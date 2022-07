¿Recuerdas cuando las cartas coleccionables de Pokemon entraron en la escena de los juegos digitales como el "niño más nuevo y genial del barrio"? Pues bien, deja de lado a Pikachu, porque hay un nuevo jugador en la ciudad. A estos coleccionables criptográficos los llamamos NFT, que es la abreviatura de 'tokens no fungibles', y son lo más significativo que ha llegado al mercado digital desde 2021.

Lo cierto es que esta nueva tecnología de moda se conceptualizó en 2014, cuando se creó el primer NFT de la historia. La primera representación de NFT se llamaba 'Quantum' y era un breve vídeo capturado por la esposa de uno de sus creadores, Kevin McKoy. Después se registró en una blockchain y se vendió por 4 dólares al nuevo propietario, Anil Dash.

Desde esta primera transacción de un NFT, el mercado ha explotado y ha estado en alza desde 2021. Llegados a este punto, te estarás preguntando, ¿qué son exactamente las NFT? ¡Empecemos por lo básico!

¿Qué son las NFT?

El término "NFT" significa "fichas no fungibles" y son piezas únicas de contenido digital o datos y pueden incluir arte, gráficos, texto o medios audiovisuales. No fungible significa que cada pieza de arte digital es insustituible, original o única. Este arte digital puede comprarse, intercambiarse y venderse en mercados virtuales de NFT. Una NFT puede tener forma de arte digital, música o videoclips, gifs, juegos en línea, memes de Internet, pósters digitales, fotos e incluso películas.

Dado que este contenido digital existe en el espacio virtual, una NFT equivale a un certificado de autenticidad o a una prueba de que usted es dueño de esa pieza original de contenido digital o de datos. Los artistas de NFT han descubierto que sus colecciones de arte digital les ofrecen otra vía para vender sus obras.

De hecho, ¡algunos artistas ganan un pequeño canon por cada vez que el NFT cambia de propietario! Los coleccionistas de arte digital motivados suelen comprar NFT. Estos coleccionistas de arte digital invierten en la compra de NFT con la expectativa de que su valor aumente en el futuro. Otros NFT son adquiridos por compradores que simplemente quieren la alegría y el derecho a presumir de poseer su propia pieza única de contenido digital.

Los propietarios de NFT son las únicas personas que tienen derecho a utilizar ese token no fungible en particular, a menos que cambie oficialmente de manos a través de la venta o el comercio. Los NFT se compran, venden y negocian a través de una "cadena de bloques" en un mercado virtual de NFT. Las cadenas de bloques son un método complejo de almacenamiento de datos que utiliza tecnología para validar la autenticidad de estos tokens no fungibles.

Un mercado de NFT es un escaparate digital o una plataforma en línea que se utiliza para almacenar, mostrar y vender sus NFT a los compradores interesados. En estos mercados de NFT, la gente utiliza criptomonedas o dinero real para comprar este contenido digital monetizado. Los mercados de NFT promueven los NFT a compradores y coleccionistas dispuestos, muchos de los cuales creen que esta tendencia digital ha llegado para quedarse.

¿Puedo crear mi propia plataforma de NFT?

El creciente interés por la compra y venta de NFT ha dado lugar a un aumento correspondiente de los mercados de NFT. En el último año, los mercados de NFT se han vuelto extremadamente lucrativos, convirtiéndose en una industria de 25.000 millones de dólares al año. Este ascenso ha sido tan meteórico que muchos emprendedores digitales se han animado a crear sus mercados de NFT. Obviamente, se puede ganar mucho dinero con los mercados de NFT; como resultado, muchos han empezado a crear sus propias plataformas virtuales para sacar provecho.

Llegados a este punto, puede que te preguntes si puedes crear tu propio mercado NFT. Por supuesto. Las plantillas de mercados NFT sin código hacen que el proceso sea más eficiente que la creación de un mercado NFT personalizado desde cero. Estas plataformas de mercado NFT sin código son plantillas de base visual que permiten a los no codificadores crear sus propios mercados NFT.

¿Cómo puedo crear mi propio NFT Marketplace?

El uso de plataformas de mercado NFT sin código ha supuesto un cambio en el sector. Como resultado, más personas están optando por utilizar plantillas de mercados NFT sin código para construir sus propias plataformas. Este proceso puede consistir en los siguientes pasos:

Elija su plataforma de mercado de NFT

Seleccione la plataforma adecuada que esté equipada con las herramientas, las plantillas y el marco que necesita para construir un mercado NFT sin código. Este es un paso importante, ya que debe elegir la plataforma que mejor facilite el diseño y las características de su mercado NFT sin código. Una consulta con el equipo de AppMaster no-code le ayudará a identificar las mejores soluciones para un mercado NFT fácil de usar.

Diseñe su MVP

El MVP o producto mínimo variablees una versión básica de su mercado NFT. Consiste en las características principales o "wireframe" de la construcción del mercado NFT. Puede ser conceptualizado para incluir las características y funciones más elementales para facilitar la compra, venta y comercio de NFT en su plataforma. Los campos de datos para los usuarios, las colecciones, las categorías, las descripciones y los precios son necesarios dentro de este MVP. Estas funciones básicas del mercado de NFT sin código facilitarán las pruebas de UX/UI. Esto proporcionará una valiosa retroalimentación sobre las características que necesitan ser actualizadas.

Racionalizar los datos y el flujo de trabajo

Su aplicación de mercado NFT requerirá una secuencia lógica para organizar el flujo de trabajo más eficiente. Los desarrolladores tendrán que organizar los patrones de procesamiento de datos basándose en la configuración de NFT marketplace. Esto es necesario para crear un flujo de información cohesivo en toda la aplicación de NFT marketplace.

Añadir los plugins pertinentes facilitará procesos como el registro de usuarios, la acuñación de NFT y la conexión del monedero. Esto también ayudará a que su mercado NFT sin código sea más eficiente. También facilitará el proceso de compra, listado y venta de NFT en su mercado de NFT sin código.

Pruebas de usuario (UX/UI)

Su equipo de UX/UI probará las características y la funcionalidad del MVP, una aplicación de mercado NFT sin código. Basándose en los comentarios, aprenderá si sus características necesitan mejoras, actualizaciones o mejoras. Además, podrá identificar y solucionar errores en el mercado NFT sin código antes de salir al mercado.

Lanzamiento de NFT Marketplace

Su NFT Marketplace sin código está listo para ser lanzado. Se puede invitar a los usuarios a utilizar la aplicación NFT marketplace mediante incentivos promocionales. Puede optar por monetizar su NFT marketplace sin código añadiendo funciones premium adicionales. Los usuarios pagarán una cuota premium para acceder a estos planes a través de paquetes de suscripción o acceso.

¿Cómo puedo crear un mercado de NFT como OpenSea?

El mercado de NFT más popular hasta la fecha es OpenSea, y ha tenido un gran éxito entre compradores y vendedores. OpenSea domina el mercado digital de NFT con un asombroso volumen de transacciones de más de 75 millones de dólares en NFT al día. La plataforma es un éxito entre los entusiastas de las NFT y los principiantes de todo el mundo. De hecho, muchas plataformas de mercado de NFT sin código han sido modeladas a partir de su diseño, características y funciones existentes. Lo que hace que OpenSea sea tan popular es su sencillez y facilidad de uso, incluso para los novatos en NFT. Con transacciones y tarifas asequibles, una interfaz limpia y características sin complicaciones, ¡OpenSea se sitúa cómodamente en la cima de la cadena alimentaria de los mercados NFT!

Se suele decir que el halago es la mejor forma de imitación, y lo mismo ocurre en el ámbito digital de los mercados de NFT sin código. Si quiere crear su propio mercado NFT sin código, tiene sentido seguir las mejores prácticas. Así que, dicho esto, ¿cómo puede crear un mercado NFT sin código como OpenSea?

Mejores prácticas para su mercado de NFT sin código

Atractivo para el usuario

Se dice que "la primera impresión es la última", y lo mismo ocurre con el escaparate del mercado de NFT. Al buscar NFT, es más probable que los usuarios se sientan atraídos por los mercados de NFT que ofrecen una experiencia de usuario atractiva. Tiene sentido asegurarse de que su "escaparate" sea atractivo para los usuarios de su mercado de NFT sin código.

Esta sección del escaparate se conoce como el escaparate del mercado NFT. Además de su estética, diseño y facilidad de uso, muestra detalles importantes sobre las NFT disponibles. También ofrece detalles sobre el contenido digital, los artistas, la disponibilidad de las NFT y la información para las pujas. Esta pantalla es lo primero que ven los usuarios cuando compran NFT, por lo que es importante causar una gran impresión.

Funciones de búsqueda

Con un flujo interminable de NFT en cualquier mercado digital, los usuarios pueden sentirse abrumados. Incluso el coleccionista de NFT más experimentado puede verse disuadido de completar su búsqueda de NFT. Esto se debe a la agotadora cantidad de opciones para elegir, que sin duda puede hacer que cualquier usuario del mercado de NFT se sienta fuera de su alcance.

Para que la búsqueda de NFT sea más cómoda e incluso emocionante, su mercado de NFT sin código debería implementar opciones de búsqueda y filtro. Esta función simplifica la búsqueda de NFT entre volúmenes y volúmenes de contenido digital. Para los usuarios que no disponen de opciones de búsqueda y filtrado de NFT, esto puede resultar tan desalentador como adentrarse en aguas profundas sin un chaleco salvavidas. Al facilitar la búsqueda por categoría, precio, artista, fecha de publicación y otras métricas, su mercado de NFT sin código será muy fácil de navegar para los usuarios.

Buenas prácticas adicionales para su mercado NFT sin código

Galería de artistas

Los artistas de NFT ya han pasado por el meticuloso y minucioso proceso de crear su arte digital. No deberían tener que esforzarse por subirlas a su catálogo de NFT Marketplace. Por el contrario, su mercado de NFT sin código debería hacer que la publicación de las NFT sea una experiencia agradable para ellos. Algunos artistas son nuevos en el mundo de las NFT, y otros pueden no ser tan expertos en tecnología como los creadores experimentados.

Lo ideal es que la publicación de las NFT en su mercado de NFT sin código sea un proceso fluido. Su mercado de NFT sin código debe hacer que el proceso de publicación sea lo más sencillo y fluido posible. Las funciones útiles del mercado de NFT sin código facilitan el etiquetado detallado de la información del artista y la búsqueda de metadatos, y les ayudan a fijar el mejor precio.

Esto animará a los artistas a seguir publicando sus NFT en su plataforma sin código. Agradecidos por la facilidad del proceso, los artistas se asegurarán de proporcionar a su mercado sin código un flujo constante de NFT. Cuando los creadores de NFT y los artistas tienen un listado fácil de usar, se crea una experiencia positiva en la que todos ganan.

Detalles del comercio de NFT

Los usuarios del mercado de NFT deberían poder controlar el proceso de puja en su mercado de NFT sin código. Esencialmente, esto permite a los compradores y vendedores listar, eliminar, actualizar y supervisar las pujas de NFT en tiempo real. Su plataforma de NFT sin código también debe facilitar a los usuarios la recuperación de información relevante sobre las NFT antes de su compra o venta. Esto incluiría información sobre el artista de la NFT, el valor de la NFT, el historial del propietario, la autenticidad y otros detalles importantes. Dado que un mercado de NFT se basa en el comercio, es esencial que los usuarios tengan acceso a esta información.

Seguridad del monedero e interfaz

Su mercado de NFT sin código debe facilitar las conexiones de los monederos digitales para las transacciones en la plataforma. Un mercado NFT sin código totalmente integrado ayuda a los usuarios a realizar negocios seguros con criptomonedas o NFT. Los usuarios pueden comerciar con tranquilidad al garantizar una integración perfecta, un procesamiento eficiente de los pagos de NFT y un almacenamiento seguro de los datos. Un monedero NFT seguro minimiza la amenaza de transacciones incompletas o erróneas. También protege contra la violación de datos por parte de personas malintencionadas en línea. Los monederos criptográficos más populares son Meta Mask (escritorio) y Trust Wallet (móvil), que son compatibles con la mayoría de las cadenas de bloques.

¿Cómo crear un mercado de NFT sin código como OpenSea (características)?

Para crear un mercado de NFT sin código similar a OpenSea, su mercado de NFT sin código debe tener las siguientes características esenciales:

Función de registro

Los compradores y vendedores (creadores) de su mercado NFT sin código deben tener una función de registro y autenticación válida. Este proceso verifica al usuario y le da acceso al mercado NFT sin código.

Conectar la cartera

Los usuarios de NFT en la plataforma tendrán que crear o conectar un monedero que facilite sus transacciones en el mercado.

Los usuarios de NFT en la plataforma tendrán que crear o conectar un monedero que facilite sus transacciones en el mercado.

Los usuarios de NFT en la plataforma tendrán que crear o conectar un monedero que facilite sus transacciones en el mercado. Función de acuñación de NFT

Los creadores de NFT deben poder crear o acuñar sus contenidos digitales en su mercado de NFT sin código. Una vez que hayan pagado las tasas de transacción correspondientes para acuñar sus NFT, estas creaciones podrán estar disponibles en la amplia base de datos del mercado.

Función de precios de NFT

Al igual que en la plataforma OpenSea, los artistas pueden seleccionar un modelo de precios concreto para utilizarlo en el catálogo online del mercado de NFT sin código. Los creadores de NFT pueden optar por un precio fijo o por un modelo de precios dinámico basado en las pujas.

Al igual que en la plataforma OpenSea, los artistas pueden seleccionar un modelo de precios concreto para utilizarlo en el catálogo online del mercado de NFT sin código. Los creadores de NFT pueden optar por un precio fijo o por un modelo de precios dinámico basado en las pujas.

Función de selección de NFT

Los usuarios de NFT deben poder navegar fácilmente por su biblioteca online de NFT. Lo ideal es que los usuarios dispongan de una cómoda función de búsqueda, ordenación y filtrado en el mercado de NFT. Esto hace que el proceso de búsqueda y selección en la plataforma de NFT sin código sea más fácil de usar.

Los usuarios de NFT deben poder navegar fácilmente por su biblioteca online de NFT. Lo ideal es que los usuarios dispongan de una cómoda función de búsqueda, ordenación y filtrado en el mercado de NFT. Esto hace que el proceso de búsqueda y selección en la plataforma de NFT sin código sea más fácil de usar.

Función de pago de NFT

Una transacción segura debe completarse con el monedero que el usuario haya conectado. De este modo, los artistas de NFT pueden recibir el pago en sus carteras digitales por sus creaciones en la plataforma online. Esta función de pago también facilita a los usuarios las compras a precios fijos o las pujas ganadoras a través de las subastas de NFT.

Una transacción segura debe completarse con el monedero que el usuario haya conectado. De este modo, los artistas de NFT pueden recibir el pago en sus carteras digitales por sus creaciones en la plataforma online. Esta función de pago también facilita a los usuarios las compras a precios fijos o las pujas ganadoras a través de las subastas de NFT.

¿Cómo crear un mercado NFT sin código como OpenSea (pasos)?

Diseñar la interfaz de usuario

Al crear su propia plataforma NFT sin código, preste atención a los detalles del diseño. Es lo primero que verán los usuarios de tu NFT, así que es mejor hacerlo lo más atractivo posible. Elija una estética que sea coherente con las características y la función de la plataforma NFTs.

Puede ser minimalista, con un diseño limpio, nítido y sencillo. También puede ir al extremo opuesto haciendo que su mercado de NFTs sea colorido, brillante y llamativo para los usuarios. Cualquiera que sea su paleta de diseño, el objetivo es que sus NFT se muestren de forma atractiva para atraer a los usuarios a su plataforma. La elección de las características del mercado de NFT, las fuentes, el diseño y la facilidad de navegación mejorarán la experiencia de los usuarios.

Configurar las opciones de acuñación de NFT

Su mercado de NFT sin código debe facilitar la acuñación de NFT por parte de artistas y compradores. Sin la posibilidad de acuñar NFT, su mercado sería tan útil como un lápiz sin mina. Como característica actualizada del mercado, puede ofrecer a los usuarios opciones para acuñar sus NFT en modo simple o múltiple. Esta característica facilita los NFT auténticos que no son fungibles (únicos) y los NFT que los usuarios pueden replicar.

Configurar el catálogo de NFT

¿Qué sería de un mercado de NFT sin una base de datos segura para almacenarlos? Los usuarios dependen de las funciones de seguridad de su mercado de NFT para recopilar, organizar, catalogar, mostrar y luego recuperar las NFT según sea necesario. Esto significa que para construir mercados de NFT en los que los usuarios puedan confiar, hay que prestar atención a la seguridad de los NFT.

Prueba y lanzamiento del mercado de NFT

Antes de lanzar su mercado de NFT sin código, deben realizarse las comprobaciones oportunas. Esto es para identificar cualquier riesgo de seguridad, errores o contradicciones lógicas dentro de su mercado de NFT sin código antes de su lanzamiento. El rendimiento de su mercado NFT sin código se supervisa en condiciones de "prueba" para garantizar que es totalmente compatible. A partir de los comentarios de los usuarios de prueba, se determina si es necesario realizar mejoras o actualizaciones en el mercado NFT sin código. El peor escenario es tener que volver a la mesa de dibujo del mercado NFT debido a una mala recepción. Una vez que esté completamente satisfecho con el resultado de su mercado NFT sin código, ¡puede lanzarse al mercado con confianza!

¿Por qué crear mi propio mercado NFT sin código?

Es cierto que hay grandes actores en el mercado de la industria de NFT marketplace, muchos de los cuales han estado ahí desde el principio. Sin embargo, ¿significa esto que usted no puede entrar en el mercado y crear sus propios marketplaces NFT? Por supuesto que no. Todavía queda mucho espacio para los empresarios de menor escala que deseen crear mercados de NFT.

En lugar de sentirnos desanimados por el éxito masivo de gigantes digitales como OpenSea y Rarible, y Binance, podemos aprovechar sus deficiencias. Al atender a los segmentos del mercado o a los aspectos de los mercados de NFT que están desatendidos, puedes abrir tu propio camino de NFT sin código. Construya mercados de NFT que atraigan y atiendan a los usuarios de mercados de NFT menos convencionales. Al incluir a los usuarios de NFT más pequeños y menos populares, su pequeña plataforma de NFT sin código puede tener un gran impacto.

También puede crear mercados de NFT que tengan un enfoque más eficiente, agradable y profesional del servicio al cliente. En los grandes mercados de NFT, los usuarios pueden sentirse reducidos a un "ticket de atención al cliente" genérico. Muchos de estos clientes son "recibidos" con respuestas bruscas, de una sola línea y con plantillas enlatadas, a consultas legítimas sobre sus transacciones de NFT.

Sin embargo, los mercados de NFT sin código permiten crear características de la plataforma que dan prioridad a los usuarios. Además, también puede crear mercados de NFT con plataformas sin código que sean más accesibles y atractivas para el ciudadano medio. Puede crear mercados NFT que los usuarios apreciarán si incluye estas características de la plataforma.

¿Cuánto cuesta desarrollar un mercado NFT?

¿Está más cerca de tomar la decisión de crear mercados NFT utilizando una plataforma sin código? ¡Impresionante! Pero, ¿cuánto cuesta desarrollar su propio mercado NFT sin código? El coste es uno de los mayores factores que determinan las características y la elección de las plantillas de mercados NFT sin código.

Al igual que con cualquier proyecto digital, el costo para construir mercados NFT sin código puede variar desde asequible hasta astronómico, dependiendo de las características que desee incluir. Construir mercados NFT con características personalizadas desde cero requerirá un equipo de desarrollo especializado y puede implicar más capital técnico. Además, la tecnología blockchain también puede influir en el precio de su mercado NFT sin código. Como resultado, el coste puede oscilar por encima de los 90.000 dólares para construir los elementos del mercado NFT según sus especificaciones.

Sin embargo, si quiere ahorrar algo de dinero o si tiene un presupuesto menor para empezar, puede optar por soluciones de marca blanca sin código. Estas plantillas de mercado NFT sin código son menos intensivas ya que están pre-construidas. Una vez que las características de sus plantillas de mercado NFT sin código han sido personalizadas, puede estar listo para el lanzamiento en un tiempo mucho más rápido.

¿Cómo puedo crear una NFT?

Con todo este interés en las NFT, ¿cómo se crea una de estas obras digitales? Las personas nuevas en el mundo de las NFT pueden esperar un proceso complicado que requiera conocimientos especiales. Sin embargo, en realidad, el proceso de acuñación de una NFT puede llevar menos de 10 minutos, ¡y 5 de ellos se dedican a tomar café! Entonces, ¿cuál es el proceso paso a paso para crear una NFT?

Comprar criptomoneda

Aunque hay varias criptodivisas disponibles, para este ejemplo, utilizaremos la NFT más popular, Ethereum. Los usuarios comenzarían comprando esta criptodivisa para facilitar las transacciones en el mercado de NFT.

Conectar con la cartera digital

Los usuarios conectarían el mercado NFT a sus carteras digitales. El monedero digital facilita el pago de las tasas de transacción para la acuñación, el listado y la compra de NFT en el mercado. La elección de los monederos digitales depende del mercado de NFT seleccionado. Coinbase y MetaMask se encuentran entre los monederos digitales más populares utilizados en los mercados de NFT.

Construir NFTs

Hay varios enfoques para crear NFTs. Un método es utilizar el generador de plantillas del mercado de NFT para construir NFTs. Esto ayuda a los artistas a crear múltiples piezas únicas de arte digital a partir de un archivo. También se pueden crear NFT sin escribir código en plataformas sin código. Este método es útil para los artistas de NFT que no son técnicos pero que desean vender su arte en estos mercados.

Construir NFTs con generadores de plantillas de NFT Marketplace

Son aplicaciones de software que ayudan a construir NFTs. No sólo pueden construir NFTs, sino que también pueden generar hasta miles de NFTs a partir de un archivo fuente. Los generadores de plantillas de NFT marketplace se utilizan para crear y editar piezas de arte digital únicas. El uso de los generadores de plantillas de NFT marketplace simplifica el proceso de creación de arte digital. Debido a su amplia gama de opciones, las plantillas de NFT marketplace ayudan a los artistas a generar obras de arte sin necesidad de conocimientos técnicos.

Construir NFTs sin escribir código

Para construir NFTs sin código, un artista manipula el contenido digital para crear una composición artística única. Los creadores de NFT pueden generar una obra original y auténtica mediante la superposición de imágenes PNG. También pueden manipular los "niveles de rareza" para garantizar que sus obras sean únicas. Estas NFT se crean específicamente para su publicación en un mercado de NFT sin código. El método sin código para crear NFT ahorra tiempo, ya que los artistas pueden crear varias colecciones a partir de la misma imagen principal. Estos son libres de crear y acuñar sus NFT, ¡incluso sin conocimientos de codificación!

Creación de una colección

Un grupo de NFTs que se basan en el mismo tema o imagen se llama "colección". Los usuarios inician colecciones en los mercados de NFT como OpenSea entrando en su perfil de usuario. Una vez allí, seleccionan "crear colección" para empezar a subir archivos digitales a su cartera de NFT. Muchos artistas de NFT han descubierto que es más lucrativo crear colecciones de NFT para acuñarlas en lugar de piezas individuales de arte digital. Esto hace que los compradores estén más interesados en adquirir todas las demás piezas originales dentro de esa colección de NFT. En esencia, esto se traduce en más criptomonedas. ¡Kaching!

¿Cómo puedo acuñar una NFT?

La acuñación de una NFT la pone a disposición de compradores y vendedores en la cadena de bloques.

Seleccionar la cadena de bloques de distribución

La elección de la plataforma de blockchain influye en si sus usuarios pueden vincular sus carteras para las transacciones de NFT. La plataforma Ethereum es actualmente la blockchain más utilizada para NFT y es popular entre los usuarios de NFT. Facilita las transacciones mediante los monederos digitales más populares, MetaMask y Coinbase.

Acceder a la recaudación de NFT

¿Recuerdas los pasos anteriores para crear colecciones de NFT? Bien. Ahora es cuando te viene bien. Accede a tu colección de NFTs y añade un nuevo elemento subiéndolo a tu cartera. Dale un nombre a tu nueva NFT y rellena la información descriptiva y los metadatos de tu creación digital. Este es un paso importante para proporcionar a los usuarios de la plataforma NFT información relevante sobre sus NFT.

Utilice categorías con capacidad de búsqueda

Asegúrese de añadir los términos más buscables para las categorías de NFT. Esto evita que su arte NFT se pierda entre los miles de otras NFT dentro de categorías similares en el mercado. Rellenando correctamente esta información, aumenta la visibilidad de sus NFT en el mercado de su elección. Así, tanto si sus NFT son una de las miles de colecciones de "cachorros bonitos" de la plataforma, serán mucho más visibles para los compradores potenciales.

Seleccione el método de distribución

Hay algunas formas de hacer que las NFT estén disponibles para su distribución:

Subasta : Este es un buen método para poner tus NFTs a disposición del público. Estos usuarios pujan abiertamente por las NFT que aparecen en el mercado. Al listar las NFT en esta plataforma, los usuarios pueden ver la colección de NFT que desean acuñar. También permite que el artista de NFT reciba un pago más alto que con un precio de lista fijo.

: Este es un buen método para poner tus NFTs a disposición del público. Estos usuarios pujan abiertamente por las NFT que aparecen en el mercado. Al listar las NFT en esta plataforma, los usuarios pueden ver la colección de NFT que desean acuñar. También permite que el artista de NFT reciba un pago más alto que con un precio de lista fijo. Airdrops : Se trata de una forma sencilla de "establecer y olvidarse" de distribuir sus NFT en el dominio público. Los artistas pueden simplemente subirlas a un mercado de NFT, como Rarible, donde pueden ser acuñadas. A la inversa, pueden subirlos a cualquier plataforma sin código utilizada para crear mercados de NFT.

: Se trata de una forma sencilla de "establecer y olvidarse" de distribuir sus NFT en el dominio público. Los artistas pueden simplemente subirlas a un mercado de NFT, como Rarible, donde pueden ser acuñadas. A la inversa, pueden subirlos a cualquier plataforma sin código utilizada para crear mercados de NFT. Lanzamiento público de la moneda: Se basa esencialmente en la publicidad y el marketing basado en la comunidad. Este método de distribución es popular para los iconos de las redes sociales, las celebridades o las NFT basadas en recuerdos raros. La publicidad previa a este tipo de lanzamiento de NFTs crea un revuelo en torno a esas NFTs. Esto genera cierta emoción en torno a su NFT, con usuarios ansiosos por la oportunidad de acuñar una NFT rara.

Siguiendo estos pasos, podrá acuñar y construir con éxito NFTs dignas de añadir a las colecciones de arte digital únicas.

Las mejores plantillas del mercado de NFT

Las plantillas de mercado de NFT simplifican el proceso de creación de un sitio web para comprar y vender NFT. De hecho, la creación de una plantilla de mercado de NFT facilita un lugar de encuentro virtual para compradores y vendedores interesados en NFT. Estas NFT o piezas de arte digital son únicas en su género y representan la última tendencia en el panorama digital. Este impulso no muestra signos de desaceleración en el corto plazo, ya que muchas plantillas de mercado de NFT para estos sitios web aparecen diariamente en línea.

Ahora que todo el mundo quiere sacar provecho de los objetos de colección NFT, ¿cuáles son las mejores plantillas de mercado NFT disponibles? Estas plantillas pueden ser útiles para los nuevos usuarios que deseen crear sus propios mercados de NFT. Sin código, es posible replicar su propia versión de estas plantillas de mercado NFT.

Plantilla de sitio web de NFT Marketplace & Blockchain

Esta atractiva y llamativa plantilla de mercado NFT es difícil de pasar por alto. Sus gráficos animados son brillantes, nítidos y coloridos en la página de inicio. La elección de los colores brillantes, la fuente y el texto son tan coherentes que mejoran la estética general de esta plantilla de mercado NFT. También cuenta con una interfaz totalmente receptiva y fácil de leer, con capacidades audiovisuales, que garantizan la mejora de la experiencia del usuario.

Esta plantilla de mercado NFT duplica la simplicidad proporcionando una cartera simple de 9 páginas y una página de inicio para la personalización. Esto hace que los usuarios puedan construir NFTs con relativa facilidad en la plataforma. El diseño de esta plantilla de mercado NFT es intencional y está diseñado intuitivamente para atraer la atención del usuario a los detalles más importantes de la página. El banner, los paneles de texto y los tickers animados de esta plantilla de mercado NFT ayudarán a los usuarios a acceder a información detallada y actual. Además, esta plantilla de mercado NFT tiene una perfecta integración con el blog. Esto ayudará a dar más profundidad al mercado de NFT para los usuarios que requieran más información sobre las NFT.

Gigaland

La plantilla de mercado NFT Gigaland es el país de las maravillas de las NFT. Con una pantalla absolutamente magnífica, colorida y totalmente receptiva, ¡es el sueño de todo artista NFT! Con colores llamativos, gráficos y texto, esta plantilla de mercado NFT ha sido diseñada para garantizar la máxima retención del usuario. Este sitio web de NFT tienevos una excelente relación calidad-precio, con una selección de más de 140 páginas web, además de 20 temas de página de inicio diferentes para elegir.

La plantilla de mercado NFT de Gigaland ofrece a los usuarios un mayor control del proceso creativo al construir mercados NFT a partir de una amplia gama de temas. Su énfasis también está en un buen soporte al cliente ya que esta plantilla de mercado NFT tiene un Formulario de Contacto PHP para los usuarios. Además, los usuarios se benefician de las actualizaciones de por vida de esta plantilla de mercado NFT.

Monteno

La plantilla de mercado NFT Monteno tiene un diseño elegante y limpio con énfasis en la simplicidad. Presenta una estética minimalista y tiene una interfaz que se adapta a cualquier dispositivo. También está diseñada con una pantalla de alta resolución que cualquiera apreciará. Esta plantilla de mercado NFT es limpia y vibrante y tiene una amplia gama de esquemas de color para que los usuarios la personalicen.

La plantilla Monteno es flexible, permitiendo a los usuarios personalizar sus sitios web NFT con sus temas adaptables. Los usuarios también se benefician de las actualizaciones periódicas de estas plantillas de mercado NFT. Esto ayuda a mantener el diseño de su sitio web NFT con un aspecto fresco, nuevo y atractivo. Los gráficos son atractivos y coloridos sin exagerar y cuentan con iconos Font Awesome. Esta plantilla de mercado NFT es un ejemplo perfecto de lograr el equilibrio justo entre belleza y funcionalidad.

Conclusión

La plataforma sin código AppMaster puede ayudarle a construir mercados NFT como los ejemplos mencionados anteriormente. AppMaster tiene una de las soluciones de desarrollo de backend sin código más potentes. Además, la plataforma también puede facilitarle la creación de software completo con backend, frontend y aplicaciones móviles nativas avanzadas.