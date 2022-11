Czy pamiętasz, kiedy karty handlowe Pokemon weszły na scenę gier cyfrowych jako "najnowsze, najfajniejsze dziecko na bloku"? Cóż, odsuń się od Pikachu`, ponieważ w mieście pojawił się nowy gracz! Nazywamy te kryptowaluty kolekcjonerskie NFT, co jest skrótem od "non-fungible tokens" i są one najbardziej znaczącą rzeczą, która trafiła na rynek cyfrowy od 2021 roku.

Prawda jest taka, że ta nowa modna technologia została skonceptualizowana w 2014 roku, kiedy to powstał pierwszy w historii NFT. Pierwszy render NFT nosił nazwę "Quantum" i był krótkim klipem wideo uchwyconym przez żonę jednego z jego twórców, Kevina McKoya. Następnie został on zarejestrowany na blockchainie i sprzedany za 4 USD nowemu właścicielowi, Anilowi Dashowi.

Od tej pierwszej transakcji NFT, rynek eksplodował i od 2021 roku jest na wysokim poziomie. W tym momencie możesz zapytać, czym dokładnie są NFT? Zacznijmy od podstaw!

Czym są NFT?

Termin "NFT" oznacza "niezmywalne tokeny" i są to unikalne kawałki treści cyfrowych lub danych i mogą obejmować sztukę, grafikę, tekst lub media audiowizualne. Nierozkładalne oznacza, że każdy kawałek sztuki cyfrowej jest niezastąpiony, oryginalny lub jedyny w swoim rodzaju. Ta sztuka cyfrowa może być kupowana, wymieniana i sprzedawana na wirtualnych rynkach NFT. NFT może mieć formę sztuki cyfrowej, muzyki lub klipów wideo, gifów, gier online, memów internetowych, cyfrowych plakatów, zdjęć, a nawet filmów!

Ponieważ te cyfrowe treści istnieją w przestrzeni wirtualnej, NFT jest odpowiednikiem certyfikatu autentyczności lub dowodem na to, że jesteś właścicielem tego oryginalnego fragmentu cyfrowych treści lub danych. Artyści NFT odkryli, że ich kolekcje sztuki cyfrowej dają im kolejną możliwość sprzedaży swoich prac.

W rzeczywistości, niektórzy artyści zarabiają niewielkie honorarium za każdym razem, gdy NFT zmienia właściciela! Zmotywowani kolekcjonerzy sztuki cyfrowej zazwyczaj kupują NFT. Ci kolekcjonerzy sztuki cyfrowej inwestują w zakup NFT z nadzieją, że ich wartość wzrośnie w przyszłości. Inne NFT są kupowane przez nabywców, którzy po prostu chcą mieć radość i prawo do przechwałek związanych z posiadaniem własnego, unikalnego kawałka cyfrowej treści.

Właściciele NFT są jedynymi osobami, które mają prawo do korzystania z danego tokena niezabezpieczonego, chyba że oficjalnie zmieni on właściciela w wyniku sprzedaży lub handlu. NFT są kupowane, sprzedawane i wymieniane poprzez "blockchain" na wirtualnym rynku NFT. Blockchain to złożona metoda przechowywania danych, wykorzystująca technologię do potwierdzania autentyczności tych niemonetarnych tokenów.

Rynek NFT jest cyfrową witryną sklepową lub platformą internetową, która służy do przechowywania, wyświetlania i sprzedawania swoich NFT zainteresowanym nabywcom. Na tych rynkach NFT ludzie używają kryptowalut lub rzeczywistej gotówki, aby kupić te spieniężone treści cyfrowe. Rynki NFT promują NFT wśród chętnych kupujących i kolekcjonerów, z których wielu wierzy, że ten cyfrowy trend jest tutaj, aby pozostać.

Czy mogę stworzyć własną platformę NFT?

Wzrost zainteresowania kupnem i sprzedażą NFT spowodował odpowiedni wzrost liczby rynków NFT. W ciągu ostatniego roku, rynki NFT stały się niezwykle lukratywne, osiągając wartość 25 miliardów dolarów rocznie. Wzrost ten był tak gwałtowny, że wielu przedsiębiorców cyfrowych zapragnęło stworzyć własne rynki NFT. Oczywiście, istnieje wiele pieniędzy do zrobienia z NFT rynków; w rezultacie, wielu zaczęło tworzyć własne platformy wirtualne, aby spieniężyć.

W tym momencie możesz się zastanawiać, czy możesz stworzyć swój własny rynek NFT? Jak najbardziej! Szablony bez kodu rynku NFT sprawiają, że proces ten jest bardziej efektywny niż tworzenie własnego rynku NFT od podstaw. Te bezkodowe platformy rynku NFT są opartymi na wizualizacji szablonami, które pozwalają osobom nieposiadającym kodu na stworzenie własnego rynku NFT.

Jak mogę stworzyć swój własny rynek NFT?

Korzystanie z platform rynkowych NFT bez kodu zmieniło oblicze branży. W rezultacie więcej osób decyduje się na wykorzystanie niekodowanych szablonów rynków NFT w celu stworzenia własnych platform. Proces ten może składać się z następujących kroków:

Wybierz swoją platformę NFT Marketplace

Wybierz odpowiednią platformę, która jest wyposażona w narzędzia, szablony i ramy potrzebne do zbudowania rynku NFT bez kodu. Jest to ważny krok, ponieważ musisz wybrać platformę, która najlepiej ułatwi Ci zaprojektowanie rynku NFT bez kodu i jego funkcji. Konsultacja z zespołem AppMaster no-code pomoże Ci zidentyfikować najlepsze rozwiązania dla przyjaznego dla użytkownika rynku NFT.

Zaprojektuj swój MVP

MVP lub minimalny zmienny produktjest podstawową wersją Twojego rynku NFT. Składa się ona z podstawowych cech lub "szkieletu" budowanego rynku NFT. Może być tak skonstruowany, że zawiera najbardziej podstawowe cechy i funkcje ułatwiające kupno, sprzedaż i handel NFT na platformie. W ramach tego MVP niezbędne są pola danych dla użytkowników, kolekcji, kategorii, opisów i cen. Te podstawowe, niekodowane funkcje rynku NFT ułatwią testowanie UX/UI. Dostarczy to cennych informacji zwrotnych na temat funkcji, które wymagają aktualizacji.

Usprawnij przepływ danych i pracy

Twoja aplikacja rynku NFT będzie wymagała logicznego ciągu, aby zorganizować najbardziej efektywny przepływ pracy. Programiści będą musieli zorganizować wzorce przetwarzania danych w oparciu o konfigurację rynku NFT. Jest to konieczne w celu stworzenia spójnego przepływu informacji w całej aplikacji NFT marketplace.

Dodanie odpowiednich wtyczek ułatwi procesy takie jak rejestracja użytkownika, bicie NFT oraz podłączenie portfela. Pomoże to również Twojemu rynkowi no-code NFT stać się bardziej wydajnym. Ułatwi to również proces kupowania, wystawiania i sprzedawania NFT na Twoim niekodowanym rynku NFT.

Testowanie przez użytkowników (UX/UI)

Twój zespół UX/UI będzie testował cechy i funkcjonalność MVP, aplikacji NFT marketplace bez kodu. Na podstawie informacji zwrotnych dowiesz się, czy Twoje funkcje wymagają ulepszenia, aktualizacji lub uaktualnienia. Ponadto, będziesz w stanie zidentyfikować i rozwiązać błędy w niekodowanej aplikacji NFT marketplace przed wprowadzeniem jej na rynek.

Uruchomienie rynku NFT

Twój niekodowany rynek NFT jest gotowy do uruchomienia! Użytkownicy mogą zostać zaproszeni do korzystania z aplikacji NFT Marketplace poprzez promocyjne zachęty. Możesz zdecydować się na zarabianie na swoim bezkodowym rynku NFT poprzez dodanie dodatkowych funkcji premium. Użytkownicy będą płacić za dostęp do tych planów za pomocą subskrypcji lub pakietów dostępu.

Jak stworzyć rynek NFT taki jak OpenSea?

Najpopularniejszym jak dotąd rynkiem NFT jest OpenSea, który odniósł ogromny sukces wśród kupujących i sprzedających. OpenSea dominuje na cyfrowym rynku NFT z oszałamiającym wolumenem obrotów wynoszącym ponad 75 milionów dolarów dziennie! Platforma ta sprawia, że jest to hit wśród entuzjastów i początkujących graczy NFT na całym świecie. W rzeczywistości, wiele niekodowanych platform rynku NFT zostało wzorowanych na ich istniejącym projekcie, cechach i funkcjach. Tym, co sprawia, że OpenSea jest tak popularny, jest jego prostota i przyjazność dla użytkownika nawet dla początkujących graczy NFT! Dzięki przystępnym transakcjom, opłatom, czystemu interfejsowi oraz nieskomplikowanym funkcjom, OpenSea plasuje się na szczycie łańcucha pokarmowego rynku NFT!

Powszechnie mówi się, że pochlebstwo jest najlepszą formą imitacji, i to samo jest prawdą w cyfrowym królestwie bezkodowych rynków NFT. Jeśli chcesz stworzyć swój własny rynek NFT bez kodu, sensowne jest podążanie za najlepszymi praktykami! A więc, skoro już o tym mowa, jak możesz stworzyć bezkodowy rynek NFT taki jak OpenSea?

Najlepsze praktyki dla Twojego niekodowanego rynku NFT

Atrakcyjność dla użytkownika

Mówi się, że "pierwsze wrażenie jest trwałe" i to samo dotyczy strony internetowej rynku NFT. Podczas przeglądania ofert NFT, użytkownicy są bardziej skłonni przyciągnąć się do tych rynków NFT, które zapewniają interesujące doświadczenie użytkownika. Sensowne jest więc zadbanie o to, by Twoja "szata graficzna" była atrakcyjna dla użytkowników Twojego rynku NFT bez kodu.

Ta część ekspozycyjna znana jest jako witryna rynku NFT. Oprócz estetyki, układu i użyteczności, przedstawia ona ważne szczegóły dotyczące dostępnych NFT. Podaje również szczegóły dotyczące treści cyfrowych, artystów, dostępności NFT oraz informacje dotyczące licytacji. Wyświetlacz ten jest pierwszą rzeczą, którą użytkownicy widzą podczas zakupów NFT, dlatego też ważne jest, aby zrobić dobre wrażenie!

Funkcje wyszukiwania

Przy niekończącym się strumieniu NFT na każdym z rynków cyfrowych, użytkownicy mogą czuć się przytłoczeni. Nawet najbardziej doświadczony kolekcjoner NFT może być zniechęcony do zakończenia swoich poszukiwań. Dzieje się tak z powodu wyczerpującego strumienia opcji do wyboru, który bez wątpienia może sprawić, że każdy użytkownik giełdy NFT poczuje się zdezorientowany.

Aby uczynić poszukiwanie NFT bardziej wygodnym, a nawet ekscytującym, Twój rynek NFT bez kodów powinien wdrożyć opcje wyszukiwania i filtrowania. Funkcja ta upraszcza poszukiwanie NFT w ogromnych ilościach treści cyfrowych. Dla użytkowników, którzy nie posiadają opcji wyszukiwania i filtrowania NFT, może to być tak trudne, jak wejście na głęboką wodę bez kamizelki ratunkowej! Ułatwiając wyszukiwanie według kategorii, ceny, artysty, daty premiery i innych kryteriów, Twój rynek NFT bez kodu będzie dla użytkowników łatwy w nawigacji!

Dodatkowe Najlepsze Praktyki dla Twojego niekodowanego rynku NFT

Galeria Artystów

Artyści NFT przeszli już przez drobiazgowy i żmudny proces tworzenia swojej cyfrowej sztuki. Nie powinni więc zmagać się z koniecznością umieszczenia ich w katalogu Twojego Marketplace NFT! Twój bezkodowy rynek NFT powinien raczej sprawić, że wystawianie NFT stanie się dla nich przyjemnym doświadczeniem! Niektórzy artyści są nowicjuszami w dziedzinie NFT, a inni mogą nie być tak obeznani z technologią jak doświadczeni twórcy.

W idealnej sytuacji, wystawianie NFT na Twoim niekodowanym rynku NFT powinno być bezproblemowym procesem. Twój rynek NFT bez kodu powinien uczynić proces wystawiania tak przyjaznym i bezproblemowym, jak to tylko możliwe. Przydatne funkcje rynku NFT bez kodu ułatwiają szczegółowe oznaczenie informacji o artyście i metadanych z możliwością ich przeszukiwania oraz pomagają w ustaleniu najlepszej ceny.

Zachęci to artystów do dalszego wystawiania swoich NFT na Twojej platformie no-code. Wdzięczni za łatwy proces, artyści z pewnością dostarczą na Twój rynek bezkodowy stały strumień NFT. Kiedy twórcy NFT i artyści mają przyjazną dla użytkownika listę, tworzy to pozytywne doświadczenie, które jest korzystne dla obu stron!

Szczegóły dotyczące handlu NFT

Użytkownicy rynku NFT powinni mieć możliwość kontroli nad procesem licytacji na Twoim rynku NFT bez kodu. Zasadniczo pozwala to kupującym i sprzedającym na wystawianie, usuwanie, aktualizowanie i monitorowanie ofert na NFT w czasie rzeczywistym. Twoja platforma NFT bez kodu powinna również ułatwiać użytkownikom uzyskanie odpowiednich informacji o NFT przed ich zakupem lub sprzedażą. Mogą to być informacje o artyście NFT, wartości NFT, historii właściciela, autentyczności oraz inne ważne szczegóły. Ponieważ rynek NFT opiera się na handlu, jest niezwykle istotne, aby użytkownicy mieli dostęp do tych informacji.

Bezpieczeństwo portfela i interfejs

Twoja giełda NFT bez kodu powinna ułatwiać połączenia z cyfrowym portfelem dla transakcji na platformie. W pełni zintegrowana giełda NFT bez kodu pomaga użytkownikom prowadzić bezpieczny biznes w kryptowalutach lub NFT. Użytkownicy mogą handlować ze spokojem, zapewniając bezproblemową integrację, wydajne przetwarzanie płatności NFT i bezpieczne przechowywanie danych. Bezpieczny portfel NFT minimalizuje ryzyko niekompletnych lub błędnych transakcji. Chroni również przed naruszeniem danych przez złośliwe osoby online. Najpopularniejsze portfele kryptowalutowe to Meta Mask i Trust Wallet, które są obsługiwane przez większość blockchainów.

Jak stworzyć bezkodowy rynek NFT, taki jak OpenSea (funkcje)?

Aby stworzyć bezkodowy rynek NFT podobny do OpenSea, Twój bezkodowy rynek NFT musi posiadać następujące istotne cechy:

Zarejestruj się Funkcja

Kupujący i sprzedający (twórcy) na Twoim bezkodowym rynku NFT muszą posiadać ważną funkcję rejestracji i uwierzytelniania. Proces ten weryfikuje użytkownika i przyznaje mu dostęp do rynku NFT bez kodu.

Kupujący i sprzedający (twórcy) na Twoim bezkodowym rynku NFT muszą posiadać ważną funkcję rejestracji i uwierzytelniania. Proces ten weryfikuje użytkownika i przyznaje mu dostęp do rynku NFT bez kodu. Połącz portfel

Użytkownicy NFT na platformie będą musieli stworzyć lub podłączyć portfel, który ułatwi im dokonywanie transakcji na rynku.

Użytkownicy NFT na platformie będą musieli stworzyć lub podłączyć portfel, który ułatwi im dokonywanie transakcji na rynku. Funkcja mennicy NFT

Twórcy NFT powinni mieć możliwość tworzenia lub bicia swoich treści cyfrowych na Twoim rynku NFT bez kodu. Po uiszczeniu odpowiednich opłat transakcyjnych za wybicie swoich NFT, kreacje te mogą zostać udostępnione w obszernej bazie danych rynku.

Twórcy NFT powinni mieć możliwość tworzenia lub bicia swoich treści cyfrowych na Twoim rynku NFT bez kodu. Po uiszczeniu odpowiednich opłat transakcyjnych za wybicie swoich NFT, kreacje te mogą zostać udostępnione w obszernej bazie danych rynku. Funkcja wyceny NFT

Podobnie jak w przypadku platformy OpenSea, twórcy mogą wybrać konkretny model cenowy, który będzie stosowany w katalogu internetowym rynku NFT bez kodu. Twórcy NFT mogą zdecydować się na stałą cenę lub dynamiczny model cenowy oparty na ofertach.

Podobnie jak w przypadku platformy OpenSea, twórcy mogą wybrać konkretny model cenowy, który będzie stosowany w katalogu internetowym rynku NFT bez kodu. Twórcy NFT mogą zdecydować się na stałą cenę lub dynamiczny model cenowy oparty na ofertach. Funkcja wyboru NFT

Użytkownicy NFT powinni mieć możliwość łatwego przeglądania Twojej biblioteki NFT. Najlepiej byłoby, gdyby użytkownicy mieli do dyspozycji wygodną funkcję wyszukiwania, sortowania i filtrowania na rynku NFT. Dzięki temu proces przeglądania i wyboru na platformie NFT bez kodu jest bardziej przyjazny dla użytkownika.

Użytkownicy NFT powinni mieć możliwość łatwego przeglądania Twojej biblioteki NFT. Najlepiej byłoby, gdyby użytkownicy mieli do dyspozycji wygodną funkcję wyszukiwania, sortowania i filtrowania na rynku NFT. Dzięki temu proces przeglądania i wyboru na platformie NFT bez kodu jest bardziej przyjazny dla użytkownika. Funkcja płatności NFT

Bezpieczna transakcja powinna być dokonywana przy użyciu portfela, z którym użytkownik się połączył. W ten sposób artyści NFT mogą otrzymywać płatności na swoje cyfrowe portfele za swoje kreacje na platformie internetowej. Ta funkcja płatności ułatwia również użytkownikom dokonywanie zakupów po ustalonych cenach lub wygrywanie ofert na aukcjach NFT.

How to Create a No-Code NFT Marketplace Like OpenSea (Steps)?

Zaprojektuj interfejs użytkownika

Tworząc własną platformę NFT typu no-code, zwróć uwagę na szczegóły projektu. Jest to pierwsza rzecz, którą zobaczą użytkownicy Twojego NFT, więc najlepiej, aby była ona jak najbardziej atrakcyjna. Wybierz estetykę, która jest spójna z cechami i funkcjami platformy NFTs.

Może to być minimalizm z czystym, rześkim, prostym układem. Możesz również pójść w przeciwnym kierunku i sprawić, że Twój rynek NFT będzie kolorowy, jasny i przyciągający wzrok użytkowników. Niezależnie od tego, jaką paletę projektów wybierzesz, najważniejsze jest, aby Twoje NFT były wyświetlane w atrakcyjny sposób, który przyciągnie użytkowników do Twojej platformy. Twój wybór cech rynku NFT, czcionek, układu graficznego oraz łatwości nawigacji sprawi, że użytkownicy będą mieli lepsze doświadczenia.

Skonfiguruj opcje mennicze NFT

Twój rynek NFT bez kodów powinien ułatwiać artystom i nabywcom wybijanie NFT. Bez możliwości bicia NFT, Twój rynek byłby tak samo użyteczny jak ołówek bez ołowiu! Jako unowocześnioną cechę rynku, możesz dać użytkownikom możliwość wybijania ich NFT w trybie pojedynczym lub wielokrotnym. Ta funkcja ułatwia autentyczne NFT, które są nie do wybicia (jedyne w swoim rodzaju) oraz NFT, które użytkownicy mogą replikować.

Konfiguracja katalogu NFT

Czym byłby rynek NFT bez bezpiecznej bazy danych do ich przechowywania? Użytkownicy polegają na Twoich zabezpieczeniach rynku NFT, aby bezpiecznie gromadzić, organizować, katalogować, wyświetlać, a następnie odzyskiwać NFT w razie potrzeby. Oznacza to, że aby stworzyć rynek NFT, któremu użytkownicy mogą zaufać, należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo NFT.

Testowanie i uruchomienie rynku NFT

Przed uruchomieniem Twojego rynku NFT bez kodu, należy przeprowadzić odpowiednie testy. Ma to na celu zidentyfikowanie wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa, błędów lub sprzeczności logicznych w obrębie Twojego niekodowanego rynku NFT przed jego uruchomieniem. Działanie Twojego niekodowanego rynku NFT jest monitorowane w warunkach "testowych" w celu zapewnienia, że jest on w pełni zgodny z przepisami. W oparciu o opinie użytkowników testowych ustala się, czy konieczne są ulepszenia lub aktualizacje bezkodowego rynku NFT. Najgorszy scenariusz to konieczność powrotu do deski kreślarskiej rynku NFT z powodu słabego odbioru! Kiedy już będziesz w pełni usatysfakcjonowany rezultatami pracy nad bezkodowym rynkiem NFT, możesz z pełnym przekonaniem wprowadzić go na rynek!

Dlaczego warto stworzyć własną giełdę NFT bez kodu?

Z pewnością prawdą jest, że na rynku NFT istnieją główni gracze, z których wielu jest tam od samego początku. Czy oznacza to jednak, że nie możesz wejść na rynek i zbudować własnego rynku NFT? Absolutnie nie! Wciąż jest jeszcze wiele miejsca dla mniejszych przedsiębiorców, którzy chcą budować rynki NFT.

Zamiast czuć się zniechęconym ogromnym sukcesem cyfrowych gigantów, takich jak OpenSea i Rarible oraz Binance, możemy wykorzystać ich braki. Dostosowując się do segmentów rynku lub aspektów rynków NFT, które nie są obsługiwane, możesz przetrzeć swój własny szlak NFT bez kodu! Buduj rynki NFT, które przemawiają do mniej konwencjonalnych użytkowników. Dzięki integracji z mniejszą, mniej popularną grupą użytkowników NFT, Twoja mała, niekodowana platforma NFT może wywrzeć ogromny wpływ.

Możesz również zbudować targowiska NFT, które mają bardziej wydajne, przyjemne i profesjonalne podejście do obsługi klienta. Na większych, dużych biznesowych rynkach NFT, użytkownicy mogą czuć się zredukowani do ogólnego "biletu do obsługi klienta". Wielu z tych klientów jest "witanych" nagłymi, jednolinijkowymi, szablonowymi odpowiedziami na uzasadnione pytania dotyczące ich transakcji NFT.

Jednak rynki NFT bez kodu umożliwiają Ci stworzenie takich funkcji platformy, które sprawiają, że użytkownicy są priorytetem. Dodatkowo, możesz również zbudować rynki NFT przy użyciu platform bez kodu, które są bardziej dostępne i atrakcyjne dla przeciętnego człowieka. Możesz zbudować serwisy NFT, które użytkownicy docenią dzięki tym cechom platformy!

Ile kosztuje stworzenie rynku NFT?

Czy jesteś bliżej podjęcia decyzji o zbudowaniu rynku NFT przy użyciu platformy bez kodu? Imponujące! Ale ile kosztuje stworzenie własnego rynku NFT bez kodu? Koszt jest jednym z największych czynników, które decydują o cechach i wyborze szablonów marketplace NFT bez kodu.

Podobnie jak w przypadku każdego projektu cyfrowego, koszt budowy bezkodowych rynków NFT może wahać się od przystępnych do astronomicznych, w zależności od funkcji, które chcesz uwzględnić. Budowanie od podstaw rynków NFT z niestandardowymi funkcjami będzie wymagało wyspecjalizowanego zespołu programistów i może wiązać się z większym kapitałem technicznym. Ponadto, technologia blockchain może również wpłynąć na punkt cenowy Twojego rynku NFT bez kodu. W rezultacie koszt może wynieść nawet 90 000 USD, aby zbudować elementy rynku NFT zgodnie z Twoją specyfikacją.

Jeśli jednak chcesz zaoszczędzić trochę pieniędzy lub masz mniejszy budżet na początek, możesz zdecydować się na rozwiązania typu no-code white label. Te bezkodowe szablony rynku NFT są mniej intensywne, ponieważ są wstępnie zbudowane. Po dostosowaniu funkcji Twoich bezkodowych szablonów rynku NFT, możesz być gotowy do uruchomienia w znacznie szybszym czasie.

Jak stworzyć NFT?

Przy całym tym zainteresowaniu NFT, w jaki sposób można stworzyć jedną z tych cyfrowych prac? Osoby, które dopiero poznają NFT mogą spodziewać się skomplikowanego procesu, który wymaga specjalistycznej wiedzy. W rzeczywistości jednak, proces bicia monety NFT może trwać mniej niż 10 minut, z czego 5 minut można poświęcić na zrobienie kawy! Jaki jest więc proces tworzenia NFT krok po kroku?

Kup walutę kryptowalutową

Chociaż istnieje kilka dostępnych kryptowalut, dla tego przykładu użyjemy najpopularniejszej NFT, Ethereum. Użytkownicy zaczęliby od zakupu tej kryptowaluty, aby ułatwić transakcje na rynku NFT.

Podłączenie do cyfrowego portfela

Użytkownicy połączyliby rynek NFT ze swoimi portfelami cyfrowymi. Portfel cyfrowy ułatwia uiszczanie opłat transakcyjnych za wybijanie, notowanie i kupowanie NFT na rynku. Wybór portfela cyfrowego zależy od wybranego rynku NFT. Coinbase i MetaMask są jednymi z najbardziej popularnych portfeli cyfrowych używanych na rynkach NFT.

Tworzenie NFT

Istnieje wiele podejść do tworzenia NFT. Jedną z metod jest użycie generatora szablonów na rynku NFT do budowy NFT. Pomaga to artystom tworzyć wiele unikalnych dzieł sztuki cyfrowej z jednego pliku. Możesz również zbudować NFT bez pisania kodu na platformach typu no-code. Metoda ta jest przydatna dla artystów, którzy nie posiadają umiejętności technicznych, a mimo to chcą sprzedawać swoją sztukę na tych rynkach.

Zbuduj NFT za pomocą generatorów szablonów rynku NFT

Są to aplikacje, które pomagają budować NFT. Mogą one nie tylko budować NFT, ale również generować do tysięcy NFT z jednego pliku źródłowego. Generatory szablonów rynku NFT są używane do tworzenia i edycji unikalnych cyfrowych dzieł sztuki. Używanie generatorów szablonów z rynku NFT upraszcza proces tworzenia sztuki cyfrowej. Dzięki szerokiemu wachlarzowi opcji, szablony z rynku NFT pomagają artystom w tworzeniu dzieł sztuki bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej.

Tworzenie NFT bez pisania kodu

Aby zbudować NFT bez pisania kodu, artysta manipuluje cyfrową zawartością w celu stworzenia unikalnej kompozycji artystycznej. Twórcy NFT mogą wygenerować oryginalne i autentyczne dzieło poprzez nakładanie na siebie obrazów PNG. Mogą również manipulować "poziomami rzadkości", aby zapewnić, że ich prace są jedyne w swoim rodzaju. Te NFT są specjalnie tworzone w celu wystawienia ich na rynku NFT bez kodu. Metoda bezkodowa budowania NFT oszczędza czas, ponieważ artyści mogą tworzyć różne kolekcje z tego samego obrazu głównego. Mogą oni swobodnie tworzyć i miętosić swoje NFT, nawet nie posiadając umiejętności kodowania!

Tworzenie kolekcji

Grupa NFT, które są oparte na tym samym temacie lub obrazie, nazywana jest "kolekcją". Użytkownicy zakładają kolekcje na rynkach NFT takich jak OpenSea, wchodząc na swój profil użytkownika. Następnie należy wybrać opcję "utwórz kolekcję", aby rozpocząć przesyłanie plików cyfrowych do swojego portfolio NFT. Wielu artystów NFT odkryło, że bardziej lukratywne jest budowanie kolekcji NFT do wybicia zamiast pojedynczych kawałków sztuki cyfrowej. Sprawia to, że nabywcy są bardziej zainteresowani nabyciem wszystkich innych oryginalnych kawałków w ramach danej kolekcji NFT. W zasadzie przekłada się to na większą ilość monet kryptowalutowych. Kaching!

Jak zmonetyzować NFT?

Bicie NFT sprawia, że są one dostępne dla kupujących i sprzedających na blockchainie.

Wybierz Blockchain dystrybucyjny

Twój wybór platformy blockchain wpływa na to, czy Twoi użytkownicy mogą połączyć swoje portfele w celu przeprowadzenia transakcji NFT. Platforma Ethereum jest obecnie najczęściej używanym blockchainem dla NFT i jest popularna wśród użytkowników NFT. Ułatwia ona transakcje za pomocą najpopularniejszych portfeli cyfrowych, MetaMask i Coinbase.

Uzyskaj dostęp do kolekcji NFT

Czy pamiętasz poprzednie kroki, które wykonałeś, aby zbudować kolekcje NFT? Dobrze!!! To właśnie tutaj przydaje się ta wiedza. Uzyskaj dostęp do swojej kolekcji NFT i dodaj nowy element, przesyłając go do swojego portfolio. Nadaj swojemu nowemu NFT nazwę i wypełnij informacje opisowe oraz metadane dotyczące Twojego cyfrowego dzieła. Jest to ważny krok w dostarczaniu użytkownikom platformy NFT odpowiednich informacji na temat Twoich NFT.

Używaj kategorii umożliwiających wyszukiwanie

Upewnij się, że dodajesz najbardziej wyszukiwalne terminy dla kategorii NFT. Dzięki temu Twoja twórczość NFT nie zginie wśród tysięcy innych NFT w podobnych kategoriach na rynku. Prawidłowe wypełnienie tych informacji zwiększa widoczność Twoich NFT na wybranym przez Ciebie rynku. Niezależnie więc od tego, czy Twoje NFT są jedną z tysięcy kolekcji "słodkich szczeniaków" na platformie, będą one znacznie lepiej widoczne dla potencjalnych nabywców.

Wybierz metodę dystrybucji

Istnieje kilka sposobów na udostępnienie NFT do dystrybucji:

Aukcja : Jest to dobra metoda udostępniania swoich NFT. Użytkownicy ci otwarcie licytują NFT wystawione na rynku. Poprzez wystawienie NFT na tej platformie, użytkownicy mogą obejrzeć kolekcję NFT, którą chcą wybić. Pozwala to również artyście NFT otrzymać wyższą wypłatę niż w przypadku stałej ceny wystawienia.

: Jest to dobra metoda udostępniania swoich NFT. Użytkownicy ci otwarcie licytują NFT wystawione na rynku. Poprzez wystawienie NFT na tej platformie, użytkownicy mogą obejrzeć kolekcję NFT, którą chcą wybić. Pozwala to również artyście NFT otrzymać wyższą wypłatę niż w przypadku stałej ceny wystawienia. Airdropy : Jest to prosty sposób typu "ustaw i zapomnij" na rozpowszechnianie swoich NFT w domenie publicznej. Artyści mogą po prostu przesłać je na rynek NFT, taki jak Rarible, gdzie mogą zostać wybite. Mogą również przesłać je na dowolną platformę bez kodu, używaną do tworzenia rynków NFT.

: Jest to prosty sposób typu "ustaw i zapomnij" na rozpowszechnianie swoich NFT w domenie publicznej. Artyści mogą po prostu przesłać je na rynek NFT, taki jak Rarible, gdzie mogą zostać wybite. Mogą również przesłać je na dowolną platformę bez kodu, używaną do tworzenia rynków NFT. Publiczne uruchomienie mennicy: Jest to zasadniczo zbudowane na rozgłosie i marketingu opartym na społeczności. Ta metoda dystrybucji jest popularna w przypadku ikon mediów społecznościowych, celebrytów lub NFT opartych na rzadkich pamiątkach. Wstępne nagłośnienie tego typu wprowadzenia NFT tworzy szum wokół tych NFT. To z kolei generuje pewne podniecenie wokół Twoich NFT, a użytkownicy nie mogą się doczekać możliwości wybicia rzadkiego NFT.

Podążając za tymi krokami, będziesz w stanie z powodzeniem bić i budować NFT godne dodania do unikalnych kolekcji sztuki cyfrowej!

Najlepsze szablony dla rynku NFT

Szablony rynku NFT upraszczają proces tworzenia strony internetowej do kupna i sprzedaży NFT. W rzeczywistości, stworzenie szablonu rynku NFT ułatwia wirtualne miejsce spotkań dla kupujących i sprzedających zainteresowanych NFT. Te NFT lub cyfrowe dzieła sztuki są jedyne w swoim rodzaju i reprezentują najnowszy trend na scenie cyfrowej. Ten moment nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia w najbliższym czasie, jak wiele szablonów rynku NFT dla tych stron internetowych pop up codziennie online!

Z każdym, kto chce zarobić na kolekcjach NFT, jakie są niektóre z najlepszych dostępnych szablonów dla rynku NFT? Bliżej te wybory mogą być pomocne dla nowych użytkowników, którzy chcą zbudować własne targowiska NFT. Bez użycia kodu, możliwe jest odtworzenie własnej wersji tych szablonów rynków NFT.

NFT Marketplace & Blockchain Website Template

Ten atrakcyjny, przyciągający wzrok szablon NFT marketplace jest trudny do przeoczenia! Jego animowane grafiki są jasne, wyraźne i kolorowe na stronie głównej. Wybór jasnych kolorów, czcionek i tekstu jest tak spójny, że zwiększa ogólną estetykę tego szablonu NFT marketplace. To również może pochwalić się w pełni responsywny, łatwy do odczytania interfejs z audio-wizualnych możliwości mediów, gwarantowane, aby zwiększyć doświadczenie użytkownika.

Ten szablon NFT marketplace podwaja się na prostocie, zapewniając proste portfolio 9 stron i jedną stronę główną do dostosowania. To sprawia, że użytkownicy mogą stosunkowo łatwo budować NFT na platformie. Układ tego szablonu NFT marketplace jest celowy i intuicyjnie zaprojektowany, aby przyciągnąć uwagę użytkownika do najważniejszych szczegółów na stronie. Baner, panele tekstowe i animowane tickery na tym szablonie rynku NFT pomogą użytkownikom uzyskać dostęp do szczegółowych i aktualnych informacji. Dodatkowo, ten szablon NFT marketplace posiada bezproblemową integrację bloga. Pomoże to nadać więcej głębi rynkowi NFT dla użytkowników, którzy potrzebują więcej informacji o NFT.

Gigaland

Szablon Gigaland NFT marketplace to kraina czarów NFT! Z absolutnie wspaniałym, kolorowym, w pełni responsywnym wyświetlaczem, jest to marzenie każdego artysty NFT! Z uderzającymi odważnymi kolorami, grafiką i tekstem, ten szablon rynku NFT został zaprojektowany w celu zapewnienia maksymalnego zatrzymania użytkownika. Ta strona NFT daje doskonały stosunek jakości do ceny, z wyborem ponad 140 stron internetowych oprócz 20 różnych motywów strony głównej do wyboru.

Szablon Gigaland NFT marketplace daje użytkownikom większą kontrolę nad procesem twórczym, ponieważ budują oni NFT marketplaces z szerokiego wachlarza tematów. Nacisk położony jest również na dobre wsparcie klienta, ponieważ ten szablon rynku NFT posiada formularz kontaktowy PHP dla użytkowników. Dodatkowo, użytkownicy korzystają z dożywotnich aktualizacji tego szablonu rynku NFT.

Monteno

Monteno NFT marketplace szablon ma elegancki, czysty projekt z naciskiem na prostotę. Posiada minimalistyczną estetykę i interfejs, który dostosowuje się do każdego urządzenia. Jest również zaprojektowany z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości, który każdy z pewnością doceni. Ten szablon NFT marketplace jest czysty i żywy i ma obszerną gamę schematów kolorów dla użytkowników do dostosowania.

Szablon Monteno jest elastyczny, pozwalając użytkownikom na dostosowanie swoich stron NFT za pomocą jego adaptowalnych motywów. Użytkownicy również korzystają z regularnych aktualizacji tych szablonów NFT marketplace. To pomaga utrzymać projekt ich strony NFT wyglądający świeżo, nowo i atrakcyjnie. Grafika jest atrakcyjna i kolorowa bez przechodzenia przez górę i zawiera ikony Font Awesome. Ten szablon NFT marketplace jest idealnym przykładem osiągnięcia właściwej równowagi pomiędzy pięknem i funkcjonalnością.

Wniosek

Platforma bez kodu AppMaster może pomóc Ci w budowaniu rynków NFT, jak te wymienione powyżej przykłady. AppMaster posiada jedno z najpotężniejszych rozwiązań do tworzenia backendu bez kodu. Platforma ta może również ułatwić Ci budowę w pełni funkcjonalnego oprogramowania z backendem, frontendem i zaawansowanymi natywnymi aplikacjami mobilnymi.