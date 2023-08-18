Блокчейн No-Code — это децентрализованная технология цифровой бухгалтерской книги, реализованная и управляемая с использованием инструментов и платформ разработки no-code таких как AppMaster. Эта технология блокчейн необходима для создания безопасных, прозрачных и защищенных от несанкционированного доступа записей транзакций и данных без необходимости использования традиционных языков программирования или навыков кодирования. Быстрая эволюция разработки no-code позволила отдельным лицам и организациям с различным опытом использовать технологию блокчейна и использовать ее потенциал без технических барьеров или проблем.

Концепция No-Code Blockchain включает в себя несколько ключевых компонентов, таких как децентрализованные базы данных, криптография, смарт-контракты, механизмы консенсуса и взаимосвязь с другими системами, которые имеют решающее значение для поддержания целостности, безопасности и доступности хранимых данных и транзакций. Рост таких платформ, как AppMaster открыл новую парадигму, в которой пользователи, не имеющие технических знаний, могут использовать визуальные интерфейсы, инструменты drag-and-drop и готовые шаблоны, чтобы использовать возможности технологии блокчейн и эффективно и действенно развертывать децентрализованные приложения (dApps). .

Достижение реализации блокчейна No-Code включает использование мощной платформы разработки no-code, такой как AppMaster, которая поддерживает создание серверных, веб-приложений и мобильных приложений с использованием визуальных моделей данных, бизнес-процессов и интеграции API . Организации могут значительно ускорить процесс разработки, свести к минимуму техническую задолженность, сократить время выхода на рынок и повысить производительность, приняв подход no-code для блокчейнов. Несколько исследований выявили повышенную эффективность, связанную с внедрением методологий разработки no-code, в частности с платформой AppMaster, обеспечивающей в 10 раз более высокую скорость разработки и трехкратное снижение затрат по сравнению с традиционными методологиями программирования.

При использовании такой платформы, как AppMaster, для развертывания блокчейна No-Code пользователи, не являющиеся техническими специалистами, могут создавать и настраивать внутреннюю инфраструктуру с помощью простого визуального интерфейса, включая механизмы консенсуса, смарт-контракты и обработку криптографических функций. Эти пользователи также могут разрабатывать внешний интерфейс веб drag-and-drop, что обеспечивает беспрепятственное взаимодействие пользователя с данными и функциями блокчейна. Используя серверный подход, мобильные приложения в экосистеме No-Code Blockchain могут получать своевременные обновления и уточнения без необходимости повторной отправки и утверждения в магазинах приложений, обеспечивая гибкую и отказоустойчивую систему.

Одной из выдающихся особенностей платформы AppMaster является ее способность создавать полнофункциональные приложения на основе чертежей, предоставленных пользователями. Сгенерированные приложения автоматически генерируются с исходным кодом на основе Go (golang) для серверных приложений, фреймворка Vue3 и JavaScript/TypeScript для веб-приложений, а также мобильных приложений с использованием Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Эта модель устраняет технический долг, поскольку приложения создаются с нуля всякий раз, когда требования изменяются, что позволяет организациям идти в ногу с постоянно меняющимися требованиями и технологическими достижениями.