قاعدة المعرفة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

قاعدة المعرفة low-code عبارة عن مستودع مركزي للمعلومات والموارد والوثائق التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين في فهم منصات التطوير low-code واستخدامها وإتقانها، مثل AppMaster. تتضمن قواعد المعرفة هذه عادةً ثروة من إرشادات الخبراء، والبرامج التعليمية، وأفضل الممارسات، وأمثلة حالات الاستخدام، ونصائح حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها - تم تجميعها بواسطة خبراء المجال والباحثين في مجال تطوير البرمجيات.

اكتسبت منصات التطوير Low-code شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، لأنها تمكن المطورين وغير المطورين على حد سواء من إنشاء تطبيقات ويب وجوال وواجهة خلفية فعالة ومخصصة بالكامل مع الحد الأدنى من المعرفة البرمجية. وفقًا لشركة Forrester Research، من المتوقع أن ينمو سوق low-code من 6.5 مليار دولار في عام 2019 إلى حوالي 21.2 مليار دولار بحلول عام 2022. وتتزايد أهمية الحاجة إلى قاعدة معرفية شاملة low-code وسط هذه الزيادة في الطلب على تطوير التطبيقات سهلة الاستخدام. أدوات.

الغرض من قاعدة المعرفة low-code هو تقليل حاجز الدخول للمستخدمين غير التقنيين، وتمكين المطورين المواطنين من بناء التطبيقات دون الحاجة إلى مهارات البرمجة المعقدة. وفي الوقت نفسه، يهدف إلى تزويد المطورين ذوي الخبرة بمعلومات تقنية متقدمة حول إمكانيات النظام الأساسي وتقنيات تحسين الأداء واستراتيجيات التكامل مع الأنظمة والخدمات الأخرى. إن قاعدة المعرفة هذه لا تقدر بثمن في الترويج لنهج أكثر شمولاً وكفاءة لتطوير البرمجيات.

يعد AppMaster مثالاً ممتازًا لمنصة low-code مع نهج قوي يركز على العملاء لتطوير التطبيقات. تتيح واجهة المستخدم المرئية للمستخدمين تصميم وتنفيذ تطبيقات متطورة من خلال معالجة العناصر والمكونات من خلال واجهة drag-and-drop. تشمل السمات الأساسية لنهج التعليمات low-code ما يلي:

التصميم المرئي: يتيح مصمم BP المرئي لـ AppMaster للمستخدمين تحديد نماذج البيانات ومنطق الأعمال لتطبيقات الواجهة الخلفية، والتحكم في شكل ومظهر تطبيقات الويب والهاتف المحمول، ووصف العمليات المترابطة بطريقة بديهية ويمكن الوصول إليها.

للمستخدمين تحديد نماذج البيانات ومنطق الأعمال لتطبيقات الواجهة الخلفية، والتحكم في شكل ومظهر تطبيقات الويب والهاتف المحمول، ووصف العمليات المترابطة بطريقة بديهية ويمكن الوصول إليها. إنشاء التعليمات البرمجية تلقائيًا: يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات في Go وVue3 وKotlin وSwift، مما يضمن الأداء الأمثل وقابلية الصيانة.

تلقائيًا بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات في Go وVue3 وKotlin وSwift، مما يضمن الأداء الأمثل وقابلية الصيانة. النشر غير المؤلم: عند نشر التطبيق، يتعامل AppMaster مع التجميع والاختبار والحاويات والنشر السحابي. يقلل هذا التكامل السلس من الحاجة إلى التدخل اليدوي، مما يقلل من نطاق الأخطاء ويبسط عملية التطوير.

مع التجميع والاختبار والحاويات والنشر السحابي. يقلل هذا التكامل السلس من الحاجة إلى التدخل اليدوي، مما يقلل من نطاق الأخطاء ويبسط عملية التطوير. قابلية التوسع والتوسعة: يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL ويمكنها إثبات قابلية التوسع الرائعة، مما يجعل النظام الأساسي مناسبًا لحالات الاستخدام ذات التحميل العالي والمؤسسات.

نظرًا للإمكانيات القوية لـ AppMaster ، فإن قاعدة المعرفة low-code والمصممة خصيصًا لمستخدميها ستشمل مجموعة واسعة من المواضيع، مثل:

البدء مع AppMaster : دليل المبتدئين للتنقل في النظام الأساسي، وإعداد المشاريع، والتعرف على الميزات والوظائف المتاحة.

: دليل المبتدئين للتنقل في النظام الأساسي، وإعداد المشاريع، والتعرف على الميزات والوظائف المتاحة. نماذج البيانات وتصميم المخطط: تفاصيل حول كيفية إنشاء مخططات قاعدة البيانات بشكل مرئي، وإدارة عمليات ترحيل قاعدة البيانات، واستخدام أفضل الممارسات لتنظيم البيانات لضمان كفاءة التخزين والاسترجاع.

منطق الأعمال والعمليات: شرح لكيفية تنفيذ قواعد العمل والتحقق من صحتها، ونماذج سير العمل، وأتمتة المهام، والتكامل مع واجهات برمجة التطبيقات والخدمات الخارجية.

تصميم واجهة المستخدم: إرشادات حول تصميم مكونات الواجهة الأمامية سريعة الاستجابة ويمكن الوصول إليها وسهلة الاستخدام لتطبيقات الويب والهاتف المحمول باستخدام واجهة drag-and-drop .

. اختبار التطبيق ونشره: إرشادات حول اختبار التطبيق، وحل المشكلات المحتملة، ونشر الحل على السحابة أو البيئات المحلية.

أفضل الممارسات للأداء وقابلية التوسع: رؤى حول تحسين تطبيقات AppMaster ، وتحديد الاختناقات، وتنفيذ التقنيات لضمان الأداء العالي في ظل زيادة حمل المستخدم.

، وتحديد الاختناقات، وتنفيذ التقنيات لضمان الأداء العالي في ظل زيادة حمل المستخدم. التخصيص المتقدم وقابلية التوسعة: برامج تعليمية وأمثلة حول الاستفادة من ميزات AppMaster المتقدمة وخيارات التخصيص وإمكانيات التكامل لإنشاء تطبيقات متطورة وغنية بالميزات.

المتقدمة وخيارات التخصيص وإمكانيات التكامل لإنشاء تطبيقات متطورة وغنية بالميزات. استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم: المشكلات والحلول والإرشادات الشائعة بشأن طلب المساعدة من فريق AppMaster أو المجتمع عند مواجهة تحديات أو أسئلة.

تفيد قاعدة المعرفة low-code كلاً من مستخدمي AppMaster ومجتمع تطوير البرمجيات الأوسع من خلال تعزيز الاعتماد الأوسع لمنهجيات low-code ، وتوفير إرشادات يمكن الوصول إليها وخبير للمطورين من جميع مستويات المهارات، وتعزيز بيئة تعاونية لتبادل المعرفة. مع استمرار حركة low-code في اكتساب الزخم، يمكن أن تعمل قاعدة المعرفة الشاملة والمحدثة باستمرار على تمكين جيل جديد من المطورين - مما يؤدي في النهاية إلى تغذية الابتكار وفتح الإمكانات الكاملة لمنصات التطوير low-code.