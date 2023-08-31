持续交付 (CD) 是现代软件开发方法中的重要实践，主要侧重于快速、安全和可持续地向用户和客户交付软件变更。 CD 强调自动化软件发布过程，包括应用程序构建、测试和部署，以确保软件更新稳定地流入生产环境。这种做法有助于开发团队有效地管理软件产品的持续变更和更新，使企业能够在不断发展的数字环境中保持竞争力。

CD 源于敏捷方法，特别是协作、快速反馈和迭代开发的原则。核心思想是更频繁地发布较小的增量更新，而不是等待大型的整体软件版本。这使组织能够通过快速响应用户反馈并使软件功能与市场需求保持一致来获得竞争优势。 CD 在 DevOps 的实施中发挥着重要作用，DevOps 是一组旨在统一软件开发 (Dev) 和软件操作 (Ops) 的实践，以增强整体软件生命周期并改善开发团队内的协作。

CD 是围绕指导组织内实践实施的几个关键原则而构建的。首先，CD 强调构建、测试和部署管道中广泛自动化的需求。这有助于消除人工干预，从而提高流程的速度、效率和可重复性。此外，CD 提倡采用积极主动的方法来监控和管理软件的质量。这是通过全面的测试驱动开发 (TDD) 方法、严格的性能测试以及结合日志分析和监控工具来实现的，以捕获有价值的见解并确保软件的持续稳定性和可靠性。

此外，CD 鼓励开发团队、质量保证、运营和产品管理专业人员之间的跨职能协作。这使团队能够减少沟通孤岛并增强软件与业务目标的一致性。 CD 的采用与对软件及其质量共同承担责任的文化密切相关。团队成员应该被授权对自己的工作成果负责并承担责任。

在AppMaster no-code平台，持续交付的概念在开发过程中根深蒂固。 AppMaster的应用程序开发方法 - 专注于可视化地创建数据模型、业务流程、REST API 和 WSS 端点 - 旨在轻松适应软件需求的持续变化，而不会产生技术债务。用户可以使用AppMaster的drag-and-drop界面快速修改其应用程序，并在30秒内生成一组新的更新应用程序。 AppMaster执行自动测试并构建可部署的应用程序，包括Go（golang）中的后端应用程序、Vue3框架和JS/TS中的Web应用程序、Kotlin和Jetpack Compose （适用于Android）和SwiftUI （适用于IOS）的移动应用程序，进一步简化了CD过程。

实施持续交付的组织面临着一些挑战。其中一个挑战是采用与现有软件开发生态系统无缝集成的正确工具和技术集。选择合适的 CI/CD（持续集成/持续交付）工具、监控工具和测试自动化框架对于成功实施至关重要。此外，克服组织惯性并改变团队成员接受持续交付的心态可能是一个重大障碍。关键在于培养持续学习、实验和有效沟通的文化，以推动跨团队采用持续交付实践。

尽管如此，实施 CD 的好处是显而易见的，它能够提高软件质量、缩短新功能的上市时间，并帮助组织保持敏捷性并响应客户需求。通过利用持续交付的力量，软件开发团队可以始终如一地交付高质量的软件，从而推动切实的业务成果并确保客户满意度。