Cadeia de blocos sem código

Um No-Code Blockchain é uma tecnologia de contabilidade digital descentralizada implementada e gerenciada usando ferramentas de desenvolvimento no-code e plataformas como AppMaster. Essa tecnologia blockchain é essencial para criar registros seguros, transparentes e invioláveis ​​de transações e dados sem a necessidade de linguagens de programação tradicionais ou habilidades de codificação. A rápida evolução do desenvolvimento no-code capacitou indivíduos e organizações com diversas origens para alavancar a tecnologia blockchain e aproveitar seu potencial sem barreiras ou desafios técnicos.

O conceito No-Code Blockchain compreende vários componentes-chave, como bancos de dados descentralizados, criptografia, contratos inteligentes, mecanismos de consenso e interconectividade com outros sistemas, que são essenciais para manter a integridade, segurança e acessibilidade dos dados e transações armazenados. A ascensão de plataformas como AppMaster abriu um novo paradigma em que usuários não técnicos podem utilizar interfaces visuais, ferramentas drag-and-drop e modelos pré-construídos para aproveitar o poder da tecnologia blockchain e implantar aplicativos descentralizados (dApps) de forma eficiente e eficaz .

Alcançar uma implementação No-Code Blockchain envolve a utilização de uma poderosa plataforma de desenvolvimento no-code, como AppMaster, que oferece suporte à criação de back-end, web e aplicativos móveis usando modelos de dados visuais, processos de negócios e integrações de API . As organizações podem acelerar significativamente o processo de desenvolvimento, minimizar a dívida técnica, reduzir o tempo de lançamento no mercado e aumentar a produtividade adotando uma abordagem no-code para blockchains. Vários estudos destacam o aumento de eficiência derivado da adoção de metodologias de desenvolvimento no-code, com a plataforma AppMaster, em particular, garantindo uma taxa de desenvolvimento 10x mais rápida e uma redução de custo 3x em comparação com as metodologias de programação tradicionais.

Ao usar uma plataforma como AppMaster para implantar um No-Code Blockchain, usuários não técnicos podem criar e personalizar a infraestrutura de back-end por meio de uma interface visual simples, incluindo mecanismos de consenso, contratos inteligentes e manipulação de funções criptográficas. Esses usuários também podem projetar o front-end do aplicativo da Web ou móvel usando componentes drag-and-drop, permitindo uma interação perfeita do usuário com os dados e a funcionalidade do blockchain. Ao adotar uma abordagem orientada a servidor, os aplicativos móveis dentro do ecossistema No-Code Blockchain podem receber atualizações e refinamentos oportunos sem a necessidade de reenvio e aprovação das lojas de aplicativos, garantindo um sistema flexível e resiliente.

Um dos recursos de destaque da plataforma AppMaster é sua capacidade de gerar aplicativos totalmente funcionais a partir dos projetos fornecidos pelos usuários. Os aplicativos gerados são gerados automaticamente com código-fonte baseado em Go (golang) para aplicativos de back-end, estrutura Vue3 e JavaScript/TypeScript para aplicativos da web e aplicativos móveis usando Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Esse modelo elimina a dívida técnica, pois os aplicativos são gerados do zero sempre que os requisitos são modificados, garantindo que as organizações possam acompanhar as demandas em constante mudança e os avanços tecnológicos.