Vi ricordate quando le carte collezionabili dei Pokemon hanno fatto il loro ingresso sulla scena dei giochi digitali come "il bambino più nuovo e più cool del quartiere"? Beh, spostatevi da Pikachu perché c'è un nuovo giocatore in città! Chiamiamo questi cripto-oggetti da collezione NFT, abbreviazione di "non-fungible tokens", e sono la novità più significativa che ha colpito il mercato digitale dal 2021.

La verità è che questa nuova tecnologia di tendenza è stata concepita nel 2014, quando è stato creato il primo NFT in assoluto. Il primo rendering di NFT si chiamava "Quantum" ed era un breve video clip catturato dalla moglie di uno dei suoi creatori, Kevin McKoy. È stato poi registrato su una blockchain e venduto per 4 dollari al nuovo proprietario, Anil Dash.

Da questa prima transazione di un NFT, il mercato è esploso e dal 2021 ha raggiunto un livello altissimo. A questo punto vi starete chiedendo: cosa sono esattamente gli NFT? Partiamo dalle basi!

Cosa sono gli NFT?

Il termine "NFT" sta per "token non fungibili" e sono pezzi unici di contenuti digitali o dati e possono includere arte, grafica, testo o media audiovisivi. Non fungibile significa che ogni pezzo d'arte digitale è insostituibile, originale o unico nel suo genere. Questa arte digitale può essere acquistata, scambiata e venduta su mercati virtuali di NFT. Un NFT può avere la forma di arte digitale, musica o videoclip, gif, giochi online, meme su Internet, poster digitali, foto e persino film!

Dal momento che questo contenuto digitale esiste nello spazio virtuale, un NFT equivale a un certificato di autenticità o a una prova della proprietà del contenuto digitale o dei dati originali. Gli artisti NFT hanno scoperto che le loro collezioni d'arte digitale offrono un'altra possibilità di vendita delle loro opere.

In effetti, alcuni artisti guadagnano una piccola royalty per ogni volta che l'NFT cambia proprietario! I collezionisti di arte digitale motivati di solito acquistano gli NFT. Questi collezionisti di arte digitale investono nell'acquisto di NFT con l'aspettativa che il loro valore aumenti in futuro. Altri NFT sono acquistati da acquirenti che desiderano semplicemente la gioia e il diritto di vantarsi di possedere un pezzo unico di contenuto digitale.

I proprietari di NFT sono gli unici ad avere il diritto di utilizzare quel particolare token non fungibile, a meno che non passi ufficialmente di mano attraverso la vendita o il commercio. Gli NFT vengono acquistati, venduti e scambiati attraverso una "blockchain" in un mercato virtuale di NFT. Le blockchain sono un metodo complesso di archiviazione dei dati che utilizza la tecnologia per convalidare l'autenticità di questi token non fungibili.

Un marketplace di NFT è una vetrina digitale o una piattaforma online utilizzata per conservare, esporre e vendere i propri NFT agli acquirenti interessati. Su questi marketplace di NFT, le persone utilizzano criptovalute o denaro reale per acquistare questo contenuto digitale monetizzato. I marketplace NFT promuovono gli NFT a compratori e collezionisti desiderosi, molti dei quali ritengono che questa tendenza digitale sia destinata a rimanere.

Posso creare la mia piattaforma NFT?

L'aumento dell'interesse per la compravendita di NFT ha portato a un corrispondente aumento dei marketplace NFT. Nell'ultimo anno, i marketplace di NFT sono diventati estremamente redditizi, fino a diventare un'industria da 25 miliardi di dollari all'anno. Questa ascesa è stata così rapida che molti imprenditori digitali hanno deciso di creare i loro marketplace NFT. È evidente che i marketplace NFT possono fruttare un sacco di soldi; di conseguenza, molti hanno iniziato a creare le proprie piattaforme virtuali per trarne profitto.

A questo punto vi starete chiedendo se potete creare un vostro marketplace NFT? Assolutamente sì! I modelli di marketplace NFT no-code rendono il processo più efficiente rispetto alla costruzione di un marketplace NFT personalizzato da zero. Queste piattaforme di marketplace NFT no-code sono modelli basati sulla visualizzazione che consentono ai non-coders di creare i propri marketplace NFT.

Come posso creare il mio marketplace NFT?

L'uso di piattaforme di marketplace NFT senza codice ha cambiato le carte in tavola per il settore. Di conseguenza, sempre più persone scelgono di utilizzare modelli di marketplace NFT senza codice per costruire le proprie piattaforme. Questo processo può consistere nelle seguenti fasi:

Scegliere la piattaforma del mercato NFT

Scegliete la piattaforma giusta, dotata degli strumenti, dei modelli e della struttura necessari per costruire un marketplace NFT senza codice. Si tratta di una fase importante, in quanto è necessario scegliere una piattaforma che faciliti al meglio il design e le funzionalità del marketplace NFT no-code. Una consulenza con il team no-code di AppMaster vi aiuterà a identificare le soluzioni migliori per un marketplace NFT di facile utilizzo.

Progettate il vostro MVP

L'MVP o prodotto minimo variabileè una versione di base del vostro marketplace NFT. Consiste nelle caratteristiche principali o nel "wireframe" del marketplace NFT. Può essere concepito per includere le caratteristiche e le funzioni più elementari per facilitare l'acquisto, la vendita e la negoziazione di NFT sulla sua piattaforma. I campi dati per utenti, collezioni, categorie, descrizioni e prezzi sono necessari all'interno di questo MVP. Queste funzioni di base del mercato NFT senza codice faciliteranno i test UX/UI. Questo fornirà un feedback prezioso sulle funzionalità che devono essere aggiornate.

Semplificare i dati e il flusso di lavoro

L'applicazione del marketplace NFT richiederà una sequenza logica per organizzare il flusso di lavoro più efficiente. Gli sviluppatori dovranno organizzare i modelli di elaborazione dei dati in base alla configurazione del marketplace NFT. Questo è necessario per creare un flusso coeso di informazioni in tutta l'applicazione del marketplace NFT.

L'aggiunta dei plugin pertinenti faciliterà processi come la registrazione degli utenti, il conio di NFT e la connessione al portafoglio. Questo aiuterà anche il vostro marketplace NFT no-code a diventare più efficiente. Inoltre, faciliterà il processo di acquisto, quotazione e vendita di NFT sul vostro mercato NFT no-code.

Test degli utenti (UX/UI)

Il vostro team UX/UI testerà le caratteristiche e le funzionalità dell'MVP, un'applicazione per il marketplace NFT senza codice. In base al feedback, capirete se le vostre caratteristiche devono essere migliorate, potenziate o aggiornate. Inoltre, sarete in grado di identificare e risolvere gli errori del marketplace NFT no-code prima di lanciarlo sul mercato.

Lancio del mercato NFT

Il vostro marketplace NFT no-code è pronto per essere lanciato! Gli utenti possono essere invitati a utilizzare l'applicazione del marketplace NFT attraverso incentivi promozionali. Potete scegliere di monetizzare il vostro marketplace NFT no-code aggiungendo ulteriori funzionalità premium. Gli utenti pagheranno una tariffa premium per accedere a questi piani tramite abbonamento o pacchetti di accesso.

Come si crea un mercato NFT come OpenSea?

Il marketplace NFT più popolare è OpenSea, che ha riscosso un enorme successo tra acquirenti e venditori. OpenSea domina il mercato digitale degli NFT con un volume di scambi sbalorditivo di oltre 75 milioni di dollari in NFT al giorno! La piattaforma è un successo per gli appassionati e i principianti di NFT di tutto il mondo. In effetti, molte piattaforme di mercato NFT no-code sono state modellate sul suo design, sulle sue caratteristiche e sulle sue funzioni. Ciò che rende OpenSea così popolare è la sua semplicità e facilità d'uso anche per i neofiti della NFT! Con transazioni e commissioni convenienti, un'interfaccia pulita e funzioni semplici, OpenSea si colloca comodamente in cima alla catena alimentare dei marketplace NFT!

In genere si dice che l'adulazione è la migliore forma di imitazione, e lo stesso vale nel regno digitale dei marketplace NFT no-code. Se volete creare il vostro marketplace NFT no-code, ha senso seguire le migliori pratiche! Quindi, detto questo, come si può creare un marketplace NFT no-code come OpenSea?

Le migliori pratiche per il vostro mercato NFT no-code

Attrazione dell'utente

Si dice che "la prima impressione dura" e lo stesso vale per la vetrina del marketplace per NFT. Quando si cerca un NFT, è più probabile che gli utenti siano attratti dai marketplace NFT che offrono un'esperienza utente coinvolgente. Ha senso assicurarsi che la vostra "vetrina" sia attraente per gli utenti del vostro marketplace NFT no-code.

Questa sezione espositiva è nota come vetrina del marketplace NFT. Oltre all'estetica, al layout e all'usabilità, presenta dettagli importanti sugli NFT disponibili. Fornisce inoltre dettagli sui contenuti digitali, sugli artisti, sulla disponibilità di NFT e informazioni sulle offerte. Questo display è la prima cosa che gli utenti vedono quando acquistano i NFT, quindi è importante fare un'ottima impressione!

Caratteristiche di ricerca

Con un flusso infinito di NFT su qualsiasi mercato digitale, gli utenti possono sentirsi sopraffatti. Anche i collezionisti di NFT più esperti possono essere scoraggiati dal completare la loro ricerca di NFT. Ciò è dovuto all'estenuante flusso di opzioni tra cui scegliere, che senza dubbio può far sentire qualsiasi utente del marketplace NFT fuori dalla sua portata.

Per rendere la ricerca di NFT più conveniente e persino eccitante, il vostro marketplace NFT senza codice dovrebbe implementare opzioni di ricerca e filtro. Questa funzione semplifica la ricerca di NFT attraverso volumi e volumi di contenuti digitali. Per gli utenti che non dispongono di opzioni di ricerca e di filtro per gli NFT, questo potrebbe sembrare scoraggiante come immergersi in acque profonde senza un giubbotto di salvataggio! Facilitando la ricerca per categoria, prezzo, artista, data di pubblicazione e altre metriche, il vostro marketplace NFT no-code sarà un gioco da ragazzi per gli utenti!

Ulteriori buone pratiche per il vostro mercato NFT no-code

Galleria degli artisti

Gli artisti NFT hanno già affrontato il meticoloso e minuzioso processo di creazione della loro arte digitale. Non dovrebbero faticare per caricarle sul catalogo del marketplace NFT! Piuttosto, il vostro marketplace NFT no-code dovrebbe rendere la quotazione degli NFT un'esperienza piacevole per loro! Alcuni artisti sono alle prime armi con gli NFT e altri potrebbero non essere esperti di tecnologia come i creatori più esperti.

Idealmente, la quotazione degli NFT sul vostro marketplace NFT no-code dovrebbe essere un processo senza soluzione di continuità. Il vostro marketplace NFT no-code deve rendere il processo di quotazione il più possibile semplice e senza intoppi. Le funzioni utili del marketplace NFT no-code facilitano l'etichettatura dettagliata delle informazioni dell'artista e dei metadati ricercabili e aiutano a stabilire il prezzo migliore.

Questo incoraggerà gli artisti a continuare a quotare i loro NFT sulla vostra piattaforma no-code. Grati per la facilità del processo, gli artisti saranno sicuri di fornire al vostro marketplace no-code un flusso costante di NFT. Quando i creatori di NFT e gli artisti hanno una quotazione facile da usare, si crea un'esperienza positiva che è un vantaggio per tutti!

Dettagli sulla compravendita di NFT

Gli utenti del marketplace NFT devono essere in grado di controllare il processo di offerta sul vostro marketplace NFT no-code. In sostanza, questo permette ad acquirenti e venditori di elencare, cancellare, aggiornare e monitorare le offerte sugli NFT in tempo reale. La vostra piattaforma NFT no-code deve anche facilitare agli utenti il reperimento di informazioni rilevanti sugli NFT prima dell'acquisto o della vendita. Queste includono informazioni sull'artista del NFT, sul valore del NFT, sulla storia del proprietario, sull'autenticità e su altri dettagli importanti. Poiché un mercato di NFT si basa sul commercio, è essenziale che gli utenti abbiano accesso a queste informazioni.

Sicurezza e interfaccia del portafoglio

Il vostro marketplace NFT no-code deve facilitare le connessioni al portafoglio digitale per le transazioni sulla piattaforma. Un marketplace NFT no-code completamente integrato aiuta gli utenti a condurre operazioni sicure in criptovalute o NFT. Gli utenti possono operare in tutta tranquillità grazie a un'integrazione perfetta, all'elaborazione efficiente dei pagamenti NFT e all'archiviazione sicura dei dati. Un portafoglio NFT sicuro riduce al minimo la minaccia di transazioni incomplete o errate. Inoltre, protegge dalle violazioni dei dati da parte di malintenzionati online. I portafogli di criptovalute più diffusi sono Meta Mask e Trust Wallet, supportati dalla maggior parte delle blockchain.

Come creare un mercato NFT senza codice come OpenSea (caratteristiche)?

Per creare un mercato NFT no-code simile a OpenSea, il vostro mercato NFT no-code deve avere le seguenti caratteristiche essenziali:

Funzione di iscrizione

Gli acquirenti e i venditori (creatori) sul vostro marketplace NFT no-code devono avere una funzione di iscrizione e autenticazione valida. Questo processo verifica l'utente e gli garantisce l'accesso al marketplace NFT no-code.

Gli acquirenti e i venditori (creatori) sul vostro marketplace NFT no-code devono avere una funzione di iscrizione e autenticazione valida. Questo processo verifica l'utente e gli garantisce l'accesso al marketplace NFT no-code.

Gli utenti NFT sulla piattaforma dovranno creare o collegare un portafoglio che faciliti le loro transazioni sul marketplace.

Gli utenti NFT sulla piattaforma dovranno creare o collegare un portafoglio che faciliti le loro transazioni sul marketplace. Funzione di conio NFT

I creatori di NFT devono essere in grado di creare o coniare i loro contenuti digitali sul marketplace NFT no-code. Una volta pagate le relative commissioni di transazione per coniare i loro NFT, queste creazioni possono essere rese disponibili nell'ampio database del marketplace.

Come per la piattaforma OpenSea, gli artisti possono selezionare un particolare modello di prezzo da utilizzare nel catalogo online del marketplace NFT no-code. I creatori di NFT possono optare per un prezzo fisso o per un modello di prezzo dinamico basato sulle offerte.

Come per la piattaforma OpenSea, gli artisti possono selezionare un particolare modello di prezzo da utilizzare nel catalogo online del marketplace NFT no-code. I creatori di NFT possono optare per un prezzo fisso o per un modello di prezzo dinamico basato sulle offerte.

Gli utenti di NFT devono essere in grado di sfogliare facilmente la libreria online di NFT. Idealmente, gli utenti dovrebbero disporre di una comoda funzione di ricerca, ordinamento e filtro sul marketplace NFT. In questo modo, il processo di navigazione e selezione sulla piattaforma NFT no-code diventa più facile da usare.

Gli utenti di NFT devono essere in grado di sfogliare facilmente la libreria online di NFT. Idealmente, gli utenti dovrebbero disporre di una comoda funzione di ricerca, ordinamento e filtro sul marketplace NFT. In questo modo, il processo di navigazione e selezione sulla piattaforma NFT no-code diventa più facile da usare.

Gli utenti di NFT devono essere in grado di sfogliare facilmente la libreria online di NFT. Idealmente, gli utenti dovrebbero disporre di una comoda funzione di ricerca, ordinamento e filtro sul marketplace NFT. In questo modo, il processo di navigazione e selezione sulla piattaforma NFT no-code diventa più facile da usare. Funzione di pagamento NFT

Una transazione sicura deve essere completata utilizzando il portafoglio collegato dall'utente. In questo modo, gli artisti NFT possono ricevere il pagamento sui loro portafogli digitali per le loro creazioni sulla piattaforma online. Questa funzione di pagamento facilita anche gli acquisti degli utenti a prezzi fissi o le offerte vincenti attraverso le aste NFT.

Come creare un mercato NFT no-code come OpenSea (passi)?

Progettazione dell'interfaccia utente

Quando create la vostra piattaforma NFT no-code, prestate attenzione ai dettagli del design. È la prima cosa che i vostri utenti NFT vedranno, quindi è meglio renderla il più attraente possibile. Scegliete un'estetica coerente con le caratteristiche e le funzioni della piattaforma NFT.

Può essere minimalista, con un layout pulito, nitido e semplice. Potete anche andare all'estremo opposto, rendendo il vostro marketplace per NFT colorato, luminoso e accattivante per gli utenti. Qualunque sia la vostra tavolozza di design, l'obiettivo è quello di mostrare i vostri NFT in modo attraente per attirare gli utenti sulla vostra piattaforma. La scelta delle caratteristiche del marketplace NFT, dei font, del layout e della facilità di navigazione migliorerà l'esperienza degli utenti.

Configurare le opzioni di conio dei NFT

Il vostro marketplace NFT senza codice deve facilitare il conio dei NFT da parte di artisti e acquirenti. Senza la possibilità di coniare NFT, il vostro marketplace sarebbe utile come una matita senza mina! Come funzione aggiornata del marketplace, potete offrire agli utenti la possibilità di coniare i loro NFT in modalità singola o multipla. Questa funzione facilita la creazione di NFT autentici non fungibili (unici nel loro genere) e di NFT che gli utenti possono replicare.

Configurare il catalogo NFT

Cosa sarebbe un marketplace NFT senza un database sicuro in cui conservarli? Gli utenti dipendono dalle funzioni di sicurezza del marketplace NFT per raccogliere, organizzare, catalogare, visualizzare e recuperare gli NFT in modo sicuro. Ciò significa che per costruire marketplace NFT di cui gli utenti possano fidarsi, è necessario prestare attenzione alla sicurezza degli NFT.

Test e lancio del marketplace NFT

Prima di lanciare il vostro marketplace NFT no-code, è necessario effettuare gli opportuni controlli e verifiche. Questo per identificare eventuali rischi per la sicurezza, errori o contraddizioni logiche all'interno del marketplace NFT no-code prima del suo lancio. Le prestazioni del marketplace NFT no-code vengono monitorate in condizioni di "test" per garantire la piena conformità. In base al feedback degli utenti di prova, si determina se sono necessari aggiornamenti o upgrade del marketplace NFT no-code. Lo scenario peggiore è quello di dover tornare al tavolo da disegno del marketplace NFT a causa della scarsa ricezione! Una volta soddisfatti del risultato del vostro marketplace NFT no-code, potete lanciarlo sul mercato con fiducia!

Perché creare un proprio marketplace NFT senza codice?

È certamente vero che nel mercato dei marketplace NFT sono presenti i maggiori operatori del settore, molti dei quali sono presenti fin dall'inizio. Tuttavia, questo significa che non potete entrare nel mercato e creare marketplace NFT per conto vostro? Assolutamente no! C'è ancora molto spazio per i piccoli imprenditori che desiderano costruire marketplace NFT.

Invece di sentirsi scoraggiati dall'enorme successo di giganti digitali come OpenSea, Rarible e Binance, possiamo trarre vantaggio dalle loro carenze. Occupandovi di segmenti del mercato o di aspetti dei mercati NFT che sono poco serviti, potete aprire il vostro sentiero NFT senza codice! Costruire marketplace NFT che attraggano e soddisfino gli utenti meno convenzionali dei marketplace NFT. Se vi rivolgete anche alla fascia demografica più piccola e meno popolare degli utenti NFT, la vostra piccola piattaforma NFT no-code può avere un impatto enorme.

Potete anche costruire marketplace NFT che abbiano un approccio più efficiente, piacevole e professionale al servizio clienti. Sui marketplace NFT più grandi e di grandi dimensioni, gli utenti possono sentirsi ridotti a un generico "ticket di assistenza clienti". Molti di questi clienti vengono "accolti" con risposte brusche e monotematiche a domande legittime sulle loro transazioni NFT.

Ma i marketplace NFT no-code vi permettono di creare funzionalità della piattaforma che rendono gli utenti prioritari. Inoltre, è possibile costruire mercati NFT utilizzando piattaforme no-code che sono più accessibili e attraenti per la gente comune. Potete costruire mercati NFT che gli utenti apprezzeranno includendo queste caratteristiche della piattaforma!

Quanto costa sviluppare un marketplace NFT?

Siete vicini alla decisione di costruire marketplace NFT utilizzando una piattaforma no-code? Impressionante! Ma quanto costa sviluppare il proprio marketplace NFT no-code? Il costo è uno dei principali fattori che determinano le caratteristiche e la scelta dei modelli di marketplace NFT no-code.

Come per qualsiasi progetto digitale, il costo per la costruzione di marketplace NFT no-code può variare da accessibile ad astronomico, a seconda delle funzionalità che si desidera includere. La costruzione di marketplace NFT con funzionalità personalizzate da zero richiede un team di sviluppo specializzato e può comportare un capitale tecnico maggiore. Inoltre, la tecnologia blockchain può influire sul prezzo del vostro marketplace NFT no-code. Di conseguenza, il costo può variare fino a 90.000 dollari per costruire elementi del marketplace NFT secondo le vostre specifiche.

Tuttavia, se state cercando di risparmiare o se avete un budget ridotto per iniziare, potete optare per le soluzioni white label no-code. Questi modelli di marketplace NFT no-code sono meno intensivi perché sono precostruiti. Una volta personalizzate le caratteristiche dei vostri modelli di marketplace NFT no-code, sarete pronti a lanciarli in tempi molto più rapidi.

Come si crea un NFT?

Con tutto questo interesse per gli NFT, come si fa a creare una di queste opere digitali? Chi è alle prime armi con le NFT potrebbe aspettarsi un processo complicato che richiede competenze specifiche. In realtà, il processo di coniazione di un NFT può richiedere meno di 10 minuti, di cui 5 spesi a prendere un caffè! Qual è il processo di creazione di un NFT passo dopo passo?

Acquistare criptovaluta

Sebbene esistano diverse criptovalute disponibili, per questo esempio utilizzeremo il NFT più popolare, Ethereum. Gli utenti inizieranno acquistando questa criptovaluta per facilitare le transazioni sul mercato NFT.

Collegamento al portafoglio digitale

Gli utenti collegano il mercato NFT al proprio portafoglio digitale. Il portafoglio digitale facilita il pagamento delle commissioni di transazione per il conio, la quotazione e l'acquisto di NFT sul marketplace. La scelta del portafoglio digitale dipende dal mercato NFT selezionato. Coinbase e MetaMask sono tra i portafogli digitali più utilizzati sui marketplace NFT.

Creare NFT

Esistono diversi approcci alla creazione di NFT. Un metodo consiste nell'utilizzare il generatore di modelli del marketplace NFT per costruire gli NFT. Questo aiuta gli artisti a creare più pezzi unici di arte digitale da un unico file. È anche possibile creare NFT senza scrivere codice sulle piattaforme no-code. Questo metodo è utile per gli artisti NFT che non sono tecnici ma che desiderano comunque vendere la propria arte su questi marketplace.

Costruire NFT con i generatori di modelli di mercato NFT

Si tratta di applicazioni software che aiutano a costruire gli NFT. Non solo possono costruire NFT, ma possono anche generare fino a migliaia di NFT da un unico file sorgente. I generatori di modelli del marketplace NFT sono utilizzati per creare e modificare pezzi d'arte digitale unici. L'uso dei generatori di modelli del marketplace NFT semplifica il processo di creazione di arte digitale. Grazie all'ampia gamma di opzioni, i modelli del marketplace NFT aiutano gli artisti a generare opere d'arte senza bisogno di competenze tecniche.

Costruire NFT senza scrivere codice

Per costruire NFT senza codice, un artista manipola il contenuto digitale per creare una composizione artistica unica. I creatori di NFT possono generare un'opera originale e autentica stratificando immagini PNG. Possono anche manipolare i "livelli di rarità" per garantire che le loro opere siano uniche nel loro genere. Questi NFT sono creati appositamente per essere inseriti in un mercato NFT senza codice. Il metodo no-code per la creazione di NFT consente di risparmiare tempo, in quanto gli artisti sono in grado di creare diverse collezioni a partire dalla stessa immagine di base. Questi sono liberi di creare e coniare i loro NFT, anche senza competenze di codifica!

Creare una collezione

Un gruppo di NFT basati sullo stesso tema o immagine è chiamato "collezione". Gli utenti iniziano le collezioni sui marketplace NFT come OpenSea entrando nel loro profilo utente. Una volta lì, si seleziona "crea collezione" per iniziare a caricare i file digitali sul proprio portfolio NFT. Molti artisti NFT hanno scoperto che è più redditizio creare collezioni NFT da coniare invece di singoli pezzi di arte digitale. Questo fa sì che gli acquirenti siano più interessati ad acquistare tutti gli altri pezzi originali all'interno della collezione di NFT. In sostanza, questo si traduce in un maggior numero di monete cripto. Kaching!

Come si conia un NFT?

Il conio di un NFT lo rende disponibile per acquirenti e venditori sulla blockchain.

Selezionare la blockchain di distribuzione

La scelta della piattaforma blockchain influisce sulla possibilità per gli utenti di collegare i loro portafogli alle transazioni NFT. La piattaforma Ethereum è attualmente la blockchain più utilizzata per gli NFT ed è molto popolare tra gli utenti di NFT. Facilita le transazioni utilizzando i portafogli digitali più diffusi, MetaMask e Coinbase.

Accesso alla raccolta NFT

Ricordate i passi precedenti per costruire le collezioni di NFT? Bene! È qui che vi torna utile. Accedete alla vostra collezione di NFT e aggiungete un nuovo elemento caricandolo nel vostro portafoglio. Date un nome al vostro nuovo NFT e compilate le informazioni descrittive e i metadati relativi alla vostra creazione digitale. Questo è un passo importante per fornire agli utenti della piattaforma NFT informazioni pertinenti sui vostri NFT.

Utilizzare categorie ricercabili

Assicuratevi di aggiungere i termini più ricercabili per le categorie NFT. In questo modo si evita che i vostri NFT si perdano tra le migliaia di altri NFT di categorie simili presenti sul marketplace. Compilando correttamente queste informazioni, si aumenta la visibilità dei NFT nel marketplace prescelto. Quindi, anche se i vostri NFT sono solo una delle migliaia di collezioni di "cuccioli carini" presenti sulla piattaforma, saranno molto più visibili ai potenziali acquirenti.

Selezionare il metodo di distribuzione

Esistono alcuni modi per rendere disponibili i NFT per la distribuzione:

Asta : Questo è un buon metodo per rendere i NFT disponibili al pubblico. Gli utenti fanno offerte aperte sui NFT elencati sul marketplace. Inserendo gli NFT su questa piattaforma, gli utenti possono vedere la collezione di NFT che desiderano coniare. Inoltre, l'artista NFT può ricevere un pagamento più alto rispetto a un prezzo di quotazione fisso.

: Questo è un buon metodo per rendere i NFT disponibili al pubblico. Gli utenti fanno offerte aperte sui NFT elencati sul marketplace. Inserendo gli NFT su questa piattaforma, gli utenti possono vedere la collezione di NFT che desiderano coniare. Inoltre, l'artista NFT può ricevere un pagamento più alto rispetto a un prezzo di quotazione fisso. Airdrops : Si tratta di un modo semplice e immediato per distribuire i propri NFT nel pubblico dominio. Gli artisti possono semplicemente caricarli su un marketplace di NFT, come Rarible, dove possono essere coniati. Al contrario, possono caricarli su qualsiasi piattaforma no-code utilizzata per creare marketplace NFT.

: Si tratta di un modo semplice e immediato per distribuire i propri NFT nel pubblico dominio. Gli artisti possono semplicemente caricarli su un marketplace di NFT, come Rarible, dove possono essere coniati. Al contrario, possono caricarli su qualsiasi piattaforma no-code utilizzata per creare marketplace NFT. Lancio pubblico della zecca: Si basa essenzialmente sulla pubblicità e sul marketing basato sulla comunità. Questo metodo di distribuzione è popolare per le icone dei social media, le celebrità o i NFT basati su cimeli rari. La pre-pubblicità intorno a questo tipo di lancio di NFT crea un'eccitazione intorno a questi NFT. Questo genera un certo entusiasmo intorno al vostro NFT, con gli utenti desiderosi di avere l'opportunità di coniare un NFT raro.

Seguendo questi passaggi, sarete in grado di coniare e costruire con successo NFT degni di essere aggiunti alle collezioni di arte digitale uniche!

I migliori modelli di mercato NFT

I modelli di mercato NFT semplificano il processo di creazione di un sito web per la compravendita di NFT. Infatti, la creazione di un modello di marketplace NFT facilita l'incontro virtuale tra acquirenti e venditori interessati agli NFT. Questi NFT o opere d'arte digitale sono unici nel loro genere e rappresentano la nuova tendenza sulla scena digitale. Questo slancio non mostra segni di rallentamento, dato che ogni giorno spuntano online molti modelli di marketplace NFT per questi siti web!

Dato che tutti cercano di guadagnare con gli oggetti da collezione NFT, quali sono i migliori modelli di marketplace NFT disponibili? Queste scelte possono essere utili per i nuovi utenti che desiderano creare un proprio marketplace NFT. Senza codice, è possibile replicare la propria versione di questi modelli di marketplace NFT.

Modello di sito web per mercato NFT e Blockchain

Questo template per il mercato NFT, attraente e accattivante, è difficile da non notare! La sua grafica animata è luminosa, nitida e colorata nella homepage. La scelta di colori vivaci, font e testo è così coesa da migliorare l'estetica complessiva di questo template per il mercato NFT. Inoltre, vanta un'interfaccia completamente reattiva e di facile lettura con funzionalità multimediali audiovisive, che garantiscono una migliore esperienza dell'utente.

Questo modello di mercato NFT raddoppia la semplicità, fornendo un semplice portfolio di 9 pagine e una homepage per la personalizzazione. In questo modo gli utenti possono costruire NFT con relativa facilità sulla piattaforma. Il layout di questo modello di marketplace NFT è mirato e progettato in modo intuitivo per attirare l'attenzione dell'utente sui dettagli più importanti della pagina. Il banner, i pannelli di testo e i ticker animati di questo modello di mercato NFT aiutano gli utenti ad accedere a informazioni dettagliate e aggiornate. Inoltre, questo modello di mercato NFT è perfettamente integrato con il blog. Ciò contribuirà a dare maggiore profondità al mercato NFT per gli utenti che desiderano maggiori informazioni sugli NFT.

Gigaland

Il modello di marketplace NFT Gigaland è un paese delle meraviglie per gli NFT! Con una visualizzazione assolutamente splendida, colorata e completamente reattiva, è il sogno di ogni artista NFT! Con colori, grafiche e testi di grande impatto, questo template per il mercato NFT è stato progettato per garantire la massima fidelizzazione dell'utente. Questo sito web NFT offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, con una selezione di oltre 140 pagine web e 20 diversi temi di homepage tra cui scegliere.

Il modello di marketplace NFT Gigaland offre agli utenti un maggiore controllo del processo creativo, in quanto consente di creare marketplace NFT a partire da un'ampia gamma di temi. L'accento è posto anche su un buon supporto al cliente, poiché questo modello di marketplace NFT dispone di un modulo di contatto PHP per gli utenti. Inoltre, gli utenti beneficiano di aggiornamenti a vita per questo modello di marketplace NFT.

Monteno

Il modello di marketplace NFT Monteno ha un design elegante e pulito che pone l'accento sulla semplicità. Presenta un'estetica minimalista e un'interfaccia che si adatta a qualsiasi dispositivo. È inoltre progettato con un display ad alta risoluzione che chiunque apprezzerà sicuramente. Questo template per il mercato NFT è pulito e vivace e dispone di un'ampia gamma di schemi di colori che gli utenti possono personalizzare.

Il template Monteno è flessibile e consente agli utenti di personalizzare i propri siti web NFT con i suoi temi adattabili. Gli utenti beneficiano anche degli aggiornamenti regolari di questi modelli di marketplace NFT. Ciò contribuisce a mantenere il design del sito web NFT fresco, nuovo e accattivante. La grafica è attraente e colorata senza esagerare e presenta icone Font Awesome. Questo modello di marketplace NFT è un esempio perfetto di come sia possibile trovare il giusto equilibrio tra bellezza e funzionalità.

Conclusione

