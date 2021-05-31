أفضل شيء في عدم وجود رمز ليس فقط "عدم البرمجة" ، بل يتعلق بالمزايا التي يجلبها للأشخاص والصناعات بأكملها.

الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود هي مولدات أكواد تساعد الشركات على إنشاء واختبار واعتماد حلول مخصصة للمشكلات المتكررة وتنويع الأشخاص الذين يمكنهم إنشاء التطبيقات. وبالتالي ، فإنهم يعطلون تنظيم عبء العمل المعتاد ويخلقون خفة الحركة في البيئات الداخلية والخارجية للشركة.

فيما يلي أهم 3 فوائد لعدم وجود رمز في الأعمال:

كفاءة الوقت

عملية الإنشاء: تستغرق عملية بناء التطبيق المعتادة والتصميم أسابيع ، وحتى أشهر حتى يتم نشر المنتج النهائي. يمكن لـ no-code الضغط على هذه المدة في دقائق نظرًا لأن المستخدمين لا يضطرون إلى كتابة أي سطر من التعليمات البرمجية.

معدل دوران الموظفين: هناك طلب على المبرمجين في الوقت الحالي ، لذا أصبح التنقل السريع للموظفين أمرًا طبيعيًا في أي مؤسسة. يؤدي هذا إلى إبطاء العمل لأنه يجب إيقافه مؤقتًا حتى يتولى الشخص المعين حديثًا المهمة. يحل No-code هذه المشكلة ، فهو يسمح لرجال الأعمال الذين لا يرتبطون حتى بالبرمجة ، بإنشاء تطبيقات برمجية وتنفيذ جميع العمليات التي تتم عادةً باستخدام لغة البرمجة.

تقليل التكاليف

فريق المطورين: الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية تعمل بكامل طاقتها وتسمح بإنشاء تطبيقات مطابقة للتطبيقات التقليدية التي يصنعها المطورون. ومن ثم ، فإن دمج مثل هذه المنصة يمكن أن يقلل بشكل كبير من فريق تكنولوجيا المعلومات وتوظيف المواهب ذات الخلفيات غير التقنية التي ترغب في العمل وتوفير الوقت والموارد.

اختبار الأفكار: يمكن تطوير ونشر أي تطبيق تم إنشاؤه في النظام الأساسي بدون رمز في غضون 20 دقيقة وبدون أي نفقات. يسمح للمؤسسات بالمخاطرة واختبار جميع الأفكار التي يحتمل أن تكون مربحة والتي عادة ما يتجاهلها فريق التطوير التقليدي.

الاكتفاء الذاتي

الاستقلالية: بدون رمز يسمح لكل عمل أن يكون مكتفيًا ذاتيًا ومستقلًا عندما يتعلق الأمر بالتطوير الرقمي. لم تعد الأمور مثل تناوب الموظفين والتكلفة والوقت هي الشغل الشاغل بعد الآن ، وبالتالي يمكن للناس التركيز على رؤيتهم والسعي.

ما الذي يمكن أن يفعله Appmaster.io لعملك؟

تم إنشاء Appmaster.io في البداية من الألم الذي تواجهه الشركات عادةً في عملية التطوير. # nbsp؛ قلة القوى العاملة ، وندرة المهارات ، والمنافسة المفرطة في السوق ، مما أدى إلى تحولات سريعة للموظفين تستهلك الكثير من الوقت والمال - أصبحت كل هذه العوامل الرئيسية لبدء تشغيل منصة بدون رمز. # nbsp؛

واجهة المستخدم الخاصة بالمنصة شاملة لأي شخص لديه خلفية غير تقنية. من خلال استخدام العناصر المرئية السحب والإفلات ، يمكن للمستخدم إنشاء تطبيق لا يمكن تمييزه عن التطبيق الذي صنعه المطورون. كيف يكون ذلك ممكنا؟ أثناء قيام المستخدم بالتصميم بواجهة مرئية ، تقوم المنصة بتحويل هذه الإجراءات إلى أسطر من التعليمات البرمجية (22000 سطر في الدقيقة!). لاحقًا ، بمجرد أن يصبح التطبيق جاهزًا للنشر ، سيتلقى المستخدمون كود المصدر الحقيقي ، مما يجعل التطبيق قابلاً للتحرير على النظام الأساسي وكذلك على أوراق التعليمات البرمجية. # nbsp؛

يعتني Appmaster.io بوظائف التطبيق أيضًا. نظرًا لمحرر عمليات الأعمال المتقدم ، لن يواجه المستخدم أي قيود من حيث ميزات التطبيق الممكنة. ببساطة يمكنك كتابة أي إجراء مطلوب وسيظهر.

هناك العديد من الوظائف التي يمكن أن تجدها في Appmaster.io. إذا كانت لديك حالة عمل خاصة - فنحن نرحب بك دائمًا للاتصال بنا مباشرة أو يمكنك دائمًا تجربة المنصة مجانًا.



