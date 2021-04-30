你是否一直在寻找一个完美的域名，但还没有找到？这16个域名生成器将帮助你。

想不起来一个域名？也许你更愿意使用你的名字而不是一个品牌？我们已经汇编了一份我们最喜欢的域名生成器的综合清单，以协助你想出完美的URL。

寻找一个网站的名称可能是困难的。要找到一个与你的愿景相对应的顶级域名可能是一个挑战，因为已经有这么多优秀的域名。首先，你必须想出一个不寻常的名字。然后，你最好确定你的概念是否开放，是否可以购买。

几个流行的域名已经被人认领。然而，不要气馁。名称搜索工具和商业名称生成器可以告诉你有哪些名称可用，并提供难以独立开发的替代品。

16个域名生成器来寻找你的下一个域名

这里列出了16个域名注册工具，它们可能使寻找域名更加容易。Namecheap

Namecheap是一个商业名称生成器和域名搜索引擎。他们提供了几种搜索和过滤结果的模式，允许精确的域名创意生成。

当搜索域名时，基本要素是思考 "如果"。这种可能性几乎是无限的。你可以使用转换选项来产生变体，你也可以选择你希望看到的顶级域名扩展。域名选项甚至更进一步，允许你根据更广泛的行业类别（如商业、技术和营销）来挑选域名结尾。你对你的搜索结果有很大影响。

Namecheap是最有信誉和最可靠的域名生成器之一，如果你正在搜索一个名字，它应该是你首先检查的网站之一。 名字创意生成器

乍一看，名字创意生成器似乎是一个简单的搜索引擎。另一方面，当付诸行动时，它提供了一个长长的潜在名称列表和许多域名扩展名。

你不仅可以确定一个域名是否可用，而且名称创意生成器还提供了一个变体列表。交换元音、删除字母、反向拼写名字和创造同义词只是名称创意生成器所采用的众多技术中的几个。

另一个出色的功能是在发明名称时使用搜索引擎生成的关键词。Google、Bing、YouTube、Amazon和其他特定平台的关键词生成器进一步扩大了域名的可能性。

域名创意生成器是一个应该在你的域名搜索中占据首位的工具。它可以产生大量的新域名建议。

3.GoDaddy

NameCheap是一家已经建立起强大声誉的域名注册公司。

他们可能使用的便利性。顶部一个突出的搜索栏邀请访问者寻找他们的完美域名。

如果你刚开始进行域名研究，GoDaddy是一个绝佳的开始。如果你是域名新手，这是一个很好的开始，因为它有一个简单的搜索和直接的购买程序。

4.即时域名搜索

即时域名搜索正是它听起来那样。当你输入时，免费域名会实时出现。

令人遗憾的是，点击购买并不总是能确保域名的可用性。你会被带到domain.com来完成你的购买，值得庆幸的是，其他选项的出现并没有使这一努力完全白费。

当你为你的公司或你自己寻找一个名字时，Domain Name Pro提供了最快速的搜索结果。这是一个漂亮的工具，无需花费太多的时间就能获得一个名字。

5.Blog Tyrant

通过只给你提供可用域名的可能性，它可以帮助你节省时间，减轻痛苦。不需要在不可用的网站名称中进行筛选，这是一种安慰，使你的域名搜索体验不那么令人失望。

你是一个未来的思想家，想在几个世纪后进入火星的房地产市场？Blog Tyrant甚至为你提供域名。

好吧，我们理解你可能希望你的网站实现比我们更温和的目标。Blog Tyrant在任何主题领域都是有效的，因为它为你提供了许多选择。

6.NameMesh

在DomainNameMesh中有几种制作域名的方法，而且它全力为你提供方法。你可以搜索最常见的扩展名，重新排列字母，结合单词和后缀，以及其他功能，以获得一长串可能的域名，其中有许多你会发现是有帮助的。

你是否考虑开始一个在线销售小猫手套的业务（毕竟，它们一直在失踪）？

在选择域名时，你有越多的选择就越好。NameMesh提供了一个域名创建器，可以生成海啸般的潜在域名。

7.DomainWheel

是时候了。我们将直截了当地说：许多域名生成器产生了大量的垃圾。但是，如果你能利用人工智能找到一个可用的域名，会怎么样呢？

并不是说任何人都想尝试在网上销售甜点中的珠穆朗玛峰（Baked Alaska），但如果你想，DomainWheel提供了一些很好的替代方案，buybakedalaska.org只是其中之一。

DomainWheel在竞争中脱颖而出，它有一个人工智能辅助工具，可以提供更好的结果。

8.Bust a Name

Bust a Name是一个域名搜索引擎，允许你用复杂的搜索方法找到可用的域名。

你可以在域名制作者面板中调整几个选项。选择是否以一个特定的词开始或结束。可以选择自然的程度。之后，选择字符长度。你在右边有五个扩展名的选项：.com、.net、.org、.info和.biz。

另一个我们很喜欢的功能是可以保存域名搜索并在以后继续搜索。这个选项可以保留你发现的你喜欢的名字，保证你的努力没有损失。

9.Shopify的域名生成器

Shopify是一个强大的电子商务解决方案，使任何人都可以简单地建立一个网上商店。使用Shopify开发网站、使用其购物车、接受订单和处理库存都很简单。建立一个网上商店需要一个域名。他们在网站上提供了一个域名搜索，但即使你不需要Shopify的任何东西，它仍然是有益的。

该平台的合作工具不允许你个性化的报价；相反，它显示各种扩展的可用性。如果你心里已经有了几个域名，那么它的效果就会很好。

10.Nameboy

Nameboy是一个在线域名生成器和其他一些应用程序，包括一个公司名称生成器、一个播客名称生成器和一个创业公司名称生成器。各种顶级域名在搜索结果中随处可见，但你不会收到一长串不常见的扩展域名。如果你要搜索点com域名，Nameboy就是你要去的地方。

Nameboy的搜索框是最简单的。当你想从所有提供过多选择的工具中解脱出来时，请到Nameboy.

11.商业名称生成器

输入几个关键词，商业名称生成器将生成公司名称，并向你展示尚未被认领的域名。

根据你输入的关键词，你将得到一个潜在的公司名称列表。当你点击进入时，你会看到所有与这些名字相匹配的可用域名地址。寻找与你想要的名字相同的域名是建立公司最具挑战性的方面之一。商业名称生成器使您能够通过其简单的门户获得这两种名称。

12.Panabee

Panabee的外观和布局让人敬畏。它看起来不错，但它也是这个免费域名生成器列表中的一个奇妙的补充，因为它提供了许多功能。

一个搜索框中呈现了一个关键词列表。每个可用的域名旁边都有一颗蓝心，活跃的域名旁边有一颗碎心。这是一个伟大的域名生成器，其视觉效果和风格使其成为一个令人愉快和参与的用户体验。

13.精益域名搜索

用Just Domains找到一个好的域名。在搜索框中输入一个查询，你将收到一个可用的点com列表。有了这个新功能，你现在可以针对可能不太知名的其他域名扩展名进行搜索。精简域名搜索提供了一种简单而有效的搜索方式，将效率放在首位。

精简域名搜索分析了域名的长度，以确定它是否会成为一个好的Twitter手柄。大多数域名生成器不提供寻找社交媒体用户名的方法，这对任何想在Twitter上保持活跃的人来说都是一个必不可少的功能。

14.Zyro

搜索栏位于顶部，随后是一个下拉菜单。之后，你会看到你的关键词，你可以输入或点击获得一个域名列表。请选择你想要的那个，Zyro将引导你完成注册。Zyro以简单的用户界面而与众不同。

Zyro的目的不是为了创造一个名字的变体，它只是向你展示可用的东西。它的这种简单性是非常好的。如果你不介意不同的扩展名，如.site、.xyz或.tech，你很有可能找到有用的东西。Truic

Truic的域名生成器有几个选项，包括输入关键词、选择地区和扩展名。它是寻找反映其位置的域名的小公司的理想选择。

商业实体和地点名称的各种词汇和名称都有一个可访问的URL。它对处于建立公司和创建网站早期阶段的个人特别有用。

除了商业和网站名称之外，Truic还提供有限责任公司的形成。他们是开办公司的一站式服务。有了这个，他们就是一个两站式商店。

16.网络托管极客

HostingGeeks的品牌名称生成器是一个必不可少的简单工具。你可以修改你所选择的域名的长度和你所选择的关键词的位置。该网站提供了关于品牌建设的进一步信息，并包括一些关于为你的公司选择完美名称的有用建议。

找到一个域名并不困难。

如果你使用一些想象力和域名生成器，找到合适的域名并不复杂。

如果你发现一个好的网站名称，请尽快去注册。如果你等待的时间太长，那个完美的域名可能会被人抢走。祝你好运！