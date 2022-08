Was wir mit Low-Code/No-Code unterstützen, ist die Demokratisierung der Programmierung. Programmieren ist nicht länger erfahrenen Programmierern vorbehalten, die Jahre in der Programmierschule verbracht haben: Low-Code-/No-Code-Tools ermöglichen es heute fast jedem, App-Entwicklung, Webanwendungsprogrammierung und mehr in die Hand zu nehmen.

Einige Low-Code/No-Code-Zweifler sind davon überzeugt, dass Low-Code/No-Code-Tools die Möglichkeiten des Programmierers und den Programmierprozess im Allgemeinen einschränken; dies ist jedoch ein Irrglaube. Wie wir gleich feststellen werden, gibt es bei der Auswahl der richtigen No-Code-App keine Einschränkungen für Ihre Programmierung und App-Erstellung. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, was Sie mit No-Code-Tools bauen können.

Low-Code/No-Code braucht eine No-Code-App

Bevor wir darüber sprechen, was man mit Low-Code/No-Code machen kann, ist es wichtig klarzustellen, dass wer Apps mit dem No-Code-Ansatz bauen will, auf ein No-Code-Tool setzen muss. Daher ist die Wahl des No-Code-Tools von großer Bedeutung: Nur exzellente No-Code-Apps bieten Ihnen die Flexibilität und Freiheit, Apps und Programme nach Ihren Wünschen zu erstellen, ohne die Einschränkungen des Tools beachten zu müssen.

AppMaster: das beste No-Code-Tool da draußen

Abgesehen davon, dass wir AppMaster als das beste No-Code-Tool auf dem Markt empfehlen, möchten wir es hier als Beispiel nehmen, damit Sie verstehen, welche Art von Funktionen Ihre No-Code-App Ihrer Wahl haben sollte.

100 % No-Code

AppMaster bietet nur visuelle Bearbeitungswerkzeuge . Das bedeutet, dass Sie zu keinem Zeitpunkt während des App-Erstellungsprozesses Code schreiben müssen, wenn Sie dies nicht möchten. Wie Sie vielleicht wissen, ist dies der wichtigste Unterschied zwischen Low-Code- und No-Code-Tools: Bei ersterem müssen Sie immer noch mindestens die gängigsten Programmiersprachen kennen und damit vertraut sein; Mit der zweiten können Sie mit der Kenntnis von Programmiersprachen mit dem Code interagieren, aber wenn Sie nichts über sie wissen, können Sie mit dieser Plattform immer noch Apps und Webanwendungen erstellen.

Backend-Code zur Verfügung

Die Tatsache, dass Sie keinen Code schreiben müssen, bedeutet nicht, dass Sie keinen Zugriff darauf haben. Der Code wird automatisch generiert, wenn Sie Apps mit einem Low-Code/No-Code-Tool erstellen. Es ist sehr wichtig, dass Sie Zugriff darauf haben: Nur durch den Zugriff auf den Backend-Code haben Sie die volle Kontrolle über die von Ihnen erstellten digitalen Tools und die vollständige Gestaltungsfreiheit beim App-Erstellungsprozess.

Warum ist der Zugriff auf den Backend-Code so wichtig?

Ein No-Code-Tool kann zu Low-Code werden, wenn es Zugriff auf den Backend-Code bietet. Wie Sie wissen, bieten Low-Code-Tools visuelle Schnittstellen, aber Sie müssen immer noch etwas manuell programmieren. Eine No-Code-App mit Zugriff auf Backend-Code wie AppMaster ist eine No-Code-App, die als Low-Code-App verwendet werden kann. Warum sollten Sie sich für solche No-Code-Tools entscheiden?

Durch den Zugriff auf den Backend-Code und die Möglichkeit, ihn zu bearbeiten, können Sie Ihre Gebäude-Apps auf vielfältige Weise erweitern:

Vollständige Anpassung : Durch Bearbeiten des Backend-Codes können erfahrene Programmierer ihre App erweitern und Funktionalitäten hinzufügen. Auf diese Weise können sie genau die App erhalten, an die sie gedacht haben. Das meinen wir, wenn wir behaupten, dass No-Code-Apps wie AppMaster volle Kontrolle und Gestaltungsfreiheit bieten.

: Durch Bearbeiten des Backend-Codes können erfahrene Programmierer ihre App erweitern und Funktionalitäten hinzufügen. Auf diese Weise können sie genau die App erhalten, an die sie gedacht haben. Das meinen wir, wenn wir behaupten, dass No-Code-Apps wie AppMaster volle Kontrolle und Gestaltungsfreiheit bieten. Datenbankautomatisierung : Ohne Zugriff auf den Backend-Code ist eine Datenbankautomatisierung mit No-Code-Apps möglich. Sie greifen jedoch auf den Code zu und bearbeiten ihn und ändern die Syntax mit Programmiersprachen, um eine tiefere Anpassung zu erreichen.

: Ohne Zugriff auf den Backend-Code ist eine Datenbankautomatisierung mit No-Code-Apps möglich. Sie greifen jedoch auf den Code zu und bearbeiten ihn und ändern die Syntax mit Programmiersprachen, um eine tiefere Anpassung zu erreichen. Kundenspezifisches Design : Die Backend-Programmierung ermöglicht auch eine tiefere ästhetische Anpassung.

: Die Backend-Programmierung ermöglicht auch eine tiefere ästhetische Anpassung. Integrationen : Wie wir gleich sehen werden, können ausgezeichnete No-Code-Apps die Integration mit Plattformen von Drittanbietern ermöglichen (das ist ideal, weil die Zusammenarbeit von zwei oder mehr Tools in diesem Fall optimiert wird), aber wenn die Integration nicht integriert, oder wenn Sie eine andere Plattform eines Drittanbieters verwenden möchten, können Sie mit dem Zugriff auf den Backend-Code Daten und Funktionen zwischen Anwendungen hin und her verschieben.

Integration

Auch Integrationen sind wichtig. Sie ermöglichen es Ihnen, verschiedene Tools für die Arbeit an demselben Projekt zu verwenden und die Art und Weise zu optimieren, wie Sie von einem Tool zum anderen wechseln können.

Was können No-Code-Programmierer tun?

Wie kann man besser beweisen, dass Low-Code/No-Code-Programmierung keine Einschränkungen hat, als Ihnen alles zu erklären, was Low-Code/ No-Code-Programmierer tun können ?

Stärken Sie Ihr Team

No-Code-Tools können verwendet werden, um Apps und Webanwendungen zu erstellen, mit denen das Team in Ihrem Unternehmen seinen Workflow optimieren kann. Wenn es eine Aktion gibt, die einige Mitglieder während der Woche immer wieder wiederholen müssen, kann das Programmieren einer App, die dies für sie erledigt, ihre Produktivität um 100 % steigern!

No-Code-Tools können es vermeiden, einen professionellen Programmierer einzustellen, um solche Prozesse zu automatisieren; Das gesamte Team, der Unternehmer oder Teammitglieder können die App erstellen und an die Bedürfnisse des Unternehmens anpassen.

Optimieren Sie Ihr Geschäft mit Web-Apps und mobilen Apps

Wie Sie sicherlich bereits wissen, existiert Ihr Unternehmen als Unternehmer nicht, wenn es nicht im Internet ist. Wenn Sie eine Plattform bereitstellen müssen, damit Ihre Benutzer damit interagieren können, und wenn Sie sie auf Mobilgeräten bereitstellen müssen, möchten Sie möglicherweise eine App für Ihre Kunden erstellen. Bei No-Code-Apps können Sie sie selbst erstellen, Sie können sie von Ihrem Team erstellen lassen oder Sie können einen No-Code-Programmierer zu einem niedrigeren Preis einstellen als Sie ausgeben müssten, wenn Sie jemanden einstellen würden, der Ihre App programmiert Zeile für Zeile.

Werde freiberuflicher Programmierer

Mit No-Code-Apps können Sie lernen, Apps schneller zu erstellen. Sie könnten mit der Erbringung von Programmierdienstleistungen beginnen und Ihre Karriere als Programmierer beginnen. Mit Low-Code/No-Code-Tools ist eine Karriere im Programmierbereich nicht mehr auf diejenigen beschränkt, die teure Programmierschulen oder -kurse besucht haben. Sie können alles über das Erstellen von Apps lernen, ohne Programmiersprachen zu lernen. Alternativ können Sie Programmiersprachen lernen, aber mit Low-Code-/No-Code-Tools können Sie viel früher mit dem Verkauf Ihrer Programmierdienstleistungen beginnen. Mit anderen Worten, Low-Code-/No-Code-Tools bieten Möglichkeiten, Ihre Karriere als Programmierer zu verbessern.

Unternehmer werden

Die Zeiten, in denen Unternehmer ein Geschäft, eine Fabrik oder zumindest ein Büro hatten, sind vorbei. Heute können Sie Unternehmer werden und ein erfolgreiches Unternehmen von Ihrer Couch aus starten. Der Start einer App ist zum Beispiel die perfekte Möglichkeit, mit sehr geringen Investitionen ein Unternehmen von zu Hause aus zu starten. Da Low-Code-/No-Code-Tools Programmieren für mehr Menschen zugänglicher machen, ermöglichen sie es immer mehr Menschen, ihre digitalen Unternehmen zu gründen und Unternehmer zu werden. Dies ist eine weitere Karrieremöglichkeit, die No-Code-Apps bieten.

Ist No-Code eine Fähigkeit?

Dank No-Code-Apps wird No-Code zu einer Fähigkeit. Wenn wir sagen, dass jeder anfangen kann, Apps mit No-Code-Apps zu erstellen, bedeutet das nicht, dass Sie nicht lernen müssen, wie es geht. Das bedeutet, dass Sie zu Beginn keinerlei Hintergrundwissen benötigen (z. B. keine Kenntnisse in Programmiersprachen oder Mathematik).

Am besten wäre es jedoch, wenn Sie trotzdem eine Lernkurve durchlaufen, die Sie beim Programmieren mit No-Code-Apps immer besser macht. No-Code ist daher eine Fähigkeit, die Sie lernen müssen, und bedeutet, dass ein erfahrener No-Code-Programmierer Apps schneller und besser erstellen kann als jemand, der zum ersten Mal eine No-Code-App öffnet.

Wenn wir andererseits über Plattformen wie AppMaster sprechen, auf denen Sie nicht nur einfache Anwendungen und MVPs, sondern auch komplexe, hochbelastete Systeme auf Unternehmensebene erstellen können, wird Ihnen ein gewisser technischer Hintergrund von Nutzen sein. Da alles in AppMaster auf der Grundlage von Standards aufgebaut ist, die in der Softwareentwicklungsbranche akzeptiert werden. Der Datenbank-Editor ist beispielsweise ein klassisches Werkzeug zum Erstellen von Feld- und Beziehungsmodellen. Wenn Sie bereits mit echten Datenbanken vertraut sind, dann werden Sie definitiv keine Probleme haben. Ähnlich verhält es sich mit dem Business Process Editor . Es basiert auf klassischen BPMS-Schemata.

Ist No-Code eine Fähigkeit, die es wert ist, erlernt zu werden?

Natürlich ist es das! Aus den oben aufgeführten Gründen. No-Code ist die neue Grenze der Programmierung:

Wenn Sie bereits Programmierer sind, machen No-Code-Apps Ihren Programmierprozess viel schneller und effizienter; No-Code-Apps verbessern auch die Kontrolle, die Sie über die verschiedenen Elemente und die Gesamtansicht des Projekts haben können.

Wenn Sie kein Programmierer sind, können Sie mit No-Code-Apps einen App-Erstellungsprozess beginnen und abschließen, ohne einen professionellen Programmierer einstellen zu müssen. Sie würden eine Menge Geld sparen, während Sie eine neue Fähigkeit erlernen.

Wenn Sie kein Programmierer und noch kein Unternehmer sind, können Sie No-Code-Apps verwenden, um eine Fähigkeit zu erlernen, die Sie später verkaufen oder ein digitaler Unternehmer werden können.

Sind No-Code-Apps für Unternehmer sinnvoll?

Für alles, was wir bisher gesagt haben, ist die Antwort auf die Frage, ob No-Code-Apps für Unternehmer nützlich sind, offensichtlich: Ja, das sind sie. Wir möchten jedoch etwas tiefer gehen und analysieren, wie No-Code-Apps für Unternehmer nützlich sind; Wie können Sie sie als Unternehmer zu Ihrem Vorteil nutzen?

Reduziert das Risiko

Wie Sie vielleicht wissen, müssen Unternehmer lernen, mit Risiken umzugehen. Alles, was sie tun, hat eine kleinere oder größere Risikokomponente: Die Gründung eines Unternehmens ist ein Risiko, das Hinzufügen einer Dienstleistung zu ihrem Angebot ist ein Risiko, das Hinzufügen oder Entfernen einer Produktionslinie ist ein Risiko und so weiter. Das Erstellen einer App für den internen Gebrauch oder zur Bereitstellung für Ihren Kunden ist ein Risiko. Aber mit No-Code-Tools können Sie die Kosten, das Timing und den Stress reduzieren, der mit der App-Erstellung verbunden ist. All diese Faktoren tragen dazu bei, das Risiko zu reduzieren, das mit der Einführung einer App in Ihrem Unternehmen verbunden ist.

Wenn Sie eine App entwickeln, die auf den Markt gebracht werden soll – für Ihre Kunden oder um ein neues digitales Unternehmen zu gründen – kommt der Moment, in dem Sie in den großen App Stores starten müssen. Die Verwendung eines No-Code-Tools, wenn das No-Code-Tool hervorragend ist, wie AppMaster, macht den Startvorgang viel einfacher und unmittelbarer.

Egal, ob Sie die App selbst erstellen, ob Sie Ihr Team die App erstellen lassen oder ob Sie einen No-Code-Programmierer einstellen. Welche Optionen Sie auch wählen, wenn Sie sich an den Low-Code/No-Code-Ansatz halten, werden Sie immer geringere Programmier- und Einführungskosten haben.

Wenn der App-Erstellungsprozess darauf ausgerichtet ist, Apps zu erstellen, um Prozesse innerhalb des Arbeitsablaufs des Unternehmens zu automatisieren, steigert No-Code die Produktivität.

Wenn Sie sich nicht auf No-Code-Apps verlassen können, verbessert die Bereitstellung einer App für Ihr Team nicht immer den Arbeitsablauf: Der App-Erstellungsprozess ist langwierig und der Programmierungsprozess komplizierter als die manuelle Arbeit. Aber man kann Apps mit Low-Code/No-Code-Tools bauen, dann kommen App-Lösungen schnell und einfach und die Produktivität wird effizienter.

Fazit

In diesem Artikel haben wir gesehen, wie Low-Code/No-Code ausgenutzt werden kann, um große Vorteile zu erzielen, egal ob Sie ein Unternehmer, ein Profi sind oder einer werden möchten. Bei der Analyse, was Programmierer mit Low-Code/No-Code-Tools tun können, haben wir nicht nur die verschiedenen Apps untersucht, die mit diesem Ansatz erstellt werden können; Wir haben auch alle Möglichkeiten durchgegangen, die No-Code für Ihre Karriere als Unternehmer oder als Fachmann bieten kann.

Wir haben auch hervorgehoben, wie wichtig es ist, die richtige No-Code-App auszuwählen. Es macht den Unterschied: No-Code-Vorteile können Sie nur nutzen, wenn Sie sich auf eine exzellente No-Code-App wie AppMaster verlassen.