Lembra-se de quando o Pokemon introduziu os cartões comerciais na cena dos jogos digitais como "o miúdo mais novo e mais fixe do bloco"? Bem, passa por cima do Pikachu` porque há um novo jogador na cidade! Chamamos a estes criptográficos coleccionáveis NFT, que são abreviaturas de 'fichas não fungíveis', e são a coisa mais significativa a atingir o mercado digital desde 2021.

A verdade é que esta nova tecnologia da moda foi conceptualizada em 2014, quando foi criada a primeira NFT de sempre. A primeira renderização NFT chamava-se 'Quantum' e era um pequeno videoclipe capturado pela esposa de um dos seus criadores, Kevin McKoy. Foi então registado numa cadeia de bloqueio e vendido por 4 USD ao novo proprietário, Anil Dash.

Desde esta primeira transacção de um NFT, o mercado explodiu e tem estado em alta desde 2021. Neste momento, pode estar a perguntar, o que são exactamente NFTs? Comecemos pelo básico!

O que são as NFT?

O termo "NFT" significa "fichas não fungíveis" e são peças únicas de conteúdo ou dados digitais e podem incluir arte, gráficos, texto, ou meios audiovisuais. Não-fungível significa que cada peça de arte digital é insubstituível, original, ou única. Esta arte digital pode ser comprada, comercializada e vendida em mercados virtuais de NFT. Uma NFT pode ser sob a forma de arte digital, música ou videoclips, gifs, jogos online, memes na Internet, posters digitais, fotos, e até filmes!

Como este conteúdo digital existe no espaço virtual, um NFT é equivalente a um certificado de autenticidade ou prova de que é proprietário daquele conteúdo ou dados digitais originais. Os artistas da NFT descobriram que as suas colecções de arte digital lhes dão outra via para vender o seu trabalho.

De facto, alguns artistas fazem um pequeno royalty por cada vez que a NFT muda de proprietário! Os coleccionadores de arte digital motivados normalmente compram NFTs. Estes coleccionadores de arte digital investem na compra de NFTs com a expectativa de que o seu valor aumente no futuro. Outras NFTs são compradas por compradores que simplesmente querem a alegria e os direitos de gabarolice de possuir a sua própria peça única de conteúdo digital.

Os proprietários de NFTs são as únicas pessoas que têm o direito de utilizar esse símbolo não-fungível em particular, a menos que este mude oficialmente de mãos através da venda ou comércio. As NFT são compradas, vendidas e comercializadas através de uma "cadeia de bloqueio" num mercado virtual de NFT. As cadeias de bloqueio são um método complexo de armazenamento de dados, utilizando tecnologia para validar a autenticidade destas fichas não-fungíveis.

Um mercado NFT é uma fachada de loja digital ou plataforma online que é utilizada para armazenar, exibir e vender as suas NFT a compradores interessados. Nestes mercados NFT, as pessoas utilizam moedas criptográficas ou dinheiro real para comprar este conteúdo digital monetizado. Os mercados NFT promovem as NFT a compradores e coleccionadores interessados, muitos dos quais acreditam que esta tendência digital está aqui para ficar.

Posso criar a minha própria plataforma NFT?

O interesse crescente na compra e venda de NFTs resultou num aumento correspondente nos mercados de NFTs. No último ano, os mercados de NFT tornaram-se extremamente lucrativos, atingindo uma indústria de 25 mil milhões de dólares por ano. Este aumento tem sido tão meteórico que muitos empreendedores digitais têm-se interessado em criar os seus mercados de NFT. Obviamente, há muito dinheiro a ser ganho com os mercados NFT; como resultado, muitos começaram a criar as suas próprias plataformas virtuais para descontar.

Neste momento, pode estar a perguntar-se se pode criar um mercado NFT próprio? Absolutamente! Modelos de mercado NFT sem código tornam o processo mais eficiente do que a construção de um mercado NFT personalizado a partir do zero. Estas plataformas de mercado NFT sem código são modelos de base visual que permitem aos não-codificadores criar os seus próprios mercados NFT.

Como posso criar o meu próprio mercado NFT?

A utilização de plataformas sem código NFT marketplace tem sido uma mudança de jogo para a indústria. Como resultado, mais pessoas estão a optar pela utilização de modelos de mercado NFT sem código para construir as suas próprias plataformas. Este processo pode consistir nos seguintes passos:

Escolha a sua plataforma NFT Marketplace

Seleccione a plataforma certa que está equipada com as ferramentas, modelos e estrutura de que necessita para construir um mercado NFT sem código. Este é um passo importante, pois deve escolher uma plataforma que melhor facilite o seu desenho e características de mercado NFT sem código. Uma consulta com a equipa sem código AppMaster ajudá-lo-á a identificar as melhores soluções para um mercado NFT de fácil utilização.

Desenhe o seu MVP

O MVP ou produto mínimo variávelé uma versão básica do seu mercado NFT. Consiste nas características principais ou 'wireframe' do mercado NFT construído. Pode ser conceptualizado para incluir as características e funções mais elementares para facilitar a compra, venda e negociação de NFT na sua plataforma. Campos de dados para utilizadores, colecções, categorias, descrições, e preços são necessários dentro deste MVP. Estas funções básicas sem código do mercado NFT facilitarão os testes UX/UI. Isto fornecerá um feedback valioso sobre características que precisam de ser actualizadas.

Racionalizar dados e fluxo de trabalho

A sua aplicação NFT marketplace exigirá uma sequência lógica para organizar o fluxo de trabalho mais eficiente. Os programadores terão de organizar os padrões de processamento de dados com base na configuração do NFT marketplace. Isto é necessário para criar um fluxo coeso de informação em todo o aplicativo NFT marketplace.

A adição dos plugins relevantes facilitará processos como o registo do utilizador, a cunhagem NFT, e a ligação de carteiras. Isto também ajudará o seu mercado NFT sem código a tornar-se mais eficiente. Facilitará também o processo de compra, listagem e venda de NFTs no seu mercado NFT sem código.

Teste do utilizador (UX/UI)

A sua equipa UX/UI testaria as características e funcionalidade do MVP, uma aplicação sem código do mercado NFT. Com base no feedback, saberá se as suas funcionalidades necessitam de melhorias, actualizações, ou actualizações. Além disso, será capaz de identificar e solucionar erros no mercado NFT sem código antes de ir para o mercado.

Lançar o NFT Marketplace

O seu mercado NFT sem código está pronto a ser lançado! Os utilizadores podem ser convidados a utilizar o aplicativo NFT marketplace através de incentivos promocionais. Pode optar por rentabilizar o seu mercado NFT sem código adicionando funcionalidades premium adicionais. Os utilizadores pagarão uma taxa premium para aceder a estes planos através de subscrição ou pacotes de acesso.

Como posso criar um mercado NFT como o OpenSea?

O mercado NFT mais popular até à data é o OpenSea, e tem sido extremamente bem sucedido entre compradores e vendedores. O OpenSea domina o mercado digital NFT com um volume de negócios espantoso de mais de $75 milhões em NFT por dia! A plataforma faz dela um sucesso entre os entusiastas e principiantes de NFT em todo o mundo. De facto, muitas plataformas sem código do mercado NFT foram modeladas a partir do seu design, características e funções existentes. O que torna o OpenSea tão popular é como simples e fácil de usar mesmo para os novatos NFT! Com transacções acessíveis, taxas, uma interface limpa e características descomplicadas, OpenSea senta-se confortavelmente no topo da cadeia alimentar do mercado NFT!

Diz-se geralmente que a lisonja é a melhor forma de imitação, e o mesmo é verdade dentro do reino digital dos mercados sem código NFT. Se quiser criar o seu próprio mercado NFT sem código, faz sentido seguir as melhores práticas! Assim, dito isto, como pode criar um mercado NFT sem código como o OpenSea?

Melhores Práticas para o seu mercado NFT sem código

Apelo ao utilizador

Diz-se que "as primeiras impressões duram, e o mesmo se passa com a loja de mercado para as NFTs". Ao navegar para as NFT, é mais provável que os utilizadores sejam atraídos para os mercados NFT que proporcionam uma experiência de utilizador envolvente. Faz sentido assegurar que o seu "vestir de janela" seja apelativo para os utilizadores do seu mercado NFT sem código.

Esta secção de exibição é conhecida como a vitrina do mercado NFT. Para além da sua estética, layout, e usabilidade, mostra detalhes importantes sobre as NFT disponíveis. Também fornece detalhes sobre o conteúdo digital, os artistas, a disponibilidade das NFT, e informações para licitações. Esta exibição é a primeira coisa que os utilizadores vêem quando compram NFT, por isso é importante causar uma grande impressão!

Características da pesquisa

Com um fluxo infinito de NFTs em qualquer mercado digital, os utilizadores podem sentir-se sobrecarregados. Mesmo o colector NFT mais experiente pode ser dissuadido de completar a sua pesquisa de NFTs. Isto é devido ao esgotante fluxo de opções à escolha, que sem dúvida pode fazer qualquer utilizador do mercado NFT sentir-se fora da sua profundidade.

Para tornar a procura de NFTs mais conveniente e mesmo excitante, o seu mercado NFT sem código deve implementar opções de pesquisa e filtragem. Esta funcionalidade simplifica a pesquisa de NFTs através de volumes e volumes de conteúdo digital. Para utilizadores sem opções de pesquisa e filtragem NFT, isto poderia parecer tão assustador como entrar em águas profundas sem um colete salva-vidas! Ao facilitar uma pesquisa por categoria, preço, artista, data da lista, e outras métricas, o seu mercado NFT sem código será uma brisa para os utilizadores navegarem!

Melhores Práticas adicionais para o seu mercado NFT sem código

Galeria de Artistas

Os artistas da NFT já passaram pelo meticuloso e meticuloso processo de criação efectiva da sua arte digital. Eles não devem ter de lutar para carregar estes no seu catálogo do mercado NFT! Em vez disso, o seu mercado NFT sem código deveria fazer da listagem dos NFT uma experiência agradável para eles! Alguns artistas são novos para as NFTs, e outros podem não ser tão versados em tecnologia como os criadores experientes.

Idealmente, a listagem de NFTs no seu mercado NFT sem código deveria ser um processo contínuo. O seu mercado NFT sem código deve tornar o processo de listagem o mais fácil de utilizar e sem descontinuidades possível. Características úteis do mercado NFT sem código facilitam a etiquetagem detalhada da informação do artista e metadados pesquisáveis e ajudam-nos a definir o melhor preço.

Isto encorajará os artistas a continuarem a listar os seus NFT na sua plataforma sem código. Agradecidos pelo processo fácil, os artistas terão a certeza de fornecer ao seu mercado sem código um fluxo constante de NFTs. Quando os criadores e artistas NFT têm uma listagem de fácil utilização, isso cria uma experiência positiva que é vantajosa para todos!

Detalhes comerciais de NFT

Os utilizadores do mercado NFT devem poder ter controlo sobre o processo de licitação no seu mercado NFT sem código. Essencialmente, isto permite a compradores e vendedores listar, apagar, actualizar, e monitorizar as licitações em NFT em tempo real. A sua plataforma NFT sem código deve também facilitar aos utilizadores a obtenção de informações relevantes sobre NFTs antes da compra ou venda. Isto incluiria informação sobre o artista NFT, valor NFT, histórico do proprietário, autenticidade, e outros detalhes importantes. Uma vez que um mercado NFT é construído sobre o comércio, é essencial que os utilizadores tenham acesso a esta informação.

Segurança e Interface da Carteira

O seu mercado NFT sem código deverá facilitar as ligações de carteira digital para transacções na plataforma. Um mercado NFT totalmente integrado sem código ajuda os utilizadores a conduzir negócios seguros em moedas criptográficas ou NFT. Os utilizadores podem negociar com paz de espírito, assegurando uma integração perfeita, um processamento eficiente dos pagamentos NFT, e um armazenamento de dados seguro. Uma carteira NFT segura minimiza a ameaça de transacções incompletas ou erróneas. Também protege contra violações de dados por pessoas mal intencionadas em linha. As carteiras criptográficas mais populares são Meta Mask (desktop) e Trust Wallet (mobile), que são suportadas pela maioria das cadeias de bloqueio.

Como criar um mercado NFT sem código como o OpenSea (Características)?

Para criar um mercado NFT sem código semelhante ao OpenSea, o seu mercado NFT sem código deve ter as seguintes características essenciais:

Funcionalidade de assinatura

Os compradores e vendedores (criadores) no seu mercado NFT sem código devem ter uma funcionalidade de inscrição e autenticação válida. Este processo verifica o utilizador e concede-lhe acesso ao mercado NFT sem código.

Os compradores e vendedores (criadores) no seu mercado NFT sem código devem ter uma funcionalidade de inscrição e autenticação válida. Este processo verifica o utilizador e concede-lhe acesso ao mercado NFT sem código. Carteira de ligação

Os utilizadores NFT na plataforma terão de fazer ou ligar uma carteira que facilite as suas transacções no mercado.

Os utilizadores NFT na plataforma terão de fazer ou ligar uma carteira que facilite as suas transacções no mercado. Funcionalidade da NFT Minting

Os criadores NFT devem ser capazes de criar ou cunhar o seu conteúdo digital no seu mercado NFT sem código. Uma vez que tenham pago as taxas de transacção relevantes para cunhar os seus NFT, estas criações podem ser disponibilizadas na extensa base de dados do mercado.

Os criadores NFT devem ser capazes de criar ou cunhar o seu conteúdo digital no seu mercado NFT sem código. Uma vez que tenham pago as taxas de transacção relevantes para cunhar os seus NFT, estas criações podem ser disponibilizadas na extensa base de dados do mercado. Características do NFT Pricing Feature

Tal como com a plataforma OpenSea, os artistas podem seleccionar um determinado modelo de preços para utilizar dentro do catálogo online do mercado NFT sem código. Os criadores NFT podem optar por um preço fixo ou por um modelo dinâmico de preços baseado em ofertas.

Tal como com a plataforma OpenSea, os artistas podem seleccionar um determinado modelo de preços para utilizar dentro do catálogo online do mercado NFT sem código. Os criadores NFT podem optar por um preço fixo ou por um modelo dinâmico de preços baseado em ofertas. Característica de selecção NFT

Os utilizadores de NFT devem ser capazes de navegar facilmente pela sua biblioteca online de NFTs. Idealmente, os utilizadores devem ter uma função conveniente de pesquisa, classificação e filtragem no mercado de NFTs. Isto torna o processo de navegação e selecção na plataforma NFT sem código mais fácil de utilizar.

Os utilizadores de NFT devem ser capazes de navegar facilmente pela sua biblioteca online de NFTs. Idealmente, os utilizadores devem ter uma função conveniente de pesquisa, classificação e filtragem no mercado de NFTs. Isto torna o processo de navegação e selecção na plataforma NFT sem código mais fácil de utilizar. Funcionalidade de pagamento NFT

Uma transacção segura deve ser concluída utilizando a carteira que o utilizador ligou. Desta forma, os artistas NFT podem receber pagamento às suas carteiras digitais pelas suas criações na plataforma online. Esta função de pagamento também facilita as compras dos utilizadores a preços fixos ou ofertas vencedoras através dos leilões da NFT.

Como criar um mercado NFT sem código como o OpenSea (Passos)?

Desenho de Interface de Utilizador

Ao criar a sua própria plataforma NFT sem código, preste atenção aos detalhes do design. É a primeira coisa que os seus utilizadores NFT verão, por isso é melhor torná-la tão apelativa quanto possível. Escolha uma estética que seja consistente com as características e a função da plataforma NFT.

Pode ser minimalista com um layout limpo, nítido e simples. Também pode ir para o extremo oposto, tornando o seu mercado para NFTs colorido, brilhante, e atraente para os utilizadores. Qualquer que seja a sua paleta de design, o foco é ter as suas NFTs expostas de uma forma atractiva para atrair os utilizadores para a sua plataforma. A sua escolha de características do mercado NFT, fontes, layout, e facilidade de navegação irá melhorar a experiência para os utilizadores.

Configurar Opções de Impressão NFT

O seu mercado sem código NFT deve facilitar a cunhagem de NFT por artistas e compradores. Sem a capacidade de cunhar NFT, o seu mercado seria tão útil como um lápis sem chumbo! Como característica actualizada do mercado, pode dar aos utilizadores opções para cunhar as suas NFTs em modo único ou multi-modo. Esta funcionalidade facilita os NFT autênticos que não são fungíveis (únicos) e os NFT que os utilizadores podem replicar.

Configurar o Catálogo NFT

O que seria de um mercado NFT sem uma base de dados segura para os armazenar? Os utilizadores dependem das características de segurança do seu mercado NFT para recolher, organizar, catalogar, exibir e depois recuperar NFT em segurança, conforme necessário. Isto significa que para construir mercados NFT em que os utilizadores possam confiar, tem de ser dada atenção à segurança das NFT.

Testes e lançamento de NFT Marketplace

Antes de lançar o seu mercado NFT sem código, devem ser feitos os controlos e equilíbrios adequados. Isto é para identificar quaisquer riscos de segurança, erros, ou contradições lógicas no seu mercado NFT sem código, antes do seu lançamento. O desempenho do seu mercado NFT sem código é monitorizado em condições de 'teste' para garantir a sua total conformidade. Com base no feedback dos utilizadores de teste, é determinado se são necessárias actualizações ou actualizações ao mercado NFT sem código. A pior das hipóteses é ter de voltar directamente à prancheta de desenho do mercado NFT devido a uma má recepção! Assim que estiver completamente satisfeito com o resultado do seu mercado NFT sem código, pode lançar-se no mercado com confiança!

Porquê criar o meu próprio mercado NFT sem código?

É certamente verdade que existem grandes actores no mercado da indústria NFT marketplace, muitos dos quais já lá estiveram desde o início. No entanto, será que isto significa que não pode entrar no mercado e construir os seus próprios mercados NFT? Absolutamente não! Ainda há muito espaço para os pequenos empresários que desejam construir mercados NFT.

Em vez de nos sentirmos desencorajados pelo enorme sucesso de gigantes digitais como OpenSea e Rarible, e Binance, podemos tirar partido das suas deficiências. Ao abastecer segmentos do mercado ou aspectos dos mercados NFT que não são bem servidos, pode abrir o seu próprio rasto NFT sem código! Construir mercados NFT que atraiam e atendam a utilizadores menos convencionais do mercado NFT. Ao ser inclusiva para os utilizadores mais pequenos e menos populares dos mercados NFT, a sua pequena plataforma NFT sem código pode causar um enorme impacto.

Pode também construir mercados NFT que tenham uma abordagem mais eficiente, agradável e profissional ao serviço ao cliente. Em mercados NFT maiores e de grandes empresas, os utilizadores podem sentir-se reduzidos a um 'bilhete genérico de apoio ao cliente'. Muitos destes clientes são 'cumprimentados' com respostas abruptas, de uma só linha, a modelos enlatados de respostas a perguntas legítimas sobre as suas transacções NFT.

Mas os mercados NFT sem código tornam possível a criação de funcionalidades de plataforma que fazem dos utilizadores a prioridade. Além disso, também é possível construir mercados NFT utilizando plataformas sem código que são mais acessíveis e atractivas para a pessoa comum. Pode construir mercados NFT que os utilizadores apreciarão ao incluir estas características de plataforma!

Quanto custa desenvolver um mercado NFT?

Está mais perto de uma decisão de construir mercados NFT utilizando uma plataforma sem código? Impressionante! Mas quanto é que custa desenvolver o seu próprio mercado NFT sem código? O custo é um dos maiores factores que determinam as características e a escolha dos modelos de mercado NFT sem código.

Como em qualquer projecto digital, o custo de construção de mercados NFT sem código pode variar entre acessível e astronómico, dependendo das características que deseje incluir. A construção de mercados NFT com características personalizadas desde o início exigirá uma equipa de desenvolvimento especializada e pode envolver mais capital técnico. Além disso, a tecnologia de cadeia de bloqueio pode também ter impacto no ponto de preço do seu mercado NFT sem código. Como resultado, o custo pode variar até 90.000 USD para construir elementos do mercado NFT de acordo com as suas especificações.

No entanto, se pretende poupar algum dinheiro ou se tem um orçamento mais reduzido para começar, pode optar por soluções sem código de etiqueta branca. Estes modelos sem código do mercado NFT são menos intensivos, uma vez que são pré-construídos. Uma vez que as características dos seus modelos de mercado NFT sem código tenham sido personalizadas, pode estar pronto para lançar num tempo muito mais rápido.

Como posso criar um NFT?

Com todo este interesse nos NFT, como se cria um destes trabalhos digitais? As pessoas novas para as NFT podem esperar um processo complicado que requer conhecimentos especiais. Contudo, na realidade, o processo de cunhagem de uma NFT pode demorar menos de 10 minutos, sendo 5 desses minutos passados a tomar café! Então, qual é o processo passo-a-passo da criação de uma NFT?

Comprar moeda Crypto

Embora haja várias moedas criptográficas disponíveis, para este exemplo, utilizaremos as mais populares NFT, Ethereum. Os utilizadores começariam por adquirir esta moeda criptográfica para facilitar as transacções no mercado NFT.

Ligar à Carteira Digital

Os utilizadores ligariam o mercado NFT às suas carteiras digitais. A carteira digital facilita o pagamento de taxas de transacção para a cunhagem, listagem, e compra de NFT no mercado. A escolha das carteiras digitais depende do mercado NFT seleccionado. A Coinbase e a MetaMask estão entre as carteiras digitais mais populares utilizadas nos mercados NFT.

Construir carteiras NFT

Existem múltiplas abordagens à criação de NFTs. Um método é utilizar o gerador de modelos de mercado NFT para construir as NFT. Isto ajuda os artistas a criar múltiplas peças únicas de arte digital a partir de um único ficheiro. Também é possível construir NFTs sem escrever código em plataformas sem código. Este método é útil para artistas NFT que não são técnicos mas que ainda assim desejam vender a sua arte nestes mercados.

Construir NFTs com geradores de modelos NFT Marketplace

Estas são aplicações de software que ajudam a construir as NFT. Não só podem construir NFTs, como também podem gerar até milhares de NFTs a partir de um ficheiro fonte. Os geradores de modelos do mercado NFT são utilizados para criar e editar peças de arte digital únicas. A utilização de geradores de modelos do mercado NFT simplifica o processo de criação de arte digital. Devido ao seu vasto leque de opções, os geradores de modelos do mercado NFT ajudam os artistas a gerar obras de arte sem conhecimentos técnicos especializados.

Construir NFTs sem Código de Escrita

Para construir NFTs sem código, um artista manipula o conteúdo digital para criar uma composição artística única. Os criadores de NFT podem gerar uma obra original e autêntica através de imagens PNG em camadas. Podem também manipular os 'níveis de raridade' para garantir que as suas obras sejam únicas. Estas NFT são especificamente criadas para serem listadas num mercado sem código de NFT. O método sem código de construção de NFTs poupa tempo, pois os artistas são capazes de criar várias colecções a partir da mesma imagem central. Estes são livres de criar e cunhar as suas NFTs, mesmo sem capacidades de codificação!

Criação de uma colecção

Um grupo de NFTs que se baseiam no mesmo tema ou imagem é chamado de 'colecção'. Os utilizadores iniciam colecções em mercados de NFT como o OpenSea, introduzindo o seu perfil de utilizador. Uma vez lá, seleccione 'criar colecção' para começar a carregar os ficheiros digitais para a sua carteira NFT. Muitos artistas NFT acharam mais lucrativo construir colecções NFT para cunhagem em vez de peças únicas de arte digital. Isto torna os compradores mais interessados em adquirir todas as outras peças originais dentro dessa colecção de NFTs. Em essência, isto traduz-se em mais moedas criptográficas. Kaching!

Como se constrói NFT?

A cunhagem de uma NFT disponibiliza-a para compradores e vendedores na cadeia de produção.

Seleccione Distribuição Blockchain

A sua escolha de plataforma de cadeia de bloqueio tem impacto se os seus utilizadores podem ligar as suas carteiras para transacções NFT. A plataforma Ethereum é actualmente a cadeia de bloqueio mais utilizada para as NFT e é popular entre os utilizadores de NFT. Facilita transacções utilizando as carteiras digitais mais populares, MetaMask e Coinbase.

Acesso à colecção NFT

Lembra-se das medidas anteriores que tomou para construir colecções NFT? Óptimo! É aqui que vem a calhar. Aceda à sua colecção de NFT e adicione um novo artigo carregando-o ao seu portfólio. Dê um nome ao seu novo NFT, e preencha as informações descritivas e metadados sobre a sua criação digital. Este é um passo importante para fornecer aos utilizadores da plataforma NFT informações relevantes sobre as suas NFTs.

Use Categorias pesquisáveis

Certifique-se de que adiciona os termos mais pesquisáveis para as categorias NFT. Isto evita que a sua arte NFT se perca entre os milhares de outras NFTs dentro de categorias semelhantes no mercado. Ao preencher correctamente esta informação, aumenta a visibilidade das suas NFT no seu mercado de escolha. Assim, quer as suas NFT sejam apenas uma das milhares de colecções de "cachorros giros" na plataforma, elas serão muito mais visíveis para os potenciais compradores.

Seleccione o método de distribuição

Há algumas formas de disponibilizar as NFT para distribuição:

Leilão : Este é um bom método para tornar as suas NFT disponíveis ao público. Estes utilizadores licitam abertamente nas NFTs listadas no mercado. Ao listar NFTs nesta plataforma, os utilizadores podem ver a colecção de NFTs que desejam cunhar. Também permite que o artista NFT receba um pagamento mais elevado do que com um preço fixo de cunhagem.

: Este é um bom método para tornar as suas NFT disponíveis ao público. Estes utilizadores licitam abertamente nas NFTs listadas no mercado. Ao listar NFTs nesta plataforma, os utilizadores podem ver a colecção de NFTs que desejam cunhar. Também permite que o artista NFT receba um pagamento mais elevado do que com um preço fixo de cunhagem. Airdrops : Esta é uma forma simples de distribuir as suas NFTs no domínio público. Os artistas podem simplesmente carregá-los para um mercado NFT, como o Rarible, onde podem ser cunhados. Pelo contrário, podem carregá-los para qualquer plataforma sem código utilizada para construir mercados NFT.

: Esta é uma forma simples de distribuir as suas NFTs no domínio público. Os artistas podem simplesmente carregá-los para um mercado NFT, como o Rarible, onde podem ser cunhados. Pelo contrário, podem carregá-los para qualquer plataforma sem código utilizada para construir mercados NFT. Lançamento público da Casa da Moeda: Este é essencialmente construído sobre publicidade e marketing baseado na comunidade. Este método de distribuição é popular para ícones dos meios de comunicação social, celebridades, ou NFTs baseadas em memorabilia raras. A pré-publicidade em torno deste tipo de lançamento de NFT cria um burburinho em torno dessas NFTs. Isto gera alguma excitação em torno da sua NFT, com os utilizadores ansiosos pela oportunidade de cunhar uma NFT rara.

Ao seguir estes passos, será capaz de cunhar e construir com sucesso NFTs dignas de serem adicionadas às colecções de arte digital únicas!

Os melhores modelos do mercado NFT

Os modelos de mercado NFT simplificam o processo de criação de um website para comprar e vender NFTs. De facto, a criação de um modelo de mercado NFT facilita um ponto de encontro virtual para compradores e vendedores interessados em NFTs. Estas NFTs ou peças de arte digital são únicas e representam a mais recente tendência na cena digital. Este impulso não está a mostrar sinais de abrandamento em breve, uma vez que muitos modelos de mercado NFT para estes sites surgem diariamente online!

Com toda a gente à procura de dinheiro em coleccionáveis NFT, quais são alguns dos melhores modelos do mercado NFT disponíveis? Mais perto destes modelos pode ser útil para novos utilizadores que desejem construir os seus próprios mercados NFT. Sem código, é possível replicar a sua própria versão destes modelos do mercado NFT.

Modelo de Mercado NFT & Blockchain Website Template

Este atraente e apelativo modelo de mercado NFT é difícil de não ver! Os seus gráficos animados são brilhantes, nítidos, e coloridos na página inicial. A escolha de cores brilhantes, fonte, e texto é tão coesa que realça a estética geral deste modelo de mercado NFT. Também ostenta uma interface totalmente reactiva e de fácil leitura com capacidades de meios audiovisuais, garantidas para melhorar a sua experiência de utilizador.

Este modelo de mercado NFT duplica a simplicidade, fornecendo um portfólio simples de 9 páginas e uma página inicial para personalização. Isto facilita aos utilizadores a construção de NFTs com relativa facilidade na plataforma. O layout deste modelo de mercado NFT é intencional e intuitivamente concebido para chamar a atenção do utilizador para os detalhes mais importantes da página. O banner, os painéis de texto e os tickers animados neste modelo de mercado NFT ajudarão os utilizadores a aceder a informação detalhada e actual. Além disso, este modelo de mercado NFT tem uma integração perfeita no blogue. Isto ajudará a dar mais profundidade ao mercado NFT para os utilizadores que requerem mais informação sobre NFT.

Gigaland

O modelo de mercado Gigaland NFT é um país das maravilhas da NFT! Com uma exposição absolutamente deslumbrante, colorida e totalmente reactiva, é o sonho de qualquer artista da NFT! Com cores, gráficos e textos marcantes em negrito, este modelo de mercado NFT foi concebido para garantir a máxima retenção do utilizador. Este website NFT gives excelente relação qualidade/preço, com uma selecção de mais de 140 páginas web, para além de 20 temas diferentes de páginas web por onde escolher.

O modelo de mercado Gigaland NFT dá aos utilizadores mais controlo sobre o processo criativo à medida que constroem os mercados NFT a partir de uma vasta gama de temas. A sua ênfase é também no bom apoio ao cliente, uma vez que este modelo de mercado NFT tem um formulário de contacto PHP para os utilizadores. Além disso, os utilizadores beneficiam de actualizações ao longo da vida deste modelo de mercado NFT.

Monteno

O modelo de mercado Monteno NFT tem um design elegante e limpo com ênfase na simplicidade. Apresenta uma estética minimalista e tem uma interface que se adapta a qualquer dispositivo. Foi também concebido com um visor de alta resolução que qualquer pessoa tem a certeza de apreciar. Este modelo de mercado NFT é limpo e vibrante e tem uma extensa gama de esquemas de cores para os utilizadores personalizarem.

O modelo Monteno é flexível, permitindo aos utilizadores personalizarem os seus sites NFT com os seus temas adaptáveis. Os utilizadores também beneficiam das actualizações regulares a estes modelos de mercado NFT. Isto ajuda a manter o design do seu website NFT com aspecto fresco, novo, e apelativo. Os gráficos são atractivos e coloridos sem passar por cima e apresentam ícones de fonte Awesome. Este modelo de mercado NFT é um exemplo perfeito de como atingir o equilíbrio certo entre beleza e funcionalidade.

Conclusão

Plataforma sem código AppMaster pode ajudá-lo a construir mercados NFT como os exemplos acima mencionados. A AppMaster tem uma das mais poderosas soluções de desenvolvimento backend sem código. Além disso, a plataforma pode também facilitar a sua construção de software completo com aplicações backend, frontend, e aplicações móveis nativas avançadas.