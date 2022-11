Weet je nog dat Pokemon trading cards de digitale gaming scene betraden als het 'nieuwste, coolste kind van het blok'? Nou, weg met Pikachu`, want er is een nieuwe speler in de stad! We noemen deze crypto-verzamelobjecten NFT's, wat een afkorting is voor 'non-fungible tokens', en ze zijn het belangrijkste dat de digitale markt heeft getroffen sinds 2021.

De waarheid is dat deze nieuwe trendy technologie werd geconceptualiseerd in 2014, toen de allereerste NFT werd gecreëerd. De eerste NFT-weergave heette 'Quantum' en was een korte videoclip die werd opgenomen door de vrouw van een van de makers, Kevin McKoy. Het werd vervolgens geregistreerd op een blockchain en verkocht voor 4 USD aan de nieuwe eigenaar, Anil Dash.

Sinds deze eerste transactie van een NFT is de marktplaats geëxplodeerd en staat hij sinds 2021 op een hoogtepunt. Op dit punt vraagt u zich misschien af, wat zijn precies NFT's? Laten we beginnen bij de basis!

Wat zijn NFT's?

De term 'NFT' staat voor 'non-fungible tokens' en zijn unieke stukjes digitale inhoud of gegevens en kunnen kunst, afbeeldingen, tekst of audiovisuele media omvatten. Niet-fungibel betekent dat elk digitaal kunstwerk onvervangbaar, origineel of one-of-a-kind is. Deze digitale kunst kan worden gekocht, verhandeld en verkocht op virtuele NFT-marktplaatsen. Een NFT kan de vorm hebben van digitale kunst, muziek- of videoclips, gifs, online spelletjes, internetmemes, digitale posters, foto's en zelfs films!

Aangezien deze digitale inhoud in de virtuele ruimte bestaat, staat een NFT gelijk aan een certificaat van echtheid of een bewijs dat u eigenaar bent van dat originele stuk digitale inhoud of gegevens. NFT kunstenaars hebben ontdekt dat hun digitale kunstcollecties hen een extra mogelijkheid bieden om hun werk te verkopen.

Sommige kunstenaars verdienen zelfs een kleine royalty voor elke keer dat NFT van eigenaar verandert! Gemotiveerde verzamelaars van digitale kunst kopen meestal NFT's. Deze digitale kunstverzamelaars investeren in de aankoop van NFT's met de verwachting dat hun waarde in de toekomst zal stijgen. Andere NFT's worden gekocht door kopers die gewoon het plezier en het recht om op te scheppen willen hebben om hun eigen unieke stuk digitale inhoud te bezitten.

NFT eigenaren zijn de enige personen die het recht hebben dat bepaalde niet-fungibele token te gebruiken, tenzij het officieel van eigenaar verandert door verkoop of handel. NFT's worden gekocht, verkocht en verhandeld via een "blockchain" in een virtuele NFT-marktplaats. Blockchains zijn een complexe methode om gegevens op te slaan, waarbij technologie wordt gebruikt om de authenticiteit van deze niet-fungibele tokens te valideren.

Een NFT marktplaats is een digitale winkel of online platform dat wordt gebruikt om NFT's op te slaan, weer te geven en te verkopen aan geïnteresseerde kopers. Op deze NFT marktplaatsen gebruiken mensen cryptocurrencies of echt geld om deze te gelde gemaakte digitale inhoud te kopen. NFT marktplaatsen promoten NFT's bij gewillige kopers en verzamelaars, waarvan velen geloven dat deze digitale trend een blijvertje is.

Kan ik mijn eigen NFT platform creëren?

De toegenomen belangstelling voor het kopen en verkopen van NFT's heeft geleid tot een overeenkomstige toename van NFT marktplaatsen. In het afgelopen jaar zijn de NFT marktplaatsen uiterst lucratief geworden en zijn ze uitgegroeid tot een industrie van 25 miljard dollar per jaar. Deze stijging is zo razendsnel dat veel digitale ondernemers erop gebrand zijn hun eigen NFT-marktplaats te creëren. Het is duidelijk dat er veel geld kan worden verdiend met NFT marktplaatsen; daarom zijn velen begonnen met het creëren van hun eigen virtuele platforms om geld te verdienen.

Nu vraagt u zich misschien af of u zelf een NFT marktplaats kunt creëren? Absoluut! No-code NFT marktplaats templates maken het proces efficiënter dan het bouwen van een aangepaste NFT marktplaats vanaf nul. Deze no-code NFT marktplaats platforms zijn visuele sjablonen waarmee niet-coders hun eigen NFT marktplaatsen kunnen maken.

Hoe kan ik mijn eigen NFT marktplaats maken?

Het gebruik van no-code NFT marktplaats platforms is een game-changer voor de industrie. Als gevolg hiervan kiezen meer mensen ervoor om no-code NFT marktplaats templates te gebruiken om hun eigen platformen te bouwen. Dit proces kan bestaan uit de volgende stappen:

Kies uw NFT Marktplaats platform

Kies het juiste platform dat is uitgerust met de tools, sjablonen en het raamwerk dat u nodig hebt om een no-code NFT marktplaats te bouwen. Dit is een belangrijke stap, omdat u een platform moet kiezen dat uw no-code NFT marktplaats ontwerp en functies het beste faciliteert. Een overleg met het AppMaster no-code team zal u helpen de beste oplossingen voor een gebruiksvriendelijke NFT marktplaats te identificeren.

Ontwerp uw MVP

Het MVP of minimum variabel productis een basisversie van uw NFT marktplaats. Het bestaat uit de kernfuncties of het 'wireframe' van de NFT marktplaats. Het kan zo worden geconceptualiseerd dat het de meest elementaire kenmerken en functies bevat om het kopen, verkopen en verhandelen van NFT's op het platform te vergemakkelijken. Gegevensvelden voor gebruikers, collecties, categorieën, beschrijvingen en prijzen zijn noodzakelijk binnen deze MVP. Deze basis no-code NFT marktplaats functies zullen UX/UI testen vergemakkelijken. Dit zal waardevolle feedback opleveren over functies die moeten worden bijgewerkt.

Stroomlijn gegevens en werkstroom

Uw NFT marktplaats app zal een logische volgorde vereisen om de meest efficiënte workflow te organiseren. Ontwikkelaars moeten de gegevensverwerkingspatronen organiseren op basis van de NFT marktplaats configuratie. Dit is nodig om een samenhangende informatiestroom door de NFT marktplaats app te creëren.

Het toevoegen van de relevante plugins zal processen zoals gebruikersregistratie, NFT minting en portemonnee verbinding vergemakkelijken. Dit zal uw no-code NFT marktplaats ook efficiënter maken. Het zal ook het proces van het kopen, noteren en verkopen van NFT's op uw no-code NFT marktplaats vergemakkelijken.

Gebruikers (UX/UI) testen

Uw UX/UI team test de functies en functionaliteit van de MVP, een no-code NFT marktplaats app. Op basis van de feedback leer je of je functionaliteiten verbetering, upgrades of updates nodig hebben. Bovendien zult u in staat zijn om fouten in de no-code NFT marktplaats te identificeren en op te lossen voordat u naar de markt gaat.

NFT marktplaats lanceren

Uw no-code NFT marktplaats is klaar om te lanceren! Gebruikers kunnen worden uitgenodigd om de NFT marktplaats app te gebruiken door middel van promotionele prikkels. U kunt ervoor kiezen om uw no-code NFT marktplaats te gelde te maken door extra premium functies toe te voegen. Gebruikers zullen een premium vergoeding betalen voor toegang tot deze plannen via een abonnement of toegangspakketten.

Hoe maak ik een NFT marktplaats zoals OpenSea?

De meest populaire NFT Marktplaats tot nu toe is OpenSea, en het is zeer succesvol onder kopers en verkopers. OpenSea domineert de digitale NFT marktplaats met een duizelingwekkend handelsvolume van meer dan $75 miljoen aan NFT's per dag! Het platform maakt het een hit bij NFT liefhebbers en beginners over de hele wereld. In feite zijn veel no-code NFT marktplaats platforms gemodelleerd naar hun bestaande ontwerp, kenmerken en functies. Wat OpenSea zo populair maakt is hoe eenvoudig en gebruiksvriendelijk zelfs voor NFT nieuwelingen! Met betaalbare transacties, vergoedingen, een schone interface en ongecompliceerde functies staat OpenSea comfortabel aan de top van de NFT marktplaats voedselketen!

Algemeen wordt gezegd dat vleierij de beste vorm van imitatie is, en hetzelfde geldt in het digitale rijk van no-code NFT marktplaatsen. Als u uw eigen no-code NFT marktplaats wilt creëren, is het zinvol om de beste praktijken te volgen! Dus, met dat gezegd zijnde, hoe kun je een no-code NFT marktplaats maken zoals OpenSea?

Best Practices voor uw No-Code NFT Marktplaats

Beroep van de gebruiker

Er wordt gezegd dat de eerste indruk de laatste is, en dat geldt ook voor de marketplace storefront voor NFTs. Bij het zoeken naar NFT's worden gebruikers eerder aangetrokken tot NFT-marktplaatsen die een aantrekkelijke gebruikerservaring bieden. Het is zinvol ervoor te zorgen dat uw "etalage" aantrekkelijk is voor gebruikers van uw no-code NFT marktplaats.

Deze etalage staat bekend als de NFT marktplaats storefront. Naast de esthetiek, de lay-out en de bruikbaarheid, toont het belangrijke details over de beschikbare NFTs. Het geeft ook details over de digitale inhoud, de artiesten, de beschikbaarheid van NFT's, en informatie voor biedingen. Dit scherm is het eerste wat gebruikers zien wanneer ze winkelen voor NFT's, dus het is belangrijk om een goede indruk te maken!

Zoekfuncties

Met een eindeloze stroom NFT's op een willekeurige digitale marktplaats kunnen gebruikers zich overweldigd voelen. Zelfs de meest ervaren NFT-verzamelaar kan worden afgeschrikt om zijn zoektocht naar NFT's te voltooien. Dit komt door de eindeloze stroom van opties om uit te kiezen, waardoor ongetwijfeld elke gebruiker van een NFT marktplaats zich uit het veld geslagen voelt.

Om het vinden van NFT's gemakkelijker en zelfs spannender te maken, zou uw no-code NFT marktplaats zoek- en filteropties moeten implementeren. Deze functie vereenvoudigt het zoeken naar NFT's door grote hoeveelheden digitale inhoud. Voor gebruikers zonder NFT zoek- en filteropties kan dit net zo ontmoedigend zijn als een duik in diep water zonder reddingsvest! Door te zoeken op categorie, prijs, artiest, catalogusdatum en andere gegevens wordt uw no-code NFT marktplaats voor gebruikers een fluitje van een cent!

Aanvullende Best Practices voor uw No-Code NFT Marktplaats

Kunstenaars galerij

NFT kunstenaars hebben het zorgvuldige en moeizame proces van het creëren van hun digitale kunst al doorlopen. Zij zouden niet moeten worstelen om deze te uploaden naar uw NFT marktplaats catalogus! Uw no-code NFT marktplaats zou de vermelding van de NFT's juist tot een aangename ervaring voor hen moeten maken! Sommige artiesten zijn nieuw met NFT's, en anderen zijn misschien niet zo technisch onderlegd als ervaren makers.

Idealiter zou het aanbieden van NFT's op uw no-code NFT marktplaats een naadloos proces moeten zijn. Uw no-code NFT marktplaats moet het noteringsproces zo gebruiksvriendelijk en naadloos mogelijk maken. Nuttige no-code NFT marktplaats functies vergemakkelijken het gedetailleerd labelen van de informatie van de artiest en doorzoekbare metadata en helpen hen de beste prijs te bepalen.

Dit zal artiesten aanmoedigen om hun NFT's te blijven aanbieden op uw no-code platform. Dankbaar voor het gemakkelijke proces, zullen artiesten uw no-code marktplaats zeker voorzien van een constante stroom van NFT's. Wanneer NFT makers en artiesten een gebruiksvriendelijke listing hebben, creëert dit een positieve ervaring die een win-win is!

NFT-handelsdetails

NFT marktplaats gebruikers moeten controle hebben over het biedingsproces op uw no-code NFT marktplaats. Dit stelt kopers en verkopers in staat om biedingen op NFT's in real-time te noteren, te verwijderen, bij te werken en te controleren. Uw no-code NFT-platform moet het ook mogelijk maken dat gebruikers vóór de aankoop of verkoop relevante informatie over NFT's opvragen. Dit omvat informatie over de NFT kunstenaar, NFT waarde, geschiedenis van de eigenaar, authenticiteit en andere belangrijke details. Aangezien een NFT marktplaats gebaseerd is op handel, is het essentieel dat gebruikers toegang hebben tot deze informatie.

Portemonnee Veiligheid & Interface

Uw no-code NFT marktplaats moet digitale portemonnee verbindingen faciliteren voor transacties op het platform. Een volledig geïntegreerde no-code NFT marktplaats helpt gebruikers veilig zaken te doen in cryptocurrencies of NFT's. Gebruikers kunnen met een gerust hart handelen door te zorgen voor naadloze integratie, efficiënte verwerking van NFT-betalingen en veilige gegevensopslag. Een veilige NFT-portemonnee minimaliseert het risico van onvolledige of foutieve transacties. Het beschermt ook tegen datalekken door kwaadwillenden online. De populairste cryptowallets zijn Meta Mask en Trust Wallet, die door de meeste blockchains worden ondersteund.

Hoe maak je een No-Code NFT Marktplaats zoals OpenSea (functies)?

Om een no-code NFT marktplaats zoals OpenSea te maken, moet uw no-code NFT marktplaats de volgende essentiële kenmerken hebben:

Aanmelden

Kopers en verkopers (makers) op uw no-code NFT marktplaats moeten een geldige signup en authenticatie functie hebben. Dit proces verifieert de gebruiker en verleent hen toegang tot de no-code NFT marktplaats.

Kopers en verkopers (makers) op uw no-code NFT marktplaats moeten een geldige signup en authenticatie functie hebben. Dit proces verifieert de gebruiker en verleent hen toegang tot de no-code NFT marktplaats. Portefeuille aansluiten

NFT gebruikers op het platform zullen een portemonnee moeten maken of aansluiten die hun transacties op de marktplaats faciliteert.

NFT gebruikers op het platform zullen een portemonnee moeten maken of aansluiten die hun transacties op de marktplaats faciliteert. NFT Muntfunctie

NFT makers moeten hun digitale inhoud kunnen creëren of slaan op uw no-code NFT marktplaats. Zodra zij de relevante transactiekosten hebben betaald om hun NFT's te slaan, kunnen deze creaties beschikbaar worden gesteld in de uitgebreide database van de marktplaats.

NFT makers moeten hun digitale inhoud kunnen creëren of slaan op uw no-code NFT marktplaats. Zodra zij de relevante transactiekosten hebben betaald om hun NFT's te slaan, kunnen deze creaties beschikbaar worden gesteld in de uitgebreide database van de marktplaats. NFT prijzen

Net als bij het OpenSea platform kunnen artiesten een bepaald prijsmodel kiezen voor de online catalogus van de no-code NFT marktplaats. NFT makers kunnen kiezen voor een vaste prijs of een dynamisch prijsmodel dat gebaseerd is op biedingen.

Net als bij het OpenSea platform kunnen artiesten een bepaald prijsmodel kiezen voor de online catalogus van de no-code NFT marktplaats. NFT makers kunnen kiezen voor een vaste prijs of een dynamisch prijsmodel dat gebaseerd is op biedingen. NFT selectie mogelijkheid

NFT-gebruikers moeten gemakkelijk door uw online bibliotheek van NFT's kunnen bladeren. Idealiter hebben gebruikers een handige zoek-, sorteer- en filterfunctie op de NFT-marktplaats. Dit maakt het browsen en het selectieproces op het no-code NFT platform gebruiksvriendelijker.

NFT-gebruikers moeten gemakkelijk door uw online bibliotheek van NFT's kunnen bladeren. Idealiter hebben gebruikers een handige zoek-, sorteer- en filterfunctie op de NFT-marktplaats. Dit maakt het browsen en het selectieproces op het no-code NFT platform gebruiksvriendelijker. NFT-betalingsfunctie

Een veilige transactie moet worden voltooid met behulp van de portemonnee die de gebruiker heeft aangesloten. Op deze manier kunnen NFT-artiesten betaling ontvangen in hun digitale portemonnee voor hun creaties op het online platform. Deze betaalfunctie vergemakkelijkt ook de aankopen van gebruikers tegen vaste prijzen of winnende biedingen via de NFT veilingen.

Hoe maak je een No-Code NFT marktplaats zoals OpenSea (Stappen)?

Ontwerp gebruikersinterface

Wanneer je je eigen no-code NFT platform maakt, besteed dan aandacht aan de details van het ontwerp. Het is het eerste wat je NFT gebruikers zullen zien, dus het is het beste om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Kies een esthetiek die consistent is met de kenmerken en functie van het NFT-platform.

Het kan minimalistisch zijn met een schone, heldere, eenvoudige lay-out. U kunt ook het tegenovergestelde doen door uw marktplaats voor NFT's kleurrijk, helder en opvallend voor gebruikers te maken. Wat uw ontwerppalet ook is, het gaat erom dat uw NFT's op een aantrekkelijke manier worden weergegeven om gebruikers naar uw platform te lokken. Uw keuze van NFT marktplaatsfuncties, lettertypes, lay-out en navigatiegemak zal de ervaring voor gebruikers verbeteren.

Configureer NFT Muntopties

Uw no-code NFT marktplaats moet het slaan van NFT's door kunstenaars en kopers vergemakkelijken. Zonder de mogelijkheid om NFT's te slaan, zou uw marktplaats net zo nuttig zijn als een potlood zonder stift! Als een bijgewerkte functie van de marktplaats kunt u gebruikers opties geven voor het slaan van hun NFT's in enkele of multi-modus. Deze functie vergemakkelijkt authentieke NFT's die niet-fungibel zijn (one of a kind) en NFT's die gebruikers kunnen namaken.

NFT-catalogus configureren

Wat zou een NFT marktplaats zijn zonder een beveiligde database om ze op te slaan? Gebruikers zijn afhankelijk van de beveiligingsfuncties van uw NFT marktplaats om veilig NFT's te verzamelen, organiseren, catalogiseren, weergeven en vervolgens op te vragen wanneer dat nodig is. Dit betekent dat om NFT marktplaatsen te bouwen die gebruikers kunnen vertrouwen, aandacht moet worden besteed aan de beveiliging van de NFT's.

Testen en lanceren van NFT Marktplaats

Voordat u uw no-code NFT marktplaats lanceert, moeten de juiste controles worden uitgevoerd. Dit is om eventuele veiligheidsrisico's, fouten of logische tegenstrijdigheden binnen uw no-code NFT marktplaats te identificeren voordat deze wordt gelanceerd. De prestaties van uw no-code NFT marktplaats worden gecontroleerd onder 'test'-omstandigheden om ervoor te zorgen dat deze volledig aan de eisen voldoet. Op basis van de feedback van testgebruikers wordt bepaald of upgrades of updates van de no-code NFT marktplaats nodig zijn. Het ergste scenario is dat u terug moet naar de tekentafel van de NFT marktplaats vanwege een slechte ontvangst! Zodra u grondig tevreden bent met het resultaat van uw no-code NFT marktplaats, kunt u vol vertrouwen de markt op!

Waarom mijn eigen No-Code NFT Marktplaats maken?

Het is zeker waar dat er grote spelers in de NFT marktplaats industrie markt zijn, waarvan velen er al vanaf het begin bij zijn. Maar betekent dit dat u de markt niet kunt betreden en geen eigen NFT marktplaatsen kunt bouwen? Absoluut niet! Er is nog genoeg ruimte voor kleinschalige ondernemers die NFT marktplaatsen willen bouwen.

In plaats van ons te laten ontmoedigen door het enorme succes van digitale reuzen zoals OpenSea en Rarible, en Binance, kunnen we profiteren van hun tekortkomingen. Door tegemoet te komen aan segmenten van de markt of aspecten van NFT marktplaatsen die onderbediend zijn, kunt u uw eigen no-code NFT pad banen! Bouw NFT marktplaatsen die minder conventionele NFT marktplaats gebruikers aanspreken en bedienen. Door de kleinere, minder populaire demografie van NFT gebruikers aan te spreken, kan jouw kleine no-code NFT platform een enorme impact hebben.

U kunt ook NFT marktplaatsen bouwen die een meer efficiënte, aangename en professionele benadering van klantenservice hebben. Op grotere, grote zakelijke NFT marktplaatsen kunnen gebruikers zich gereduceerd voelen tot een algemeen 'klantenserviceticket'. Veel van deze klanten worden "begroet" met abrupte, one-liner, ingeblikte antwoorden op legitieme vragen over hun NFT transacties.

Maar met no-code NFT marktplaatsen kunt u platformfuncties creëren die gebruikers prioriteit geven. Bovendien kun je met no-code NFT marktplaatsen bouwen die toegankelijker en aantrekkelijker zijn voor de gemiddelde persoon. Je kunt NFT marktplaatsen bouwen die gebruikers zullen waarderen door deze platform functies op te nemen!

Hoeveel kost het om een NFT marktplaats te ontwikkelen?

Bent u dichter bij een beslissing om NFT marktplaatsen te bouwen met behulp van een no-code platform? Indrukwekkend! Maar hoeveel kost het om uw eigen no-code NFT marktplaats te ontwikkelen? Kosten zijn een van de grootste factoren die de mogelijkheden en keuze van no-code NFT marktplaats templates bepalen.

Zoals bij elk digitaal project, kunnen de kosten voor het bouwen van no-code NFT marktplaatsen variëren van betaalbaar tot astronomisch, afhankelijk van de functies die je wilt opnemen. Het bouwen van NFT marktplaatsen met aangepaste functies vanaf de grond zal een gespecialiseerd ontwikkelingsteam vereisen en kan meer technisch kapitaal inhouden. Bovendien kan blockchain technologie ook de prijs van uw no-code NFT marktplaats beïnvloeden. Daardoor kunnen de kosten oplopen tot USD 90.000 om NFT marktplaatselementen volgens uw specificaties te bouwen.

Als u echter wat geld wilt besparen of als u een kleiner budget hebt om mee te beginnen, kunt u kiezen voor no-code white label oplossingen. Deze no-code NFT marktplaats sjablonen zijn minder intensief omdat ze vooraf zijn gebouwd. Zodra de functies van uw no-code NFT marktplaats sjablonen zijn aangepast, kunt u veel sneller klaar zijn om te lanceren.

Hoe maak ik een NFT?

Met al deze belangstelling voor NFT's, hoe maak je een van deze digitale werken? Mensen die nieuw zijn met NFT's verwachten misschien een ingewikkeld proces dat speciale expertise vereist. In werkelijkheid kan het slaan van een NFT echter minder dan 10 minuten duren, waarvan 5 minuten om koffie te halen! Dus, wat is het stapsgewijze proces van het creëren van een NFT?

Cryptovaluta kopen

Hoewel er verschillende cryptocurrencies beschikbaar zijn, gebruiken we voor dit voorbeeld de meest populaire NFT, Ethereum. Gebruikers zouden beginnen met de aankoop van deze cryptocurrency om transacties op de NFT-marktplaats te vergemakkelijken.

Verbinden met digitale portemonnee

Gebruikers verbinden de NFT marktplaats met hun digitale portemonnee. De digitale portemonnee vergemakkelijkt de betaling van transactiekosten voor het slaan, noteren en kopen van NFT's op de marktplaats. De keuze van de digitale portemonnee hangt af van de gekozen NFT-marktplaats. Coinbase en MetaMask behoren tot de meest populaire digitale portemonnees die op NFT-marktplaatsen worden gebruikt.

NFT's bouwen

Er zijn verschillende manieren om NFT's te creëren. Eén methode is het gebruik van de NFT marketplace template generator om NFT's te bouwen. Dit helpt kunstenaars om meerdere unieke stukken digitale kunst te maken vanuit één bestand. U kunt ook NFT's bouwen zonder code te schrijven op no-code platforms. Deze methode is handig voor NFT kunstenaars die niet-technisch zijn, maar toch hun kunst op deze marktplaatsen willen verkopen.

Bouw NFT's met NFT Marktplaats Template Generators

Dit zijn softwaretoepassingen die helpen bij het bouwen van NFT's. Ze kunnen niet alleen NFT's bouwen, maar ook tot duizenden NFT's genereren vanuit één bronbestand. NFT marketplace template generators worden gebruikt om unieke digitale kunstwerken te maken en te bewerken. Het gebruik van NFT marketplace template generators vereenvoudigt het proces van het maken van digitale kunst. Door hun uitgebreide scala aan opties helpen NFT marketplace templates kunstenaars kunstwerken te maken zonder technische expertise.

NFT's bouwen zonder code te schrijven

Om NFT's te bouwen zonder code, manipuleert een kunstenaar de digitale inhoud om een unieke kunstcompositie te creëren. NFT-makers kunnen een origineel en authentiek werkstuk genereren door PNG-afbeeldingen in lagen aan te brengen. Ze kunnen ook de 'zeldzaamheidsniveaus' manipuleren om ervoor te zorgen dat hun werken uniek zijn. Deze NFT's zijn speciaal gemaakt voor plaatsing op een no-code NFT marktplaats. De no-code methode om NFT's te bouwen bespaart tijd, omdat kunstenaars verschillende collecties kunnen maken van dezelfde kernafbeelding. Deze zijn vrij om hun NFT's te maken en te munten, zelfs zonder coderingsvaardigheden!

Een collectie maken

Een groep NFT's die gebaseerd zijn op hetzelfde thema of beeld wordt een 'collectie' genoemd. Gebruikers starten collecties op NFT marktplaatsen zoals OpenSea door hun gebruikersprofiel in te voeren. Daar selecteren ze 'create collection' om te beginnen met het uploaden van digitale bestanden naar hun NFT-portfolio. Veel NFT kunstenaars hebben ontdekt dat het lucratiever is om NFT collecties aan te leggen in plaats van losse stukken digitale kunst. Dit maakt kopers meer geïnteresseerd in het verwerven van alle andere originele stukken binnen die collectie van NFT's. In wezen vertaalt dit zich in meer cryptomunten. Kaching!

Hoe munt ik NFT's?

Het munten van een NFT maakt het beschikbaar voor kopers en verkopers op de blockchain.

Selecteer Distributie Blockchain

Uw keuze voor een blockchain platform heeft invloed op of uw gebruikers hun wallets kunnen koppelen voor NFT transacties. Het Ethereum-platform is momenteel de meest gebruikte blockchain voor NFT's en is populair onder NFT-gebruikers. Het faciliteert transacties met behulp van de populairste digitale portemonnees, MetaMask en Coinbase.

Toegang tot NFT collectie

Herinnert u zich de vorige stappen die u nam om NFT collecties te bouwen? Goed! Dit is waar het van pas komt. Ga naar uw verzameling NFT's en voeg een nieuw item toe door het te uploaden naar uw portefeuille. Geef uw nieuwe NFT een naam, en vul de beschrijvende informatie en metadata over uw digitale creatie in. Dit is een belangrijke stap om gebruikers van het NFT-platform relevante informatie over uw NFT's te verschaffen.

Gebruik doorzoekbare categorieën

Zorg ervoor dat u de meest doorzoekbare termen toevoegt voor de NFT-categorieën. Dit voorkomt dat uw NFT-kunst verloren gaat tussen de duizenden andere NFT's binnen vergelijkbare categorieën op de marktplaats. Door deze informatie goed in te vullen, vergroot u de zichtbaarheid van uw NFT's op de marktplaats van uw keuze. Dus of uw NFT's nu slechts één van de duizenden 'schattige puppy'-collecties op het platform zijn, ze zullen veel zichtbaarder zijn voor potentiële kopers.

Distributiemethode kiezen

Er zijn enkele manieren om NFT's beschikbaar te maken voor distributie:

Veiling : Dit is een goede methode om uw NFT's beschikbaar te maken voor het publiek. Deze gebruikers bieden openlijk op de NFT's die op de marktplaats staan. Door NFT's op dit platform te vermelden, kunnen gebruikers de NFT-collectie bekijken die zij willen slaan. Ook kan de NFT kunstenaar zo een hogere uitbetaling ontvangen dan bij een vaste noteringsprijs.

: Dit is een goede methode om uw NFT's beschikbaar te maken voor het publiek. Deze gebruikers bieden openlijk op de NFT's die op de marktplaats staan. Door NFT's op dit platform te vermelden, kunnen gebruikers de NFT-collectie bekijken die zij willen slaan. Ook kan de NFT kunstenaar zo een hogere uitbetaling ontvangen dan bij een vaste noteringsprijs. Airdrops : Dit is een eenvoudige 'set it and forget it' manier om uw NFT's in het publieke domein te verspreiden. Artiesten kunnen ze gewoon uploaden naar een NFT-marktplaats, zoals Rarible, waar ze kunnen worden geslagen. Omgekeerd kunnen ze ze uploaden naar elk no-code platform dat gebruikt wordt om NFT marktplaatsen te bouwen.

: Dit is een eenvoudige 'set it and forget it' manier om uw NFT's in het publieke domein te verspreiden. Artiesten kunnen ze gewoon uploaden naar een NFT-marktplaats, zoals Rarible, waar ze kunnen worden geslagen. Omgekeerd kunnen ze ze uploaden naar elk no-code platform dat gebruikt wordt om NFT marktplaatsen te bouwen. Publieke Muntlancering: Dit is in wezen gebouwd op publiciteit en community-based marketing. Deze distributiemethode is populair voor sociale media-iconen, beroemdheden of NFT's op basis van zeldzame memorabilia. De voorpubliciteit rond dit type NFT lancering creëert een buzz rond die NFT's. Dit genereert enige opwinding rond uw NFT, met gebruikers die staan te popelen om een zeldzame NFT te slaan.

Als u deze stappen volgt, kunt u met succes NFT's slaan en bouwen die het waard zijn om toe te voegen aan de unieke digitale kunstcollecties!

Beste NFT Marktplaats Sjablonen

NFT marktplaats sjablonen vereenvoudigen het proces van het creëren van een website voor het kopen en verkopen van NFT's. In feite vergemakkelijkt het maken van een NFT marktplaats sjabloon een virtuele ontmoetingsplaats voor kopers en verkopers die geïnteresseerd zijn in NFTs. Deze NFT's of digitale kunstwerken zijn uniek en vertegenwoordigen de nieuwste trend in de digitale wereld. Dit momentum vertoont geen tekenen van vertraging, aangezien er dagelijks vele NFT marktplaats templates voor deze websites online verschijnen!

Nu iedereen wil profiteren van NFT verzamelobjecten, wat zijn de beste NFT marktplaats sjablonen die beschikbaar zijn? Dichter bij deze keuzes kan nuttig zijn voor nieuwe gebruikers die zelf NFT marktplaatsen willen bouwen. Zonder code is het mogelijk om uw eigen versie van deze NFT marktplaats sjablonen na te maken.

NFT Marktplaats & Blockchain Website Sjabloon

Deze aantrekkelijke, opvallende NFT marktplaats sjabloon is moeilijk te missen! De geanimeerde graphics zijn helder, duidelijk en kleurrijk op de homepage. De keuze van heldere kleuren, lettertype en tekst is zo samenhangend dat het de algemene esthetiek van deze NFT marktplaats template verbetert. Het beschikt ook over een volledig responsieve, gemakkelijk te lezen interface met audio-visuele media mogelijkheden, gegarandeerd om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Deze NFT marktplaats template verdubbelt op eenvoud door een eenvoudige portfolio van 9 pagina's en een homepage voor maatwerk. Dit maakt het voor gebruikers gemakkelijk om relatief eenvoudig NFT's te bouwen op het platform. De lay-out van deze NFT marktplaats template is doelgericht en intuïtief ontworpen om de aandacht van de gebruiker te trekken naar de belangrijkste details op de pagina. De banner, tekstpanelen en geanimeerde tickers op deze NFT marktplaats sjabloon helpen gebruikers toegang te krijgen tot gedetailleerde en actuele informatie. Bovendien heeft deze NFT marktplaats template naadloze blog integratie. Dit zal helpen om meer diepte te geven aan de NFT marktplaats voor gebruikers die meer informatie nodig hebben over NFT's.

Gigaland

De Gigaland NFT marktplaats template is een NFT wonderland! Met een absoluut prachtige, kleurrijke, volledig responsieve weergave, is het de droom van elke NFT kunstenaar! Met opvallende gedurfde kleuren, afbeeldingen en tekst, is deze NFT marktplaats template ontworpen om maximale gebruikersbinding te garanderen. Deze NFT website geeft uitstekende waarde voor uw geld, met een selectie van meer dan 140 webpagina's in aanvulling op 20 verschillende homepage thema's om uit te kiezen.

De Gigaland NFT marktplaats template geeft gebruikers meer controle over het creatieve proces bij het bouwen van NFT marktplaatsen vanuit een uitgebreide reeks thema's. De nadruk ligt ook op goede klantenondersteuning aangezien deze NFT marktplaats template een PHP Contact Formulier heeft voor gebruikers. Bovendien profiteren gebruikers van levenslange updates voor deze NFT marktplaats template.

Monteno

De Monteno NFT marktplaats template heeft een strak, schoon ontwerp met de nadruk op eenvoud. Het beschikt over minimalistische esthetiek en heeft een interface die zich aanpast aan elk apparaat. Het is ook ontworpen met een hoge resolutie weergave die iedereen zeker zal waarderen. Deze NFT marktplaats template is schoon en levendig en heeft een uitgebreide reeks van kleurenschema's voor gebruikers om aan te passen.

De Monteno template is flexibel, waardoor gebruikers hun NFT websites kunnen aanpassen met zijn aanpasbare thema's. Gebruikers profiteren ook van de regelmatige updates van deze NFT marktplaats templates. Dit helpt om het ontwerp van hun NFT website fris, nieuw en aantrekkelijk te houden. De afbeeldingen zijn aantrekkelijk en kleurrijk zonder over de top te gaan en zijn voorzien van Font Awesome-pictogrammen. Deze NFT marktplaats template is een perfect voorbeeld van de juiste balans tussen schoonheid en functionaliteit.

Conclusie

No-code platform AppMaster kan u helpen bij het bouwen van NFT marktplaatsen zoals de bovengenoemde voorbeelden. AppMaster heeft een van de meest krachtige no-code backend ontwikkelingsoplossingen. Het platform kan ook uw bouw van volledig functionele software met backend, frontend en geavanceerde native mobiele applicaties vergemakkelijken.