هل تتذكر عندما دخلت بطاقات تداول Pokemon إلى مشهد الألعاب الرقمية باعتبارها "أحدث وأروع طفل في المجموعة"؟ حسنًا ، تحرك فوق Pikachu` لأنه يوجد لاعب جديد في المدينة! نطلق على هذه المقتنيات المشفرة NFT ، وهي اختصار لـ `` الرموز غير القابلة للاستبدال '' ، وهي أهم شيء يصل السوق الرقمي منذ عام 2021.

الحقيقة هي أن هذه التكنولوجيا العصرية الجديدة تم تصورها في عام 2014 عندما تم إنشاء أول NFT على الإطلاق. تم تسمية أول عرض لـ NFT باسم "Quantum" وكان مقطع فيديو قصيرًا التقطته زوجة أحد منشئيها ، كيفن ماكوي. ثم تم تسجيله على blockchain وبيعه مقابل 4 دولارات أمريكية للمالك الجديد ، Anil Dash.

منذ هذه الصفقة الأولى لـ NFT ، انفجر السوق وكان مرتفعًا منذ عام 2021. في هذه المرحلة ، قد تسأل ، ما هي NFT بالضبط؟ لنبدأ من الأساسيات!

ما هي NFTs؟

يشير المصطلح "NFT" إلى "الرموز غير القابلة للاستبدال" وهي أجزاء فريدة من المحتوى الرقمي أو البيانات ويمكن أن تشمل الفن أو الرسومات أو النصوص أو الوسائط السمعية والبصرية. يعني غير قابل للاستبدال أن كل قطعة فنية رقمية لا يمكن الاستغناء عنها ، أو أصلية ، أو فريدة من نوعها. يمكن شراء هذا الفن الرقمي وتداوله وبيعه في أسواق NFT الافتراضية. يمكن أن تكون NFT في شكل فن رقمي أو موسيقى أو مقاطع فيديو وصور متحركة وألعاب عبر الإنترنت وميمات إنترنت وملصقات رقمية وصور وحتى أفلام!

نظرًا لوجود هذا المحتوى الرقمي في الفضاء الافتراضي ، فإن NFT يعادل شهادة المصادقة أو إثبات أنك تمتلك ذلك الجزء الأصلي من المحتوى الرقمي أو البيانات. وجد فنانو NFT أن مجموعاتهم الفنية الرقمية تمنحهم وسيلة أخرى لبيع أعمالهم.

في الواقع ، يقوم بعض الفنانين بعمل ملكية صغيرة في كل مرة يغير فيها NFT مالكيها! عادةً ما يشتري هواة جمع الأعمال الفنية الرقمية المتحمسون NFTs. يستثمر جامعو الفن الرقمي هؤلاء في شراء NFTs مع توقع زيادة قيمتها في المستقبل. يتم شراء NFTs الأخرى من قبل المشترين الذين يريدون ببساطة التمتع بحقوق المفاخرة والبهجة لامتلاك جزء فريد من المحتوى الرقمي الخاص بهم.

إن مالكي NFT هم الأشخاص الوحيدون الذين لديهم الحق في استخدام هذا الرمز المميز غير القابل للاستبدال ما لم يتم تغييره رسميًا من خلال البيع أو التجارة. يتم شراء وبيع وتداول NFTs من خلال "blockchain" في سوق NFT افتراضي. Blockchains هي طريقة معقدة لتخزين البيانات ، باستخدام التكنولوجيا للتحقق من صحة هذه الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال.

سوق NFT عبارة عن واجهة متجر رقمية أو منصة عبر الإنترنت تُستخدم لتخزين وعرض وبيع NFTs الخاصة بهم للمشترين المهتمين. في أسواق NFT هذه ، يستخدم الأشخاص العملات المشفرة أو النقد الفعلي لشراء هذا المحتوى الرقمي الذي يتم تحقيق الدخل منه. تقوم أسواق NFT بالترويج لـ NFTs للمشترين وجامعي التحصيل الراغبين ، ويعتقد الكثير منهم أن هذا الاتجاه الرقمي موجود لتبقى.

هل يمكنني إنشاء منصة NFT الخاصة بي؟

أدى الاهتمام المتزايد بشراء وبيع NFTs إلى ارتفاع مماثل في أسواق NFT. خلال العام الماضي ، أصبحت أسواق NFT مربحة للغاية ، حيث تضخمت لتصل إلى 25 مليار دولار سنويًا. كان هذا الارتفاع نيزكًا لدرجة أن العديد من رواد الأعمال الرقميين أصبحوا حريصين على إنشاء أسواق NFT الخاصة بهم. من الواضح أن هناك الكثير من الأموال التي يمكن جنيها من أسواق NFT ؛ نتيجة لذلك ، بدأ الكثيرون في إنشاء منصاتهم الافتراضية الخاصة للاستفادة منها.

في هذه المرحلة ، قد تتساءل عما إذا كان بإمكانك إنشاء سوق NFT خاص بك؟ قطعاً! تجعل قوالب سوق NFT الخالية من التعليمات البرمجية العملية أكثر كفاءة من إنشاء سوق NFT مخصص من البداية. منصات سوق NFT هذه التي لا تحتوي على كود هي قوالب بصرية تسمح لغير المبرمجين بإنشاء أسواق NFT الخاصة بهم.

كيف يمكنني إنشاء سوق NFT الخاص بي؟

لقد كان استخدام منصات سوق NFT الخالية من التعليمات البرمجية عاملاً في تغيير قواعد اللعبة في هذه الصناعة. نتيجة لذلك ، يختار المزيد من الأشخاص استخدام قوالب سوق NFT الخالية من التعليمات البرمجية لبناء منصاتهم الخاصة. قد تتكون هذه العملية من الخطوات التالية:

اختر منصة NFT Marketplace الخاصة بك

حدد النظام الأساسي المناسب المجهز بالأدوات والقوالب والإطار الذي تحتاجه لبناء سوق NFT بدون كود. هذه خطوة مهمة ، حيث يجب عليك اختيار نظام أساسي يسهل تصميم وميزات سوق NFT الذي لا يحتوي على رمز. ستساعدك استشارة فريق AppMaster no-code في تحديد أفضل الحلول لسوق NFT سهل الاستخدام.

صمم MVP الخاص بك

يعد MVP أو الحد الأدنى من الإنتاج المتغير إصدارًا أساسيًا من سوق NFT الخاص بك. وهو يتألف من الميزات الأساسية أو "الإطار السلكي" لبناء سوق NFT. يمكن تصورها لتشمل الميزات والوظائف الأساسية لتسهيل شراء وبيع وتداول NFTs على منصتها. تعد حقول البيانات للمستخدمين والمجموعات والفئات والأوصاف والأسعار ضرورية داخل MVP هذا. ستسهل وظائف سوق NFT الأساسية بدون رمز اختبار UX / UI. سيوفر هذا ملاحظات قيمة حول الميزات التي تحتاج إلى تحديث.

تبسيط البيانات وتدفق العمل

سيتطلب تطبيق NFT marketplace الخاص بك تسلسلاً منطقيًا لتنظيم سير العمل الأكثر كفاءة. سيحتاج المطورون إلى تنظيم أنماط معالجة البيانات بناءً على تكوين سوق NFT. يعد هذا ضروريًا لإنشاء تدفق متماسك للمعلومات عبر تطبيق السوق NFT.

ستؤدي إضافة المكونات الإضافية ذات الصلة إلى تسهيل العمليات مثل تسجيل المستخدم وسك NFT واتصال المحفظة. سيساعد هذا أيضًا سوق NFT الذي لا يحتوي على رمز على أن يصبح أكثر كفاءة. كما أنه سيسهل عملية شراء وإدراج وبيع NFTs في سوق NFT الذي لا يحتوي على رمز.

اختبار المستخدم (UX / UI)

سيختبر فريق UX / UI الخاص بك ميزات ووظائف MVP ، وهو تطبيق سوق NFT بدون رمز. بناءً على التعليقات ، ستتعرف على ما إذا كانت ميزاتك بحاجة إلى تحسين أو ترقيات أو تحديثات. بالإضافة إلى ذلك ، سوف تكون قادرًا على تحديد الأخطاء وإصلاحها في سوق NFT بدون رمز قبل الذهاب إلى السوق.

إطلاق NFT Marketplace

سوق NFT الذي لا يحتوي على كود جاهز للإطلاق! يمكن دعوة المستخدمين لاستخدام تطبيق NFT marketplace من خلال الحوافز الترويجية. يمكنك اختيار تحقيق الدخل من سوق NFT بدون رمز عن طريق إضافة ميزات متميزة إضافية. سيدفع المستخدمون رسومًا مميزة للوصول إلى هذه الخطط عبر الاشتراك أو حزم الوصول.

كيف يمكنني إنشاء سوق NFT مثل OpenSea؟

أكثر أسواق NFT شهرة حتى الآن هو OpenSea ، وقد حقق نجاحًا كبيرًا بين المشترين والبائعين. تهيمن OpenSea على سوق NFT الرقمي بحجم تداول مذهل يزيد عن 75 مليون دولار في NFTs يوميًا! المنصة تجعلها ناجحة مع عشاق NFT والمبتدئين في جميع أنحاء العالم. في الواقع ، تم تصميم العديد من منصات سوق NFT الخالية من التعليمات البرمجية على غرار تصميمها وميزاتها ووظائفها الحالية. ما يجعل OpenSea رائجًا للغاية هو مدى بساطته وسهولة استخدامه حتى بالنسبة للمبتدئين في NFT! من خلال المعاملات المعقولة ، والرسوم ، والواجهة النظيفة ، والميزات غير المعقدة ، يقع OpenSea بشكل مريح في الجزء العلوي من السلسلة الغذائية لسوق NFT!

يقال عمومًا أن الإطراء هو أفضل شكل من أشكال التقليد ، وينطبق الشيء نفسه على العالم الرقمي لأسواق NFT الخالية من الشفرات. إذا كنت ترغب في إنشاء سوق NFT الخاص بك بدون رمز ، فمن المنطقي اتباع أفضل الممارسات! إذن ، مع ما يقال ، كيف يمكنك إنشاء سوق NFT بدون رمز مثل OpenSea؟

أفضل الممارسات لسوق NFT الذي لا يحتوي على كود

نداء المستخدم

يقال إن "الانطباعات الأولى تدوم ، وينطبق الشيء نفسه على واجهة متجر السوق لـ NFTs. عند تصفح NFTs ، من المرجح أن ينجذب المستخدمون إلى أسواق NFT التي توفر تجربة مستخدم جذابة. من المنطقي التأكد من أن "تزيين النوافذ" الخاص بك يجذب مستخدمي سوق NFT الذي لا يحتوي على كود.

يُعرف قسم العرض هذا بواجهة متجر سوق NFT. بالإضافة إلى جمالياته وتصميمه وسهولة استخدامه ، فإنه يعرض تفاصيل مهمة حول NFTs المتاحة. كما يقدم تفاصيل حول المحتوى الرقمي ، والفنانين ، وتوافر NFTs ، ومعلومات عن العطاءات. هذه الشاشة هي أول ما يراه المستخدمون عند التسوق لشراء NFT ، لذلك من المهم ترك انطباع رائع!

ميزات البحث

مع التدفق اللامتناهي من NFTs في أي سوق رقمي معين ، يمكن للمستخدمين الشعور بالإرهاق. قد يتم ردع جامعي NFT الأكثر خبرة عن إكمال بحثهم عن NFTs. هذا بسبب التدفق المرهق للخيارات للاختيار من بينها ، والذي لا شك أنه يمكن أن يجعل أي مستخدم لسوق NFT يشعر بأنه بعيد عن عمقهم.

لجعل العثور على NFTs أكثر ملاءمة وإثارة ، يجب أن يقوم سوق NFT الذي لا يحتوي على كود بتنفيذ خيارات البحث والتصفية. تعمل هذه الميزة على تبسيط البحث عن NFTs من خلال أحجام وأحجام المحتوى الرقمي. بالنسبة للمستخدمين الذين لا يملكون خيارات بحث وتصفية NFT ، فقد يكون هذا أمرًا شاقًا مثل الخوض في المياه العميقة بدون سترة نجاة! من خلال تسهيل البحث حسب الفئة والسعر والفنان وتاريخ القائمة والمقاييس الأخرى ، سيكون سوق NFT الذي لا يحتوي على رمز أمرًا سهلاً للمستخدمين للتنقل فيه!

أفضل الممارسات الإضافية لسوق NFT الذي لا يحتوي على كود

معرض الفنانين

لقد مر فنانو NFT بالفعل بعملية دقيقة ومضنية لإنشاء فنهم الرقمي. لا ينبغي عليهم أن يكافحوا لتحميل هذه إلى كتالوج سوق NFT الخاص بك! بدلاً من ذلك ، يجب أن يجعل سوق NFT الذي لا يحتوي على رمز من إدراج NFTs تجربة ممتعة بالنسبة لهم! بعض الفنانين جدد على NFT ، والبعض الآخر قد لا يكون على دراية بالتكنولوجيا مثل المبدعين ذوي الخبرة.

من الناحية المثالية ، يجب أن يكون إدراج NFTs في سوق NFT بدون رمز عملية سلسة. يجب أن يجعل سوق NFT الخالي من الشفرات عملية الإدراج سهلة الاستخدام وسلسة قدر الإمكان. تسهل ميزات سوق NFT المفيدة التي لا تحتوي على كود وضع العلامات التفصيلية لمعلومات الفنان والبيانات الوصفية القابلة للبحث وتساعدهم في تحديد السعر الأفضل.

سيشجع هذا الفنانين على الاستمرار في إدراج NFTs الخاصة بهم على نظامك الأساسي بدون رمز. ممتنًا للعملية السهلة ، سيحرص الفنانون على تزويد سوقك بدون رمز بتدفق مستمر من NFTs. عندما يكون للمبدعين والفنانين في NFT قائمة سهلة الاستخدام ، فإنها تخلق تجربة إيجابية مربحة للجانبين!

تفاصيل تداول NFT

يجب أن يكون مستخدمو سوق NFT قادرين على التحكم في عملية تقديم العطاءات في سوق NFT الذي لا يحتوي على رمز. يسمح هذا بشكل أساسي للمشترين والبائعين بإدراج العطاءات وحذفها وتحديثها ومراقبتها على NFTs في الوقت الفعلي. يجب أن تسهل منصة NFT الخالية من الكود المستخدمين من استرداد المعلومات ذات الصلة على NFTs قبل الشراء أو البيع. قد يتضمن ذلك معلومات عن فنان NFT وقيمة NFT وتاريخ المالك والأصالة وتفاصيل مهمة أخرى. نظرًا لأن سوق NFT مبني على التداول ، فمن الضروري أن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى هذه المعلومات.

واجهة وأمن المحفظة

يجب أن يسهل سوق NFT الذي لا يحتوي على رمز اتصالات المحفظة الرقمية للمعاملات على المنصة. يساعد سوق NFT المتكامل تمامًا الخالي من التعليمات البرمجية المستخدمين على إجراء أعمال آمنة في العملات المشفرة أو NFT. يمكن للمستخدمين التداول براحة البال من خلال ضمان التكامل السلس والمعالجة الفعالة لمدفوعات NFT وتخزين البيانات الآمن. تقلل محفظة NFT الآمنة من خطر المعاملات غير المكتملة أو الخاطئة. كما أنه يحمي من انتهاكات البيانات من قبل الأشخاص المؤذيين عبر الإنترنت. أكثر محافظ التشفير شيوعًا هي Meta Mask (سطح المكتب) و Trust Wallet (المحمول) ، والتي تدعمها غالبية سلاسل الكتل.

كيفية إنشاء سوق NFT بدون كود مثل OpenSea (الميزات)؟

لإنشاء سوق NFT بدون رمز مشابه لـ OpenSea ، يجب أن يحتوي سوق NFT الذي لا يحتوي على رمز على الميزات الأساسية التالية:

ميزة التسجيل

يجب أن يتمتع المشترون والبائعون (المنشئون) في سوق NFT الذي لا يحتوي على رمز بميزة تسجيل ومصادقة صالحة. تتحقق هذه العملية من المستخدم وتمنحه الوصول إلى سوق NFT بدون رمز.

يجب أن يتمتع المشترون والبائعون (المنشئون) في سوق NFT الذي لا يحتوي على رمز بميزة تسجيل ومصادقة صالحة. تتحقق هذه العملية من المستخدم وتمنحه الوصول إلى سوق NFT بدون رمز. ربط المحفظة

سيحتاج مستخدمو NFT على النظام الأساسي إلى إنشاء أو توصيل محفظة تسهل معاملاتهم في السوق.

سيحتاج مستخدمو NFT على النظام الأساسي إلى إنشاء أو توصيل محفظة تسهل معاملاتهم في السوق. ميزة NFT Minting

يجب أن يكون منشئو NFT قادرين على إنشاء أو سك المحتوى الرقمي الخاص بهم في سوق NFT الذي لا يحتوي على كود. بمجرد دفع رسوم المعاملات ذات الصلة لصك NFTs الخاصة بهم ، يمكن إتاحة هذه الإبداعات في قاعدة البيانات الشاملة للسوق.

يجب أن يكون منشئو NFT قادرين على إنشاء أو سك المحتوى الرقمي الخاص بهم في سوق NFT الذي لا يحتوي على كود. بمجرد دفع رسوم المعاملات ذات الصلة لصك NFTs الخاصة بهم ، يمكن إتاحة هذه الإبداعات في قاعدة البيانات الشاملة للسوق. ميزة تسعير NFT

كما هو الحال مع منصة OpenSea ، يمكن للفنانين تحديد نموذج تسعير معين لاستخدامه في كتالوج سوق NFT على الإنترنت بدون رمز. يمكن لمنشئي NFT اختيار سعر ثابت أو نموذج تسعير ديناميكي يعتمد على العطاءات.

كما هو الحال مع منصة OpenSea ، يمكن للفنانين تحديد نموذج تسعير معين لاستخدامه في كتالوج سوق NFT على الإنترنت بدون رمز. يمكن لمنشئي NFT اختيار سعر ثابت أو نموذج تسعير ديناميكي يعتمد على العطاءات. ميزة تحديد NFT

يجب أن يكون مستخدمو NFT قادرين على تصفح مكتبتك على الإنترنت لـ NFTs بسهولة. من الناحية المثالية ، يجب أن يكون لدى المستخدمين وظيفة بحث وفرز وتصفية ملائمة في سوق NFT. هذا يجعل عملية التصفح والاختيار على منصة NFT الخالية من الأكواد أكثر سهولة في الاستخدام.

يجب أن يكون مستخدمو NFT قادرين على تصفح مكتبتك على الإنترنت لـ NFTs بسهولة. من الناحية المثالية ، يجب أن يكون لدى المستخدمين وظيفة بحث وفرز وتصفية ملائمة في سوق NFT. هذا يجعل عملية التصفح والاختيار على منصة NFT الخالية من الأكواد أكثر سهولة في الاستخدام. ميزة الدفع NFT

يجب إتمام المعاملة الآمنة باستخدام المحفظة التي ربطها المستخدم. بهذه الطريقة ، يمكن لفناني NFT تلقي مدفوعات لمحافظهم الرقمية مقابل إبداعاتهم على النظام الأساسي عبر الإنترنت. تسهل وظيفة الدفع هذه أيضًا شراء المستخدمين بأسعار ثابتة أو العطاءات الفائزة من خلال مزادات NFT.

كيفية إنشاء سوق NFT بدون كود مثل OpenSea (خطوات)؟

واجهة مستخدم التصميم

عند إنشاء منصة NFT الخاصة بك بدون كود ، انتبه لتفاصيل التصميم. إنه أول شيء يراه مستخدمو NFT ، لذلك من الأفضل جعله جذابًا قدر الإمكان. اختر الشكل الجمالي المتوافق مع ميزات ووظيفة منصة NFTs.

يمكن أن يكون بسيطًا بتصميم نظيف ونقي وبسيط. يمكنك أيضًا الانتقال إلى الطرف الآخر من خلال جعل السوق الخاص بك لـ NFTs ملونًا ومشرقًا وجذابًا للمستخدمين. مهما كانت لوحة التصميم الخاصة بك ، ينصب التركيز على عرض NFTs بطريقة جذابة لجذب المستخدمين إلى النظام الأساسي الخاص بك. سيؤدي اختيارك لميزات سوق NFT والخطوط والتخطيط وسهولة التنقل إلى تحسين تجربة المستخدمين.

تكوين خيارات السك NFT

يجب أن يسهل سوق NFT الذي لا يحتوي على كود ، سك النقود من قبل الفنانين والمشترين. بدون القدرة على إصدار NFTs ، سيكون السوق الخاص بك مفيدًا مثل قلم الرصاص بدون الرصاص! كميزة محدثة للسوق ، يمكنك منح المستخدمين خيارات لصك NFTs في وضع فردي أو متعدد. تسهل هذه الميزة NFTs الأصلية غير القابلة للاستبدال (من نوع واحد) و NFTs التي يمكن للمستخدمين تكرارها.

تكوين كتالوج NFT

ماذا سيكون سوق NFT بدون قاعدة بيانات آمنة لتخزينها؟ يعتمد المستخدمون على ميزات أمان سوق NFT الخاصة بك لجمع ، وتنظيم ، وفهرسة ، وعرض ، ثم استرداد NFTs بأمان حسب الحاجة. هذا يعني أنه لبناء أسواق NFT يمكن للمستخدمين الوثوق بها ، يجب الانتباه إلى أمان NFTs.

اختبار وإطلاق NFT Marketplace

قبل إطلاق سوق NFT الذي لا يحتوي على كود ، يجب إجراء الضوابط والتوازنات المناسبة. هذا لتحديد أي مخاطر أمنية أو أخطاء أو تناقضات منطقية داخل سوق NFT الذي لا يحتوي على كود قبل إطلاقه. تتم مراقبة أداء سوق NFT الذي لا يحتوي على كود في ظل ظروف "اختبار" للتأكد من أنه متوافق تمامًا. بناءً على ملاحظات مستخدمي الاختبار ، يتم تحديد ما إذا كانت الترقيات أو التحديثات لسوق NFT الخالي من الكود ضرورية. السيناريو الأسوأ هو العودة مباشرة إلى لوحة الرسم في سوق NFT بسبب سوء الاستقبال! بمجرد أن تكون راضيًا تمامًا عن نتيجة سوق NFT الذي لا يحتوي على رمز ، يمكنك إطلاقه في السوق بثقة!

لماذا أقوم بإنشاء سوق NFT الخاص بي بدون كود؟

من المؤكد أن هناك لاعبين رئيسيين في سوق صناعة سوق NFT ، وكثير منهم كان هناك منذ البداية. ومع ذلك ، هل هذا يعني أنه لا يمكنك دخول السوق وبناء أسواق NFT الخاصة بك؟ بالطبع لا! لا يزال هناك متسع كبير لأصحاب المشاريع الصغيرة الحجم الذين يرغبون في بناء أسواق NFT.

بدلاً من الشعور بالإحباط بسبب النجاح الهائل للعمالقة الرقميين مثل OpenSea و Rarible و Binance ، يمكننا الاستفادة من أوجه القصور لديهم. من خلال تقديم الطعام لشرائح من السوق أو جوانب من أسواق NFT المحرومة من الخدمات ، يمكنك أن تشق طريقك NFT الذي لا يحتوي على كود! بناء أسواق NFT التي تجذب وتلبي احتياجات مستخدمي سوق NFT الأقل تقليدية. من خلال الشمول مع المجموعة السكانية الأصغر والأقل شيوعًا لمستخدمي NFT ، يمكن أن يكون لمنصة NFT الصغيرة التي لا تحتوي على رمز تأثير كبير.

يمكنك أيضًا بناء أسواق NFT التي تتمتع بنهج أكثر كفاءة وسعادة واحترافية في خدمة العملاء. في أسواق NFT الأكبر حجمًا ، قد يشعر المستخدمون بالاختزال في "تذكرة دعم العملاء" العامة. يتم "الترحيب" بالعديد من هؤلاء العملاء بردود نموذجية جاهزة ومباشرة من سطر واحد على الاستفسارات المشروعة حول معاملات NFT الخاصة بهم.

لكن أسواق NFT التي لا تحتوي على كود تجعلك تستطيع إنشاء ميزات النظام الأساسي التي تجعل المستخدمين الأولوية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا إنشاء أسواق NFT باستخدام منصات بدون تعليمات برمجية يمكن الوصول إليها بشكل أكبر وجاذبية الشخص العادي. يمكنك بناء أسواق NFT التي سيقدرها المستخدمون من خلال تضمين ميزات النظام الأساسي هذه!

كم يكلف تطوير سوق NFT؟

هل أنت أقرب إلى قرار إنشاء أسواق NFT باستخدام منصة بدون رمز؟ محرج! ولكن ما هي تكلفة تطوير سوق NFT الخاص بك بدون رمز؟ التكلفة هي أحد أكبر العوامل التي تحدد الميزات واختيار قوالب سوق NFT الخالية من التعليمات البرمجية.

كما هو الحال مع أي مشروع رقمي ، يمكن أن تتراوح تكلفة إنشاء أسواق NFT الخالية من التعليمات البرمجية من الأسعار المعقولة إلى الأسواق الفلكية ، اعتمادًا على الميزات التي ترغب في تضمينها. يتطلب بناء أسواق NFT بميزات مخصصة من الألف إلى الياء فريق تطوير متخصص وقد يتضمن المزيد من رأس المال التقني. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤثر تقنية blockchain أيضًا على نقطة السعر في سوق NFT الذي لا يحتوي على رمز. نتيجة لذلك ، قد تتراوح التكلفة ما يزيد عن 90.000 دولار أمريكي لبناء عناصر سوق NFT وفقًا لمواصفاتك.

ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن توفير بعض المال أو إذا كانت لديك ميزانية أصغر للبدء بها ، فيمكنك اختيار حلول التسمية البيضاء بدون رمز. تعد قوالب سوق NFT التي لا تحتوي على كود أقل كثافة لأنها مصممة مسبقًا. بمجرد تخصيص ميزات قوالب سوق NFT التي لا تحتوي على رمز ، يمكنك أن تكون جاهزًا لبدء التشغيل في وقت أسرع بكثير.

كيف أقوم بإنشاء NFT؟

مع كل هذا الاهتمام بـ NFTs ، فقط كيف يمكن للمرء إنشاء أحد هذه الأعمال الرقمية؟ قد يتوقع الأشخاص الجدد في NFTs عملية معقدة تتطلب خبرة خاصة. ومع ذلك ، في الواقع ، يمكن أن تستغرق عملية سك NFT أقل من 10 دقائق ، مع قضاء 5 من تلك الدقائق في الحصول على القهوة! إذن ، ما هي عملية إنشاء NFT خطوة بخطوة؟

شراء عملة مشفرة

على الرغم من وجود العديد من العملات المشفرة المتاحة ، على سبيل المثال ، سوف نستخدم أكثر NFTs شيوعًا ، Ethereum. سيبدأ المستخدمون بشراء هذه العملة المشفرة لتسهيل المعاملات في سوق NFT.

اتصل بالمحفظة الرقمية

سيقوم المستخدمون بتوصيل سوق NFT بمحافظهم الرقمية. تسهل المحفظة الرقمية دفع رسوم المعاملات لصك وإدراج وشراء NFT في السوق. يعتمد اختيار المحافظ الرقمية على سوق NFT المحدد. تعد Coinbase و MetaMask من بين أكثر المحافظ الرقمية شيوعًا المستخدمة في أسواق NFT.

بناء NFTs

هناك طرق متعددة لإنشاء NFTs. إحدى الطرق هي استخدام منشئ قالب سوق NFT لبناء NFTs. يساعد هذا الفنانين على إنشاء عدة قطع فنية رقمية فريدة من ملف واحد. يمكنك أيضًا إنشاء NFTs بدون كتابة تعليمات برمجية على منصات بدون كود. هذه الطريقة مفيدة لفناني NFT غير التقنيين ولكنهم ما زالوا يرغبون في بيع أعمالهم الفنية في هذه الأسواق.

قم ببناء NFTs باستخدام مولدات قوالب NFT Marketplace

هذه هي تطبيقات البرامج التي تساعد في بناء NFTs. لا يمكنهم فقط إنشاء NFTs ، ولكن يمكنهم أيضًا إنشاء ما يصل إلى الآلاف من NFTs من ملف مصدر واحد. تُستخدم مولدات قوالب سوق NFT لإنشاء وتحرير قطع فنية رقمية فريدة. يؤدي استخدام مولدات قوالب السوق الخاصة بـ NFT إلى تبسيط عملية إنشاء الفن الرقمي. نظرًا لمجموعتها الواسعة من الخيارات ، تساعد قوالب سوق NFT الفنانين على إنشاء أعمال فنية بدون خبرة فنية.

بناء NFTs بدون كتابة كود

لإنشاء NFTs بدون رمز ، يتلاعب الفنان بالمحتوى الرقمي لإنشاء تركيبة فنية فريدة. يمكن لمنشئي NFT إنشاء عمل أصلي وأصيل من خلال طبقات صور PNG. يمكنهم أيضًا التلاعب بـ "مستويات الندرة" للتأكد من أن أعمالهم فريدة من نوعها. تم إنشاء NFTs هذه خصيصًا للإدراج في سوق NFT بدون رمز. توفر طريقة عدم وجود رمز لبناء NFTs الوقت ، حيث يمكن للفنانين إنشاء مجموعات متنوعة من نفس الصورة الأساسية. هذه مجانية لإنشاء NFTs الخاصة بهم وصكها ، حتى بدون مهارات الترميز!

إنشاء مجموعة

مجموعة من NFTs التي تستند إلى نفس الموضوع أو الصورة تسمى "مجموعة". يبدأ المستخدمون المجموعات في أسواق NFT مثل OpenSea عن طريق إدخال ملف تعريف المستخدم الخاص بهم. بمجرد الوصول إلى هناك ، حدد "إنشاء مجموعة" لبدء تحميل الملفات الرقمية إلى محفظة NFT الخاصة بهم. وجد العديد من فناني NFT أنه من المربح أكثر بناء مجموعات NFT للسك بدلاً من القطع الفردية للفن الرقمي. هذا يجعل المشترين أكثر اهتمامًا بالحصول على جميع القطع الأصلية الأخرى ضمن تلك المجموعة من NFTs. في الجوهر ، هذا يترجم إلى المزيد من العملات المشفرة. كاشينج!

كيف يمكنني سك NFT؟

إن سك النقود NFT يجعلها متاحة للمشترين والبائعين على blockchain.

حدد توزيع Blockchain

يؤثر اختيارك لمنصة blockchain على ما إذا كان يمكن للمستخدمين ربط محافظهم بمعاملات NFT. تعد منصة Ethereum حاليًا أكثر blockchain استخدامًا على نطاق واسع لـ NFTs وتحظى بشعبية بين مستخدمي NFT. يسهل المعاملات باستخدام المحافظ الرقمية الأكثر شيوعًا ، MetaMask و Coinbase.

الوصول إلى مجموعة NFT

هل تتذكر الخطوات السابقة التي اتخذتها لإنشاء مجموعات NFT؟ جيد! هذا هو المكان الذي يأتي في متناول اليد. قم بالوصول إلى مجموعتك من NFTs وأضف عنصرًا جديدًا عن طريق تحميله إلى محفظتك. امنح اسم NFT الجديد الخاص بك ، واملأ المعلومات الوصفية والبيانات الوصفية حول إنشائك الرقمي. هذه خطوة مهمة لتزويد مستخدمي منصة NFT بالمعلومات ذات الصلة عن NFTs الخاصة بك.

استخدم فئات قابلة للبحث

تأكد من إضافة المصطلحات الأكثر قابلية للبحث لفئات NFT. هذا يمنع فن NFT الخاص بك من الضياع بين الآلاف من NFTs الأخرى ضمن فئات مماثلة في السوق. من خلال ملء هذه المعلومات بشكل صحيح ، فإنها تزيد من ظهور NFTs في السوق الذي تختاره. لذلك ، سواء كانت NFTs الخاصة بك مجرد واحدة من آلاف مجموعات "الجراء اللطيف" على المنصة ، فستكون أكثر وضوحًا للمشترين المحتملين.

حدد طريقة التوزيع

هناك بعض الطرق لإتاحة NFTs للتوزيع:

المزاد : هذه طريقة جيدة لإتاحة NFTs الخاصة بك للجمهور. يقدم هؤلاء المستخدمون عطاءات علنية على NFTs المدرجة في السوق. من خلال إدراج NFTs على هذا النظام الأساسي ، يمكن للمستخدمين عرض مجموعة NFT التي يرغبون في سكها. كما يسمح لفنان NFT بالحصول على تعويضات أعلى من سعر القائمة الثابت.

: هذه طريقة جيدة لإتاحة NFTs الخاصة بك للجمهور. يقدم هؤلاء المستخدمون عطاءات علنية على NFTs المدرجة في السوق. من خلال إدراج NFTs على هذا النظام الأساسي ، يمكن للمستخدمين عرض مجموعة NFT التي يرغبون في سكها. كما يسمح لفنان NFT بالحصول على تعويضات أعلى من سعر القائمة الثابت. Airdrops : هذه طريقة مباشرة لتوزيع NFTs الخاصة بك في المجال العام. يمكن للفنانين ببساطة تحميلها إلى أحد أسواق NFT ، مثل Rarible ، حيث يمكن سكها. على العكس من ذلك ، يمكنهم تحميلها على أي منصة بدون رمز تستخدم لبناء أسواق NFT.

: هذه طريقة مباشرة لتوزيع NFTs الخاصة بك في المجال العام. يمكن للفنانين ببساطة تحميلها إلى أحد أسواق NFT ، مثل Rarible ، حيث يمكن سكها. على العكس من ذلك ، يمكنهم تحميلها على أي منصة بدون رمز تستخدم لبناء أسواق NFT. إطلاق سك العملة العامة : تم بناء هذا بشكل أساسي على الدعاية والتسويق المجتمعي. طريقة التوزيع هذه شائعة لرموز وسائل التواصل الاجتماعي أو المشاهير أو NFTs استنادًا إلى تذكارات نادرة. تخلق الدعاية المسبقة حول هذا النوع من إطلاق NFT ضجة حول هؤلاء NFTs. هذا يولد بعض الإثارة حول NFT الخاص بك ، حيث يتوق المستخدمون لإتاحة الفرصة لصك NFT نادر.

باتباع هذه الخطوات ، سوف تكون قادرًا على صنع وبناء NFTs بنجاح تستحق الإضافة إلى مجموعات الفن الرقمي الفريدة!

أفضل قوالب سوق NFT

تعمل قوالب سوق NFT على تبسيط عملية إنشاء موقع ويب لبيع وشراء NFT. في الواقع ، فإن إنشاء نموذج سوق NFT يسهل مكان اجتماع افتراضي للمشترين والبائعين المهتمين بـ NFTs. تعد NFTs أو القطع الفنية الرقمية فريدة من نوعها وتمثل أحدث اتجاه في المشهد الرقمي. لا يظهر هذا الزخم أي علامات على التباطؤ في أي وقت قريب ، حيث تظهر العديد من قوالب سوق NFT لهذه المواقع يوميًا على الإنترنت!

مع كل من يتطلع إلى جني الأموال من مقتنيات NFT ، ما هي بعض أفضل قوالب سوق NFT المتوفرة؟ يمكن أن يكون الاقتراب من هذه الاختيارات مفيدًا للمستخدمين الجدد الذين يرغبون في إنشاء أسواق NFT خاصة بهم. مع عدم وجود رمز ، من الممكن نسخ نسختك الخاصة من قوالب سوق NFT هذه.

قالب موقع NFT Marketplace و Blockchain

من الصعب تفويت قالب سوق NFT الجذاب والملفت للنظر! تتميز رسوماتها المتحركة بأنها مشرقة ونقية وملونة على الصفحة الرئيسية. يعد اختيار الألوان الزاهية والخط والنص متماسكًا لدرجة أنه يعزز الجماليات العامة لقالب سوق NFT هذا. كما أنه يتميز بواجهة تفاعلية وسهلة القراءة مع إمكانات وسائط سمعية وبصرية ، مما يضمن تحسين تجربة المستخدم الخاصة بك.

يتضاعف قالب السوق NFT هذا من البساطة من خلال توفير مجموعة بسيطة من 9 صفحات وصفحة رئيسية واحدة للتخصيص. هذا يجعل من السهل على المستخدمين إنشاء NFTs بسهولة نسبية على النظام الأساسي. تصميم نموذج سوق NFT هذا هادف ومصمم بشكل حدسي لجذب انتباه المستخدم إلى أهم التفاصيل على الصفحة. ستساعد اللافتات واللوحات النصية والمؤشرات المتحركة في قالب سوق NFT المستخدمين على الوصول إلى المعلومات التفصيلية والحالية. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي قالب سوق NFT هذا على تكامل سلس للمدونة. سيساعد هذا في إعطاء مزيد من العمق لسوق NFT للمستخدمين الذين يحتاجون إلى مزيد من المعلومات حول NFT.

جيغالاند

نموذج سوق Gigaland NFT هو أرض عجائب NFT! مع شاشة رائعة وملونة ومستجيبة بالكامل ، إنه حلم كل فنان في NFT! بفضل الألوان والرسومات والنصوص الجريئة المذهلة ، تم تصميم قالب سوق NFT هذا لضمان أقصى قدر من الاحتفاظ بالمستخدم. هذا موقع NFT giقيمة ممتازة مقابل المال ، مع مجموعة مختارة من أكثر من 140 صفحة ويب بالإضافة إلى 20 سمة مختلفة للصفحة الرئيسية للاختيار من بينها.

يمنح نموذج سوق Gigaland NFT للمستخدمين مزيدًا من التحكم في العملية الإبداعية أثناء قيامهم ببناء أسواق NFT من مجموعة واسعة من السمات. ينصب تركيزه أيضًا على دعم العملاء الجيد لأن نموذج سوق NFT هذا يحتوي على نموذج اتصال PHP للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك ، يستفيد المستخدمون من تحديثات مدى الحياة لقالب سوق NFT هذا.

مونتينو

يتميز قالب سوق Monteno NFT بتصميم أنيق ونظيف مع التركيز على البساطة. يتميز بجماليات بسيطة وله واجهة تتكيف مع أي جهاز. إنه مصمم أيضًا بشاشة عالية الدقة من المؤكد أن أي شخص سيقدرها. قالب سوق NFT هذا نظيف وحيوي ولديه مجموعة واسعة من أنظمة الألوان للمستخدمين لتخصيصها.

نموذج Monteno مرن ، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص مواقع NFT الخاصة بهم بمواضيعها القابلة للتكيف. يستفيد المستخدمون أيضًا من التحديثات المنتظمة لقوالب سوق NFT هذه. يساعد هذا في الحفاظ على تصميم موقع NFT على الويب يبدو جديدًا وجديدًا وجذابًا. الرسومات جذابة وملونة دون تجاوز الجزء العلوي وتتميز بأيقونات Font Awesome. يُعد قالب السوق NFT هذا مثالًا مثاليًا لتحقيق التوازن الصحيح بين الجمال والوظيفة.

استنتاج

يمكن أن تساعدك منصة AppMaster بدون كود في بناء أسواق NFT مثل الأمثلة المذكورة أعلاه. AppMaster لديه واحد من أقوى حلول تطوير الواجهة الخلفية بدون كود. أيضًا ، يمكن للنظام الأساسي أيضًا تسهيل إنشاء برنامج كامل الميزات مع الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية المتقدمة.