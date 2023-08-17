Жизненный цикл разработки программного обеспечения (SDLC) — это всеобъемлющий структурированный процесс, который управляет разработкой, тестированием, развертыванием, обслуживанием и, в конечном итоге, прекращением использования программных приложений. SDLC охватывает все аспекты разработки программного обеспечения, начиная от первоначального сбора требований и планирования и заканчивая кодированием, тестированием, развертыванием и поддержкой. Он широко применяется в различных отраслях и технологических областях, в том числе в средах no-code разработки, таких как AppMaster , поскольку он обеспечивает основу для обеспечения эффективной и действенной разработки программных приложений с уменьшенным риском ошибок или проблем, которые могут повлиять на их функциональность. .

В контексте платформ no-code SDLC — это методология, используемая для создания, обслуживания и улучшения приложений с помощью ряда этапов или фаз, где каждый этап представляет собой отдельный набор действий и результатов, которые способствуют общему успеху проекта. . Следуя структурированному подходу и используя лучшие практики, платформы no-code такие как AppMaster, гарантируют, что приложения разрабатываются с минимальными сложностями и техническими долгами, и они отвечают сложным, меняющимся потребностям современного бизнеса.

Типичные этапы SDLC в контексте no-code следующие:

Анализ требований: на этом этапе заинтересованные стороны и команды разработчиков работают вместе, чтобы собрать, проанализировать и задокументировать функциональные и нефункциональные требования к приложению. Для платформ no-code таких как AppMaster , на этом этапе используются визуальные инструменты для проектирования и моделирования структур данных приложения, бизнес-логики и пользовательских интерфейсов. Тесно сотрудничая с пользователями и другими заинтересованными сторонами, платформа гарантирует, что приложение эффективно удовлетворяет потребности конечных пользователей. Дизайн: на основе требований, собранных на предыдущем этапе, группа разработчиков создает подробные проекты архитектуры приложения, схемы базы данных, пользовательских интерфейсов и других компонентов. Платформы No-code такие как AppMaster упрощают этот процесс за счет использования инструментов визуального проектирования, таких как конструкторы drag-and-drop и конструкторы бизнес-процессов, что обеспечивает плавный и эффективный переход от требований к работающему дизайну. Разработка и генерация кода. На этом этапе приложение строится в соответствии со спецификациями проекта. Для платформ no-code процесс «кодирования» заменяется автоматическим созданием исходного кода на основе чертежей приложений, созданных на этапе проектирования. Например, AppMaster генерирует исходный код Go для серверных приложений, фреймворк Vue3 и код JS/TS для веб-приложений, а также код Kotlin или SwiftUI для мобильных приложений, в зависимости от платформы и уровня подписки. Эта автоматическая генерация кода гарантирует, что приложения создаются быстро и без риска технического долга из-за ошибок ручного кодирования. Тестирование. Прежде чем приложение будет развернуто, оно должно быть тщательно протестировано, чтобы убедиться, что оно работает правильно и соответствует требованиям, изложенным на начальных этапах. Платформы No-code упрощают этот процесс, запуская автоматические тесты сгенерированных приложений для проверки их правильности и стабильности. Процесс тестирования AppMaster охватывает все аспекты приложения, включая модульные тесты, интеграционные тесты и тесты производительности, чтобы обеспечить высочайшее качество и надежность для пользователей. Развертывание. После завершения тестирования приложение развертывается в целевой среде (например, в облаке, локально или в гибридном решении). Процесс развертывания AppMaster создает двоичные исполняемые файлы, упаковывает приложения в контейнеры Docker (для серверных приложений) и развертывает в облаке или предоставляет файлы для локального хостинга. Этот простой процесс развертывания позволяет клиентам быстро и эффективно запускать свои приложения. Обслуживание и поддержка. После развертывания приложения требуют регулярных обновлений, исправлений ошибок и улучшений, чтобы поддерживать их оптимальную работу и удовлетворять потребности пользователей. Платформы No-code такие как AppMaster , упрощают применение этих обновлений, поскольку они воссоздают приложения с нуля при каждом изменении схемы. Это устраняет технический долг и упрощает процесс обслуживания, гарантируя, что приложения продолжают соответствовать ожиданиям пользователей и даже превосходить их. Вывод из эксплуатации: когда срок полезного использования программного обеспечения подходит к концу и оно больше не требуется или не является жизнеспособным, оно выводится из эксплуатации. На этом этапе приложение выводится из эксплуатации, а его данные, инфраструктура и ресурсы надежно и безвозвратно удаляются. Платформы No-code такие как AppMaster облегчают вывод из эксплуатации, предоставляя эффективный рабочий процесс для управления жизненным циклом приложений, включая перенос устаревших приложений из производственных сред и обеспечение целостности данных и соответствия применимым нормам.

Придерживаясь четко определенного SDLC, платформы no-code, такие как AppMaster, позволяют клиентам создавать высококачественные масштабируемые приложения и улучшают совместную работу, сокращают время разработки и снижают затраты. Благодаря структурированному подходу и постоянному обучению на основе отзывов пользователей AppMaster обеспечивает развитие приложений в соответствии с постоянно меняющимися потребностями современного цифрового ландшафта. Это делает платформы no-code важным инструментом для организаций, стремящихся ускорить свои инициативы по цифровой трансформации и оперативно реагировать на меняющиеся рыночные условия.