة وراسخة ، مثل Vue3 لتطبيقات الويب ، و Go للتطبيقات الخلفية. يسهل استخدام النظام الأساسي لهذه الأطر وقاعدة البيانات الأساسية المتوافقة مع PostgreSQL التكامل السلس مع البرامج والأنظمة الحالية ، مما يضمن قابلية التوسع والتوافق عبر حالات الاستخدام والأنظمة الأساسية المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك ، يوفر النظام الأساسي AppMaster وثائق شاملة ، مثل وثائق Swagger (OpenAPI) التي تم إنشاؤها تلقائيًا endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. تعمل هذه الوثائق القوية على تبسيط عملية الإعداد للمطورين الجدد. إنه يضمن أن جميع جوانب التطبيق موثقة جيدًا وسهلة الفهم ، مما يقلل من احتمالية الديون التقنية التي قد تنشأ عن قواعد أكواد غامضة أو سيئة التحديد.

مع تزايد الطلب على تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، تزداد أيضًا الحاجة إلى حلول تطوير فعالة ويمكن الوصول إليها. تقدم منصات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة No-code ، مثل AppMaster ، نهجًا مبتكرًا لإنشاء التطبيقات ، وتمكين الأفراد والشركات بخبرة برمجة قليلة أو معدومة لإنشاء تطبيقات جوال غنية بالميزات. تعمل هذه التقنية على تغيير مشهد تطوير البرمجيات ، مما يجعلها أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة ، ومتاحة لجمهور أوسع من أي وقت مضى.