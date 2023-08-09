ثورة لا كود </ h2>

تشير ثورة No-Code إلى تحول نموذجي في تطوير التطبيقات والبرامج ، والذي يمكّن الأفراد ، الذين غالبًا ما يكونون بخلفية تقنية قليلة أو معدومة ، من تطوير تطبيقات قوية تعتمد على البيانات دون الحاجة إلى كتابة أي تعليمات برمجية. اكتسبت هذه الثورة قوة دفع على مدار السنوات القليلة الماضية وأدت إلى نمو منصات مثل AppMaster ، مما جعل تطوير التطبيقات أكثر سهولة وأفضل وأسرع.

توفر ثورة No-Code تأثيرًا كبيرًا على العديد من الصناعات والشركات من مختلف الأحجام والمهنيين الأفراد من خلال تحقيق مكاسب ضخمة في سرعة التطوير وفعالية التكلفة وقابلية التوسع. تشير الدراسات الحديثة إلى أنه بحلول عام 2024 ، ستكون تقنية الكود المنخفض / بدون رمز مسؤولة عن أكثر من 65٪ من تطوير التطبيقات ، ارتفاعًا من 45٪ في عام 2020. كان هذا النمو الهائل مدفوعًا بالفوائد العديدة للمنصات no-code ، مثل النماذج الأولية الأسهل ، والدين الفني المنخفض ، والوقت الأقصر للتسويق ، والمرونة في تغييرات التصميم.

في صميم ثورة No-Code توجد منصات مثل AppMaster . من خلال تقديم واجهات drag-and-drop للتطوير المرئي ، يمكن للعملاء إنشاء تطبيقات معقدة للخلفية والويب والأنظمة الأساسية للجوّال دون كتابة أي رمز. يحقق AppMaster هذا من خلال تمكين إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST ونقاط endpoints WSS من خلال الوسائل المرئية. علاوة على ذلك ، يدعم النظام الأساسي التكامل مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كآلية تخزين أساسية ويوفر قابلية التوسع للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل.

تشمل ثورة No-Code أنواعًا مختلفة من التطبيقات ، سواء للمتطلبات الداخلية أو التي تواجه المستهلك. يمكن أن تتضمن التطبيقات الداخلية أنظمة إدارة عمليات الأعمال وأنظمة CRM وأنظمة إدارة المستندات والمزيد. تتراوح التطبيقات التي تواجه المستهلك من منصات التجارة الإلكترونية وأنظمة إدارة المحتوى والشبكات الاجتماعية إلى التطبيقات التعليمية والترفيهية. تم تجهيز منصات No-Code مثل AppMaster أيضًا بأدوات توثيق وإصدار شاملة. يقومون بإنشاء وثائق Swagger (Open API) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات تلقائيًا. يتيح ذلك التعاون السلس بين المطورين ، حتى في الفرق الكبيرة ، ويضمن قاعدة بيانات متسقة عبر إصدارات مختلفة من التطبيق. علاوة على ذلك ، فإن الأنظمة الأساسية no-code قادرة على إدارة بيئات مختلفة ، مثل التطوير والاختبار والإنتاج ، مما يسهل اختبار ونشر ميزات التطبيق الجديدة بأمان.

كما أدت ثورة No-Code إلى ظهور مفهوم "المطور المواطن". المطور المواطن هو فرد يقوم بإنشاء تطبيقات للاستهلاك داخل مؤسساتهم أو وحدات أعمالهم دون أي خبرة رسمية أو تدريب في تطوير البرمجيات. وفقًا لتقرير Gartner ، بحلول عام 2023 ، سيكون عدد المطورين المواطنين النشطين أربعة أضعاف عدد المطورين المحترفين. يسمح هذا التغيير بعملية تطوير تطبيق أكثر لامركزية وديمقراطية ، وتعزيز الابتكار والحلول الفعالة من حيث التكلفة لمشاكل الأعمال.

جانب آخر ملحوظ في ثورة No-Code هو إمكانية دمج الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) في التطبيقات دون الحاجة إلى خبرة في هذه المجالات. يتيح ذلك للمطورين أدوات قوية لأتمتة عملية اتخاذ القرار وتخصيص تجارب المستخدم وتحسين العمليات التجارية. يتوسع تأثير ثورة No-Code إلى ما وراء تطوير البرمجيات نفسها ، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا عبر صناعات مثل التعليم والرعاية الصحية والتمويل وغير ذلك الكثير. من خلال نقل الأفراد الذين لديهم القدرة على إنشاء حلول مصممة خصيصًا ، يمكن للشركات والمؤسسات الابتكار بشكل أسرع والتكيف مع ظروف السوق المتطورة واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات تسهل عملياتها.

ثورة No-Code هي تطور مستمر وتحويلي أدى إلى تغيير نموذج تطوير التطبيقات والبرامج. مع منصات مثل AppMaster ، يمكن للأفراد والشركات تجربة تطوير أسرع وتكاليف منخفضة وقابلية أكبر للتوسع ، مما يوفر مستويات جديدة من إمكانية الوصول والكفاءة لكل من عملية التطوير وتأثيراتها الأوسع. مع استمرار تطور الأنظمة الأساسية no-code والتكامل مع التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، فإنها توفر بديلاً تنافسيًا بشكل متزايد لتطوير التطبيقات التقليدية ، في العديد من القطاعات وحجم المؤسسة.