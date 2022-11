Bạn có nhớ khi thẻ giao dịch Pokemon bước vào lĩnh vực trò chơi kỹ thuật số với tư cách là 'đứa trẻ mới nhất, thú vị nhất trong khối' không? Chà, di chuyển qua Pikachu` vì có một người chơi mới trong thị trấn! Chúng tôi gọi những NFT sưu tầm tiền điện tử này, viết tắt của 'mã thông báo không thể thay thế' và chúng là thứ quan trọng nhất để tấn công thị trường kỹ thuật số kể từ năm 2021.

Sự thật là, công nghệ thời thượng mới này đã được lên ý tưởng vào năm 2014 khi NFT đầu tiên được tạo ra. Bản dựng hình NFT đầu tiên được gọi là 'Lượng tử' và là một đoạn video ngắn được quay bởi vợ của một trong những người tạo ra nó, Kevin McKoy. Sau đó, nó đã được đăng ký trên một blockchain và được bán với giá 4 USD cho chủ sở hữu mới, Anil Dash.

Kể từ giao dịch đầu tiên này của NFT, thị trường đã bùng nổ và ở mức cao kể từ năm 2021. Tại thời điểm này, bạn có thể hỏi, chính xác thì NFT là gì? Hãy bắt đầu từ những điều cơ bản!

NFT là gì?

Thuật ngữ 'NFT' là viết tắt của 'mã thông báo không thể thay thế' và là các phần nội dung hoặc dữ liệu kỹ thuật số duy nhất và có thể bao gồm nghệ thuật, đồ họa, văn bản hoặc phương tiện nghe nhìn. Không thể thay thế có nghĩa là mỗi tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số là không thể thay thế, nguyên bản hoặc độc nhất vô nhị. Nghệ thuật kỹ thuật số này có thể được mua, giao dịch và bán trên các thị trường NFT ảo. NFT có thể ở dạng nghệ thuật kỹ thuật số, âm nhạc hoặc video clip, gif, trò chơi trực tuyến, meme trên internet, áp phích kỹ thuật số, ảnh và thậm chí cả phim!

Vì nội dung kỹ thuật số này tồn tại trong không gian ảo, NFT tương đương với chứng chỉ xác thực hoặc bằng chứng rằng bạn sở hữu phần dữ liệu hoặc nội dung kỹ thuật số gốc đó. Các nghệ sĩ NFT đã nhận thấy rằng các bộ sưu tập nghệ thuật kỹ thuật số của họ mang lại cho họ một con đường khác để bán tác phẩm của họ.

Trên thực tế, một số nghệ sĩ kiếm được một khoản tiền bản quyền nhỏ cho mỗi lần NFT thay đổi chủ sở hữu! Các nhà sưu tập nghệ thuật kỹ thuật số có động lực thường mua NFT. Những nhà sưu tập nghệ thuật kỹ thuật số này đầu tư vào việc mua NFT với kỳ vọng rằng giá trị của chúng sẽ tăng lên trong tương lai. Các NFT khác được mua bởi những người mua chỉ đơn giản muốn có niềm vui và quyền khoe khoang khi sở hữu phần nội dung kỹ thuật số độc đáo của riêng họ.

Chủ sở hữu NFT là những người duy nhất có quyền sử dụng mã thông báo không thể thay thế cụ thể đó trừ khi nó chính thức đổi chủ thông qua mua bán hoặc trao đổi. NFT được mua, bán và giao dịch thông qua 'blockchain' trên thị trường NFT ảo. Blockchains là một phương pháp lưu trữ dữ liệu phức tạp, sử dụng công nghệ để xác nhận tính xác thực của các mã thông báo không thể thay thế này.

Thị trường NFT là một mặt tiền cửa hàng kỹ thuật số hoặc nền tảng trực tuyến được sử dụng để lưu trữ, hiển thị và bán NFT của họ cho những người mua quan tâm. Trên các thị trường NFT này, mọi người sử dụng tiền điện tử hoặc tiền mặt thực tế để mua nội dung kỹ thuật số có thể kiếm tiền này. Các thị trường NFT quảng bá NFT cho người mua và nhà sưu tập sẵn sàng, nhiều người trong số họ tin rằng xu hướng kỹ thuật số này sẽ tồn tại.

Tôi có thể tạo nền tảng NFT của riêng mình không?

Sự quan tâm ngày càng tăng trong việc mua và bán NFT đã dẫn đến sự gia tăng tương ứng trên các thị trường NFT. Trong năm ngoái, thị trường NFT đã trở nên cực kỳ sinh lợi, vươn lên thành ngành công nghiệp 25 tỷ đô la mỗi năm. Sự gia tăng này đã trở thành quan trọng đến mức nhiều doanh nhân kỹ thuật số đã trở nên quan tâm đến việc tạo ra các thị trường NFT của họ. Rõ ràng, có rất nhiều tiền được kiếm từ các thị trường NFT ; do đó, nhiều người đã bắt đầu tạo ra các nền tảng ảo của riêng họ để kiếm tiền.

Tại thời điểm này, bạn có thể tự hỏi liệu bạn có thể tạo một thị trường NFT của riêng mình không? Chắc chắn rồi! Các mẫu thị trường NFT không có mã làm cho quy trình hiệu quả hơn so với việc xây dựng thị trường NFT tùy chỉnh từ đầu. Các nền tảng thị trường NFT không có mã này là các mẫu dựa trên hình ảnh cho phép những người không phải lập trình viên tạo thị trường NFT của riêng họ.

Tôi có thể tạo Thị trường NFT của riêng mình bằng cách nào?

Việc sử dụng các nền tảng thị trường NFT không có mã đã là một yếu tố thay đổi cuộc chơi cho ngành. Do đó, nhiều người đang chọn sử dụng các mẫu thị trường NFT không mã để xây dựng nền tảng của riêng họ. Quá trình này có thể bao gồm các bước sau:

Chọn Nền tảng Thị trường NFT của bạn

Chọn nền tảng phù hợp được trang bị các công cụ, mẫu và khuôn khổ mà bạn cần để xây dựng thị trường NFT không mã. Đây là một bước quan trọng, vì bạn phải chọn một nền tảng tạo điều kiện tốt nhất cho thiết kế và tính năng thị trường NFT không mã của bạn. Tư vấn với nhóm không mã của AppMaster sẽ giúp bạn xác định các giải pháp tốt nhất cho thị trường NFT thân thiện với người dùng.

Thiết kế MVP của bạn

MVP hoặc sản lượng biến đổi tối thiểu t là phiên bản cơ bản của thị trường NFT của bạn. Nó bao gồm các tính năng cốt lõi hoặc 'khung dây' của việc xây dựng thị trường NFT. Nó có thể được khái niệm hóa để bao gồm các tính năng và chức năng cơ bản nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua, bán và giao dịch NFT trên nền tảng của nó. Các trường dữ liệu cho người dùng, bộ sưu tập, danh mục, mô tả và giá là cần thiết trong MVP này. Các chức năng thị trường NFT không mã cơ bản này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thử nghiệm UX / UI. Điều này sẽ cung cấp phản hồi có giá trị về các tính năng cần được cập nhật.

Hợp lý hóa dữ liệu và luồng công việc

Ứng dụng thị trường NFT của bạn sẽ yêu cầu một trình tự hợp lý để tổ chức quy trình làm việc hiệu quả nhất. Các nhà phát triển sẽ cần tổ chức các mẫu xử lý dữ liệu dựa trên cấu hình thị trường NFT. Điều này là cần thiết để tạo ra luồng thông tin gắn kết trong ứng dụng thị trường NFT.

Việc thêm các plugin có liên quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình như đăng ký người dùng, đúc NFT và kết nối ví. Điều này cũng sẽ giúp thị trường NFT không mã của bạn trở nên hiệu quả hơn. Nó cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình mua, niêm yết và bán NFT trên thị trường NFT không mã của bạn.

Kiểm tra người dùng (UX / UI)

Nhóm UX / UI của bạn sẽ kiểm tra các tính năng và chức năng của MVP, một ứng dụng thị trường NFT không có mã. Dựa trên phản hồi, bạn sẽ tìm hiểu xem các tính năng của mình có cần cải tiến, nâng cấp hay cập nhật hay không. Ngoài ra, bạn sẽ có thể xác định và khắc phục các lỗi trong thị trường NFT không có mã trước khi đưa ra thị trường.

Khởi chạy NFT Marketplace

Thị trường NFT không mã của bạn đã sẵn sàng ra mắt! Người dùng có thể được mời sử dụng ứng dụng NFT marketplace thông qua các ưu đãi khuyến mại. Bạn có thể chọn kiếm tiền từ thị trường NFT không mã của mình bằng cách thêm các tính năng cao cấp bổ sung. Người dùng sẽ trả một khoản phí cao cấp để truy cập các gói này thông qua các gói đăng ký hoặc truy cập.

Làm cách nào để tạo một thị trường NFT giống như OpenSea?

Thị trường NFT phổ biến nhất cho đến nay là OpenSea, và nó đã rất thành công giữa người mua và người bán. OpenSea thống trị thị trường NFT kỹ thuật số với khối lượng giao dịch đáng kinh ngạc hơn 75 triệu đô la NFT mỗi ngày! Nền tảng này làm cho nó trở thành một hit với những người đam mê NFT và người mới bắt đầu trên toàn thế giới. Trên thực tế, nhiều nền tảng thị trường NFT không có mã đã được mô phỏng theo thiết kế, tính năng và chức năng hiện có của chúng. Điều làm cho OpenSea trở nên phổ biến là cách đơn giản và thân thiện với người dùng ngay cả đối với người mới sử dụng NFT! Với các giao dịch, phí phải chăng, giao diện sạch sẽ và các tính năng không phức tạp, OpenSea nằm ở vị trí hàng đầu của chuỗi thực phẩm trên thị trường NFT!

Người ta thường nói rằng xu nịnh là hình thức bắt chước tốt nhất và điều này cũng đúng trong lĩnh vực kỹ thuật số của các thị trường NFT không mã. Nếu bạn muốn tạo thị trường NFT không mã của riêng mình, bạn nên làm theo các phương pháp hay nhất! Vì vậy, với những gì đã được nói, làm thế nào bạn có thể tạo một thị trường NFT không mã như OpenSea?

Các phương pháp hay nhất cho Thị trường NFT không mã của bạn

Lời kêu gọi của người dùng

Người ta nói rằng 'ấn tượng đầu tiên là cuối cùng, và điều này cũng đúng với mặt tiền cửa hàng trên thị trường cho NFT. Khi duyệt tìm NFT, người dùng có nhiều khả năng bị thu hút bởi các thị trường NFT cung cấp trải nghiệm người dùng hấp dẫn. Điều hợp lý là đảm bảo rằng 'trang phục cửa sổ' của bạn thu hút người dùng trên thị trường NFT không mã của bạn.

Phần hiển thị này được gọi là mặt tiền cửa hàng thị trường NFT. Ngoài tính thẩm mỹ, bố cục và khả năng sử dụng, nó giới thiệu các chi tiết quan trọng về các NFT có sẵn. Nó cũng cung cấp thông tin chi tiết về nội dung kỹ thuật số, nghệ sĩ, tính khả dụng của NFT và thông tin về đấu thầu. Màn hình này là thứ đầu tiên mà người dùng nhìn thấy khi mua sắm NFT, vì vậy, điều quan trọng là phải tạo ấn tượng tuyệt vời!

Tính năng tìm kiếm

Với một dòng NFT vô tận trên bất kỳ thị trường kỹ thuật số nhất định nào, người dùng có thể cảm thấy choáng ngợp. Ngay cả người thu thập NFT có kinh nghiệm nhất cũng có thể không muốn hoàn thành việc tìm kiếm NFT của họ. Điều này là do dòng tùy chọn cạn kiệt để lựa chọn, điều này chắc chắn có thể khiến bất kỳ người dùng thị trường NFT nào cảm thấy không có chiều sâu của họ.

Để giúp việc tìm kiếm NFT trở nên thuận tiện hơn và thậm chí thú vị hơn, thị trường NFT không mã của bạn nên triển khai các tùy chọn tìm kiếm và lọc. Tính năng này đơn giản hóa việc tìm kiếm NFT thông qua khối lượng và khối lượng nội dung kỹ thuật số. Đối với người dùng không có tùy chọn tìm kiếm và bộ lọc NFT, điều này có thể cảm thấy khó khăn như khi lội xuống vùng nước sâu mà không có áo phao! Bằng cách hỗ trợ tìm kiếm theo danh mục, giá cả, nghệ sĩ, ngày niêm yết và các số liệu khác, thị trường NFT không mã của bạn sẽ dễ dàng điều hướng cho người dùng!

Các phương pháp hay nhất bổ sung cho Thị trường NFT không mã của bạn

Phòng trưng bày nghệ sĩ

Các nghệ sĩ NFT đã trải qua quá trình tỉ mỉ và chăm chỉ để thực sự tạo ra tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số của họ. Họ không cần phải vất vả để tải những thứ này lên danh mục thị trường NFT của bạn! Thay vào đó, thị trường NFT không mã của bạn sẽ làm cho việc niêm yết các NFT trở thành một trải nghiệm thú vị đối với họ! Một số nghệ sĩ chưa quen với NFT và những người khác có thể không am hiểu công nghệ như những người sáng tạo có kinh nghiệm.

Tốt nhất, việc liệt kê các NFT trên thị trường NFT không mã của bạn phải là một quá trình liền mạch. Thị trường NFT không có mã của bạn phải làm cho quá trình niêm yết thân thiện với người dùng và liền mạch nhất có thể. Các tính năng hữu ích của thị trường NFT không có mã tạo điều kiện cho việc ghi nhãn chi tiết thông tin của nghệ sĩ và siêu dữ liệu có thể tìm kiếm được và giúp họ đặt giá tốt nhất.

Điều này sẽ khuyến khích các nghệ sĩ tiếp tục liệt kê NFT của họ trên nền tảng không mã của bạn. Biết ơn vì quá trình dễ dàng, các nghệ sĩ sẽ đảm bảo cung cấp cho thị trường không mã của bạn một lượng NFT ổn định. Khi người sáng tạo và nghệ sĩ NFT có danh sách thân thiện với người dùng, điều đó sẽ tạo ra trải nghiệm tích cực, đôi bên cùng có lợi!

Chi tiết giao dịch NFT

Người dùng thị trường NFT sẽ có thể kiểm soát quá trình đặt giá thầu trên thị trường NFT không mã của bạn. Về cơ bản, điều này cho phép người mua và người bán liệt kê, xóa, cập nhật và theo dõi giá thầu trên NFT trong thời gian thực. Nền tảng NFT không mã của bạn cũng sẽ tạo điều kiện cho người dùng truy xuất thông tin liên quan trên NFT trước khi mua hoặc bán. Điều này sẽ bao gồm thông tin về nghệ sĩ NFT, giá trị NFT, lịch sử chủ sở hữu, tính xác thực và các chi tiết quan trọng khác. Vì thị trường NFT được xây dựng dựa trên giao dịch, nên điều cần thiết là người dùng phải có quyền truy cập vào thông tin này.

Bảo mật và giao diện Wallet

Thị trường NFT không mã của bạn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các kết nối ví kỹ thuật số cho các giao dịch trên nền tảng. Thị trường NFT không mã được tích hợp đầy đủ giúp người dùng tiến hành kinh doanh an toàn bằng tiền điện tử hoặc NFT. Người dùng có thể yên tâm giao dịch bằng cách đảm bảo tích hợp liền mạch, xử lý hiệu quả các khoản thanh toán NFT và lưu trữ dữ liệu an toàn. Ví NFT an toàn giảm thiểu nguy cơ giao dịch không đầy đủ hoặc sai sót. Nó cũng bảo vệ chống lại sự vi phạm dữ liệu của những kẻ độc hại trực tuyến. Các ví tiền điện tử phổ biến nhất là Meta Mask và Trust Wallet, được phần lớn các blockchain hỗ trợ.

Làm thế nào để tạo một thị trường NFT không mã giống như OpenSea (Tính năng)?

Để tạo thị trường NFT không mã tương tự như OpenSea, thị trường NFT không mã của bạn phải có các tính năng cơ bản sau:

Tính năng đăng ký

Người mua và người bán (người tạo) trên thị trường NFT không có mã của bạn phải có tính năng đăng ký và xác thực hợp lệ. Quá trình này xác minh người dùng và cấp cho họ quyền truy cập vào thị trường NFT không mã.

Người dùng NFT trên nền tảng sẽ cần tạo hoặc kết nối một ví để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của họ trên thị trường.

Người tạo NFT có thể tạo hoặc đúc nội dung kỹ thuật số của họ trên thị trường NFT không mã của bạn. Khi họ đã thanh toán các khoản phí giao dịch liên quan để đúc NFT của họ, những sáng tạo này có thể được cung cấp trên cơ sở dữ liệu rộng rãi của thị trường.

Như với nền tảng OpenSea, các nghệ sĩ có thể chọn một mô hình định giá cụ thể để sử dụng trong danh mục trực tuyến của thị trường NFT không có mã. Người tạo NFT có thể chọn giá cố định hoặc mô hình đặt giá động dựa trên giá thầu.

Người dùng NFT có thể duyệt qua thư viện NFT trực tuyến của bạn một cách dễ dàng. Tốt nhất, người dùng nên có chức năng tìm kiếm, sắp xếp và lọc thuận tiện trên thị trường NFT. Điều này làm cho quá trình duyệt và lựa chọn trên nền tảng NFT không mã thân thiện hơn với người dùng.

Một giao dịch an toàn sẽ được hoàn thành bằng ví mà người dùng đã kết nối. Bằng cách này, các nghệ sĩ NFT có thể nhận thanh toán vào ví kỹ thuật số của họ cho các sáng tạo của họ trên nền tảng trực tuyến. Chức năng thanh toán này cũng tạo điều kiện cho người dùng mua hàng với giá cố định hoặc thắng thầu thông qua các cuộc đấu giá NFT.

Làm thế nào để tạo một thị trường NFT không mã giống như OpenSea (Các bước)?

Thiết kế giao diện người dùng

Khi tạo nền tảng NFT không mã của riêng bạn, hãy chú ý đến các chi tiết của thiết kế. Đây là điều đầu tiên mà người dùng NFT của bạn sẽ thấy, vì vậy tốt nhất là bạn nên làm cho nó hấp dẫn nhất có thể. Chọn thẩm mỹ phù hợp với các tính năng và chức năng của nền tảng NFTs.

Nó có thể được tối giản với một bố cục đơn giản, gọn gàng, rõ ràng. Bạn cũng có thể đi ngược lại bằng cách làm cho thị trường NFT của bạn đầy màu sắc, tươi sáng và bắt mắt cho người dùng. Dù bảng thiết kế của bạn là gì, trọng tâm là hiển thị NFT của bạn theo cách hấp dẫn để thu hút người dùng đến với nền tảng của bạn. Sự lựa chọn của bạn về các tính năng, phông chữ, bố cục và tính dễ điều hướng của thị trường NFT sẽ nâng cao trải nghiệm cho người dùng.

Định cấu hình các tùy chọn đúc NFT

Thị trường NFT không có mã của bạn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đúc NFT của các nghệ sĩ và người mua. Nếu không có khả năng đúc NFT, thị trường của bạn sẽ hữu ích như một cây bút chì mà không có chì! Là một tính năng được cập nhật cho thị trường, bạn có thể cung cấp cho người dùng các tùy chọn để đúc NFT của họ ở chế độ đơn hoặc đa chế độ. Tính năng này tạo điều kiện cho các NFT xác thực không thể thay thế (một trong những loại) và các NFT mà người dùng có thể sao chép.

Định cấu hình Danh mục NFT

Thị trường NFT sẽ ra sao nếu không có cơ sở dữ liệu an toàn để lưu trữ chúng? Người dùng phụ thuộc vào các tính năng bảo mật trên thị trường NFT của bạn để thu thập, sắp xếp, lập danh mục, hiển thị một cách an toàn và sau đó truy xuất NFT khi cần thiết. Điều này có nghĩa là để xây dựng các thị trường NFT mà người dùng có thể tin tưởng, cần phải chú ý đến tính bảo mật của các NFT.

Thử nghiệm và ra mắt NFT Marketplace

Trước khi khởi chạy thị trường NFT không mã của bạn, cần thực hiện các kiểm tra và số dư phù hợp. Điều này là để xác định bất kỳ rủi ro bảo mật, lỗi hoặc mâu thuẫn logic nào trong thị trường NFT không mã của bạn trước khi ra mắt. Hiệu suất của thị trường NFT không mã của bạn được theo dõi trong các điều kiện 'thử nghiệm' để đảm bảo rằng nó hoàn toàn tuân thủ. Dựa trên phản hồi của người dùng thử nghiệm, việc nâng cấp hoặc cập nhật cho thị trường NFT không mã có cần thiết hay không. Trường hợp xấu nhất là phải quay lại ngay bảng vẽ thị trường NFT vì khả năng tiếp nhận kém! Khi bạn hoàn toàn hài lòng với kết quả của thị trường NFT không mã của mình, bạn có thể tự tin tung ra thị trường!

Tại sao tạo Thị trường NFT không mã của riêng tôi?

Chắc chắn đúng là có những người chơi lớn trong thị trường công nghiệp NFT marketplace, nhiều người trong số họ đã ở đó ngay từ đầu. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là bạn không thể tham gia thị trường và xây dựng thị trường NFT của riêng mình? Tuyệt đối không! Vẫn còn rất nhiều chỗ trống cho các doanh nhân quy mô nhỏ hơn, những người muốn xây dựng thị trường NFT.

Thay vì cảm thấy chán nản trước sự thành công to lớn của những gã khổng lồ kỹ thuật số như OpenSea, Rarible và Binance, chúng ta có thể tận dụng những khiếm khuyết của họ. Bằng cách phục vụ cho các phân khúc của thị trường hoặc các khía cạnh của thị trường NFT chưa được phục vụ, bạn có thể khai phá con đường NFT không mã của riêng mình! Xây dựng thị trường NFT thu hút và phục vụ cho những người dùng thị trường NFT ít thông thường hơn. Bằng cách bao gồm nhân khẩu học nhỏ hơn, ít phổ biến hơn của người dùng NFT, nền tảng NFT không mã nhỏ của bạn có thể tạo ra tác động rất lớn.

Bạn cũng có thể xây dựng các thị trường NFT có cách tiếp cận dịch vụ khách hàng hiệu quả, dễ chịu và chuyên nghiệp hơn. Trên các thị trường NFT doanh nghiệp lớn, lớn hơn, người dùng có thể cảm thấy bị giảm xuống một 'vé hỗ trợ khách hàng' chung chung. Nhiều khách hàng trong số này được 'chào đón' bằng các phản hồi mẫu đóng hộp đột ngột, một lớp, cho các truy vấn hợp pháp về các giao dịch NFT của họ.

Nhưng các thị trường NFT không có mã khiến bạn có thể tạo các tính năng nền tảng khiến người dùng được ưu tiên. Ngoài ra, bạn cũng có thể xây dựng thị trường NFT bằng cách sử dụng các nền tảng không mã dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn đối với người bình thường. Bạn có thể xây dựng thị trường NFT mà người dùng sẽ đánh giá cao bằng cách bao gồm các tính năng nền tảng này!

Chi phí bao nhiêu để phát triển thị trường NFT?

Bạn có đang tiến gần đến quyết định xây dựng thị trường NFT bằng cách sử dụng nền tảng không mã không? Ấn tượng! Nhưng tốn bao nhiêu để phát triển thị trường NFT không mã của riêng bạn? Chi phí là một trong những yếu tố lớn nhất quyết định các tính năng và sự lựa chọn của các mẫu thị trường NFT không mã.

Như với bất kỳ dự án kỹ thuật số nào, chi phí để xây dựng thị trường NFT không mã có thể dao động từ giá cả phải chăng đến thiên văn, tùy thuộc vào các tính năng bạn muốn bao gồm. Việc xây dựng thị trường NFT với các tính năng tùy chỉnh từ đầu sẽ yêu cầu một nhóm phát triển chuyên biệt và có thể đòi hỏi nhiều vốn kỹ thuật hơn. Ngoài ra, công nghệ blockchain cũng có thể tác động đến điểm giá của thị trường NFT không mã của bạn. Do đó, chi phí có thể lên tới 90.000 USD để xây dựng các yếu tố thị trường NFT theo thông số kỹ thuật của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn đang muốn tiết kiệm một số tiền hoặc nếu bạn có ngân sách nhỏ hơn để bắt đầu, bạn có thể chọn các giải pháp nhãn trắng không mã. Các mẫu thị trường NFT không có mã này ít chuyên sâu hơn vì chúng được tạo sẵn. Sau khi các tính năng của mẫu thị trường NFT không mã của bạn đã được tùy chỉnh, bạn có thể sẵn sàng khởi chạy trong thời gian nhanh hơn nhiều.

Làm cách nào để tạo NFT?

Với tất cả sự quan tâm đến NFT, làm thế nào để người ta tạo ra một trong những tác phẩm kỹ thuật số này? Những người mới sử dụng NFT có thể mong đợi một quy trình phức tạp đòi hỏi chuyên môn đặc biệt. Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình đúc một NFT có thể mất chưa đến 10 phút, với 5 phút trong số đó dành cho việc uống cà phê! Vì vậy, quy trình từng bước để tạo một NFT là gì?

Mua tiền điện tử

Mặc dù có một số loại tiền điện tử có sẵn, trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng NFT phổ biến nhất, Ethereum. Người dùng sẽ bắt đầu bằng cách mua tiền điện tử này để tạo điều kiện giao dịch trên thị trường NFT.

Kết nối với Ví kỹ thuật số

Người dùng sẽ kết nối thị trường NFT với ví kỹ thuật số của họ. Ví kỹ thuật số tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán phí giao dịch để đúc, niêm yết và mua NFT trên thị trường. Việc lựa chọn ví kỹ thuật số phụ thuộc vào thị trường NFT đã chọn. Coinbase và MetaMask là một trong những ví kỹ thuật số phổ biến nhất được sử dụng trên thị trường NFT.

Xây dựng NFT

Có nhiều cách tiếp cận để tạo NFT. Một phương pháp là sử dụng trình tạo mẫu thị trường NFT để tạo NFT. Điều này giúp các nghệ sĩ tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số độc đáo từ một tệp. Bạn cũng có thể xây dựng NFT mà không cần viết mã trên nền tảng không mã. Phương pháp này hữu ích cho các nghệ sĩ NFT, những người không am hiểu kỹ thuật nhưng vẫn muốn bán tác phẩm của họ trên các chợ này.

Xây dựng NFT với Trình tạo Mẫu Thị trường NFT

Đây là những ứng dụng phần mềm giúp xây dựng NFT. Họ không chỉ có thể tạo NFT mà còn có thể tạo ra tới hàng nghìn NFT từ một tệp nguồn. Trình tạo mẫu thị trường NFT được sử dụng để tạo và chỉnh sửa các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số độc đáo. Sử dụng trình tạo mẫu thị trường NFT đơn giản hóa quá trình tạo tác phẩm kỹ thuật số. Do có nhiều tùy chọn, các mẫu thị trường NFT giúp các nghệ sĩ tạo tác phẩm nghệ thuật mà không cần chuyên môn kỹ thuật.

Xây dựng NFT mà không cần viết mã

Để tạo NFT mà không cần mã, một nghệ sĩ thao tác nội dung kỹ thuật số để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Người tạo NFT có thể tạo ra một tác phẩm nguyên bản và chân thực bằng cách xếp lớp các hình ảnh PNG. Họ cũng có thể thao túng 'mức độ hiếm' để đảm bảo tác phẩm của họ là một trong những tác phẩm có một không hai. Các NFT này được tạo đặc biệt để niêm yết trên thị trường NFT không có mã. Phương pháp xây dựng NFT không mã giúp tiết kiệm thời gian, vì các nghệ sĩ có thể tạo nhiều bộ sưu tập khác nhau từ cùng một hình ảnh cốt lõi. Chúng được miễn phí để tạo và đúc NFT của họ, ngay cả khi không có kỹ năng viết mã!

Tạo Bộ sưu tập

Một nhóm NFT dựa trên cùng một chủ đề hoặc hình ảnh được gọi là 'bộ sưu tập'. Người dùng bắt đầu bộ sưu tập trên các thị trường NFT chẳng hạn như OpenSea bằng cách nhập hồ sơ người dùng của họ. Khi đó, hãy chọn 'tạo bộ sưu tập' để bắt đầu tải các tệp kỹ thuật số lên danh mục NFT của họ. Nhiều nghệ sĩ NFT nhận thấy việc xây dựng các bộ sưu tập NFT để đúc tiền thay vì các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số đơn lẻ. Điều này khiến người mua quan tâm hơn đến việc mua lại tất cả các mảnh gốc khác trong bộ sưu tập NFT. Về bản chất, điều này chuyển thành nhiều đồng tiền điện tử hơn. Kaching!

Làm cách nào để Mint NFT?

Việc đúc một NFT làm cho nó có sẵn cho người mua và người bán trên blockchain.

Chọn Blockchain phân phối

Sự lựa chọn của bạn về nền tảng blockchain ảnh hưởng đến việc liệu người dùng của bạn có thể liên kết ví của họ cho các giao dịch NFT hay không. Nền tảng Ethereum hiện là blockchain được sử dụng rộng rãi nhất cho NFT và được người dùng NFT phổ biến. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bằng cách sử dụng các ví kỹ thuật số phổ biến nhất, MetaMask và Coinbase.

Truy cập Bộ sưu tập NFT

Bạn có nhớ các bước trước đó bạn đã thực hiện để xây dựng bộ sưu tập NFT không? Tốt! Đây là nơi nó có ích. Truy cập bộ sưu tập NFT của bạn và thêm một mặt hàng mới bằng cách tải nó lên danh mục đầu tư của bạn. Đặt tên cho NFT mới của bạn, đồng thời điền thông tin mô tả và siêu dữ liệu về quá trình tạo kỹ thuật số của bạn. Đây là một bước quan trọng để cung cấp cho người dùng nền tảng NFT thông tin liên quan về NFT của bạn.

Sử dụng danh mục có thể tìm kiếm

Đảm bảo rằng bạn thêm các thuật ngữ có thể tìm kiếm được nhiều nhất cho các danh mục NFT. Điều này ngăn nghệ thuật NFT của bạn bị mất giữa hàng ngàn NFT khác trong các danh mục tương tự trên thị trường. Bằng cách điền đúng thông tin này, nó sẽ làm tăng khả năng hiển thị của NFT trong thị trường bạn chọn. Vì vậy, cho dù NFT của bạn chỉ là một trong hàng nghìn bộ sưu tập 'cún con dễ thương' trên nền tảng, chúng sẽ hiển thị nhiều hơn với những người mua tiềm năng.

Chọn phương thức phân phối

Có một số cách để làm cho NFT có sẵn để phân phối:

Đấu giá : Đây là một phương pháp tốt để cung cấp NFT cho công chúng. Những người dùng này đặt giá thầu công khai trên các NFT được liệt kê trên thị trường. Bằng cách liệt kê các NFT trên nền tảng này, người dùng có thể xem bộ sưu tập NFT mà họ muốn đúc. Nó cũng cho phép nghệ sĩ NFT nhận được khoản thanh toán cao hơn so với giá niêm yết cố định.

: Đây là một phương pháp tốt để cung cấp NFT cho công chúng. Những người dùng này đặt giá thầu công khai trên các NFT được liệt kê trên thị trường. Bằng cách liệt kê các NFT trên nền tảng này, người dùng có thể xem bộ sưu tập NFT mà họ muốn đúc. Nó cũng cho phép nghệ sĩ NFT nhận được khoản thanh toán cao hơn so với giá niêm yết cố định. Airdrop : Đây là một cách đơn giản 'đặt nó và quên nó đi' để phân phối NFT của bạn trong miền công cộng. Các nghệ sĩ có thể chỉ cần tải chúng lên thị trường NFT, chẳng hạn như Rarible, nơi chúng có thể được đúc. Ngược lại, họ có thể tải chúng lên bất kỳ nền tảng không mã nào được sử dụng để xây dựng thị trường NFT.

: Đây là một cách đơn giản 'đặt nó và quên nó đi' để phân phối NFT của bạn trong miền công cộng. Các nghệ sĩ có thể chỉ cần tải chúng lên thị trường NFT, chẳng hạn như Rarible, nơi chúng có thể được đúc. Ngược lại, họ có thể tải chúng lên bất kỳ nền tảng không mã nào được sử dụng để xây dựng thị trường NFT. Public Mint Launch : Đây về cơ bản được xây dựng dựa trên công khai và tiếp thị dựa trên cộng đồng. Phương pháp phân phối này phổ biến đối với các biểu tượng truyền thông xã hội, người nổi tiếng hoặc NFT dựa trên các kỷ vật quý hiếm. Việc công bố trước xung quanh loại khởi chạy NFT này tạo ra một tiếng vang xung quanh các NFT đó. Điều này tạo ra một số hứng thú xung quanh NFT của bạn, với những người dùng háo hức có cơ hội kiếm được một NFT hiếm.

Bằng cách làm theo các bước sau, bạn sẽ có thể đúc thành công và xây dựng các NFT xứng đáng để thêm vào bộ sưu tập nghệ thuật kỹ thuật số độc đáo!

Mẫu thị trường NFT tốt nhất

Các mẫu thị trường NFT đơn giản hóa quá trình tạo trang web để mua và bán NFT. Trên thực tế, việc tạo mẫu thị trường NFT tạo điều kiện cho một nơi gặp gỡ ảo cho người mua và người bán quan tâm đến NFT. Những NFT hoặc tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số này là một trong những loại và đại diện cho xu hướng mới nhất trên cảnh kỹ thuật số. Động lực này sẽ sớm không có dấu hiệu chậm lại, vì nhiều mẫu thị trường NFT cho các trang web này xuất hiện trực tuyến hàng ngày!

Với tất cả mọi người đang tìm cách kiếm tiền từ các bộ sưu tập NFT, một số mẫu thị trường NFT tốt nhất hiện có là gì? Tìm hiểu kỹ hơn những lựa chọn này có thể hữu ích cho những người dùng mới muốn xây dựng thị trường NFT của riêng họ. Không cần mã, bạn có thể sao chép phiên bản của riêng bạn của các mẫu thị trường NFT này.

NFT Marketplace & Mẫu trang web chuỗi khối

Thật khó để bỏ lỡ mẫu thị trường NFT bắt mắt, hấp dẫn này! Đồ họa hoạt hình của nó tươi sáng, sắc nét và đầy màu sắc trên trang chủ. Lựa chọn màu sắc tươi sáng, phông chữ và văn bản gắn kết đến mức nó nâng cao tính thẩm mỹ tổng thể của mẫu thị trường NFT này. Nó cũng tự hào có giao diện hoàn toàn đáp ứng, dễ đọc với khả năng nghe nhìn, đảm bảo nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn.

Mẫu thị trường NFT này tăng gấp đôi tính đơn giản bằng cách cung cấp một danh mục đầu tư đơn giản gồm 9 trang và một trang chủ để tùy chỉnh. Điều này giúp người dùng dễ dàng xây dựng NFT tương đối dễ dàng trên nền tảng. Bố cục của mẫu thị trường NFT này được thiết kế có mục đích và trực quan để thu hút sự chú ý của người dùng đến các chi tiết quan trọng nhất trên trang. Biểu ngữ, bảng văn bản và biểu ngữ động trên mẫu thị trường NFT này sẽ giúp người dùng truy cập thông tin chi tiết và hiện tại. Ngoài ra, mẫu thị trường NFT này có tích hợp blog liền mạch. Điều này sẽ giúp cung cấp thêm chiều sâu về thị trường NFT cho những người dùng yêu cầu thêm thông tin về NFT.

Gigaland

Mẫu thị trường Gigaland NFT là một thế giới thần tiên của NFT! Với màn hình hoàn toàn tuyệt đẹp, đầy màu sắc, đáp ứng đầy đủ, đó là giấc mơ của mọi nghệ sĩ NFT! Với màu sắc, đồ họa và văn bản đậm nổi bật, mẫu thị trường NFT này đã được thiết kế để đảm bảo giữ chân người dùng tối đa. Trang web NFT này mang lại giá trị tuyệt vời cho đồng tiền, với hơn 140 trang web cùng với 20 chủ đề trang chủ khác nhau để bạn lựa chọn.

Mẫu thị trường Gigaland NFT cho phép người dùng kiểm soát nhiều hơn quá trình sáng tạo khi họ xây dựng thị trường NFT từ một loạt các chủ đề. Nó cũng nhấn mạnh vào hỗ trợ khách hàng tốt vì mẫu thị trường NFT này có Biểu mẫu liên hệ PHP cho người dùng. Ngoài ra, người dùng được hưởng lợi từ các bản cập nhật trọn đời cho mẫu thị trường NFT này.

Monteno

Mẫu thị trường Monteno NFT có thiết kế đẹp mắt, gọn gàng với trọng tâm là sự đơn giản. Nó có tính thẩm mỹ tối giản và có giao diện thích ứng để phù hợp với mọi thiết bị. Nó cũng được thiết kế với màn hình độ phân giải cao mà bất kỳ ai cũng chắc chắn sẽ đánh giá cao. Mẫu thị trường NFT này rõ ràng và sôi động và có nhiều bảng màu để người dùng tùy chỉnh.

Mẫu Monteno rất linh hoạt, cho phép người dùng tùy chỉnh các trang web NFT của họ với các chủ đề có thể thích ứng. Người dùng cũng được hưởng lợi từ các bản cập nhật thường xuyên cho các mẫu thị trường NFT này. Điều này giúp giữ cho thiết kế của trang web NFT của họ trông mới mẻ, mới mẻ và hấp dẫn. Đồ họa hấp dẫn và đầy màu sắc mà không cần quá đầu và có các biểu tượng Font Awesome. Mẫu thị trường NFT này là một ví dụ hoàn hảo về sự cân bằng giữa vẻ đẹp và chức năng.

Sự kết luận

Nền tảng không mã AppMaster có thể giúp bạn xây dựng thị trường NFT như các ví dụ đã đề cập ở trên. AppMaster có một trong những giải pháp phát triển phụ trợ không mã mạnh nhất. Ngoài ra, nền tảng này cũng có thể tạo điều kiện cho bạn xây dựng phần mềm đầy đủ tính năng với phụ trợ, giao diện người dùng và các ứng dụng di động gốc nâng cao.