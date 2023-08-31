hands ico 与AppMaster一起成长。
成为我们的合作伙伴 right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

持续交付（CD）

Aug 31, 2023

持续交付 (CD) 是现代软件开发方法中的重要实践，主要侧重于快速、安全和可持续地向用户和客户交付软件变更。 CD 强调自动化软件发布过程，包括应用程序构建、测试和部署，以确保软件更新稳定地流入生产环境。这种做法有助于开发团队有效地管理软件产品的持续变更和更新，使企业能够在不断发展的数字环境中保持竞争力。

CD 源于敏捷方法，特别是协作、快速反馈和迭代开发的原则。核心思想是更频繁地发布较小的增量更新，而不是等待大型的整体软件版本。这使组织能够通过快速响应用户反馈并使软件功能与市场需求保持一致来获得竞争优势。 CD 在 DevOps 的实施中发挥着重要作用，DevOps 是一组旨在统一软件开发 (Dev) 和软件操作 (Ops) 的实践，以增强整体软件生命周期并改善开发团队内的协作。

CD 是围绕指导组织内实践实施的几个关键原则而构建的。首先，CD 强调构建、测试和部署管道中广泛自动化的需求。这有助于消除人工干预，从而提高流程的速度、效率和可重复性。此外，CD 提倡采用积极主动的方法来监控和管理软件的质量。这是通过全面的测试驱动开发 (TDD) 方法、严格的性能测试以及结合日志分析和监控工具来实现的，以捕获有价值的见解并确保软件的持续稳定性和可靠性。

此外，CD 鼓励开发团队、质量保证、运营和产品管理专业人员之间的跨职能协作。这使团队能够减少沟通孤岛并增强软件与业务目标的一致性。 CD 的采用与对软件及其质量共同承担责任的文化密切相关。团队成员应该被授权对自己的工作成果负责并承担责任。

AppMaster no-code平台，持续交付的概念在开发过程中根深蒂固。 AppMaster的应用程序开发方法 - 专注于可视化地创建数据模型、业务流程、REST API 和 WSS 端点 - 旨在轻松适应软件需求的持续变化，而不会产生技术债务。用户可以使用AppMasterdrag-and-drop界面快速修改其应用程序，并在30秒内生成一组新的更新应用程序。 AppMaster执行自动测试并构建可部署的应用程序，包括Go（golang）中的后端应用程序、Vue3框架和JS/TS中的Web应用程序、Kotlin和Jetpack Compose （适用于Android）和SwiftUI （适用于IOS）的移动应用程序，进一步简化了CD过程。

实施持续交付的组织面临着一些挑战。其中一个挑战是采用与现有软件开发生态系统无缝集成的正确工具和技术集。选择合适的 CI/CD（持续集成/持续交付）工具、监控工具和测试自动化框架对于成功实施至关重要。此外，克服组织惯性并改变团队成员接受持续交付的心态可能是一个重大障碍。关键在于培养持续学习、实验和有效沟通的文化，以推动跨团队采用持续交付实践。

尽管如此，实施 CD 的好处是显而易见的，它能够提高软件质量、缩短新功能的上市时间，并帮助组织保持敏捷性并响应客户需求。通过利用持续交付的力量，软件开发团队可以始终如一地交付高质量的软件，从而推动切实的业务成果并确保客户满意度。

探索更多术语:
RUP（Rational 统一过程） V型模型 功能驱动开发（FDD） 动态系统开发方法（DSDM） 开发运营 快速应用程序开发 (RAD) 持续交付（CD） 持续集成（CI） 敏捷 水晶方法 测试驱动开发（TDD） 瀑布 看板 精益软件开发 螺旋模型 迭代开发

相关帖子

使用 REST API
date Sep 07, 2023 clock 5 最小值
使用 REST API
了解 REST API 如何重新定义无代码开发。此次与 AppMaster.io 的深入探讨探讨了如何利用这些强大的工具来简化无代码工作流程并构建多功能应用程序。
API No-code Development
SaaS 的好处
date Sep 07, 2023 clock 6 最小值
SaaS 的好处
深入探索软件即服务 (SaaS) 平台带来的诸多好处。了解如何利用这些优势实现业务的成功增长，包括对 AppMaster 等无代码解决方案的见解。
Business No-code
SaaS 与本地软件
date Sep 07, 2023 clock 4 最小值
SaaS 与本地软件
在这份综合指南中，我们阐述了 SaaS 和本地解决方案的优点和缺点，并考虑了企业在决定哪种模型适合其需求时必须考虑的因素。通过现实世界的示例，例如AppMaster.io独特的托管选项，我们进一步说明了这些选择对整体业务效率的影响。
Software Productivity IT
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实