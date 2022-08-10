我们正在协助低代码/无代码是编程的民主化。编程不再是为在编码学校工作多年的经验丰富的程序员保留的：如今，低代码/无代码工具允许几乎任何人着手构建应用程序、Web 应用程序编程等。

一些低代码/无代码怀疑者相信低代码/无代码工具限制了程序员的可能性和一般的编程过程。然而，这是一种误解。正如我们即将发现的那样，当您选择正确的无代码应用程序时，您的编程和应用程序构建没有任何限制。让我们一起找出您可以使用无代码工具构建什么。

低代码/无代码需要无代码应用

在谈论你可以用低代码/无代码做什么之前，重要的是要澄清任何想要使用无代码方法构建应用程序的人都需要依赖无代码工具。因此，无代码工具的选择非常重要：只有优秀的无代码应用程序才能让您灵活自由地构建您想要的应用程序和程序，而不必遵守工具限制。

AppMaster：最好的无代码工具

除了推荐 AppMaster 作为目前最好的无代码工具外，我们想在这里以它为例，让您了解您选择的无代码应用程序应该具备哪些功能。

100% 无代码

AppMaster 仅提供可视化编辑工具。这意味着，如果您不想这样做，则在应用程序构建过程中的任何时候都不需要编写任何代码。您可能知道，这是低代码工具和无代码工具之间最重要的区别：对于第一个工具，您仍然需要了解并至少熟悉最流行的编程语言；第二，了解编程语言可以让您与代码进行交互，但如果您对它们一无所知，您仍然可以使用该平台构建应用程序和 Web 应用程序。

后端代码供您使用

您不需要编写代码这一事实并不意味着您无权访问它。当您使用低代码/无代码工具构建应用程序时，代码会自动生成。您可以访问它非常重要：只有通过访问后端代码，您才能完全控制您正在构建的数字工具，并在应用程序构建过程中完全自由地创建。

为什么后端代码访问如此重要？

当无代码工具提供对后端代码的访问时，它可能会变成低代码。如您所知，低代码工具提供可视化界面，但您仍然需要手动编程。像 AppMaster 这样可以访问后端代码的无代码应用程序是可以用作低代码应用程序的无代码应用程序。为什么要选择这样的无代码工具？

访问后端代码并能够对其进行编辑允许您以多种方式扩展构建应用程序：

完全自定义 ：通过编辑后端代码，有经验的程序员可以扩展他们的应用程序并添加功能。这样，他们可以获得他们想要的确切应用程序。当我们确认像 AppMaster 这样的无代码应用程序提供完全控制和构建自由时，这就是我们的意思。

：通过编辑后端代码，有经验的程序员可以扩展他们的应用程序并添加功能。这样，他们可以获得他们想要的确切应用程序。当我们确认像 AppMaster 这样的无代码应用程序提供完全控制和构建自由时，这就是我们的意思。 数据库自动化 ：无需访问后端代码，就可以使用无代码应用程序实现数据库自动化。但是，您可以访问和编辑代码并使用编程语言修改语法以获得更深入的定制。

：无需访问后端代码，就可以使用无代码应用程序实现数据库自动化。但是，您可以访问和编辑代码并使用编程语言修改语法以获得更深入的定制。 定制设计 ：后端编程也允许更深层次的审美定制。

：后端编程也允许更深层次的审美定制。 集成：正如我们即将看到的，优秀的无代码应用程序可以提供与第三方平台的集成（这是理想的，因为在这种情况下，两个或更多工具的协作是优化的），但如果集成不是内置的，或者如果您想使用不同的第三方平台，通过访问后端代码，您可以在应用程序之间来回移动数据和功能。

一体化

集成也很重要。它们允许您使用不同的工具来处理同一个项目，并优化从一种工具切换到另一种工具的方式。

无代码程序员能做什么？

有什么比向您解释低代码/ 无代码程序员可以做的任何事情更好的方法来证明低代码/无代码编程没有限制？

赋能您的团队

无代码工具可用于构建应用程序和 Web 应用程序，公司内的团队可以使用这些工具来优化他们的工作流程。如果某些成员需要在一周内一遍又一遍地重复任何操作，那么编写一个为他们执行此操作的应用程序可以将他们的工作效率提高 100%！

无代码工具可以避免聘请专业程序员来自动化此类流程；整个团队、企业家或团队成员都可以构建应用程序并根据公司的需求对其进行定制。

通过 Web 应用程序和移动应用程序增强您的业务

正如您肯定已经知道的那样，如果您是一名企业家，那么如果您的公司不在互联网上，那么您的公司就不存在。当您需要提供一个平台以便您的用户可以与之交互时，并且当您需要在移动设备上提供它时，您可能希望为您的客户构建一个应用程序。使用无代码应用程序，您可以自己构建它们，您可以让您的团队构建它，或者您可以以比雇用某人编写应用程序所需花费的更低的价格聘请无代码程序员逐行。

成为一名自由程序员

使用无代码应用程序，您可以学习以更快的方式构建应用程序。您可以开始提供编程服务并开始您的程序员职业生涯。使用低代码/无代码工具，编程领域的职业不再局限于那些参加昂贵的编码学校或课程的人。您可以在不学习编程语言的情况下学习有关应用程序构建的任何内容。作为替代方案，您可以学习编程语言，但使用低代码/无代码工具，您可以更快地开始销售您的编程服务。换句话说，低代码/无代码工具提供了提升程序员职业生涯的机会。

成为企业家

企业家拥有商店、工厂或至少一间办公室的时代已经结束。今天，您可以成为一名企业家，并在沙发上开始成功的业务。例如，启动应用程序是在您家中以很少的投资开展业务的完美方式。因为低代码/无代码工具让更多人更容易编程，它们让越来越多的人开始他们的数字业务并成为企业家。这是无代码应用程序提供的又一个职业机会。

无代码是一种技能吗？

由于无代码应用程序，无代码正在成为一种技能。当我们说任何人都可以开始使用无代码应用程序构建应用程序时，这并不意味着您不需要学习如何去做。这意味着您不需要任何背景知识即可开始（例如，您不需要了解编程语言或数学）。

但是，如果您仍然经历一段学习曲线，让您在使用无代码应用程序编程方面变得越来越好，那将是最好的。因此，无代码是一种技能，意味着您需要学习它，并且意味着专业的无代码程序员可以比第一次打开无代码应用程序的人更快更好地构建应用程序。

另一方面，如果我们谈论的是像 AppMaster 这样的平台，在这些平台上，您不仅可以创建简单的应用程序和 MVP，还可以创建复杂的高负载企业级系统，那么某种技术背景就会派上用场。因为 AppMaster 中的一切都是建立在软件开发行业接受的标准的基础上的。例如，数据库编辑器是创建字段和关系模型的经典工具。如果您已经熟悉真实的数据库，那么您肯定不会有任何问题。与业务流程编辑器类似。它建立在经典的 BPMS 方案的基础上。

无代码是一项值得学习的技能吗？

当然是！由于我们上面列出的原因。无代码是编程的新前沿：

如果您已经是一名程序员，那么无代码应用程序可以让您的编程过程更快、更高效；无代码应用程序还增强了您对不同元素和整个项目视图的控制。

如果您不是程序员，无代码应用程序可让您在不聘请专业程序员的情况下开始和完成应用程序构建过程。在学习新技能的同时，你会节省很多钱。

如果您不是程序员，也不是企业家，则可以使用无代码应用程序来学习一项技能，以后可以出售或成为数字企业家。

无代码应用程序对企业家有用吗？

对于我们到目前为止所说的任何事情，这个问题的答案 - 对企业家有用的无代码应用程序 - 是显而易见的：是的，它们是。但是，我们想更深入地分析一下无代码应用程序对企业家有何用处；作为企业家，您如何利用它们来发挥自己的优势？

降低风险

如您所知，企业家需要学习如何应对风险。他们所做的任何事情都有更小或更大的风险组成部分：开始业务是一种风险，在他们的产品中添加一项服务是一种风险，添加或删除一条生产线是一种风险，等等。构建供内部使用或提供给客户的应用程序是有风险的。但是，使用无代码工具，您可以减少与应用程序构建相关的费用、时间和压力。所有这些因素都有助于降低与在公司内启动应用程序相关的风险。

如您所知，企业家需要学习如何应对风险。他们所做的任何事情都有更小或更大的风险组成部分：开始业务是一种风险，在他们的产品中添加一项服务是一种风险，添加或删除一条生产线是一种风险，等等。构建供内部使用或提供给客户的应用程序是有风险的。但是，使用无代码工具，您可以减少与应用程序构建相关的费用、时间和压力。所有这些因素都有助于降低与在公司内启动应用程序相关的风险。 更容易启动

当您构建一个应用程序以在市场上发布时——为您的客户或开始一项新的数字业务——您需要在主要应用程序商店上发布的时刻到来了。使用无代码工具，当无代码工具非常出色时，例如 AppMaster，可以让启动过程变得更轻松、更直接。

当您构建一个应用程序以在市场上发布时——为您的客户或开始一项新的数字业务——您需要在主要应用程序商店上发布的时刻到来了。使用无代码工具，当无代码工具非常出色时，例如 AppMaster，可以让启动过程变得更轻松、更直接。 降低成本

无论您是自己构建应用程序，还是让您的团队构建应用程序，或者您是否聘请无代码程序员。无论您选择什么选项，如果您坚持使用低代码/无代码方法，您将始终可以降低编程和启动成本。

无论您是自己构建应用程序，还是让您的团队构建应用程序，或者您是否聘请无代码程序员。无论您选择什么选项，如果您坚持使用低代码/无代码方法，您将始终可以降低编程和启动成本。 提高生产力

当应用程序构建过程专门用于构建应用程序以自动化公司工作流程中的流程时，无代码可提高生产力。

当您不能指望无代码应用程序时，为您的团队提供应用程序并不总能增强工作流程：应用程序构建过程很长，并且编程过程比继续手动执行操作更复杂。但是您可以使用低代码/无代码工具构建应用程序，然后应用程序解决方案可以快速轻松地到达，生产力也会更加高效。

结论

在本文中，我们了解了如何利用低代码/无代码来获得巨大优势，无论您是企业家、专业人士还是想成为一名企业家。分析程序员可以使用低代码/无代码工具做什么，我们不仅探索了可以使用这种方法构建的各种应用程序；我们还经历了无代码可以为您作为企业家或专业人士的职业提供的所有可能性。

我们还强调了选择正确的无代码应用程序的重要性。它使世界变得与众不同：只有依靠像 AppMaster 这样出色的无代码应用程序，您才能利用无代码优势。下载试用并开始您独特的应用程序构建过程或业务！