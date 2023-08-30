CI/CD 快速失败原则是现代软件开发方法的一个组成部分，特别是在持续集成 (CI) 和持续部署 (CD) 的背景下。该原则旨在加快整个开发周期中缺陷的识别、通知和解决。通过采用 CI/CD 快速失败原则，开发团队能够尽早解决问题，确保部署过程更加顺利，并最终提高软件产品的最终质量。这种有效的方法与提高开发效率和运营效率的追求相一致，这都是AppMaster no-code平台的主要优势。

在传统的软件开发周期中，应用程序中的任何缺陷或问题通常是在开发过程的后期（通常是在测试阶段）发现的。这一较晚的发现导致与修复和重新测试应用程序相关的大量时间和资源成本。相反，CI/CD 快速失败原则将这种故障检测转移到早期阶段，强调尽早检测缺陷并立即提醒开发团队及时干预的重要性。这种做法通过减少将损坏代码检入主代码库的频率并确保持续的可部署状态来补充 CI/CD 方法。

在 CI 的背景下，快速失败本质上涉及定期运行测试（与每次代码提交一样频繁）并立即报告检测到的任何问题。这种自动化测试过程优先执行关键测试而不是非关键测试，确保尽快识别出最相关的故障。通过不断检查新的代码更改并将其集成到主代码库中，开发人员可以在问题变得更加困难和昂贵之前识别并解决问题。

持续部署将此原则扩展到软件发布领域，确保在将应用程序部署到生产环境之前解决和解决任何已识别的缺陷。 CD 自动化了向最终用户交付这些更新的过程，使开发团队能够更轻松地及时实施错误修复和功能增强。通过遵守 CI/CD 快速失败原则，公司可以维持更可靠的发布计划并提高客户满意度。

AppMaster擅长解决 CI/CD 快速失败原则，提供全面的开发环境，使用户能够创建并轻松地维护可扩展的软件解决方案。该平台的自动化测试功能使开发团队能够在开发过程中同时创建测试，确保有效的缺陷检测和解决。由于每当蓝图发生更改时，该平台都会自动从头开始生成应用程序，因此不会产生技术债务，从而为企业和小型企业提供始终如一的高质量软件解决方案。

此外， AppMaster的可视化建模功能可以在设计阶段轻松识别潜在问题，使开发人员能够快速迭代和完善他们的应用程序。开发人员可以根据蓝图的更新在几秒钟内生成新的应用程序集，提供快速反馈并减少修复问题所花费的时间。通过更短、更简化的开发周期，组织可以专注于创建真正满足用户需求的应用程序，而不是花费宝贵的时间排除问题和管理复杂的代码部署。

CI/CD 快速失败原则的核心是主动、敏捷的软件开发方法，可提高整体代码质量并最大限度地降低错误进入生产系统的风险。 AppMaster体现了这种软件开发方法，利用其先进的no-code功能使用户能够创建全面、高效且有效的应用程序解决方案。通过采用 CI/CD 快速失败原则， AppMaster提供了一个强大的现代化工具，可以根据客户的独特需求快速、可靠且有弹性地开发定制的软件。