Помните ли вы, когда торговые карточки Pokemon вышли на сцену цифровых игр как "самый крутой ребенок"? Что ж, подвиньтесь с Пикачу, потому что в городе появился новый игрок! Мы называем эти коллекционные криптовалюты NFTs, что означает "неиграбельные токены", и они являются самым значительным событием на цифровом рынке с 2021 года.

По правде говоря, эта новая модная технология была концептуально разработана в 2014 году, когда был создан первый в истории NFT. Первый рендеринг NFT назывался "Quantum" и представлял собой короткий видеоклип, снятый женой одного из его создателей, Кевина Маккоя. Затем он был зарегистрирован на блокчейне и продан за 4 доллара США новому владельцу, Анилу Дашу.

После этой первой сделки с NFT рынок взорвался и с 2021 года находится на высоком уровне. В этот момент вы, возможно, спросите, что именно представляют собой NFT? Давайте начнем с основ!

Что такое NFT?

Термин "NFT" означает "невзаимозаменяемый токен" и представляет собой уникальные фрагменты цифрового контента или данных, которые могут включать искусство, графику, текст или аудиовизуальные средства. Невзаимоменяемость означает, что каждый предмет цифрового искусства является незаменимым, оригинальным или единственным в своем роде. Это цифровое искусство можно покупать, обменивать и продавать на виртуальных рынках NFT. NFT может быть в форме цифрового искусства, музыки или видеоклипов, gifs, онлайн-игр, интернет-мемов, цифровых постеров, фотографий и даже фильмов!

Поскольку цифровой контент существует в виртуальном пространстве, NFT эквивалентен сертификату подлинности или доказательству того, что вы являетесь владельцем оригинального цифрового контента или данных. Художники, использующие NFT, обнаружили, что их коллекции цифрового искусства дают им еще одну возможность продавать свои работы.

Более того, некоторые художники получают небольшой гонорар за каждый раз, когда NFT меняет владельца! Мотивированные коллекционеры цифрового искусства обычно покупают NFT. Эти коллекционеры цифрового искусства вкладывают средства в покупку NFT, рассчитывая на то, что их стоимость в будущем возрастет. Другие NFT приобретаются покупателями, которые просто хотят получить радость и право на хвастовство от обладания собственным уникальным цифровым контентом.

Владельцы NFT являются единственными лицами, имеющими право использовать данный конкретный невзаимозаменяемый токен, пока он официально не перейдет в другие руки в результате продажи или торговли. NFT покупаются, продаются и торгуются через "блокчейн" на виртуальном рынке NFT. Блокчейн - это сложный метод хранения данных, использующий технологию подтверждения подлинности этих невзаимозаменяемый токенов.

Рынок NFT - это цифровая витрина или онлайн-платформа, которая используется для хранения, демонстрации и продажи своих NFT заинтересованным покупателям. На этих торговых площадках NFT люди используют криптовалюты или реальные деньги для покупки этого монетизированного цифрового контента. Торговые площадки NFT продвигают NFT желающим покупателям и коллекционерам, многие из которых считают, что эта цифровая тенденция не заставит себя ждать.

Могу ли я создать свою собственную платформу NFT?

Возросший интерес к покупке и продаже NFT привел к соответствующему росту рынка NFT. За последний год рынок NFT стал чрезвычайно прибыльным, раздувшись до 25 миллиардов долларов в год. Этот рост был настолько стремительным, что многие цифровые предприниматели захотели создать свои NFT-рынки. Очевидно, что на NFT-рынках можно заработать много денег, поэтому многие начали создавать свои собственные виртуальные платформы, чтобы заработать на них.

На данный момент вы, возможно, задаетесь вопросом, можете ли вы создать свой собственный NFT-рынок? Конечно! No-code шаблоны NFT marketplace делают процесс более эффективным, чем создание собственного NFT marketplace с нуля. Эти no-code NFT marketplace платформы представляют собой визуальные шаблоны, которые позволяют не разрабочикам создавать свои собственные NFT marketplace.

Как я могу создать свой собственный рынок NFT?

Использование no-code платформ NFT-рынка стало переломным моментом в индустрии. В результате, все больше людей предпочитают использовать шаблоны NFT marketplace без кода для создания своих собственных платформ. Этот процесс может состоять из следующих шагов:

Выбор платформы для рынка NFT

Выберите подходящую платформу, которая оснащена инструментами, шаблонами и основой, необходимыми для создания NFT-рынка без кода. Это важный шаг, так как вы должны выбрать платформу, которая наилучшим образом будет способствовать разработке и функциям вашего no-code NFT маркетплейса. Консультация с командой no-code платформы AppMaster поможет вам определить лучшие решения для создания удобного для пользователей рынка NFT.

Разработайте MVP

MVP или минимально жизнеспособный продукт- это базовая версия вашего NFT маркетплейса. Он состоит из основных функций или "каркаса" построения торговой площадки NFT. Концептуально он может включать самые элементарные возможности и функции для облегчения покупки, продажи и торговли NFT на своей платформе. В рамках этого MVP необходимы поля данных для пользователей, коллекций, категорий, описаний и цен. Эти базовые функции рынка NFT, не требующие кода, облегчат тестирование UX/UI. Это позволит получить ценную обратную связь о функциях, которые необходимо обновить.

Оптимизация данных и рабочего потока

Ваше приложение NFT marketplace потребует логической последовательности для организации наиболее эффективного рабочего процесса. Разработчикам потребуется организовать схемы обработки данных на основе конфигурации NFT marketplace. Это необходимо для того, чтобы создать целостный поток информации в приложении NFT marketplace.

Добавление соответствующих плагинов облегчит такие процессы, как регистрация пользователей, майнинг NFT и подключение кошелька. Это также поможет вашему no-code NFT marketplace стать более эффективным. Это также облегчит процесс покупки, листинга и продажи NFT на вашем no-code NFT marketplace.

Тестирование пользователей (UX/UI)

Ваша команда UX/UI будет тестировать возможности и функциональность MVP, приложения NFT marketplace без кода. На основе полученных отзывов вы узнаете, нуждаются ли ваши функции в улучшении, модернизации или обновлении. Кроме того, вы сможете выявить и устранить ошибки в no-code NFT Marketplace до выхода на рынок.

Запуск NFT Marketplace

Ваш no-code NFT Marketplace готов к запуску! Пользователи могут быть приглашены к использованию приложения NFT Marketplace с помощью рекламных стимулов. Вы можете монетизировать ваш no-code NFT marketplace, добавив дополнительные премиум-функции. Пользователи будут платить премиум-плату за доступ к этим планам через подписку или пакеты доступа.

Как создать торговую площадку NFT, подобную OpenSea?

Самой популярной торговой площадкой NFT на сегодняшний день является OpenSea, и она пользуется огромным успехом среди покупателей и продавцов. OpenSea доминирует на цифровом рынке NFT с ошеломляющим объемом торгов - более 75 миллионов долларов в день! Платформа делает ее хитом среди энтузиастов и новичков NFT по всему миру. На самом деле, многие платформы для рынка NFT, не имеющие кода, были созданы на основе ее существующего дизайна, возможностей и функций. Что делает OpenSea таким популярным, так это простота и удобство использования даже для новичков в NFT! С доступными транзакциями, комиссиями, чистым интерфейсом и простыми функциями, OpenSea удобно расположился на вершине пищевой цепочки NFT-рынка!

Говорят, что лесть - лучшая форма подражания, и то же самое верно в цифровом царстве no-code NFT marketplaces. Если вы хотите создать свой собственный no-code NFT marketplace, имеет смысл следовать лучшим практикам! Итак, учитывая все вышесказанное, как вы можете создать no-code NFT marketplace, подобный OpenSea?

Лучшие практики для вашего no-code NFT marketplace

Привлекательность для пользователей

Говорят, что "первое впечатление длится долго, и то же самое верно для витрины рынка NFT. При поиске NFT пользователи, скорее всего, обратят внимание на те торговые площадки NFT, которые обеспечивают привлекательный пользовательский опыт. Имеет смысл убедиться, что ваша "витрина" привлекательна для пользователей вашего no-code NFT marketplace.

Этот раздел витрины известен как витрина NFT маркетплейса. Помимо эстетики, оформления и удобства использования, он демонстрирует важные детали о доступных NFT. Здесь также представлена информация о цифровом контенте, художниках, доступности NFT и информация о торгах. Этот дисплей - первое, что видят пользователи при покупке NFT, поэтому важно произвести отличное впечатление!

Особенности поиска

При бесконечном потоке NFT на любом цифровом рынке пользователи могут чувствовать себя перегруженными. Даже самый опытный коллекционер NFT может не захотеть завершить поиск NFT. Это происходит из-за изнурительного потока вариантов выбора, который, несомненно, может заставить любого пользователя рынка NFT почувствовать себя не в своей тарелке.

Чтобы сделать поиск NFT более удобным и даже увлекательным, ваш no-code NFT marketplace должен внедрить опции поиска и фильтрации. Эта функция упрощает поиск NFT в объемах и объемах цифрового контента. Для пользователей, не имеющих возможности поиска и фильтрации NFT, это может показаться столь же пугающим, как заход в глубокие воды без спасательного жилета! Облегчив поиск по категории, цене, исполнителю, дате поступления в продажу и другим параметрам, ваш no-code рынок NFT станет легкой навигацией для пользователей!

Дополнительные лучшие практики для вашего No-Code NFT Marketplace

Галерея художников

NFT художники уже прошли через тщательный и кропотливый процесс создания своего цифрового искусства. Они не должны бороться за то, чтобы загрузить их в ваш каталог NFT Marketplace! Напротив, ваш no-code NFT маркетплейс должен сделать размещение NFT приятным опытом для них! Некоторые художники являются новичками в NFT, а другие могут быть не так подкованы в технических вопросах, как опытные творцы.

В идеале, листинг NFT на вашем no-code NFT marketplace должен быть легким процессом. Ваш no-code NFT marketplace должен сделать процесс листинга максимально удобным и беспроблемным. Полезные функции no-code NFT marketplace способствуют подробному размещению информации об артисте и метаданных с возможностью поиска, а также помогают установить оптимальную цену.

Это будет стимулировать художников продолжать размещать свои NFT на вашей платформе. Благодарные за простой процесс, художники будут уверены, что обеспечат ваш no-code маркетплейс постоянным потоком NFT. Когда создатели и художники NFT имеют удобный листинг, это создает положительный опыт, который является беспроигрышным!

Детали торговли NFT

Пользователи NFT-рынка должны иметь возможность контролировать процесс торгов на вашем no-code NFT-рынке. По сути, это позволяет покупателям и продавцам размещать, удалять, обновлять и отслеживать ставки на NFT в режиме реального времени. Ваша платформа no-code NFT должна также облегчать пользователям поиск необходимой информации о NFT перед покупкой или продажей. Это может включать информацию об исполнителе NFT, стоимости NFT, истории владельца, подлинности и других важных деталях. Поскольку рынок NFT построен на торговле, очень важно, чтобы пользователи имели доступ к этой информации.

Безопасность кошелька и интерфейс

Ваш no-code NFT marketplace должен поддерживать подключение цифровых кошельков для транзакций на платформе. Полностью интегрированный no-code NFT marketplace помогает пользователям вести безопасный бизнес с криптовалютами или NFT. Пользователи могут спокойно торговать, обеспечивая бесшовную интеграцию, эффективную обработку платежей NFT и безопасное хранение данных. Безопасный NFT-кошелек минимизирует угрозу неполных или ошибочных транзакций. Он также защищает от утечки данных злоумышленников в Интернете. Наиболее популярными криптокошельками являются Meta Mask и Trust Wallet, которые поддерживаются большинством блокчейнов.

Как создать некодируемый NFT-маркетплейс, подобный OpenSea?

Чтобы создать no-code NFT маркетплейс, подобный OpenSea, ваш no-code NFT маркетплейс должен обладать следующими основными характеристиками:

Функция регистрации

Покупатели и продавцы (создатели) на вашем no-code NFT marketplace должны иметь функцию регистрации и аутентификации. Этот процесс верифицирует пользователя и предоставляет ему доступ к no-code NFT marketplace.

Покупатели и продавцы (создатели) на вашем no-code NFT marketplace должны иметь функцию регистрации и аутентификации. Этот процесс верифицирует пользователя и предоставляет ему доступ к no-code NFT marketplace. Подключить кошелек

Пользователям платформы NFT необходимо создать или подключить кошелек, который облегчит им транзакции на торговой площадке.

Пользователям платформы NFT необходимо создать или подключить кошелек, который облегчит им транзакции на торговой площадке. Функция майнинга NFT

Создатели NFT должны иметь возможность создавать или майнить свой цифровой контент на вашем no-code NFT marketplace. После того, как они оплатят соответствующие транзакционные сборы за майнинг своих NFT, эти творения могут быть доступны в обширной базе данных торговой площадки.

Создатели NFT должны иметь возможность создавать или майнить свой цифровой контент на вашем no-code NFT marketplace. После того, как они оплатят соответствующие транзакционные сборы за майнинг своих NFT, эти творения могут быть доступны в обширной базе данных торговой площадки. Функция ценообразования NFT

Как и в случае с платформой OpenSea, художники могут выбрать определенную модель ценообразования для использования в онлайн-каталоге no-code NFT marketplace. Создатели NFT могут выбрать фиксированную цену или динамическую модель ценообразования, основанную на предложениях.

Как и в случае с платформой OpenSea, художники могут выбрать определенную модель ценообразования для использования в онлайн-каталоге no-code NFT marketplace. Создатели NFT могут выбрать фиксированную цену или динамическую модель ценообразования, основанную на предложениях. Функция выбора NFT

Пользователи NFT должны иметь возможность легко просматривать вашу онлайн-библиотеку NFT. В идеале, пользователи должны иметь удобную функцию поиска, сортировки и фильтрации на рынке NFT. Это делает процесс просмотра и выбора на платформе no-code NFT более удобным для пользователя.

Пользователи NFT должны иметь возможность легко просматривать вашу онлайн-библиотеку NFT. В идеале, пользователи должны иметь удобную функцию поиска, сортировки и фильтрации на рынке NFT. Это делает процесс просмотра и выбора на платформе no-code NFT более удобным для пользователя. Платежная функция NFT

Безопасная транзакция должна быть завершена с помощью кошелька, который подключил пользователь. Таким образом, художники NFT могут получать оплату на свои цифровые кошельки за свои творения на онлайн-платформе. Эта функция оплаты также облегчает пользователям покупки по фиксированным ценам или выигрышным ставкам на аукционах NFT.

Как создать No-Code NFT Marketplace, подобный OpenSea (шаги)?

Дизайн пользовательского интерфейса

Создавая свою собственную no-code NFT платформу, уделите внимание деталям дизайна. Это первое, что увидят пользователи NFT, поэтому лучше сделать его максимально привлекательным. Выберите эстетику, которая соответствует возможностям и функциям платформы NFTs.

Это может быть минимализм с чистым, четким, простым оформлением. Вы также можете пойти в противоположном направлении, сделав свою торговую площадку для NFTs красочной, яркой и привлекающей внимание пользователей. Какой бы ни была ваша палитра дизайна, главное, чтобы ваши NFT были представлены привлекательным образом, чтобы привлечь пользователей к вашей платформе. Ваш выбор функций рынка NFT, шрифтов, макета и простоты навигации улучшит впечатления пользователей.

Настройте параметры майнинга NFT

Ваш no-code NFT marketplace должен облегчить чеканку NFT художникам и покупателям. Без возможности чеканить NFT ваша торговая площадка была бы так же полезна, как карандаш без грифеля! В качестве обновленной функции рынка вы можете предоставить пользователям возможность чеканить свои NFT в одном или нескольких режимах. Эта функция облегчает чеканку подлинных NFT, которые не чеканятся (единственные в своем роде), и NFT, которые пользователи могут воспроизвести.

Настройка каталога NFT

Чем был бы рынок NFT без безопасной базы данных для их хранения? Пользователи зависят от средств безопасности вашего NFT marketplace, чтобы безопасно собирать, организовывать, каталогизировать, отображать и затем извлекать NFT по мере необходимости. Это означает, что для создания рынка NFT, которому пользователи могут доверять, необходимо уделить внимание безопасности NFT.

Тестирование и запуск NFT marketplace

Перед запуском вашего no-code NFT marketplace необходимо провести надлежащие проверки и балансы. Это необходимо для того, чтобы выявить любые риски безопасности, ошибки или логические противоречия в вашем no-code NFT marketplace до его запуска. Работа вашего no-code NFT marketplace контролируется в "тестовых" условиях, чтобы убедиться, что он полностью соответствует требованиям. На основании отзывов пользователей, участвовавших в тестировании, определяется необходимость модернизации или обновления no-code NFT marketplace. Худший сценарий - это возвращение к чертежной доске из-за плохого приема! Когда вы будете полностью удовлетворены результатами работы вашего no-code NFT marketplace, вы можете смело выходить на рынок!

Зачем создавать свой собственный no-code NFT marketplace?

Конечно, это правда, что на рынке NFT-рынков есть крупные игроки, многие из которых были там с самого начала. Однако означает ли это, что вы не можете выйти на рынок и создать свой собственный NFT-маркетплейс? Абсолютно нет! Для мелких предпринимателей, желающих строить NFT-маркетплейсы, еще много места.

Вместо того, чтобы унывать из-за огромного успеха таких цифровых гигантов, как OpenSea и Rarible, а также Binance, мы можем воспользоваться их недостатками. Уделяя внимание тем сегментам рынка или аспектам NFT-рынков, которые недостаточно обслуживаются, вы можете проложить свой собственный no-code NFT-путь! Создавайте NFT-рынки, которые привлекают и обслуживают менее обычных пользователей NFT-рынков. Будучи ориентированной на меньшую, менее популярную демографическую группу пользователей NFT, ваша небольшая no-code NFT платформа может оказать огромное влияние.

Вы также можете создать NFT маркетплейсы, которые имеют более эффективный, приятный и профессиональный подход к обслуживанию клиентов. На больших, крупных бизнес-площадках NFT пользователи могут чувствовать себя сведенными к общему "билету в службу поддержки". Многие из этих клиентов "приветствуются" резкими, односложными, шаблонными ответами на законные вопросы о транзакциях NFT.

Но no-code NFT marketplaces позволяет вам создавать функции платформы, которые делают пользователей приоритетными. Кроме того, вы можете создать NFT-рынки, используя no-code платформы, которые более доступны и привлекательны для обычных людей. Вы можете создать NFT-рынки, которые пользователи оценят по достоинству, включив эти возможности платформы!

Сколько стоит разработка NFT-рынка?

Вы приблизились к решению о создании NFT маркетплейса с использованием платформы no-code? Впечатляет! Но сколько стоит разработка собственного no-code NFT маркетплейса? Стоимость является одним из самых больших факторов, определяющих возможности и выбор шаблонов no-code NFT marketplace.

Как и в любом цифровом проекте, стоимость создания no-code NFT marketplace может варьироваться от доступной до астрономической, в зависимости от функций, которые вы хотите включить. Создание торговых площадок NFT с индивидуальными функциями с нуля потребует привлечения специализированной команды разработчиков и, возможно, большего технического капитала. Кроме того, технология blockchain может повлиять на стоимость вашего no-code NFT marketplace. В результате, стоимость создания элементов NFT-рынка в соответствии с вашими требованиями может составлять до 90 000 долларов США.

Однако, если вы хотите сэкономить или у вас меньший бюджет, вы можете выбрать no-code white label решения. Эти no-code шаблоны NFT marketplace менее интенсивны, так как они предварительно построены. После того, как функции ваших no-code шаблонов NFT marketplace будут настроены, вы сможете быть готовы к запуску в гораздо более короткие сроки.

Как создать NFT?

При таком интересе к NFT, как же создать одно из этих цифровых произведений? Те, кто впервые сталкивается с NFT, могут ожидать сложного процесса, требующего специальных знаний. Однако на самом деле процесс чеканки NFT может занять менее 10 минут, причем 5 из этих минут уйдут на то, чтобы выпить кофе! Итак, каков же пошаговый процесс создания NFT?

Купить криптовалюту

Хотя существует несколько криптовалют, для данного примера мы будем использовать самую популярную - Ethereum. Пользователи начнут с покупки этой криптовалюты для облегчения транзакций на рынке NFT.

Подключение к цифровому кошельку

Пользователи подключают торговую площадку NFT к своим цифровым кошелькам. Цифровой кошелек облегчает оплату транзакционных сборов за майнинг, листинг и покупку NFT на рынке. Выбор цифрового кошелька зависит от выбранного рынка NFT. Coinbase и MetaMask - одни из самых популярных цифровых кошельков, используемых на рынке НМТ.

Создание NFT

Существует несколько подходов к созданию NFT. Один из методов заключается в использовании генератора шаблонов для создания NFT. Это помогает художникам создавать множество уникальных произведений цифрового искусства из одного файла. Вы также можете создавать NFT без написания кода на платформах no-code. Этот метод полезен для художников NFT, которые не обладают техническими навыками, но все же хотят продавать свое искусство на этих торговых площадках.

Создание NFT с помощью генераторов шаблонов NFT Marketplace

Это программные приложения, которые помогают создавать NFT. Они могут не только создавать NFT, но и генерировать до тысячи NFT из одного исходного файла. Генераторы шаблонов NFT marketplace используются для создания и редактирования уникальных произведений цифрового искусства. Использование генераторов шаблонов NFT marketplace упрощает процесс создания цифрового искусства. Благодаря широкому набору опций, шаблоны NFT marketplace помогают художникам создавать произведения искусства без технических знаний.

Создание NFT без написания кода

Чтобы создать NFT без кода, художник манипулирует цифровым контентом для создания уникальной художественной композиции. Создатели NFT могут генерировать оригинальные и аутентичные произведения путем наложения изображений PNG. Они также могут манипулировать "уровнями редкости", чтобы их работы были единственными в своем роде. Эти NFT специально созданы для размещения на рынке NFT без кода. No-code метод создания NFT экономит время, так как художники могут создавать различные коллекции из одного основного изображения. Они могут свободно создавать и размещать свои NFT, даже не имея навыков кодирования!

Создание коллекции

Группа NFT основанных на одной теме или изображении, называется "коллекцией". Пользователи создают коллекции на таких торговых площадках NFT, как OpenSea, войдя в свой профиль пользователя. Там выберите "создать коллекцию", чтобы начать загрузку цифровых файлов в портфолио NFT. Многие художники NFT считают более прибыльным создавать коллекции NFT для майнинга вместо отдельных произведений цифрового искусства. Это делает покупателей более заинтересованными в приобретении всех других оригинальных произведений в рамках этой коллекции NFT. По сути, это означает увеличение количества криптомонет.

Как майнить NFT?

Майнинг NFT делает его доступным для покупателей и продавцов на блокчейне.

Выберите блокчейн для распределения

Выбор платформы блокчейн влияет на то, смогут ли ваши пользователи привязать свои кошельки для транзакций с NFT. Платформа Ethereum в настоящее время является наиболее распространенным блокчейном для NFT и пользуется популярностью среди пользователей NFT. Она облегчает проведение транзакций с использованием самых популярных цифровых кошельков, MetaMask и Coinbase.

Доступ к коллекции NFT

Вы помните предыдущие шаги, которые вы предприняли для создания коллекции NFT? Отлично! Вот где они пригодятся. Получите доступ к своей коллекции NFT и добавьте новый элемент, загрузив его в портфель. Дайте своему новому NFT имя и заполните описательную информацию и метаданные о своем цифровом творении. Это важный шаг для предоставления пользователям платформы NFT необходимой информации о ваших NFT.

Используйте категории с возможностью поиска

Убедитесь, что вы добавили наиболее удобные для поиска термины для категорий NFT. Это предотвратит потерю вашего NFT-искусства среди тысяч других NFT в аналогичных категориях на рынке. Правильное заполнение этой информации повышает видимость ваших NFT на выбранном вами рынке. Таким образом, независимо от того, являются ли ваши NFT всего лишь одной из тысяч коллекций "милых щенков" на платформе, они будут гораздо более заметны для потенциальных покупателей.

Выберите способ распространения

Существует несколько способов сделать NFT доступными для распространения:

Аукцион : Это хороший способ сделать ваши NFT доступными для публики. Пользователи делают открытые ставки на НМТ, размещенные на торговой площадке. Выставляя NFT на этой платформе, пользователи могут просматривать коллекцию NFT, которую они хотят мять. Это также позволяет художнику NFT получить более высокую выплату, чем при фиксированной цене листинга.

: Это хороший способ сделать ваши NFT доступными для публики. Пользователи делают открытые ставки на НМТ, размещенные на торговой площадке. Выставляя NFT на этой платформе, пользователи могут просматривать коллекцию NFT, которую они хотят мять. Это также позволяет художнику NFT получить более высокую выплату, чем при фиксированной цене листинга. Airdrops : Это простой способ распространения ваших NFT в открытом доступе по принципу "установи и забудь". Художники могут просто загрузить их на торговую площадку NFT, такую как Rarible, где они могут быть отчеканены. И наоборот, они могут загрузить их на любую платформу без кода, используемую для создания торговых площадок NFT.

: Это простой способ распространения ваших NFT в открытом доступе по принципу "установи и забудь". Художники могут просто загрузить их на торговую площадку NFT, такую как Rarible, где они могут быть отчеканены. И наоборот, они могут загрузить их на любую платформу без кода, используемую для создания торговых площадок NFT. Публичный запуск монетного двора: По сути, этот способ построен на публичности и маркетинге, основанном на сообществе. Этот метод распространения популярен для икон социальных сетей, знаменитостей или NFT, основанных на редких памятных вещах. Предварительная реклама вокруг этого типа запуска NFT создает шумиху вокруг этих NFT. Это создает определенный ажиотаж вокруг вашего NFT, пользователи с нетерпением ждут возможности отчеканить редкий NFT.

Следуя этим шагам, вы сможете успешно чеканить и создавать NFT, достойные пополнения уникальных коллекций цифрового искусства!

Лучшие шаблоны для рынка NFT

Шаблоны NFT marketplace упрощают процесс создания сайта для покупки и продажи NFT. Фактически, создание шаблона NFT marketplace облегчает виртуальное место встречи для покупателей и продавцов, заинтересованных в NFT. Эти NFT или произведения цифрового искусства являются единственными в своем роде и представляют собой новейшую тенденцию на цифровой сцене. Эта тенденция не проявляет признаков замедления в ближайшее время, так как множество шаблонов NFT-рынков для этих веб-сайтов появляются ежедневно в Интернете!

Поскольку все хотят заработать на коллекционных предметах NFT, каковы некоторые из лучших шаблонов NFT-рынка? Эти шаблоны могут быть полезны для начинающих пользователей, которые хотят создать свой собственный рынок NFT. С попощью no-code, можно воспроизвести свою собственную версию этих шаблонов NFT marketplace.

Шаблон сайта NFT Marketplace & Blockchain

Этот привлекательный, привлекающий внимание шаблон торговой площадки NFT трудно не заметить! Его анимированная графика яркая, четкая и красочная на главной странице. Выбор ярких цветов, шрифта и текста настолько гармоничен, что улучшает общую эстетику этого шаблона NFT marketplace. Он также может похвастаться полностью отзывчивым, легко читаемым интерфейсом с аудио-визуальными медиа возможностями, которые гарантированно улучшат ваш пользовательский опыт.

Этот шаблон NFT marketplace удваивает простоту, предоставляя простое портфолио из 9 страниц и одну домашнюю страницу для настройки. Это позволяет пользователям относительно легко создавать NFT на платформе. Макет этого шаблона NFT marketplace целенаправленно и интуитивно разработан, чтобы привлечь внимание пользователя к наиболее важным деталям на странице. Баннер, текстовые панели и анимированные тикеры на этом шаблоне NFT marketplace помогут пользователям получить доступ к подробной и актуальной информации. Кроме того, этот шаблон NFT marketplace имеет бесшовную интеграцию блога. Это поможет придать больше глубины торговой площадке NFT для пользователей, которым требуется больше информации о NFT.

Gigaland

Шаблон торговой площадки NFT Gigaland - это страна чудес для NFT! С абсолютно великолепным, красочным, полностью отзывчивым дисплеем, это мечта каждого NFT художника! С поразительными смелыми цветами, графикой и текстом, этот шаблон NFT marketplace был разработан для обеспечения максимального удержания пользователей. Этот сайт NFT отличное соотношение цены и качества, с выбором из более чем 140 веб-страниц в дополнение к 20 различным темам домашней страницы на выбор.

Gigaland NFT marketplace template дает пользователям больше контроля над творческим процессом, поскольку они создают NFT marketplaces из обширного набора тем. Акцент также сделан на хорошую поддержку клиентов, так как этот шаблон NFT marketplace имеет PHP Contact Form для пользователей. Кроме того, пользователи получают пожизненные обновления этого шаблона NFT marketplace.

Monteno

Шаблон Monteno NFT marketplace имеет гладкий, чистый дизайн с акцентом на простоту. Он отличается минималистичной эстетикой и имеет интерфейс, который адаптируется под любое устройство. Он также разработан с дисплеем высокого разрешения, что, несомненно, оценит каждый. Этот шаблон NFT marketplace чистый и яркий и имеет широкий спектр цветовых схем для настройки пользователями.

Шаблон Monteno является гибким, позволяя пользователям настраивать свои сайты NFT с помощью адаптируемых тем. Пользователи также получают выгоду от регулярных обновлений этих шаблонов NFT marketplace. Это помогает поддерживать дизайн сайта NFT свежим, новым и привлекательным. Графика привлекательна и красочна, не перегружена и включает в себя иконки Font Awesome. Этот шаблон NFT marketplace является идеальным примером правильного баланса между красотой и функциональностью.

Заключение

No-code платформа AppMaster может помочь вам создать NFT-маркетплейсы, подобные вышеупомянутым примерам. AppMaster имеет одно из самых мощных решений для разработки бэкенда без кода. Кроме того, платформа может помочь вам создать полнофункциональное программное обеспечение с бэкендом, фронтендом и продвинутыми нативными мобильными приложениями.