To, w czym pomagamy dzięki low-code/no-code, to demokratyzacja programowania. Programowanie nie jest już zarezerwowane dla doświadczonych programistów, którzy spędzili lata w szkole kodowania: narzędzia low-code/no-code, pozwalają dziś niemal każdemu przyłożyć rękę do budowania aplikacji, programowania aplikacji internetowych i nie tylko.

Niektórzy wątpiący w low-code/no-code są przekonani, że narzędzia low-code/no-code ograniczają możliwości programisty i proces programowania w ogóle; jest to jednak błędne przekonanie. Jak zaraz odkryjemy, kiedy wybierzesz odpowiednią aplikację no-code, nie ma żadnych ograniczeń w programowaniu i budowaniu aplikacji. Dowiedzmy się razem, co można zbudować za pomocą narzędzi no-code.

Low-code/no-code potrzebuje aplikacji no-code

Zanim porozmawiamy o tym, co możesz zrobić z low-code/no-code, ważne jest, aby wyjaśnić, że ktokolwiek chce budować aplikacje z podejściem no-code, musi polegać na narzędziu no-code. Dlatego wybór narzędzia no-code ma ogromne znaczenie: tylko doskonałe aplikacje no-code zapewniają elastyczność i swobodę budowania aplikacji i programów tak, jak chcesz, bez konieczności przestrzegania ograniczeń narzędzia.

AppMaster: najlepsze narzędzie no-code

Poza poleceniem AppMaster jako najlepszego narzędzia no-code, chcemy wziąć go tutaj jako przykład, abyś mógł zrozumieć, jakie cechy powinna mieć Twoja wybrana aplikacja no-code.

100% No-code

AppMaster zapewnia tylko wizualne narzędzia do edycji. Oznacza to, że jeśli nie chcesz, nie musisz pisać żadnego kodu w żadnym punkcie podczas procesu budowania aplikacji. Jak być może wiesz, jest to najważniejsza różnica między narzędziami low-code i no-code: z pierwszym, nadal musisz znać i być zaznajomionym z co najmniej najpopularniejszymi językami programowania; z drugim, znajomość języków programowania pozwala na interakcję z kodem, ale jeśli nic o nich nie wiesz, nadal możesz budować aplikacje i aplikacje internetowe za pomocą tej platformy.

Kod backendowy do Twojej dyspozycji

To, że nie musisz pisać kodu, nie oznacza, że nie masz do niego dostępu. Kod jest generowany automatycznie, gdy budujesz aplikacje za pomocą narzędzia low-code/no-code. Dostęp do niego jest bardzo ważny: tylko dzięki dostępowi do kodu backendowego masz pełną kontrolę nad narzędziami cyfrowymi, które budujesz i pełną swobodę tworzenia nad procesem tworzenia aplikacji.

Dlaczego dostęp do kodu backend jest tak ważny?

Narzędzie typu no-code może stać się low-code, gdy zapewnia dostęp do kodu backend. Jak wiesz, narzędzia low-code zapewniają wizualne interfejsy, ale nadal musisz zaprogramować coś ręcznie. Aplikacja bez kodu z dostępem do kodu backendowego, taka jak AppMaster, jest aplikacją bez kodu, która może być używana jako aplikacja low-code. Dlaczego powinieneś zdecydować się na takie narzędzia no-code?

Dostęp do kodu backend i możliwość jego edycji pozwala na rozszerzenie aplikacji budujących na wiele sposobów:

Pełna personalizacja : poprzez edycję kodu backendu, doświadczeni programiści mogą rozszerzyć swoją aplikację i dodać funkcjonalności. W ten sposób mogą uzyskać dokładną aplikację, o której myśleli. To właśnie mamy na myśli, gdy potwierdzamy, że aplikacje bez kodu, takie jak AppMaster, zapewniają pełną kontrolę i swobodę budowania.

: poprzez edycję kodu backendu, doświadczeni programiści mogą rozszerzyć swoją aplikację i dodać funkcjonalności. W ten sposób mogą uzyskać dokładną aplikację, o której myśleli. To właśnie mamy na myśli, gdy potwierdzamy, że aplikacje bez kodu, takie jak AppMaster, zapewniają pełną kontrolę i swobodę budowania. Automatyzacja bazy danych: bez dostępu do kodu backendu, automatyzacja bazy danych z aplikacjami bez kodu jest możliwa. Jednak dostęp i edycja kodu oraz modyfikacja składni za pomocą języków programowania pozwala uzyskać głębsze dostosowanie.

bazy danych: bez dostępu do kodu backendu, automatyzacja bazy danych z aplikacjami bez kodu jest możliwa. Jednak dostęp i edycja kodu oraz modyfikacja składni za pomocą języków programowania pozwala uzyskać głębsze dostosowanie. Niestandardowy projekt : programowanie backendu pozwala również na głębsze dostosowanie estetyczne.

: programowanie backendu pozwala również na głębsze dostosowanie estetyczne. Integracje: jak zaraz zobaczymy, doskonałe aplikacje no-code mogą zapewnić integrację z platformami innych firm (jest to idealne rozwiązanie, ponieważ współpraca dwóch lub więcej narzędzi jest w tym przypadku zoptymalizowana), ale jeśli integracja nie jest wbudowana lub jeśli chcesz użyć innej platformy innej firmy, dzięki dostępowi do kodu backendu możesz przenosić dane i funkcje tam i z powrotem między aplikacjami.

Integracja

Integracje są również ważne. Pozwalają one na używanie różnych narzędzi do pracy nad tym samym projektem i optymalizują sposób przechodzenia z jednego narzędzia na drugie.

Co mogą zrobić programiści no-code?

Jaki jest lepszy sposób na udowodnienie, że programowanie low-code/no-code nie ma ograniczeń, niż dostarczenie Ci wyjaśnienia wszystkiego, comogą zrobić programiści low-code/no-code?

Wzmocnij swój zespół

Narzędzia no-code mogą być używane do budowania aplikacji i aplikacji internetowych, które zespół w Twojej firmie może wykorzystać do optymalizacji przepływu pracy. Jeśli jest jakaś czynność, którą niektórzy członkowie muszą powtarzać w kółko w ciągu tygodnia, to zaprogramowanie aplikacji, która zrobi to za nich może zwiększyć ich produktywność o 100%!

Narzędzia No-code mogą uniknąć zatrudniania profesjonalnego programisty do automatyzacji takich procesów; cały zespół, przedsiębiorca lub członkowie zespołu mogą zbudować aplikację i dostosować ją wokół potrzeb firmy.

Wzmocnij swój biznes dzięki aplikacjom internetowym i mobilnym

Jak z pewnością już wiesz, jeśli jesteś przedsiębiorcą, Twoja firma nie istnieje, jeśli nie ma jej w Internecie. Kiedy musisz zapewnić platformę, aby użytkownik mógł wejść w interakcję z nią, a także kiedy musisz zapewnić ją na urządzeniach mobilnych, możesz chcieć zbudować aplikację dla swoich klientów. Dzięki aplikacjom bez kodu możesz zbudować je samodzielnie, możesz zlecić swojemu zespołowi zbudowanie go lub możesz zatrudnić programistę bez kodu za niższą cenę w porównaniu z tym, co musiałbyś wydać, gdybyś zatrudnił kogoś do kodowania aplikacji linia po linii.

Zostań wolnym programistą

Dzięki aplikacjom no-code możesz nauczyć się budować aplikacje w szybszy sposób. Możesz zacząć świadczyć usługi programistyczne i rozpocząć swoją karierę jako programista. Dzięki narzędziom low-code/no-code, kariera w sektorze programowania nie jest już ograniczona do tych, którzy uczęszczali do drogich szkół kodowania lub kursów. Możesz nauczyć się wszystkiego o budowaniu aplikacji bez nauki języków programowania. Jako alternatywa, możesz nauczyć się języków programowania, ale dzięki narzędziom low-code/no-code możesz zacząć sprzedawać swoje usługi programistyczne znacznie wcześniej. Innymi słowy, narzędzia low-code/no-code zapewniają możliwości zwiększenia kariery jako programista.

Zostań przedsiębiorcą

Czasy, w których przedsiębiorcy mieli sklep, fabrykę lub przynajmniej biuro, minęły. Dziś możesz zostać przedsiębiorcą i rozpocząć udany biznes ze swojej kanapy. Uruchomienie aplikacji to na przykład idealny sposób na rozpoczęcie biznesu z domu przy bardzo niewielkich inwestycjach. Ponieważ narzędzia low-code / no-code sprawiają, że programowanie jest bardziej dostępne dla większej liczby osób, pozwalają one coraz większej liczbie osób rozpocząć swój cyfrowy biznes i stać się przedsiębiorcami. Jest to jeszcze jedna możliwość kariery, którą zapewniają aplikacje no-code.

Czy no-code to umiejętność?

Dzięki aplikacjom no-code, no-code staje się umiejętnością. Kiedy mówimy, że każdy może zacząć budować aplikacje z no-code apps, nie oznacza to, że nie trzeba się uczyć, jak to robić. Oznacza to, że nie potrzebujesz żadnej wiedzy podstawowej, aby zacząć (na przykład nie musisz znać języków programowania ani matematyki).

Jednak najlepiej byłoby, gdybyś nadal przechodził przez krzywą uczenia się, która sprawia, że jesteś coraz lepszy w programowaniu z aplikacjami no-code. No-code jest więc umiejętnością, co oznacza, że trzeba się go nauczyć, i co oznacza, że ekspert w programowaniu no-code może budować aplikacje szybciej i lepiej niż ktoś, kto otwiera aplikację no-code po raz pierwszy.

Z drugiej strony, jeśli mówimy o takich platformach jak AppMaster, na których możesz tworzyć nie tylko proste aplikacje i MVP, ale także złożone, wysoko obciążone systemy na poziomie przedsiębiorstwa, jakieś zaplecze techniczne przyda ci się. Ponieważ wszystko w AppMasterze jest zbudowane w oparciu o standardy przyjęte w branży tworzenia oprogramowania. Na przykład edytor bazy danych jest klasycznym narzędziem do tworzenia modeli pól i relacji. Jeśli jesteś już zaznajomiony z prawdziwymi bazami danych, to z pewnością nie będziesz miał z tym problemów. Podobnie jest z edytorem procesów biznesowych. Jest on zbudowany na bazie klasycznych schematów BPMS.

Czy no-code to umiejętność, której warto się nauczyć?

Oczywiście, że tak! Z powodów, które wymieniliśmy powyżej. No-code to nowa granica programowania:

Jeśli już jesteś programistą, aplikacje no-code znacznie przyspieszają i usprawniają proces programowania; aplikacje no-code zwiększają też kontrolę, jaką możesz mieć nad poszczególnymi elementami i ogólnym widokiem projektu.

Jeśli nie jesteś programistą, aplikacje bez kodu pozwalają rozpocząć i zakończyć proces tworzenia aplikacji bez zatrudniania profesjonalnego programisty. Zaoszczędziłbyś sporo pieniędzy, jednocześnie ucząc się nowej umiejętności.

Jeśli nie jesteś programistą i nie jesteś jeszcze przedsiębiorcą, możesz użyć aplikacji no-code, aby nauczyć się umiejętności, które możesz później sprzedać lub zostać cyfrowym przedsiębiorcą.

Czy aplikacje no-code są przydatne dla przedsiębiorców?

Na wszystko, co powiedzieliśmy do tej pory, odpowiedź na pytanie - czy aplikacje no-code są przydatne dla przedsiębiorców - jest oczywista: tak, są. Chcielibyśmy jednak sięgnąć nieco głębiej i przeanalizować, w jaki sposób aplikacje no-code są przydatne dla przedsiębiorców; jak możesz je wykorzystać na swoją korzyść jako przedsiębiorca?

Zmniejsza ryzyko

Przedsiębiorcy, jak być może wiesz, muszą nauczyć się radzić sobie z ryzykiem. Wszystko, co robią, ma mniejszy lub większy składnik ryzyka: rozpoczęcie działalności jest ryzykiem, dodanie usługi do swojej oferty jest ryzykiem, dodanie lub usunięcie linii produkcyjnej jest ryzykiem, i tak dalej. Budowanie aplikacji na użytek wewnętrzny lub dostarczanie jej klientowi jest ryzykiem. Ale dzięki narzędziom no-code można zmniejszyć wydatki, czas i stres związany z budową aplikacji. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka związanego z uruchomieniem aplikacji w Twojej firmie.

Przedsiębiorcy, jak być może wiesz, muszą nauczyć się radzić sobie z ryzykiem. Wszystko, co robią, ma mniejszy lub większy składnik ryzyka: rozpoczęcie działalności jest ryzykiem, dodanie usługi do swojej oferty jest ryzykiem, dodanie lub usunięcie linii produkcyjnej jest ryzykiem, i tak dalej. Budowanie aplikacji na użytek wewnętrzny lub dostarczanie jej klientowi jest ryzykiem. Ale dzięki narzędziom no-code można zmniejszyć wydatki, czas i stres związany z budową aplikacji. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka związanego z uruchomieniem aplikacji w Twojej firmie. Łatwiejsze uruchamianie

Kiedy budujesz aplikację w celu wprowadzenia jej na rynek - dla swoich klientów lub w celu rozpoczęcia nowego biznesu cyfrowego - nadchodzi moment, w którym musisz uruchomić ją w głównych sklepach z aplikacjami. Korzystanie z narzędzia no-code, gdy narzędzie no-code jest doskonałe, takie jak AppMaster, sprawia, że proces uruchamiania jest o wiele łatwiejszy i bardziej natychmiastowy.

Kiedy budujesz aplikację w celu wprowadzenia jej na rynek - dla swoich klientów lub w celu rozpoczęcia nowego biznesu cyfrowego - nadchodzi moment, w którym musisz uruchomić ją w głównych sklepach z aplikacjami. Korzystanie z narzędzia no-code, gdy narzędzie no-code jest doskonałe, takie jak AppMaster, sprawia, że proces uruchamiania jest o wiele łatwiejszy i bardziej natychmiastowy. Obniżenie kosztów

Czy budujesz aplikację samodzielnie, czy masz swój zespół budujący aplikację, czy też zatrudniasz programistę no-code. Niezależnie od tego, jakie opcje wybierzesz, jeśli trzymasz się podejścia low-code / no-code, zawsze będziesz miał zmniejszone koszty programowania i uruchamiania.

Czy budujesz aplikację samodzielnie, czy masz swój zespół budujący aplikację, czy też zatrudniasz programistę no-code. Niezależnie od tego, jakie opcje wybierzesz, jeśli trzymasz się podejścia low-code / no-code, zawsze będziesz miał zmniejszone koszty programowania i uruchamiania. Zwiększa produktywność

Kiedy proces tworzenia aplikacji jest poświęcony budowaniu aplikacji do automatyzacji procesów w ramach przepływu pracy firmy, no-code zwiększa produktywność.

Kiedy nie możesz liczyć na aplikacje typu no-code, dostarczenie swojemu zespołowi aplikacji nie zawsze usprawnia pracę: proces budowania aplikacji jest długi, a proces programowania bardziej skomplikowany niż dalsze robienie rzeczy ręcznie. Ale możesz budować aplikacje za pomocą narzędzi low-code/no-code, wtedy rozwiązania aplikacyjne docierają szybko i łatwo, a produktywność staje się bardziej wydajna.

Podsumowanie

W tym artykule zobaczyliśmy, jak low-code/no-code można wykorzystać do uzyskania wielkich korzyści, niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, profesjonalistą, czy chcesz nim zostać. Analizując to, co programiści mogą zrobić z narzędziami low-code/no-code, nie tylko zbadaliśmy różne aplikacje, które mogą być zbudowane z tym podejściem; przeszliśmy również przez wszystkie możliwości, jakie no-code może zapewnić Twojej karierze jako przedsiębiorcy lub jako profesjonalisty.

Podkreśliliśmy również znaczenie wyboru właściwej aplikacji no-code. To robi różnicę na świecie: możesz wykorzystać zalety no-code tylko wtedy, gdy polegasz na doskonałej aplikacji no-code, takiej jak AppMaster. Wypróbuj ją i rozpocznij swój wyjątkowy proces budowania aplikacji lub biznesu!