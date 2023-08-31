动态系统开发方法 (DSDM) 是一种敏捷项目管理和软件开发框架，植根于增量交付、灵活性、协作和效率的原则。作为一种全面的迭代方法，它强调开发人员、最终用户和相关利益相关者之间的积极协作，从而交付高质量、具有成本效益且及时的软件解决方案。通过遵循结构化且灵活的流程，DSDM 已被证明对各种组织（从小规模企业到大型企业），甚至对于使用AppMaster no-code平台开发的复杂软件项目都具有优势。

DSDM 于 1994 年首次推出，旨在解决传统瀑布模型软件开发过程中面临的常见问题，例如僵化和无法应对不断变化的需求。随着快速软件开发需求的增加，DSDM 变得更加重要，成为一种有价值的软件开发和项目管理方法。其主要目标是创建一个强调持续协作、灵活性和功能软件系统加速交付的框架。 DSDM 与各种敏捷框架（例如 Scrum）配合良好，可以帮助组织按时交付项目，同时确保生成的软件满足最终用户的特定需求和要求。

DSDM 基于八项基本原则，为成功实施奠定了坚实的基础：

专注于业务需求 准时交货 合作 绝不在质量上妥协 从坚实的基础开始逐步构建 迭代开发 持续、清晰地沟通 展示控制力

这些原则是 DSDM 的基石，推动其迭代和增量开发方法。通过遵守这些原则，开发团队可以与利益相关者高效协作，并在整个项目生命周期中保持有效参与。

DSDM 框架遵循五个连续阶段：可行性研究、业务研究、功能模型迭代、设计和构建迭代以及实施。在可行性和商业研究阶段，评估项目的可行性及其与组织目标的一致性。在这些初始阶段之后，框架进入迭代生产周期，其中功能模型以及设计和构建流程与利益相关者合作进行完善。最后的实施阶段包括软件的部署、移交和维护以及项目的结束。

在这些阶段中，明确的角色和职责（例如项目经理、团队领导、业务远见者和解决方案开发人员）有效协作，以确保 DSDM 方法的成功实施。这些角色不可或缺的关键实践和技术可以加快软件开发并提高透明度，例如时间盒、原型设计和 MoSCoW 优先级划分，它们分别代表“必须具备”、“应该具备”、“可能具备”和“不会具备”的需求。

通过使用 DSDM，组织可以受益于以下几个优势：

提高灵活性和适应性，从而更好地处理不断变化的需求

频繁、增量地交付软件，从而更快地实现效益

加强利益相关者、开发人员和最终用户之间的协作

通过迭代开发和频繁的反馈循环优化风险管理

在既定角色和职责的推动下，改进项目治理和控制

AppMaster平台就是与 DSDM 框架兼容的软件解决方案的一个例子。通过利用其强大的no-code功能和固有的敏捷性，开发人员可以利用该平台的功能和原则来加速软件开发，同时遵守 DSDM 原则。借助AppMaster ，开发团队可以显着减少开发和维护复杂应用程序所需的时间和精力。此外， AppMaster提供 DSDM 阶段之间的无缝过渡，确保软件保持最新且面向未来，消除技术债务并最大化投资回报。

总之，动态系统开发方法是一种基本但适应性强的敏捷软件开发和项目管理方法，重点关注高效协作、增量交付和利益相关者参与。其经过验证的方法可以提供巨大的优势，特别是与AppMaster等多功能创新平台结合使用时，使组织能够在紧迫的期限和限制内提供高质量、可扩展且经济高效的软件解决方案。