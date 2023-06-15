ما هو تطوير No-Code ؟

تطوير بدون كود هو نهج مبتكر لبناء تطبيقات البرمجيات يسمح للمستخدمين غير التقنيين ، مثل رواد الأعمال والمؤسسين الذين ليس لديهم خبرة في الترميز ، بإنشاء تطبيقات وظيفية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. بدلاً من لغات وتقنيات البرمجة التقليدية ، يستخدم التطوير no-code واجهات مرئية وسحب وإفلات وقوالب ومكونات ومهام سير عمل مُعدة مسبقًا لتصميم تطبيقات البرامج وتطويرها. تمكّن هذه الطريقة القوية من إنشاء النماذج الأولية السريعة والتنفيذ ، وتمكين المؤسسين غير التقنيين من تطوير أفكارهم إلى منتجات ملموسة في جزء بسيط من الوقت الذي يستغرقه الترميز التقليدي.

تجرد منصات التطوير No-code جوانب تقنية معقدة مع الحفاظ على القدرة على إنشاء تطبيقات مخصصة. بدءًا من إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة والويب إلى إنشاء أنظمة خلفية والتكامل مع الخدمات الحالية ، يعمل التطوير no-code على إضفاء الطابع الديمقراطي على عالم تطوير البرامج من خلال جعله في متناول جمهور أوسع وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للإبداع والابتكار.

لماذا يجب على المؤسسين غير التقنيين تبني تطوير No-Code

يمكن للمؤسسين غير التقنيين الاستفادة بشكل كبير من تبني منصات تطوير no-code ، حيث أنها توفر العديد من المزايا الهامة:

عوائق أقل للدخول: لم تعد مقيدة بمهارات البرمجة أو الحاجة إلى توظيف مطورين ، يمكن للمؤسسين غير التقنيين إحياء أفكارهم بشكل أسرع لأن الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود تبسط عملية التطوير من خلال واجهاتهم المرئية سهلة الاستخدام والقوالب وما قبلها. -مكونات في بنائها. الوقت المستغرق في السوق: من الممكن إنشاء النماذج الأولية السريعة والتكرار مع منصات no-code ، مما يمكّن المؤسسين غير التقنيين من تصور التطبيقات وبناءها واختبارها في جزء صغير من الوقت مقارنة بأساليب التطوير التقليدية. تقلل دورة التطوير السريع هذه بشكل كبير من وقت طرح المنتجات والميزات الجديدة في السوق ، مما يوفر ميزة تنافسية. انخفاض التكاليف: قد يكون توظيف المطورين أو الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرامج مكلفًا ، خاصةً بالنسبة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة. تساعد الأنظمة No-code المؤسسين غير التقنيين على خفض التكاليف بشكل كبير من خلال السماح لهم بتطوير التطبيقات بشكل مستقل أو مع فرق أصغر ، مما يترك المزيد من الموارد للاستثمار في جوانب العمل الهامة الأخرى. قابلية التوسع وخفض الديون التقنية: غالبًا ما تقوم منصات التطوير No-code بالتحديث التلقائي وإصدار ميزات جديدة ، مما يساعد في الحفاظ على التطبيقات ويضمن بقائها قابلة للتطوير بمرور الوقت. يقلل استخدام المنصات no-code كود من الديون التقنية لأنها تتعامل مع الصيانة والتحديثات ، مما يسمح للمؤسسين غير التقنيين بالتركيز على كفاءاتهم التجارية الأساسية. المرونة والقدرة على التكيف: توفر منصات التطوير No-code مستوى غير مسبوق من المرونة ، مما يسمح للمؤسسين غير التقنيين بتكييف تطبيقاتهم وتحريكها مع نمو أعمالهم وتغير ظروف السوق. هذه القدرة على التكيف ضرورية للشركات الناشئة التي تتنقل في صناعة التكنولوجيا المتغيرة باستمرار.

أفضل منصات تطوير No-Code للمؤسسين غير التقنيين

توفر منصات التطوير التالية التي no-code أدوات وميزات قوية مصممة خصيصًا للمؤسسين غير التقنيين ، مما يمكنهم من إنشاء تطبيقاتهم وإطلاقها وتوسيع نطاقها بكفاءة:

AppMaster .io

يُعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا متعدد الاستخدامات وقويًا للغاية no-code ، ويتيح للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات ومنطق الأعمال endpoints REST API لتطبيقات الواجهة الخلفية بشكل مرئي. كما يوفر واجهات drag-and-drop لتصميم واجهات تطبيقات الويب والجوال. ينشئ AppMaster.io تطبيقات حقيقية ، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الحصول على الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ أو حتى رمز المصدر ، اعتمادًا على مستوى اشتراكهم ، مما يسمح بالاستضافة المحلية إذا لزم الأمر.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Bubble

Bubble عبارة عن نظام أساسي مشهور no-code لإنشاء تطبيقات الويب ، مما يوفر أداة إنشاء مرئية سهلة الاستخدام لتصميم التطبيقات ونماذجها الأولية. ويتضمن أيضًا قاعدة بيانات مدمجة وتمكن المستخدمين من إنشاء مهام سير عمل ومنطق مخصص ، بالإضافة إلى الاتصال بواجهات برمجة التطبيقات والخدمات الموجودة.

Wix

يُعد Wix ، المعروف بقدراته على بناء مواقع الويب ، خيارًا رائعًا آخر للمؤسسين غير التقنيين الذين يسعون إلى نظام أساسي شامل no-code. يتيح Wix للمستخدمين تصميم مواقع ويب جذابة بصريًا باستخدام أدوات drag-and-drop وتوفر التكامل مع مجموعة واسعة من التطبيقات والخدمات لتوسيع وظائف مواقع الويب الخاصة بهم.

Webflow

يجمع Webflow بين سهولة الاستخدام التي توفرها منصات التطوير no-code مع قوة ومرونة ممارسات الترميز التقليدية. يمكن للمؤسسين غير التقنيين استخدام واجهة Webflow المرئية لتصميم مواقع ويب جذابة ، مع استخدام رمز مخصص أيضًا إذا رغبت في ذلك ، مما يجعلها خيارًا شائعًا بين المصممين والمطورين على حد سواء.

أنظمة خارجية

OutSystems هي عبارة عن نظام أساسي حديث low-code يمكّن المؤسسين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسات بسرعة. يوفر أدوات التطوير المرئي والقوالب المعدة مسبقًا ومجموعة واسعة من خيارات التكامل لإنشاء تطبيقات يمكنها التوسع والتكيف مع نمو الأعمال.

عند اختيار نظام no-code ، يجب على المؤسسين غير التقنيين النظر بعناية في المتطلبات الفريدة لتطبيقهم ، والمستوى المطلوب من التخصيص ، وأي تكامل ضروري مع الخدمات الحالية. من خلال اختيار النظام الأساسي المناسب ، يمكن للمؤسسين بناء تطبيقاتهم وتوسيع نطاقها بثقة ، والاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها التطوير no-code.

إيجابيات وسلبيات تطوير No-Code

قبل الغوص في عالم التطوير no-code ، من الضروري الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات لتحديد ما إذا كان هذا هو الخيار الصحيح لعملك. فيما يلي نظرة على المزايا والتحديات المرتبطة بمنصات التطوير no-code.

إيجابيات تطوير No-Code

التنفيذ السريع: تتيح منصات التطوير No-code إنشاء نماذج أولية سريعة ونشر تطبيقات البرامج ، مما يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم للتسويق. يسمح هذا للمؤسسين غير التقنيين بالتحقق من صحة أفكارهم بسرعة وتكرارها بناءً على التعليقات. انخفاض التكاليف: مع عدم الحاجة إلى فريق مطور أو خبرة فنية ، يمكن للمؤسسين غير التقنيين إنشاء تطبيقاتهم بميزانية أصغر ، مما يسمح بعمليات أقل حجمًا وإطلاق منتجات بأسعار معقولة. سهولة الاستخدام: توفر الأنظمة الأساسية No-code واجهات سهلة الاستخدام لا تتطلب أي مهارات تشفير ، مما يجعل عملية إنشاء التطبيقات أكثر سهولة بالنسبة للمؤسسين غير التقنيين وأعضاء الفريق. تحديثات وصيانة مبسطة: تهتم العديد من منصات التطوير no-code بالتحديثات وإصلاحات الأخطاء وإصدارات الميزات الجديدة تلقائيًا ، مما يقلل من احتمالية الديون التقنية والحاجة إلى جهود صيانة مكثفة. تمكين الابتكار: من خلال إزالة الحواجز التقنية ، تعمل منصات التطوير no-code على إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء البرامج ، وتمكين نطاق أوسع من الأفراد والفرق من المساهمة في الابتكار والنمو في الأعمال التجارية.

سلبيات تطوير No-Code

التخصيص والمرونة المحدودان: على الرغم من أن الأنظمة الأساسية no-code تقدم العديد من القوالب والمكونات المُصممة مسبقًا ، إلا أنها قد لا تلبي كل المتطلبات الفريدة للتطبيق المصمم خصيصًا. في مثل هذه الحالات ، قد تحتاج إلى اختيار رمز مخصص إضافي أو عمليات تكامل مع جهات خارجية. مخاوف قابلية التوسع: لم يتم تصميم جميع الأنظمة الأساسية no-code للتعامل مع مستويات عالية من الحجم والتطبيقات المعقدة. قبل الالتزام بالمنصة ، يجب على المؤسسين غير التقنيين التأكد من قدرتها على استيعاب نمو أعمالهم والاحتياجات المستقبلية المحتملة. الاعتماد على موفري النظام الأساسي: بناء تطبيقك على نظام أساسي no-code يعني الاعتماد على موفر النظام الأساسي للصيانة والتحديثات والدعم. قد تؤثر أي تغييرات أو إيقاف للنظام الأساسي على وظائف التطبيق الخاص بك وطول عمره. أمان البيانات والامتثال: يجب على المؤسسين غير التقنيين التحقيق بعناية في إجراءات أمان البيانات والامتثال التي تنفذها منصة التطوير no-code ، مما يضمن التزام تطبيقاتهم وبياناتهم باللوائح الصناعية اللازمة.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

تحقيق النجاح مع تطوير No-Code : نصائح واستراتيجيات

يمكن أن يؤدي تبني التطوير no-code كمؤسس غير تقني إلى تغيير قواعد اللعبة ، ولكن من الضروري اعتماد الاستراتيجيات الصحيحة لضمان نجاح تطبيقاتك. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من رحلتك no-code.

افهم النظام الأساسي الخاص بك: تعرف جيدًا على إمكانيات وقيود النظام الأساسي الذي no-code ، بما في ذلك مجموعة المكونات المبنية مسبقًا ، وعمليات تكامل الجهات الخارجية ، والميزات التي يقدمها. ستساعدك هذه المعرفة على تخطيط وتنفيذ تطوير تطبيقك بشكل فعال. التركيز على تجربة المستخدم: تعتمد البرامج الرائعة على تجربة المستخدم الممتازة (UX) . اقض بعض الوقت في تصميم التخطيط والتنقل والتفاعلات الخاصة بتطبيقك للتأكد من أنه يلبي احتياجات المستخدمين وأن يكون مباشرًا وممتعًا في الاستخدام. احتضان التعليقات والتكرار: حقق أقصى استفادة من إمكانات النماذج الأولية السريعة من خلال البحث عن ملاحظات المستخدم والتكرار المستمر في تطبيقك. سيساعدك هذا على تحسين منتجك بناءً على الاستخدام الفعلي ، وتحسين جودته ومعالجة نقاط ضعف المستخدم. الاستفادة من تكامل الجهات الخارجية: تقدم العديد من الأنظمة no-code عمليات تكامل مع خدمات وأدوات الطرف الثالث الشائعة ، مما يتيح لك توسيع وظائف تطبيقك حسب الحاجة. تحقق من خيارات التكامل هذه واستخدمها لتحسين إمكانات تطبيقك عند الحاجة. ضع في اعتبارك رمزًا مخصصًا عند الضرورة: بينما توفر منصات التطوير no-code العديد من المزايا ، إلا أنك قد تواجه قيودًا في بعض الأحيان. في هذه الحالات ، لا تتردد في طلب مساعدة أحد المطورين لإنشاء كود مخصص أو ملحقات ، مما يضمن أفضل ملاءمة بين تطبيقك والغرض المقصود منه.

مستقبل تطوير No-Code

تتطور صناعة التطوير no-code وتتطور باستمرار ، مع التقنيات والتطورات الجديدة التي تجعلها أكثر سهولة وقوة. مع اعتماد المزيد من الشركات لمنصات no-code ، يبدو مستقبل تطوير البرمجيات للمؤسسين غير التقنيين واعدًا. من المتوقع أن يزداد التعاون بين الأنظمة الأساسية no-code وأدوات المطورين وخدمات البرامج الأخرى ، مما يتيح إمكانية التشغيل البيني السلس والحلول الأكثر تقدمًا.

بالإضافة إلى ذلك ، بدأت تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تقديم حلول no-code ، مما يسمح بالتطبيقات الذكية دون الحاجة إلى خبرة في الترميز. على سبيل المثال ، يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا قويًا وشاملًا لتطوير البرامج no-code اكتسب اعترافًا إيجابيًا في فئات مختلفة ، مثل منصات تطوير No-code ، وتطوير التطبيقات السريعة (RAD) ، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات. مع التطورات المستمرة ، تستعد منصات مثل AppMaster.io لإحداث ثورة في الطريقة التي يتعامل بها المؤسسون غير التقنيين والشركات مع تطوير البرمجيات.

التطوير No-code ليس مجرد اتجاه ؛ لقد أصبح جانبًا أساسيًا من جوانب تطوير البرمجيات الحديثة ونمو الأعمال. يمكن للمؤسسين غير التقنيين الآن تحويل أفكارهم إلى واقع دون القلق بشأن الترميز أو الخبرة الفنية ، ومع استمرار نضج المنصات no-code الأكواد ، فإن إمكانيات الحلول المبتكرة والعملية ستنمو فقط.