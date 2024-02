Blockchain sans code

Une blockchain No-Code est une technologie de registre numérique décentralisée mise en œuvre et gérée à l'aide d'outils et de plates-formes de développement no-code comme AppMaster. Cette technologie blockchain est essentielle pour créer des enregistrements sécurisés, transparents et infalsifiables de transactions et de données sans avoir besoin de langages de programmation traditionnels ou de compétences en codage. L'évolution rapide du développement no-code a permis aux individus et aux organisations d'horizons divers de tirer parti de la technologie blockchain et d'exploiter son potentiel sans obstacles ni défis techniques.

Le concept No-Code Blockchain comprend plusieurs composants clés, tels que les bases de données décentralisées, la cryptographie, les contrats intelligents, les mécanismes de consensus et l'interconnectivité avec d'autres systèmes, qui sont essentiels pour maintenir l'intégrité, la sécurité et l'accessibilité des données et des transactions stockées. La montée en puissance de plates-formes comme AppMaster a ouvert un nouveau paradigme où les utilisateurs non techniques peuvent utiliser des interfaces visuelles, des outils drag-and-drop et des modèles prédéfinis pour tirer parti de la puissance de la technologie blockchain et déployer des applications décentralisées (dApps) de manière efficace. .

La réalisation d'une implémentation de Blockchain No-Code implique l'utilisation d'une puissante plate-forme de développement no-code telle AppMaster, qui prend en charge la création d'applications backend, Web et mobiles à l'aide de modèles de données visuels, de processus métier et d'intégrations d'API . Les organisations peuvent considérablement accélérer le processus de développement, minimiser la dette technique, réduire les délais de mise sur le marché et augmenter la productivité en adoptant une approche no-code pour les blockchains. Plusieurs études ont mis en évidence l'efficacité accrue découlant de l'adoption de méthodologies de développement no-code, avec la plate-forme AppMaster, en particulier, assurant un taux de développement 10 fois plus rapide et une réduction des coûts 3 fois par rapport aux méthodologies de programmation traditionnelles.

Lors de l'utilisation d'une plate-forme comme AppMaster pour déployer une blockchain No-Code, les utilisateurs non techniques peuvent créer et personnaliser l'infrastructure backend via une interface visuelle simple, y compris les mécanismes de consensus, les contrats intelligents et la gestion des fonctions cryptographiques. Ces utilisateurs peuvent également concevoir le front-end de l'application Web ou mobile à l'aide de composants drag-and-drop, permettant une interaction transparente de l'utilisateur avec les données et les fonctionnalités de la blockchain. En adoptant une approche axée sur le serveur, les applications mobiles au sein de l'écosystème No-Code Blockchain peuvent recevoir des mises à jour et des améliorations en temps opportun sans avoir besoin d'une nouvelle soumission et d'une approbation des magasins d'applications, garantissant un système flexible et résilient.

L'une des caractéristiques remarquables de la plate-forme AppMaster est sa capacité à générer des applications entièrement fonctionnelles à partir des plans fournis par les utilisateurs. Les applications générées sont générées automatiquement avec un code source basé sur Go (golang) pour les applications backend, le framework Vue3 et JavaScript/TypeScript pour les applications Web, et les applications mobiles utilisant Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. Ce modèle élimine la dette technique car les applications sont générées à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées, garantissant que les organisations peuvent suivre le rythme des demandes en constante évolution et des avancées technologiques.