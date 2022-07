Vous souvenez-vous de l'époque où les cartes à collectionner Pokemon ont fait leur entrée sur la scène des jeux numériques en tant que "petit nouveau, le plus cool du quartier" ? Eh bien, oubliez Pikachu, car il y a un nouveau joueur en ville ! Nous appelons ces objets de collection cryptographiques NFT, abréviation de "non-fungible tokens", et ils sont la chose la plus importante à frapper le marché numérique depuis 2021.

En réalité, cette nouvelle technologie tendance a été conceptualisée en 2014, lorsque le tout premier NFT a été créé. Le premier rendu NFT s'appelait " Quantum " et était un court clip vidéo capturé par la femme de l'un de ses créateurs, Kevin McKoy. Il a ensuite été enregistré sur une blockchain et vendu pour 4 USD à son nouveau propriétaire, Anil Dash.

Depuis cette première transaction d'un NFT, le marché a explosé et n'a cessé de croître depuis 2021. À ce stade, vous vous demandez peut-être ce que sont exactement les NFT ? Commençons par l'essentiel !

Que sont les NFT ?

Le terme " NFT " signifie " non-fungible tokens " (jetons non fongibles). Il s'agit d'éléments uniques de contenu ou de données numériques qui peuvent inclure des œuvres d'art, des graphiques, des textes ou des supports audiovisuels. Non fongible signifie que chaque pièce d'art numérique est irremplaçable, originale ou unique. Ces œuvres d'art numérique peuvent être achetées, échangées et vendues sur des places de marché NFT virtuelles. Un NFT peut prendre la forme d'art numérique, de musique ou de clips vidéo, de gifs, de jeux en ligne, de mèmes Internet, de posters numériques, de photos et même de films !

Comme ce contenu numérique existe dans l'espace virtuel, une NFT équivaut à un certificat d'authenticité ou à la preuve que vous êtes propriétaire de ce contenu ou de ces données numériques originaux. Les artistes NFT ont constaté que leurs collections d'art numérique leur offraient une autre possibilité de vendre leurs œuvres.

En fait, certains artistes perçoivent une petite redevance chaque fois que le NFT change de propriétaire ! Les collectionneurs d'art numérique motivés achètent généralement des NFT. Ces collectionneurs d'art numérique investissent dans l'achat de NFT en espérant que leur valeur augmentera à l'avenir. D'autres NFT sont achetés par des acheteurs qui veulent simplement avoir la joie et le droit de se vanter de posséder leur propre pièce unique de contenu numérique.

Les propriétaires de NFT sont les seules personnes qui ont le droit d'utiliser ce jeton non fongible particulier, à moins qu'il ne change officiellement de mains par le biais d'une vente ou d'un échange. Les NFT sont achetés, vendus et échangés par l'intermédiaire d'une "blockchain" sur une place de marché NFT virtuelle. Les blockchains sont une méthode complexe de stockage des données, utilisant la technologie pour valider l'authenticité de ces jetons non fongibles.

Une place de marché NFT est une vitrine numérique ou une plateforme en ligne utilisée pour stocker, afficher et vendre ses NFT aux acheteurs intéressés. Sur ces places de marché NFT, les gens utilisent des crypto-monnaies ou de l'argent réel pour acheter ce contenu numérique monétisé. Les places de marché NFT font la promotion des NFT auprès d'acheteurs et de collectionneurs volontaires, dont beaucoup pensent que cette tendance numérique est là pour rester.

Puis-je créer ma propre plateforme NFT ?

L'intérêt croissant pour l'achat et la vente de NFT a entraîné une augmentation correspondante des places de marché NFT. Au cours de l'année dernière, les places de marché NFT sont devenues extrêmement lucratives et ont atteint le chiffre de 25 milliards de dollars par an. Cette progression est si fulgurante que de nombreux entrepreneurs numériques ont voulu créer leur propre place de marché NFT. Il est évident que les places de marché NFT peuvent rapporter beaucoup d'argent. C'est pourquoi beaucoup ont commencé à créer leurs propres plateformes virtuelles pour en tirer profit.

À ce stade, vous vous demandez peut-être si vous pouvez créer votre propre place de marché NFT ? Absolument ! Les modèles de place de marché NFT sans code rendent le processus plus efficace que la création d'une place de marché NFT personnalisée à partir de zéro. Ces plates-formes de marché NFT no-code sont des modèles visuels qui permettent aux non-codeurs de créer leurs propres places de marché NFT.

Comment puis-je créer ma propre place de marché NFT ?

L'utilisation de plateformes de places de marché NFT sans code a changé la donne pour le secteur. En conséquence, de plus en plus de personnes choisissent d'utiliser des modèles de places de marché NFT sans code pour créer leurs propres plateformes. Ce processus peut comporter les étapes suivantes :

Choisissez votre plateforme de marché NFT

Choisissez la bonne plateforme qui est équipée des outils, des modèles et du cadre dont vous avez besoin pour créer une place de marché NFT sans code. Il s'agit d'une étape importante, car vous devez choisir une plate-forme qui facilite au mieux la conception et les fonctionnalités de votre place de marché NFT sans code. Une consultation avec l'équipe AppMaster no-code vous aidera à identifier les meilleures solutions pour une place de marché NFT conviviale.

Concevez votre MVP

Le MVP ou produit minimum variableest une version de base de votre place de marché NFT. Il s'agit des fonctionnalités de base ou de l'architecture de la place de marché NFT. Il peut être conçu de manière à inclure les caractéristiques et fonctions les plus élémentaires pour faciliter l'achat, la vente et l'échange de NFT sur sa plate-forme. Des champs de données pour les utilisateurs, les collections, les catégories, les descriptions et les prix sont nécessaires dans ce MVP. Ces fonctions de base de la place de marché NFT, sans code, faciliteront les tests UX/UI. Cela fournira un retour d'information précieux sur les fonctionnalités qui doivent être mises à jour.

Rationalisation des données et du flux de travail

Votre application de place de marché NFT nécessitera une séquence logique pour organiser le flux de travail le plus efficace. Les développeurs devront organiser les modèles de traitement des données en fonction de la configuration de la place de marché NFT. Cela est nécessaire pour créer un flux d'informations cohérent dans l'application de la place de marché NFT.

L'ajout des plugins pertinents facilitera les processus tels que l'enregistrement des utilisateurs, la frappe de NFT et la connexion au portefeuille. Cela aidera également votre place de marché NFT sans code à devenir plus efficace. Cela facilitera également le processus d'achat, de cotation et de vente de NFT sur votre place de marché NFT sans code.

Test utilisateur (UX/UI)

Votre équipe UX/UI testera les caractéristiques et les fonctionnalités du MVP, une application de place de marché NFT sans code. En fonction des réactions, vous saurez si vos fonctionnalités doivent être améliorées, mises à niveau ou mises à jour. En outre, vous serez en mesure d'identifier et de résoudre les erreurs de la place de marché NFT sans code avant de la mettre sur le marché.

Lancement de la place de marché NFT

Votre place de marché NFT sans code est prête à être lancée ! Les utilisateurs peuvent être invités à utiliser l'application de la place de marché NFT par le biais d'incitations promotionnelles. Vous pouvez choisir de monétiser votre place de marché NFT sans code en ajoutant des fonctionnalités premium supplémentaires. Les utilisateurs paieront une prime pour accéder à ces plans par le biais d'un abonnement ou de forfaits d'accès.

Comment créer une place de marché NFT comme OpenSea ?

La place de marché NFT la plus populaire à ce jour est OpenSea, et elle a connu un grand succès auprès des acheteurs et des vendeurs. OpenSea domine le marché numérique des NFT avec un volume d'échange stupéfiant de plus de 75 millions de dollars de NFT par jour ! Cette plateforme est un succès auprès des amateurs de NFT et des débutants du monde entier. En fait, de nombreuses plateformes de marché NFT no-code ont été modelées à partir de son design, de ses caractéristiques et de ses fonctions. Ce qui rend OpenSea si populaire, c'est sa simplicité et sa convivialité, même pour les débutants en NFT ! Avec des transactions et des frais abordables, une interface propre et des fonctionnalités simples, OpenSea est confortablement installé au sommet de la chaîne alimentaire des places de marché NFT !

On dit généralement que la flatterie est la meilleure forme d'imitation, et il en va de même dans le domaine numérique des places de marché NFT sans code. Si vous voulez créer votre propre place de marché NFT sans code, il est logique de suivre les meilleures pratiques ! Ceci étant dit, comment créer une place de marché NFT no-code comme OpenSea ?

Meilleures pratiques pour votre place de marché NFT sans code

Attrait pour l'utilisateur

On dit que " la première impression est la dernière ", et il en va de même pour la vitrine de la place de marché NFT. Lorsqu'ils recherchent des NFT, les utilisateurs sont plus susceptibles d'être attirés par les places de marché NFT qui offrent une expérience utilisateur attrayante. Il est donc logique de veiller à ce que votre "vitrine" soit attrayante pour les utilisateurs de votre place de marché NFT sans code.

Cette section de présentation est connue sous le nom de vitrine de la place de marché NFT. Outre son esthétique, sa mise en page et sa convivialité, elle présente des informations importantes sur les NFT disponibles. Elle donne également des détails sur le contenu numérique, les artistes, la disponibilité des NFT et des informations sur les enchères. Cet affichage est la première chose que les utilisateurs voient lorsqu'ils recherchent des NFT, il est donc important de faire une bonne impression !

Fonctions de recherche

Les utilisateurs peuvent se sentir dépassés par le flot ininterrompu de NFT sur une place de marché numérique donnée. Même le collectionneur de NFT le plus expérimenté peut être dissuadé de terminer sa recherche de NFT. La raison en est le flux épuisant d'options parmi lesquelles choisir, qui peut sans aucun doute donner l'impression à n'importe quel utilisateur de la place de marché NFT de ne pas être à la hauteur.

Pour rendre la recherche de NFT plus pratique et même plus intéressante, votre place de marché NFT sans code doit proposer des options de recherche et de filtrage. Cette fonctionnalité simplifie la recherche de NFT à travers des volumes et des volumes de contenu numérique. Pour les utilisateurs qui ne disposent pas d'options de recherche et de filtrage des NFT, cela peut être aussi décourageant que de patauger dans des eaux profondes sans gilet de sauvetage ! En facilitant la recherche par catégorie, prix, artiste, date de mise en vente et autres paramètres, la navigation sur votre place de marché NFT sans code sera un jeu d'enfant pour les utilisateurs !

Meilleures pratiques supplémentaires pour votre place de marché NFT sans code

Galerie d'artistes

Les artistes NFT sont déjà passés par le processus méticuleux et minutieux de création de leur art numérique. Ils ne devraient pas avoir à se battre pour les télécharger dans votre catalogue de place de marché NFT ! Au contraire, votre place de marché NFT sans code doit faire en sorte que l'inscription des NFT soit une expérience agréable pour eux ! Certains artistes sont novices en matière de NFT, et d'autres ne sont peut-être pas aussi doués pour la technologie que les créateurs expérimentés.

Idéalement, l'inscription des ENT sur votre place de marché NFT sans code doit être un processus transparent. Votre place de marché NFT sans code doit rendre le processus de référencement aussi convivial et transparent que possible. Les fonctionnalités utiles de la place de marché NFT sans code facilitent l'étiquetage détaillé des informations de l'artiste et des métadonnées consultables et les aident à fixer le meilleur prix.

Cela encouragera les artistes à continuer de référencer leurs NFT sur votre plateforme no-code. Reconnaissants pour la facilité du processus, les artistes ne manqueront pas de fournir à votre marché sans code un flux constant de NFT. Lorsque les créateurs et les artistes de NFT disposent d'une liste conviviale, cela crée une expérience positive qui est gagnante sur toute la ligne !

Détails des transactions NFT

Les utilisateurs de la place de marché NFT doivent pouvoir contrôler le processus d'enchères sur votre place de marché NFT sans code. Cela permet essentiellement aux acheteurs et aux vendeurs d'inscrire, de supprimer, de mettre à jour et de surveiller les offres sur les NFT en temps réel. Votre plate-forme NFT sans code doit également permettre aux utilisateurs de récupérer des informations pertinentes sur les NFT avant l'achat ou la vente. Il s'agit notamment d'informations sur l'artiste NFT, la valeur du NFT, l'historique du propriétaire, l'authenticité et d'autres détails importants. Étant donné qu'une place de marché NFT repose sur les échanges, il est essentiel que les utilisateurs aient accès à ces informations.

Sécurité du portefeuille et interface

Votre place de marché NFT sans code doit faciliter la connexion des portefeuilles numériques pour les transactions sur la plateforme. Une place de marché NFT no-code entièrement intégrée aide les utilisateurs à effectuer des transactions sécurisées en crypto-monnaies ou en NFT. Les utilisateurs peuvent négocier en toute sérénité en assurant une intégration transparente, un traitement efficace des paiements NFT et un stockage sécurisé des données. Un portefeuille NFT sécurisé minimise la menace de transactions incomplètes ou erronées. Il protège également contre les violations de données par des personnes malveillantes en ligne. Les portefeuilles cryptographiques les plus populaires sont Meta Mask (ordinateur de bureau) et Trust Wallet (mobile), qui sont pris en charge par la majorité des blockchains.

Comment créer une place de marché NFT sans code comme OpenSea (fonctionnalités) ?

Pour créer une place de marché NFT No-Code similaire à OpenSea, votre place de marché NFT No-Code doit avoir les caractéristiques essentielles suivantes :

Fonctionnalité d'inscription

Les acheteurs et les vendeurs (créateurs) de votre place de marché NFT sans code doivent disposer d'une fonction d'inscription et d'authentification valide. Ce processus vérifie l'utilisateur et lui donne accès à la place de marché NFT sans code.

Les acheteurs et les vendeurs (créateurs) de votre place de marché NFT sans code doivent disposer d'une fonction d'inscription et d'authentification valide. Ce processus vérifie l'utilisateur et lui donne accès à la place de marché NFT sans code. Connecter le portefeuille

Les utilisateurs NFT sur la plate-forme devront créer ou connecter un portefeuille qui facilitera leurs transactions sur la place de marché.

Les utilisateurs NFT sur la plate-forme devront créer ou connecter un portefeuille qui facilitera leurs transactions sur la place de marché. Fonction de monnayage NFT

Les créateurs NFT doivent pouvoir créer ou monnayer leur contenu numérique sur votre place de marché NFT sans code. Une fois qu'ils auront payé les frais de transaction nécessaires pour frapper leurs NFT, ces créations pourront être mises à disposition dans la vaste base de données de la place de marché.

Les créateurs NFT doivent pouvoir créer ou monnayer leur contenu numérique sur votre place de marché NFT sans code. Une fois qu'ils auront payé les frais de transaction nécessaires pour frapper leurs NFT, ces créations pourront être mises à disposition dans la vaste base de données de la place de marché. Fonction de tarification des NFT

Comme pour la plateforme OpenSea, les artistes peuvent choisir un modèle de tarification particulier à utiliser dans le catalogue en ligne de la place de marché NFT no-code. Les créateurs de NFT peuvent opter pour un prix fixe ou un modèle de tarification dynamique basé sur les offres.

Comme pour la plateforme OpenSea, les artistes peuvent choisir un modèle de tarification particulier à utiliser dans le catalogue en ligne de la place de marché NFT no-code. Les créateurs de NFT peuvent opter pour un prix fixe ou un modèle de tarification dynamique basé sur les offres. Fonction de sélection NFT

Les utilisateurs de NFT doivent pouvoir naviguer facilement dans votre bibliothèque en ligne de NFT. Idéalement, les utilisateurs doivent disposer d'une fonction pratique de recherche, de tri et de filtrage sur la place de marché NFT. Le processus de navigation et de sélection sur la plate-forme NFT sans code est ainsi plus convivial.

Les utilisateurs de NFT doivent pouvoir naviguer facilement dans votre bibliothèque en ligne de NFT. Idéalement, les utilisateurs doivent disposer d'une fonction pratique de recherche, de tri et de filtrage sur la place de marché NFT. Le processus de navigation et de sélection sur la plate-forme NFT sans code est ainsi plus convivial. Fonction de paiement NFT

Une transaction sécurisée doit être effectuée en utilisant le portefeuille que l'utilisateur a connecté. De cette manière, les artistes NFT peuvent recevoir le paiement sur leur portefeuille numérique pour leurs créations sur la plateforme en ligne. Cette fonction de paiement facilite également les achats des utilisateurs à prix fixe ou les enchères gagnantes dans le cadre des ventes aux enchères NFT.

Comment créer une Place de Marché NFT No-Code comme OpenSea (Etapes) ?

Conception de l'interface utilisateur

Lorsque vous créez votre propre plateforme NFT no-code, prêtez attention aux détails du design. C'est la première chose que les utilisateurs de votre plateforme NFT verront, il est donc préférable de la rendre aussi attrayante que possible. Choisissez une esthétique qui soit cohérente avec les caractéristiques et la fonction de la plate-forme NFT.

Elle peut être minimaliste avec une mise en page propre, nette et simple. Vous pouvez également aller à l'opposé en rendant votre place de marché pour NFTs colorée, lumineuse et accrocheuse pour les utilisateurs. Quelle que soit votre palette de conception, l'essentiel est que vos NFT soient présentés de manière attrayante pour attirer les utilisateurs sur votre plate-forme. Le choix des caractéristiques de la place de marché NFT, des polices, de la mise en page et de la facilité de navigation améliorera l'expérience des utilisateurs.

Configurez les options de frappe des NFT

Votre place de marché NFT sans code doit faciliter la frappe des NFT par les artistes et les acheteurs. Sans la possibilité de frapper des NFT, votre place de marché serait aussi utile qu'un crayon sans mine ! En tant que fonctionnalité actualisée de la place de marché, vous pouvez offrir aux utilisateurs la possibilité de frapper leurs NFT en mode simple ou multiple. Cette fonctionnalité facilite la création de NFT authentiques, non fongibles (uniques) et de NFT que les utilisateurs peuvent reproduire.

Configuration du catalogue NFT

Que serait une place de marché NFT sans une base de données sécurisée pour les stocker ? Les utilisateurs dépendent des fonctions de sécurité de votre place de marché NFT pour collecter, organiser, cataloguer, afficher et récupérer les NFT en toute sécurité. Cela signifie que pour créer des places de marché NFT auxquelles les utilisateurs peuvent faire confiance, il faut prêter attention à la sécurité des NFT.

Test et lancement de la place de marché NFT

Avant de lancer votre place de marché NFT sans code, il convient d'effectuer les contrôles et les vérifications nécessaires. Il s'agit d'identifier tout risque de sécurité, toute erreur ou toute contradiction logique au sein de votre place de marché NFT sans code avant son lancement. Les performances de votre place de marché NFT sans code sont contrôlées dans des conditions de "test" pour s'assurer qu'elle est entièrement conforme. Sur la base des réactions des utilisateurs testés, il est déterminé si des mises à niveau ou des mises à jour de la place de marché NFT sans code sont nécessaires. Le pire scénario est de devoir revenir à la planche à dessin de la place de marché NFT en raison d'une mauvaise réception ! Une fois que vous êtes entièrement satisfait du résultat de votre place de marché NFT sans code, vous pouvez vous lancer sur le marché en toute confiance !

Pourquoi créer ma propre place de marché NFT sans code ?

Il est certainement vrai qu'il existe des acteurs majeurs sur le marché des places de marché NFT, dont beaucoup sont là depuis le début. Cependant, cela signifie-t-il que vous ne pouvez pas entrer sur le marché et créer vos propres places de marché NFT ? Absolument pas ! Il reste encore beaucoup de place pour les petits entrepreneurs qui souhaitent créer des places de marché NFT.

Au lieu de se sentir découragés par le succès massif des géants numériques tels qu'OpenSea, Rarible et Binance, nous pouvons tirer parti de leurs déficiences. En répondant aux segments du marché ou aux aspects des places de marché NFT qui sont mal desservis, vous pouvez tracer votre propre chemin NFT sans code ! Créez des places de marché NFT qui attirent les utilisateurs moins conventionnels. En s'adressant aux utilisateurs NFT les plus modestes et les moins populaires, votre petite plate-forme NFT sans code peut avoir un impact considérable.

Vous pouvez également créer des places de marché NFT qui ont une approche plus efficace, plus agréable et plus professionnelle du service client. Sur les grandes places de marché NFT, les utilisateurs peuvent avoir l'impression d'être réduits à un "ticket de support client" générique. Nombre de ces clients sont " accueillis " par des réponses abruptes, d'une seule ligne, à des questions légitimes sur leurs transactions NFT.

Mais les places de marché NFT sans code vous permettent de créer des fonctionnalités de plate-forme qui font des utilisateurs la priorité. En outre, vous pouvez également créer des places de marché NFT à l'aide de plates-formes sans code qui sont plus accessibles et plus attrayantes pour le commun des mortels. Vous pouvez créer des places de marché NFT que les utilisateurs apprécieront en incluant ces caractéristiques de plateforme !

Combien coûte le développement d'une place de marché NFT ?

Êtes-vous sur le point de prendre la décision de créer des places de marché NFT à l'aide d'une plateforme sans code ? Impressionnant ! Mais combien coûte le développement de votre propre place de marché NFT sans code ? Le coût est l'un des principaux facteurs qui déterminent les caractéristiques et le choix des modèles de places de marché NFT no-code.

Comme pour tout projet numérique, le coût de la création de places de marché NFT sans code peut aller d'abordable à astronomique, en fonction des fonctionnalités que vous souhaitez inclure. La construction de places de marché NFT avec des fonctionnalités personnalisées à partir de la base nécessitera une équipe de développement spécialisée et peut impliquer plus de capital technique. En outre, la technologie blockchain peut également avoir un impact sur le prix de votre place de marché NFT sans code. Par conséquent, le coût peut dépasser 90 000 USD pour construire des éléments de place de marché NFT selon vos spécifications.

Toutefois, si vous cherchez à économiser de l'argent ou si vous disposez d'un budget réduit pour commencer, vous pouvez opter pour des solutions en marque blanche sans code. Ces modèles de place de marché NFT sans code sont moins intensifs car ils sont préconstruits. Une fois que les fonctionnalités de vos modèles de place de marché NFT sans code ont été personnalisées, vous pouvez être prêt à lancer votre activité beaucoup plus rapidement.

Comment créer un NFT ?

Avec tout cet intérêt pour les NFT, comment créer l'une de ces œuvres numériques ? Les personnes qui ne connaissent pas les ENF peuvent s'attendre à un processus compliqué nécessitant une expertise particulière. Or, en réalité, le processus de frappe d'un NFT peut prendre moins de 10 minutes, dont 5 minutes pour prendre un café ! Alors, quel est le processus étape par étape de la création d'un NFT ?

Acheter une crypto-monnaie

Bien qu'il existe plusieurs crypto-monnaies disponibles, pour cet exemple, nous utiliserons le NFT le plus populaire, l'Ethereum. Les utilisateurs commenceront par acheter cette crypto-monnaie pour faciliter les transactions sur la place de marché NFT.

Connexion au portefeuille numérique

Les utilisateurs connectent la place de marché NFT à leur portefeuille numérique. Le portefeuille numérique facilite le paiement des frais de transaction pour la frappe, la cotation et l'achat de NFT sur la place de marché. Le choix des portefeuilles numériques dépend de la place de marché NFT sélectionnée. Coinbase et MetaMask sont parmi les portefeuilles numériques les plus populaires utilisés sur les places de marché NFT.

Créer des NFT

Il existe plusieurs approches pour créer des NFT. L'une d'elles consiste à utiliser le générateur de modèles de la place de marché NFT pour créer des NFT. Cela permet aux artistes de créer plusieurs pièces uniques d'art numérique à partir d'un seul fichier. Vous pouvez également créer des NFT sans écrire de code sur les plateformes no-code. Cette méthode est utile pour les artistes NFT qui n'ont pas de connaissances techniques mais qui souhaitent néanmoins vendre leurs œuvres sur ces places de marché.

Créez des NFT avec des générateurs de modèles de places de marché NFT

Il s'agit d'applications logicielles qui permettent de créer des sites NFT. Ils peuvent non seulement créer des ENT, mais aussi générer jusqu'à des milliers d'ENT à partir d'un seul fichier source. Les générateurs de modèles de la place de marché NFT sont utilisés pour créer et modifier des pièces d'art numérique uniques. L'utilisation des générateurs de modèles de la place de marché NFT simplifie le processus de création d'art numérique. Grâce à leur large éventail d'options, les modèles de la place de marché NFT aident les artistes à créer des œuvres d'art sans expertise technique.

Construire des NFT sans écrire de code

Pour construire des NFT sans code, un artiste manipule le contenu numérique pour créer une composition artistique unique. Les créateurs de NFT peuvent générer une œuvre originale et authentique en superposant des images PNG. Ils peuvent également manipuler les "niveaux de rareté" pour s'assurer que leurs œuvres sont uniques en leur genre. Ces NFT sont spécifiquement créées pour être listées sur une place de marché NFT no-code. La méthode de construction des NFT sans code permet de gagner du temps, car les artistes peuvent créer différentes collections à partir d'une même image de base. Ceux-ci sont libres de créer et de monnayer leurs NFT, même sans compétences en codage !

Création d'une collection

Un groupe de NFT basés sur le même thème ou la même image s'appelle une "collection". Les utilisateurs créent des collections sur les places de marché NFT comme OpenSea en entrant dans leur profil d'utilisateur. Une fois qu'ils y sont, ils sélectionnent "créer une collection" pour commencer à télécharger des fichiers numériques dans leur portfolio NFT. De nombreux artistes NFT ont constaté qu'il était plus lucratif de créer des collections NFT pour la frappe de monnaie plutôt que des pièces uniques d'art numérique. Les acheteurs sont ainsi plus intéressés par l'acquisition de toutes les autres pièces originales de cette collection de NFT. En substance, cela se traduit par plus de crypto-monnaies. Kaching !

Comment monnayer un NFT ?

Le fait de frapper un NFT le rend disponible pour les acheteurs et les vendeurs sur la blockchain.

Choisir la blockchain de distribution

Le choix de la plateforme de la chaîne de blocs a une incidence sur la possibilité pour vos utilisateurs de lier leurs portefeuilles pour les transactions NFT. La plateforme Ethereum est actuellement la blockchain la plus utilisée pour les NFT et est populaire parmi les utilisateurs de NFT. Elle facilite les transactions en utilisant les portefeuilles numériques les plus populaires, MetaMask et Coinbase.

Accéder à la collection NFT

Vous vous souvenez des étapes précédentes que vous avez suivies pour créer des collections NFT ? Bien ! C'est ici que cela devient pratique. Accédez à votre collection de NFT et ajoutez un nouvel élément en le téléchargeant dans votre portefeuille. Donnez un nom à votre nouveau NFT et remplissez les informations descriptives et les métadonnées de votre création numérique. Il s'agit d'une étape importante pour fournir aux utilisateurs de la plateforme NFT des informations pertinentes sur vos NFT.

Utilisez des catégories interrogeables

Veillez à ajouter les termes les plus recherchables pour les catégories NFT. Vous éviterez ainsi que votre art NFT ne se perde parmi les milliers d'autres NFT appartenant à des catégories similaires sur la place de marché. En remplissant correctement ces informations, vous augmentez la visibilité de vos créations sur la place de marché de votre choix. Ainsi, que vos NFT fassent partie d'une des milliers de collections de "chiots mignons" sur la plate-forme, ils seront beaucoup plus visibles pour les acheteurs potentiels.

Sélectionnez la méthode de distribution

Il existe plusieurs façons de mettre des NFT à disposition pour la distribution :

Vente aux enchères : C'est une bonne méthode pour mettre vos NFT à la disposition du public. Ces utilisateurs enchérissent ouvertement sur les NFTs listés sur la place de marché. En listant les NFT sur cette plateforme, les utilisateurs peuvent visualiser la collection de NFT qu'ils souhaitent monnayer. Cela permet également à l'artiste NFT de recevoir un paiement plus élevé qu'avec un prix d'inscription fixe.

: C'est une bonne méthode pour mettre vos NFT à la disposition du public. Ces utilisateurs enchérissent ouvertement sur les NFTs listés sur la place de marché. En listant les NFT sur cette plateforme, les utilisateurs peuvent visualiser la collection de NFT qu'ils souhaitent monnayer. Cela permet également à l'artiste NFT de recevoir un paiement plus élevé qu'avec un prix d'inscription fixe. Airdrops : Il s'agit d'un moyen simple et rapide de distribuer vos NFT dans le domaine public. Les artistes peuvent simplement les télécharger sur une place de marché NFT, telle que Rarible, où ils peuvent être frappés. Inversement, ils peuvent les télécharger sur n'importe quelle plateforme sans code utilisée pour créer des places de marché NFT.

: Il s'agit d'un moyen simple et rapide de distribuer vos NFT dans le domaine public. Les artistes peuvent simplement les télécharger sur une place de marché NFT, telle que Rarible, où ils peuvent être frappés. Inversement, ils peuvent les télécharger sur n'importe quelle plateforme sans code utilisée pour créer des places de marché NFT. Lancement public de la monnaie: Cette méthode repose essentiellement sur la publicité et le marketing communautaire. Cette méthode de distribution est populaire pour les icônes des médias sociaux, les célébrités ou les NFT basés sur des souvenirs rares. La pré-publicité autour de ce type de lancement de NFT crée un buzz autour de ces NFT. Cela génère une certaine excitation autour de votre NFT, avec des utilisateurs impatients d'avoir l'opportunité de frapper un NFT rare.

En suivant ces étapes, vous serez en mesure de frapper et de construire avec succès des NFTs dignes d'être ajoutés aux collections uniques d'art numérique !

Les meilleurs modèles de place de marché NFT

Les modèles de place de marché NFT simplifient le processus de création d'un site Web pour acheter et vendre des NFT. En fait, la création d'un modèle de place de marché NFT facilite un lieu de rencontre virtuel pour les acheteurs et les vendeurs intéressés par les NFT. Ces NFT ou œuvres d'art numériques sont uniques en leur genre et représentent la toute nouvelle tendance de la scène numérique. Cet élan ne montre aucun signe de ralentissement dans l'immédiat, car de nombreux modèles de place de marché NFT pour ces sites Web apparaissent quotidiennement en ligne !

Alors que tout le monde cherche à tirer profit des objets de collection NFT, quels sont les meilleurs modèles de place de marché NFT disponibles ? Ces modèles peuvent s'avérer utiles pour les nouveaux utilisateurs qui souhaitent créer leur propre place de marché NFT. Sans aucun code, il est possible de reproduire votre propre version de ces modèles de places de marché NFT.

Modèle de site Web de marché NFT et de blockchain

Ce modèle de place de marché NFT attrayant et accrocheur est difficile à manquer ! Ses graphiques animés sont brillants, nets et colorés sur la page d'accueil. Le choix des couleurs vives, de la police et du texte est si cohérent qu'il améliore l'esthétique générale de ce modèle de place de marché NFT. Il est également doté d'une interface entièrement responsive, facile à lire, avec des capacités de médias audiovisuels, ce qui garantit l'amélioration de votre expérience utilisateur.

Ce modèle de marché NFT mise sur la simplicité en fournissant un portefeuille simple de 9 pages et une page d'accueil à personnaliser. Cela permet aux utilisateurs de créer des NFT relativement facilement sur la plateforme. La mise en page de ce modèle de place de marché NFT est conçue de manière intuitive pour attirer l'attention de l'utilisateur sur les détails les plus importants de la page. La bannière, les panneaux de texte et les tickers animés de ce modèle de place de marché NFT aideront les utilisateurs à accéder à des informations détaillées et actuelles. En outre, ce modèle de place de marché NFT dispose d'une intégration de blog transparente. Cela permettra de donner plus de profondeur à la place de marché NFT pour les utilisateurs qui ont besoin de plus d'informations sur les NFT.

Gigaland

Le modèle de place de marché NFT Gigaland est un pays des merveilles NFT ! Avec un affichage absolument magnifique, coloré et entièrement réactif, c'est le rêve de tout artiste NFT ! Avec des couleurs vives, des graphiques et du texte, ce modèle de marché NFT a été conçu pour assurer une rétention maximale des utilisateurs. Ce site web NFT gives un excellent rapport qualité-prix, avec une sélection de plus de 140 pages Web en plus de 20 thèmes de page d'accueil différents à choisir.

Le modèle de place de marché Gigaland NFT permet aux utilisateurs de mieux contrôler le processus de création, car ils peuvent créer des places de marché NFT à partir d'un large éventail de thèmes. L'accent est également mis sur un bon support client car ce modèle de place de marché NFT dispose d'un formulaire de contact PHP pour les utilisateurs. De plus, les utilisateurs bénéficient de mises à jour à vie de ce modèle de place de marché NFT.

Monteno

Le modèle de place de marché NFT Monteno a un design élégant et propre qui met l'accent sur la simplicité. Il présente une esthétique minimaliste et possède une interface qui s'adapte à tous les appareils. Il est également conçu avec un affichage haute résolution que tout le monde est sûr d'apprécier. Ce template de place de marché NFT est propre et vibrant et dispose d'un large éventail de schémas de couleurs que les utilisateurs peuvent personnaliser.

Le modèle Monteno est flexible, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs sites Web NFT avec ses thèmes adaptables. Les utilisateurs bénéficient également des mises à jour régulières de ces modèles de place de marché NFT. Cela permet de maintenir le design de leur site Web NFT frais, nouveau et attrayant. Les graphismes sont attrayants et colorés, sans être excessifs, et comportent des icônes Font Awesome. Ce modèle de place de marché NFT est un exemple parfait de l'équilibre à trouver entre beauté et fonctionnalité.

Conclusion

La plateforme No-Code AppMaster peut vous aider à créer des places de marché NFT comme celles mentionnées ci-dessus. AppMaster dispose de l'une des solutions de développement backend no-code les plus puissantes. De plus, la plateforme peut également faciliter la création de logiciels complets avec backend, frontend et applications mobiles natives avancées.