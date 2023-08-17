Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC), yazılım uygulamalarının geliştirilmesine, test edilmesine, devreye alınmasına, bakımına ve nihai olarak kullanımdan kaldırılmasına rehberlik eden kapsamlı, yapılandırılmış bir süreçtir. SDLC, ilk gereksinim toplama ve planlamadan kodlama, test etme, dağıtım ve desteğe kadar yazılım geliştirmenin tüm yönlerini kapsar. AppMaster gibi kodsuz geliştirme ortamları da dahil olmak üzere çeşitli endüstriler ve teknoloji alanlarında geniş çapta benimsenmiştir, çünkü yazılım uygulamalarının verimli, etkili bir şekilde ve bunların işlevlerini etkileyebilecek daha az hata veya sorun riskiyle oluşturulmasını sağlayan bir çerçeve sağlar. .

no-code platformlar bağlamında SDLC, her aşamanın bir projenin genel başarısına katkıda bulunan farklı bir dizi faaliyeti ve çıktıları temsil ettiği bir dizi aşama veya aşama aracılığıyla uygulamaları oluşturmak, sürdürmek ve iyileştirmek için izlenen metodolojidir. . Yapılandırılmış bir yaklaşımı takip ederek ve en iyi uygulamaları kullanarak, AppMaster gibi no-code platformlar, uygulamaların minimum komplikasyon ve teknik borçla geliştirilmesini sağlar ve modern işletmelerin karmaşık, gelişen ihtiyaçlarını karşılar.

no-code bir bağlamda SDLC'nin tipik aşamaları aşağıdaki gibidir:

Gereksinim Analizi: Bu aşamada, paydaşlar ve geliştirme ekipleri, uygulamanın işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimlerini toplamak, analiz etmek ve belgelemek için birlikte çalışır. AppMaster gibi no-code platformlar için bu aşamada, uygulamanın veri yapılarını, iş mantığını ve kullanıcı arayüzlerini tasarlamak ve modellemek için görsel araçlar kullanılır. Platform, kullanıcılar ve diğer paydaşlarla yakın çalışarak, uygulamanın son kullanıcıların ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılamasını sağlar. Tasarım: Önceki aşamada toplanan gereksinimlere dayalı olarak, geliştirme ekibi uygulamanın mimarisi, veritabanı şeması, kullanıcı arayüzleri ve diğer bileşenlerin ayrıntılı tasarımlarını oluşturur. AppMaster gibi No-code platformlar drag-and-drop UI oluşturucuları ve İş Süreci Tasarımcıları gibi görsel tasarım araçlarını kullanarak bu süreci basitleştirir ve gereksinimlerden çalışan bir tasarıma sorunsuz ve verimli bir geçiş sağlar. Geliştirme ve Kod Oluşturma: Bu aşamada tasarım özelliklerine göre uygulama oluşturulur. no-code platformlar için "kodlama" işlemi, tasarım aşamasında oluşturulan uygulama planlarına dayalı olarak otomatik kaynak kodu üretimi ile değiştirilir. Örneğin AppMaster , platforma ve abonelik düzeyine bağlı olarak arka uç uygulamaları için Go kaynak kodu, web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS kodu ve mobil uygulamalar için Kotlin veya SwiftUI kodu üretir. Bu otomatik kod üretimi, uygulamaların hızlı bir şekilde ve manuel kodlama hatalarından kaynaklanan teknik borç riski olmaksızın oluşturulmasını sağlar. Test Etme: Uygulama dağıtılmadan önce, düzgün çalıştığından ve ilk aşamalarda belirtilen gereksinimleri karşıladığından emin olmak için sıkı bir şekilde test edilmelidir. No-code platformlar, doğruluklarını ve kararlılıklarını doğrulamak için oluşturulan uygulamalar üzerinde otomatikleştirilmiş testler çalıştırarak bu süreci kolaylaştırır. AppMaster test süreci, kullanıcılar için en yüksek kalite ve güvenilirliği sağlamak için birim testleri, entegrasyon testleri ve performans testleri dahil olmak üzere uygulamanın tüm yönlerini kapsar. Dağıtım: Test tamamlandıktan sonra, uygulama hedef ortama (ör. bulut, şirket içi veya hibrit bir çözüm) dağıtılır. AppMaster devreye alma işlemi ikili yürütülebilir dosyalar oluşturur, uygulamaları Docker kapsayıcılarına paketler (arka uç uygulamaları için) ve buluta dağıtır veya şirket içi barındırma için dosyalar sağlar. Bu sorunsuz dağıtım süreci, müşterilerin uygulamalarını hızlı ve verimli bir şekilde kurup çalıştırmasını sağlar. Bakım ve Destek: Dağıtımdan sonra, uygulamaların en iyi şekilde çalışmasını ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için düzenli güncellemeler, hata düzeltmeleri ve geliştirmeler gerekir. AppMaster gibi No-code platformlar, taslaklarda yapılan her değişiklikle uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturdukları için bu güncellemelerin uygulanmasını kolaylaştırır. Bu, teknik borcu ortadan kaldırır ve bakım sürecini basitleştirerek uygulamaların kullanıcı beklentilerini karşılamaya ve aşmaya devam etmesini sağlar. Kullanımdan Kaldırma: Yazılım kullanım ömrünün sonuna geldiğinde ve artık ihtiyaç duyulmadığında veya uygulanabilir olmadığında kullanımdan kaldırılır. Uygulama bu aşamada devre dışı bırakılır ve verileri, altyapısı ve kaynakları güvenli ve kalıcı olarak imha edilir. AppMaster gibi No-code platformlar, uygulama yaşam döngüsünü yönetmek için verimli bir iş akışı sağlayarak, eski uygulamaları üretim ortamlarından çıkarmak ve veri bütünlüğünü ve geçerli düzenlemelere uygunluğu sağlamak dahil, kullanımdan kaldırmayı kolaylaştırır.

İyi tanımlanmış bir SDLC'ye bağlı kalarak, AppMaster gibi no-code platformlar, müşterilerin yüksek kaliteli, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına ve daha iyi işbirliğine, daha kısa geliştirme süresine ve daha düşük maliyetlere olanak sağlamasına olanak tanır. Yapılandırılmış bir yaklaşım ve kullanıcı geri bildirimlerinden sürekli öğrenme ile AppMaster, uygulamaların modern dijital ortamın sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gelişmesini sağlar. Bu, no-code platformları, dijital dönüşüm girişimlerini hızlandırmak ve değişen pazar koşullarına çeviklikle yanıt vermek isteyen kuruluşlar için önemli bir araç haline getirir.