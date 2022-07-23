Pokemon ticaret kartlarının dijital oyun sahnesine 'bloktaki en yeni, en havalı çocuk' olarak girdiğini hatırlıyor musunuz? Pekala, Pikachu'nun üzerinden geç çünkü kasabada yeni bir oyuncu var! 'Fungible olmayan belirteçler' için kısa olan bu kripto koleksiyoncu NFT'leri diyoruz ve 2021'den beri dijital pazara giren en önemli şey bunlar.

Gerçek şu ki, bu yeni moda teknoloji, ilk NFT'nin oluşturulduğu 2014 yılında kavramsallaştırıldı. İlk NFT sunumuna 'Quantum' adı verildi ve yaratıcılarından biri olan Kevin McKoy'un karısı tarafından çekilen kısa bir video klipti. Daha sonra bir blok zincirine kaydedildi ve 4 USD'ye yeni sahibi Anil Dash'e satıldı.

Bir NFT'nin bu ilk işleminden bu yana, pazar patladı ve 2021'den beri yüksek bir seviyede. Bu noktada, NFT'ler tam olarak nedir diye soruyor olabilirsiniz. Temel bilgilerden başlayalım!

NFT Nedir?

'NFT' terimi, 'karşılıksız tokenler' anlamına gelir ve benzersiz dijital içerik veya veri parçalarıdır ve sanat, grafik, metin veya görsel-işitsel medyayı içerebilir. Değiştirilemez, her bir dijital sanat eserinin yeri doldurulamaz, orijinal veya türünün tek örneği olduğu anlamına gelir. Bu dijital sanat sanal NFT pazarlarında satın alınabilir, takas edilebilir ve satılabilir. Bir NFT, dijital sanat, müzik veya video klipler, gifler, çevrimiçi oyunlar, internet memleri, dijital posterler, fotoğraflar ve hatta filmler biçiminde olabilir!

Bu dijital içerik sanal alanda bulunduğundan, bir NFT, orijinallik sertifikasına veya bu orijinal dijital içerik veya veri parçasına sahip olduğunuzun kanıtına eşdeğerdir. NFT sanatçıları, dijital sanat koleksiyonlarının onlara çalışmalarını satmak için başka bir yol sağladığını keşfetti.

Aslında, bazı sanatçılar NFT'nin sahiplerini her değiştirdiğinde küçük bir telif hakkı kazanıyor! Motive olmuş dijital sanat koleksiyoncuları genellikle NFT'leri satın alır. Bu dijital sanat koleksiyoncuları, gelecekte değerlerinin artacağı beklentisiyle NFT'leri satın almaya yatırım yapıyor. Diğer NFT'ler, yalnızca kendi benzersiz dijital içeriğine sahip olmanın keyfini ve övünme haklarını isteyen alıcılar tarafından satın alınır.

NFT sahipleri, satış veya ticaret yoluyla resmi olarak el değiştirmediği sürece, söz konusu takas edilemez tokeni kullanma hakkına sahip olan tek kişidir. NFT'ler sanal bir NFT pazarında bir 'blockchain' aracılığıyla alınır, satılır ve ticareti yapılır. Blok zincirleri, bu değiştirilemez belirteçlerin gerçekliğini doğrulamak için teknolojiyi kullanan karmaşık bir veri depolama yöntemidir.

Bir NFT pazarı, NFT'lerini ilgili alıcılara depolamak, görüntülemek ve satmak için kullanılan bir dijital vitrin veya çevrimiçi platformdur. Bu NFT pazarlarında, insanlar bu paraya çevrilmiş dijital içeriği satın almak için kripto para birimleri veya gerçek nakit kullanırlar. NFT pazar yerleri, çoğu bu dijital trendin kalıcı olduğuna inanan istekli alıcılara ve koleksiyonculara NFT'leri tanıtıyor.

Kendi NFT Platformumu Oluşturabilir miyim?

NFT'leri alıp satmaya artan ilgi, NFT pazarlarında buna karşılık gelen bir artışla sonuçlandı. Geçen yıl içinde, NFT pazar yerleri son derece kazançlı hale geldi ve yılda 25 milyar dolarlık bir endüstriye ulaştı. Bu yükseliş o kadar hızlı oldu ki birçok dijital girişimci kendi NFT pazaryerlerini yaratmaya hevesli hale geldi. Açıkçası, NFT pazarlarından kazanılacak çok para var; Sonuç olarak, birçoğu para kazanmak için kendi sanal platformlarını oluşturmaya başladı.

Bu noktada kendinize ait bir NFT pazaryeri oluşturup oluşturamayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Kesinlikle! Kodsuz NFT pazaryeri şablonları, süreci sıfırdan özel bir NFT pazaryeri oluşturmaktan daha verimli hale getirir. Bu kodsuz NFT pazaryeri platformları, kodlayıcı olmayanların kendi NFT pazaryerlerini oluşturmalarına olanak tanıyan görsel tabanlı şablonlardır.

Kendi NFT Pazar Yerimi Nasıl Oluşturabilirim?

Kodsuz NFT pazar platformlarını kullanmak, endüstri için bir oyun değiştirici olmuştur. Sonuç olarak, daha fazla kişi kendi platformlarını oluşturmak için kodsuz NFT pazar yeri şablonlarını kullanmayı tercih ediyor. Bu süreç aşağıdaki adımlardan oluşabilir:

NFT Marketplace Platformunuzu Seçin

Kodsuz bir NFT pazarı oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz araçlar, şablonlar ve çerçeveyle donatılmış doğru platformu seçin. Kodsuz NFT pazaryeri tasarımınızı ve özelliklerini en iyi şekilde kolaylaştıran bir platform seçmeniz gerektiğinden, bu önemli bir adımdır. AppMaster kodsuz ekibiyle yapacağınız bir danışma, kullanıcı dostu bir NFT pazarı için en iyi çözümleri belirlemenize yardımcı olacaktır.

MVP'nizi Tasarlayın

MVP veya minimum değişken ürün , NFT pazaryerinizin temel bir versiyonudur. NFT pazaryeri yapısının temel özelliklerinden veya 'tel çerçevesinden' oluşur. NFT'lerin platformunda satın alınmasını, satılmasını ve ticaretini kolaylaştırmak için en temel özellikleri ve işlevleri içerecek şekilde kavramsallaştırılabilir. Bu MVP'de kullanıcılar, koleksiyonlar, kategoriler, açıklamalar ve fiyatlar için veri alanları gereklidir. Bu temel kodsuz NFT pazar yeri işlevleri, UX/UI testini kolaylaştıracaktır. Bu, güncellenmesi gereken özellikler hakkında değerli geri bildirimler sağlayacaktır.

Verileri ve İş Akışını Kolaylaştırın

NFT pazaryeri uygulamanız, en verimli iş akışını organize etmek için mantıklı bir sıra gerektirir. Geliştiricilerin, veri işleme modellerini NFT pazaryeri yapılandırmasına göre düzenlemesi gerekir. Bu, NFT pazaryeri uygulaması genelinde tutarlı bir bilgi akışı oluşturmak için gereklidir.

İlgili eklentilerin eklenmesi, kullanıcı kaydı, NFT basımı ve cüzdan bağlantısı gibi işlemleri kolaylaştıracaktır. Bu aynı zamanda kodsuz NFT pazaryerinizin daha verimli olmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, kodsuz NFT pazarınızda NFT satın alma, listeleme ve satma sürecini de kolaylaştıracaktır.

Kullanıcı (UX/UI) Testi

UX/UI ekibiniz, kodsuz bir NFT pazar yeri uygulaması olan MVP'nin özelliklerini ve işlevlerini test eder. Geri bildirimlere dayanarak, özelliklerinizin iyileştirmeye, yükseltmeye veya güncellemeye ihtiyacı olup olmadığını öğreneceksiniz. Ayrıca, piyasaya çıkmadan önce kodsuz NFT pazarındaki hataları tespit edip giderebileceksiniz.

NFT Marketplace'i başlatın

Kodsuz NFT pazaryeriniz başlamaya hazır! Kullanıcılar, promosyon teşvikleri aracılığıyla NFT marketplace uygulamasını kullanmaya davet edilebilir. Ek premium özellikler ekleyerek kodsuz NFT pazaryerinizden para kazanmayı seçebilirsiniz. Kullanıcılar, abonelik veya erişim paketleri aracılığıyla bu planlara erişmek için bir prim ücreti ödeyeceklerdir.

OpenSea gibi bir NFT Pazarını Nasıl Oluştururum?

Bugüne kadarki en popüler NFT Marketplace OpenSea'dir ve alıcılar ve satıcılar arasında çılgınca başarılı olmuştur. OpenSea, günlük NFT'lerde 75 milyon doları aşan şaşırtıcı ticaret hacmiyle dijital NFT pazarına hükmediyor! Platform, tüm dünyadaki NFT meraklıları ve yeni başlayanlar arasında bir hit haline getiriyor. Aslında, birçok kodsuz NFT pazaryeri platformu, mevcut tasarımları, özellikleri ve işlevleri üzerinden modellenmiştir. OpenSea'yi bu kadar popüler yapan şey, NFT'ye yeni başlayanlar için bile ne kadar basit ve kullanıcı dostu olmasıdır! Uygun fiyatlı işlemler, ücretler, temiz bir arayüz ve karmaşık olmayan özelliklerle OpenSea, NFT pazar yeri gıda zincirinin tepesinde rahatça oturuyor!

Genel olarak dalkavukluğun en iyi taklit şekli olduğu söylenir ve aynı şey kodsuz NFT pazarlarının dijital dünyası için de geçerlidir. Kendi kodsuz NFT pazaryerinizi oluşturmak istiyorsanız, en iyi uygulamaları takip etmek mantıklıdır! Peki, bununla birlikte, OpenSea gibi kodsuz bir NFT pazaryerini nasıl oluşturabilirsiniz?

Kodsuz NFT Pazarınız için En İyi Uygulamalar

Kullanıcı İtirazı

'İlk izlenimlerin kalıcı olduğu ve aynı şeyin NFT'ler için pazar yeri vitrini için de geçerli olduğu söylenir. NFT'lere göz atarken, kullanıcıların ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi sağlayan NFT pazar yerlerine ilgi duyma olasılığı daha yüksektir. 'Pencere giydirmenizin' kodsuz NFT pazarınızın kullanıcıları için çekici olmasını sağlamak mantıklıdır.

Bu teşhir bölümü, NFT pazaryeri vitrini olarak bilinir. Estetiğine, düzenine ve kullanılabilirliğine ek olarak, mevcut NFT'ler hakkında önemli ayrıntıları sergiliyor. Ayrıca dijital içerik, sanatçılar, NFT'lerin mevcudiyeti ve teklifler için bilgiler hakkında ayrıntılı bilgi verir. Bu ekran, kullanıcıların NFT'ler için alışveriş yaparken gördükleri ilk şeydir, bu nedenle harika bir izlenim bırakmak önemlidir!

Arama Özellikleri

Herhangi bir dijital pazarda sonsuz bir NFT akışı ile kullanıcılar bunalmış hissedebilirler. En deneyimli NFT toplayıcısı bile NFT aramalarını tamamlamaktan caydırılabilir. Bunun nedeni, şüphesiz herhangi bir NFT pazar yeri kullanıcısını derinliklerinden uzak hissettirebilecek, seçim yapabileceğiniz yorucu seçenekler akışıdır.

NFT'leri bulmayı daha rahat ve hatta heyecan verici hale getirmek için, kodsuz NFT pazaryeriniz arama ve filtreleme seçeneklerini uygulamalıdır. Bu özellik, dijital içeriğin hacimleri ve hacimleri aracılığıyla NFT aramasını basitleştirir. NFT arama ve filtre seçenekleri olmayan kullanıcılar için bu, can yeleği olmadan derin sulara dalmak kadar korkutucu gelebilir! Kategori, fiyat, sanatçı, liste tarihi ve diğer metriklere göre aramayı kolaylaştırarak, kodsuz NFT pazaryeriniz, kullanıcıların gezinmesi için bir esinti olacak!

Kodsuz NFT Pazar Yeriniz için Ek En İyi Uygulamalar

Sanatçılar Galerisi

NFT sanatçıları, dijital sanatlarını gerçekten yaratmanın titiz ve özenli sürecinden çoktan geçtiler. Bunları NFT pazaryeri kataloğunuza yüklemek için uğraşmak zorunda kalmamalılar! Bunun yerine, kodsuz NFT pazarınız, NFT'leri listelemeyi onlar için hoş bir deneyim haline getirmelidir! Bazı sanatçılar NFT'lerde yenidir ve diğerleri deneyimli içerik oluşturucular kadar teknoloji konusunda bilgili olmayabilir.

İdeal olarak, NFT'leri kodsuz NFT pazaryerinizde listelemek sorunsuz bir süreç olmalıdır. Kodsuz NFT pazaryeriniz, listeleme sürecini olabildiğince kullanıcı dostu ve sorunsuz hale getirmelidir. Kullanışlı kodsuz NFT pazar yeri özellikleri, sanatçının bilgilerinin ve aranabilir meta verilerinin ayrıntılı olarak etiketlenmesini kolaylaştırır ve en iyi fiyatı belirlemelerine yardımcı olur.

Bu, sanatçıları NFT'lerini kodsuz platformunuzda listelemeye devam etmeye teşvik edecektir. Kolay işlem için minnettarız, sanatçılar kodsuz pazar yerinize sürekli bir NFT akışı sağlayacağından emin olacaklardır. NFT içerik oluşturucuları ve sanatçıları kullanıcı dostu bir listeye sahip olduğunda, kazan-kazan olan olumlu bir deneyim yaratır!

NFT İşlem Detayları

NFT pazaryeri kullanıcıları, kodsuz NFT pazaryerinizdeki teklif verme süreci üzerinde kontrole sahip olmalıdır. Esasen bu, alıcıların ve satıcıların NFT'lerdeki teklifleri gerçek zamanlı olarak listelemelerine, silmelerine, güncellemelerine ve izlemelerine olanak tanır. Kodsuz NFT platformunuz, kullanıcıların satın almadan veya satmadan önce NFT'lerle ilgili bilgileri almasını da kolaylaştırmalıdır. Bu, NFT sanatçısı, NFT değeri, sahip geçmişi, özgünlük ve diğer önemli ayrıntılar hakkında bilgileri içerir. Bir NFT pazarı ticaret üzerine kurulu olduğundan, kullanıcıların bu bilgilere erişimi olması esastır.

Cüzdan Güvenliği ve Arayüz

Kodsuz NFT pazarınız, platformdaki işlemler için dijital cüzdan bağlantılarını kolaylaştırmalıdır. Tamamen entegre kodsuz bir NFT pazarı, kullanıcıların kripto para birimleri veya NFT'lerde güvenli iş yapmalarına yardımcı olur. Kullanıcılar sorunsuz entegrasyon, NFT ödemelerinin verimli işlenmesi ve güvenli veri depolama sağlayarak gönül rahatlığıyla ticaret yapabilir. Güvenli bir NFT cüzdanı, eksik veya hatalı işlem tehdidini en aza indirir. Ayrıca, kötü niyetli kişiler tarafından çevrimiçi olarak veri ihlallerine karşı koruma sağlar. En popüler kripto cüzdanları, blok zincirlerinin çoğunluğu tarafından desteklenen Meta Mask (masaüstü) ve Trust Wallet (mobil).

OpenSea (Özellikler) Gibi Kodsuz NFT Pazar Yeri Nasıl Oluşturulur?

OpenSea'ye benzer kodsuz bir NFT pazaryeri oluşturmak için, kodsuz NFT pazaryerinizin aşağıdaki temel özelliklere sahip olması gerekir:

Kaydolma Özelliği

Kodsuz NFT pazarınızdaki alıcılar ve satıcılar (oluşturucular) geçerli bir kayıt ve kimlik doğrulama özelliğine sahip olmalıdır. Bu işlem, kullanıcıyı doğrular ve kodsuz NFT pazarına erişim izni verir.

Kodsuz NFT pazarınızdaki alıcılar ve satıcılar (oluşturucular) geçerli bir kayıt ve kimlik doğrulama özelliğine sahip olmalıdır. Bu işlem, kullanıcıyı doğrular ve kodsuz NFT pazarına erişim izni verir. Cüzdanı Bağla

Platformdaki NFT kullanıcılarının, pazardaki işlemlerini kolaylaştıran bir cüzdan oluşturması veya bağlaması gerekecek.

Platformdaki NFT kullanıcılarının, pazardaki işlemlerini kolaylaştıran bir cüzdan oluşturması veya bağlaması gerekecek. NFT Darp Özelliği

NFT yaratıcıları, dijital içeriklerini kodsuz NFT pazarınızda oluşturabilmeli veya basabilmelidir. NFT'lerini basmak için ilgili işlem ücretlerini ödedikten sonra, bu kreasyonlar pazarın kapsamlı veritabanında kullanılabilir hale getirilebilir.

NFT yaratıcıları, dijital içeriklerini kodsuz NFT pazarınızda oluşturabilmeli veya basabilmelidir. NFT'lerini basmak için ilgili işlem ücretlerini ödedikten sonra, bu kreasyonlar pazarın kapsamlı veritabanında kullanılabilir hale getirilebilir. NFT Fiyatlandırma Özelliği

OpenSea platformunda olduğu gibi, sanatçılar kodsuz NFT pazarının çevrimiçi kataloğunda kullanmak için belirli bir fiyatlandırma modeli seçebilirler. NFT yaratıcıları, sabit bir fiyat veya tekliflere dayalı dinamik bir fiyatlandırma modeli seçebilirler.

OpenSea platformunda olduğu gibi, sanatçılar kodsuz NFT pazarının çevrimiçi kataloğunda kullanmak için belirli bir fiyatlandırma modeli seçebilirler. NFT yaratıcıları, sabit bir fiyat veya tekliflere dayalı dinamik bir fiyatlandırma modeli seçebilirler. NFT Seçim Özelliği

NFT kullanıcıları, çevrimiçi NFT kitaplığınıza kolayca göz atabilmelidir. İdeal olarak, kullanıcılar NFT pazarında uygun bir arama, sıralama ve filtreleme işlevine sahip olmalıdır. Bu, kodsuz NFT platformunda tarama ve seçim sürecini daha kullanıcı dostu hale getirir.

NFT kullanıcıları, çevrimiçi NFT kitaplığınıza kolayca göz atabilmelidir. İdeal olarak, kullanıcılar NFT pazarında uygun bir arama, sıralama ve filtreleme işlevine sahip olmalıdır. Bu, kodsuz NFT platformunda tarama ve seçim sürecini daha kullanıcı dostu hale getirir. NFT Ödeme Özelliği

Kullanıcının bağladığı cüzdan kullanılarak güvenli bir işlem tamamlanmalıdır. Bu şekilde, NFT sanatçıları çevrimiçi platformda yarattıkları için dijital cüzdanlarına ödeme alabilirler. Bu ödeme işlevi, kullanıcıların sabit fiyatlarla satın almalarını veya NFT açık artırmaları yoluyla teklif kazanmalarını da kolaylaştırır.

OpenSea Gibi Kodsuz NFT Pazar Yeri Nasıl Oluşturulur (Adımlar)?

Tasarım Kullanıcı Arayüzü

Kendi kodsuz NFT platformunuzu oluştururken tasarımın detaylarına dikkat edin. NFT kullanıcılarınızın göreceği ilk şey budur, bu nedenle mümkün olduğunca çekici hale getirmek en iyisidir. NFT platformunun özellikleri ve işleviyle tutarlı bir estetik seçin.

Temiz, net, basit bir düzen ile minimalist olabilir. Ayrıca, NFT'ler için pazar yerinizi kullanıcılar için renkli, parlak ve göz alıcı hale getirerek karşı uca gidebilirsiniz. Tasarım paletiniz ne olursa olsun, odak noktası, kullanıcıları platformunuza çekmek için NFT'lerinizin çekici bir şekilde görüntülenmesini sağlamaktır. NFT pazar yeri özellikleri, yazı tipleri, düzen ve gezinme kolaylığı seçiminiz, kullanıcılar için deneyimi artıracaktır.

NFT Darphane Seçeneklerini Yapılandırın

Kodsuz NFT pazarınız, sanatçılar ve alıcılar tarafından NFT'lerin basılmasını kolaylaştırmalıdır. NFT'leri basma yeteneği olmadan, pazar yeriniz kurşunsuz bir kurşun kalem kadar kullanışlı olurdu! Pazarın güncellenmiş bir özelliği olarak, kullanıcılara NFT'lerini tekli veya çoklu modda basmak için seçenekler sunabilirsiniz. Bu özellik, değiştirilemeyen (türünün tek örneği) özgün NFT'leri ve kullanıcıların çoğaltabileceği NFT'leri kolaylaştırır.

NFT Katalogunu Yapılandır

Bunları depolamak için güvenli bir veritabanı olmadan bir NFT pazar yeri ne olurdu? Kullanıcılar, gerektiğinde NFT'leri güvenli bir şekilde toplamak, organize etmek, kataloglamak, görüntülemek ve daha sonra almak için NFT pazar yeri güvenlik özelliklerinize güvenir. Bu, kullanıcıların güvenebileceği NFT pazaryerleri oluşturmak için NFT'lerin güvenliğine dikkat edilmesi gerektiği anlamına gelir.

NFT Marketplace'in Test Edilmesi ve Lansmanı

Kodsuz NFT pazarınızı başlatmadan önce, uygun kontroller ve dengeler yapılmalıdır. Bu, piyasaya sürülmeden önce kodsuz NFT pazaryerinizdeki güvenlik risklerini, hataları veya mantık çelişkilerini belirlemek içindir. Kodsuz NFT pazaryerinizin performansı, tamamen uyumlu olduğundan emin olmak için 'test' koşulları altında izlenir. Test kullanıcılarının geri bildirimlerine dayanarak, kodsuz NFT pazarına yönelik yükseltmelerin veya güncellemelerin gerekli olup olmadığı belirlenir. En kötü durum senaryosu, zayıf alım nedeniyle NFT pazar yeri çizim tahtasına geri dönmek zorunda kalmaktır! Kodsuz NFT pazaryerinizin sonucundan tamamen memnun kaldığınızda, piyasaya güvenle başlayabilirsiniz!

Neden Kendi Kodsuz NFT Pazar Yerimi Oluşturmalıyım?

NFT pazaryeri endüstri pazarında, birçoğu en başından beri orada olan büyük oyuncuların olduğu kesinlikle doğrudur. Ancak bu, piyasaya giremeyeceğiniz ve kendi NFT pazaryerlerinizi oluşturamayacağınız anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır! NFT pazar yerleri kurmak isteyen daha küçük ölçekli girişimciler için hala çok yer var.

OpenSea, Rarible ve Binance gibi dijital devlerin muazzam başarısı karşısında cesaretimizi kırmak yerine, onların eksikliklerinden yararlanabiliriz. Pazarın segmentlerine veya NFT pazaryerlerinin yetersiz hizmet alan yönlerine hizmet vererek, kendi kodsuz NFT izinizi ateşleyebilirsiniz! Daha az geleneksel NFT pazar yeri kullanıcılarına hitap eden ve onlara hitap eden NFT pazar yerleri oluşturun. NFT kullanıcılarının daha küçük, daha az popüler olan demografisini kapsayıcı olarak, küçük kodsuz NFT platformunuz büyük bir etki yaratabilir.

Ayrıca müşteri hizmetlerine daha verimli, hoş ve profesyonel bir yaklaşıma sahip NFT pazarları oluşturabilirsiniz. Daha büyük, büyük işletme NFT pazarlarında, kullanıcılar genel bir 'müşteri destek bileti'ne indirgenmiş hissedebilirler. Bu müşterilerin çoğu, NFT işlemleriyle ilgili meşru sorgulara ani, tek satırlık, hazır şablon yanıtlarıyla 'karşılanır'.

Ancak kodsuz NFT pazar yerleri, kullanıcıları öncelik haline getiren platform özellikleri oluşturabilmenizi sağlar. Ek olarak, daha erişilebilir ve ortalama bir kişiye hitap eden kodsuz platformlar kullanarak NFT pazar yerleri de oluşturabilirsiniz. Bu platform özelliklerini ekleyerek, kullanıcıların beğeneceği NFT pazaryerleri oluşturabilirsiniz!

Bir NFT Pazar Yeri Geliştirmenin Maliyeti Ne Kadardır?

Kodsuz bir platform kullanarak NFT pazar yerleri oluşturma kararına daha yakın mısınız? Etkileyici! Ancak kendi kodsuz NFT pazaryerinizi geliştirmenin maliyeti nedir? Maliyet, kod içermeyen NFT pazaryeri şablonlarının özelliklerini ve seçimini belirleyen en büyük faktörlerden biridir.

Herhangi bir dijital projede olduğu gibi, dahil etmek istediğiniz özelliklere bağlı olarak, kodsuz NFT pazaryerleri oluşturmanın maliyeti, uygun fiyatlı ile astronomik arasında değişebilir. Sıfırdan özelleştirilmiş özelliklere sahip NFT pazaryerleri oluşturmak, uzmanlaşmış bir geliştirme ekibi gerektirecek ve daha fazla teknik sermaye gerektirebilir. Ek olarak, blok zincir teknolojisi, kodsuz NFT pazaryerinizin fiyat noktasını da etkileyebilir. Sonuç olarak, spesifikasyonlarınıza göre NFT pazaryeri öğeleri oluşturmak için maliyet 90.000 USD'ye kadar çıkabilir.

Ancak, biraz tasarruf etmek istiyorsanız veya başlangıç için daha küçük bir bütçeniz varsa, kodsuz beyaz etiket çözümlerini tercih edebilirsiniz. Bu kodsuz NFT pazar yeri şablonları, önceden oluşturuldukları için daha az yoğundur. Kodsuz NFT pazaryeri şablonlarınızın özellikleri özelleştirildikten sonra, çok daha hızlı bir zamanda kullanıma hazır hale gelebilirsiniz.

Nasıl NFT Oluştururum?

NFT'lere bu kadar ilgi varken, bu dijital işlerden biri nasıl yaratılır? NFT'lere yeni başlayan kişiler, özel uzmanlık gerektiren karmaşık bir süreç bekleyebilirler. Bununla birlikte, gerçekte, bir NFT'nin basılması süreci 10 dakikadan daha az zaman alabilir ve bu dakikaların 5'i kahve almak için harcanır! Peki, bir NFT oluşturmanın adım adım süreci nedir?

Kripto Para Birimi Satın Alın

Mevcut birkaç kripto para birimi olmasına rağmen, bu örnek için en popüler NFT'leri, Ethereum'u kullanacağız. Kullanıcılar, NFT pazarındaki işlemleri kolaylaştırmak için bu kripto para birimini satın alarak başlayacaktı.

Dijital Cüzdana Bağlan

Kullanıcılar, NFT pazarını dijital cüzdanlarına bağlayacaktı. Dijital cüzdan, piyasada NFT'lerin basılması, listelenmesi ve satın alınması için işlem ücretlerinin ödenmesini kolaylaştırır. Dijital cüzdan seçimi, seçilen NFT pazarına bağlıdır. Coinbase ve MetaMask, NFT pazarlarında kullanılan en popüler dijital cüzdanlar arasındadır.

NFT'ler oluşturun

NFT oluşturmak için birden fazla yaklaşım vardır. Bir yöntem, NFT'ler oluşturmak için NFT pazar yeri şablon oluşturucuyu kullanmaktır. Bu, sanatçıların tek bir dosyadan birden fazla benzersiz dijital sanat eseri oluşturmasına yardımcı olur. NFT'leri kodsuz platformlarda kod yazmadan da oluşturabilirsiniz. Bu yöntem, teknik bilgisi olmayan ancak sanatlarını bu pazarlarda satmak isteyen NFT sanatçıları için kullanışlıdır.

NFT Marketplace Şablon Üreticileri ile NFT'ler oluşturun

Bunlar, NFT'lerin oluşturulmasına yardımcı olan yazılım uygulamalarıdır. Yalnızca NFT'ler oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda tek bir kaynak dosyadan binlerce NFT'ye kadar üretebilirler. NFT pazar yeri şablon oluşturucuları, benzersiz dijital sanat eserleri oluşturmak ve düzenlemek için kullanılır. NFT pazar yeri şablon oluşturucularını kullanmak, dijital sanat oluşturma sürecini basitleştirir. Geniş seçenek yelpazesi nedeniyle, NFT pazar yeri şablonları, sanatçıların teknik uzmanlık olmadan sanat eserleri oluşturmasına yardımcı olur.

Kod Yazmadan NFT Oluşturun

NFT'leri kod olmadan oluşturmak için bir sanatçı, benzersiz bir sanat kompozisyonu oluşturmak için dijital içeriği manipüle eder. NFT yaratıcıları, PNG görüntülerini katmanlayarak özgün ve özgün bir çalışma oluşturabilir. Ayrıca eserlerinin benzersiz olmasını sağlamak için 'nadirlik seviyelerini' değiştirebilirler. Bu NFT'ler, kod içermeyen bir NFT pazarında listelenmek için özel olarak oluşturulmuştur. NFT'leri oluşturmanın kodsuz yöntemi, sanatçılar aynı çekirdek görüntüden çeşitli koleksiyonlar oluşturabildikleri için zamandan tasarruf sağlar. Bunlar, kodlama becerileri olmadan bile NFT'lerini oluşturmak ve basmak için ücretsizdir!

Koleksiyon Oluşturma

Aynı temaya veya resme dayanan bir grup NFT'ye 'koleksiyon' denir. Kullanıcılar, OpenSea gibi NFT pazaryerlerinde kullanıcı profillerini girerek koleksiyonlara başlar. Oradayken, dijital dosyaları NFT portföylerine yüklemeye başlamak için 'koleksiyon oluştur'u seçin. Birçok NFT sanatçısı, tek parça dijital sanat yerine, basım için NFT koleksiyonları oluşturmayı daha kazançlı bulmuştur. Bu, alıcıların bu NFT koleksiyonundaki diğer tüm orijinal parçaları edinme konusunda daha fazla ilgilenmesini sağlar. Özünde, bu daha fazla kripto para anlamına gelir. Kaçış!

NFT'yi Nasıl Nane Yapabilirim?

Bir NFT'yi basmak, onu blok zincirindeki alıcılar ve satıcılar için kullanılabilir hale getirir.

Dağıtım Blok Zincirini Seçin

Blockchain platformu seçiminiz, kullanıcılarınızın NFT işlemleri için cüzdanlarını bağlayıp bağlayamayacaklarını etkiler. Ethereum platformu şu anda NFT'ler için en yaygın kullanılan blok zinciridir ve NFT kullanıcıları arasında popülerdir. En popüler dijital cüzdanlar olan MetaMask ve Coinbase'i kullanarak işlemleri kolaylaştırır.

NFT Koleksiyonuna Erişim

NFT koleksiyonları oluşturmak için attığınız önceki adımları hatırlıyor musunuz? İyi! İşte burada işe yarar. NFT koleksiyonunuza erişin ve portföyünüze yükleyerek yeni bir öğe ekleyin. Yeni NFT'nize bir ad verin ve dijital yaratımınız hakkında açıklayıcı bilgileri ve meta verileri doldurun. Bu, NFT platformu kullanıcılarına NFT'lerinizle ilgili bilgileri sağlamak için önemli bir adımdır.

Aranabilir Kategorileri Kullan

NFT kategorileri için en çok aranabilir terimleri eklediğinizden emin olun. Bu, NFT sanatınızın pazardaki benzer kategorilerdeki diğer binlerce NFT arasında kaybolmasını önler. Bu bilgileri doğru bir şekilde doldurarak, seçtiğiniz pazaryerinde NFT'lerinizin görünürlüğünü artırır. Bu nedenle, NFT'leriniz platformdaki binlerce 'sevimli köpek yavrusu' koleksiyonundan sadece biri olsun, potansiyel alıcılar için çok daha görünür olacaklar.

Dağıtım Yöntemini Seçin

NFT'leri dağıtım için kullanılabilir hale getirmenin bazı yolları vardır:

Açık Artırma : Bu, NFT'lerinizi herkese açık hale getirmek için iyi bir yöntemdir. Bu kullanıcılar, piyasada listelenen NFT'ler için açık bir şekilde teklif verir. Kullanıcılar bu platformda NFT'leri listeleyerek, basmak istedikleri NFT koleksiyonunu görebilirler. Ayrıca, NFT sanatçısının sabit bir liste fiyatından daha yüksek bir ödeme almasını sağlar.

: Bu, NFT'lerinizi herkese açık hale getirmek için iyi bir yöntemdir. Bu kullanıcılar, piyasada listelenen NFT'ler için açık bir şekilde teklif verir. Kullanıcılar bu platformda NFT'leri listeleyerek, basmak istedikleri NFT koleksiyonunu görebilirler. Ayrıca, NFT sanatçısının sabit bir liste fiyatından daha yüksek bir ödeme almasını sağlar. Airdrops : Bu, NFT'lerinizi kamuya açık alanda dağıtmanın basit bir 'kur ve unut' yöntemidir. Sanatçılar bunları, basılabilecekleri Rarible gibi bir NFT pazarına yükleyebilir. Tersine, bunları NFT pazaryerleri oluşturmak için kullanılan herhangi bir kodsuz platforma yükleyebilirler.

: Bu, NFT'lerinizi kamuya açık alanda dağıtmanın basit bir 'kur ve unut' yöntemidir. Sanatçılar bunları, basılabilecekleri Rarible gibi bir NFT pazarına yükleyebilir. Tersine, bunları NFT pazaryerleri oluşturmak için kullanılan herhangi bir kodsuz platforma yükleyebilirler. Public Mint Lansmanı : Bu, esas olarak tanıtım ve topluluk temelli pazarlama üzerine kurulmuştur. Bu dağıtım yöntemi, nadir hatıralara dayalı sosyal medya simgeleri, ünlüler veya NFT'ler için popülerdir. Bu tür NFT lansmanı etrafındaki ön tanıtım, bu NFT'ler etrafında bir vızıltı yaratır. Bu, NFT'niz etrafında bir miktar heyecan yaratır ve kullanıcılar, nadir bir NFT'yi basma fırsatı için isteklidir.

Bu adımları izleyerek, benzersiz dijital sanat koleksiyonlarına eklemeye değer NFT'leri başarıyla basabilecek ve oluşturabileceksiniz!

En İyi NFT Pazar Yeri Şablonları

NFT pazar yeri şablonları, NFT'leri satın almak ve satmak için bir web sitesi oluşturma sürecini basitleştirir. Aslında, bir NFT pazar yeri şablonu oluşturmak, NFT'lerle ilgilenen alıcılar ve satıcılar için sanal bir buluşma yeri sağlar. Bu NFT'ler veya dijital sanat eserleri türünün tek örneğidir ve dijital sahnedeki en yeni trendi temsil eder. Bu web siteleri için birçok NFT pazaryeri şablonu her gün çevrimiçi olarak ortaya çıktığından, bu ivme yakın zamanda herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermiyor!

NFT koleksiyonlarından para kazanmak isteyen herkes için, mevcut en iyi NFT pazaryeri şablonlarından bazıları nelerdir? Bu seçimlere daha yakın olmak, kendi NFT pazaryerlerini oluşturmak isteyen yeni kullanıcılar için yararlı olabilir. Kod olmadan, bu NFT pazaryeri şablonlarının kendi sürümünüzü çoğaltmanız mümkündür.

NFT Marketplace & Blockchain Web Sitesi Şablonu

Bu çekici, göz alıcı NFT pazaryeri şablonunu kaçırmak zor! Animasyonlu grafikleri ana sayfada parlak, net ve renklidir. Parlak renkler, yazı tipi ve metin seçimi o kadar uyumludur ki, bu NFT pazaryeri şablonunun genel estetiğini geliştirir. Ayrıca, kullanıcı deneyiminizi geliştirmeyi garanti eden görsel-işitsel medya özelliklerine sahip, tamamen duyarlı, okunması kolay bir arayüze sahiptir.

Bu NFT pazar yeri şablonu, 9 sayfalık basit bir portföy ve özelleştirme için bir ana sayfa sağlayarak basitliği ikiye katlar. Bu, kullanıcıların platformda nispeten kolay bir şekilde NFT oluşturmasını kolaylaştırır. Bu NFT pazaryeri şablonunun düzeni, amaca yöneliktir ve kullanıcının dikkatini sayfadaki en önemli ayrıntılara çekmek için sezgisel olarak tasarlanmıştır. Bu NFT pazaryeri şablonundaki başlık, metin panelleri ve hareketli etiketler, kullanıcıların ayrıntılı ve güncel bilgilere erişmesine yardımcı olacaktır. Ek olarak, bu NFT pazar yeri şablonu, sorunsuz blog entegrasyonuna sahiptir. Bu, NFT'ler hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan kullanıcılar için NFT pazarına daha fazla derinlik kazandırmaya yardımcı olacaktır.

Gigaland

Gigaland NFT pazar yeri şablonu bir NFT harikalar diyarıdır! Kesinlikle muhteşem, renkli, tamamen duyarlı ekranıyla her NFT sanatçısının hayalidir! Çarpıcı koyu renkler, grafikler ve metinlerle bu NFT pazar yeri şablonu, maksimum kullanıcı tutma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu NFT web sitesi gi140'tan fazla web sayfası seçeneği ve aralarından seçim yapabileceğiniz 20 farklı ana sayfa teması ile paranızın tam karşılığını veriyor.

Gigaland NFT pazaryeri şablonu, kullanıcılara çok çeşitli temalardan NFT pazaryerleri oluştururken yaratıcı süreç üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Bu NFT pazaryeri şablonunda kullanıcılar için bir PHP İletişim Formu bulunduğundan, iyi müşteri desteğine de önem verilmektedir. Ek olarak, kullanıcılar bu NFT pazaryeri şablonundaki ömür boyu güncellemelerden yararlanır.

Karadağ

Monteno NFT pazar yeri şablonu, sadeliğe vurgu yapan şık, temiz bir tasarıma sahiptir. Minimalist bir estetiğe sahiptir ve her cihaza uyum sağlayan bir arayüze sahiptir. Ayrıca herkesin takdir edeceği yüksek çözünürlüklü bir ekranla tasarlanmıştır. Bu NFT pazar yeri şablonu temiz ve canlıdır ve kullanıcıların özelleştirmesi için çok çeşitli renk şemalarına sahiptir.

Monteno şablonu esnektir ve kullanıcıların NFT web sitelerini uyarlanabilir temalarıyla özelleştirmelerine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca bu NFT pazaryeri şablonlarına yapılan düzenli güncellemelerden de yararlanır. Bu, NFT web sitelerinin tasarımının taze, yeni ve çekici görünmesini sağlamaya yardımcı olur. Grafikler çekici ve renklidir, üstelik aşırıya kaçmaz ve Font Awesome simgelerine sahiptir. Bu NFT pazar yeri şablonu, güzellik ve işlevsellik arasındaki tam doğru dengeyi yakalamanın mükemmel bir örneğidir.

Çözüm

Kodsuz platform AppMaster, yukarıda belirtilen örnekler gibi NFT pazar yerleri oluşturmanıza yardımcı olabilir. AppMaster, en güçlü kodsuz arka uç geliştirme çözümlerinden birine sahiptir. Ayrıca platform, arka uç, ön uç ve gelişmiş yerel mobil uygulamalarla tam özellikli yazılım oluşturmanızı da kolaylaştırabilir.