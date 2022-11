Ciò che stiamo assistendo con il low-code/no-code è la democratizzazione della programmazione. La programmazione non è più riservata ai programmatori esperti che hanno trascorso anni nelle scuole di codifica: gli strumenti low-code/no-code, oggi, permettono a quasi tutti di mettere le mani sulla creazione di app, sulla programmazione di applicazioni web e altro ancora.

Alcuni dubbiosi del low-code/no-code sono convinti che gli strumenti low-code/no-code limitino le possibilità del programmatore e il processo di programmazione in generale; si tratta però di un'idea sbagliata. Come stiamo per scoprire, quando si sceglie l'applicazione no-code giusta, non ci sono limiti alla programmazione e alla creazione di applicazioni. Scopriamo insieme cosa si può costruire con gli strumenti no-code.

Il low-code/no-code ha bisogno di un'app no-code

Prima di parlare di cosa si può fare con il low-code/no-code, è importante chiarire che chi vuole costruire app con l'approccio no-code deve affidarsi a uno strumento no-code. Pertanto, la scelta dello strumento no-code è di grande importanza: solo le eccellenti applicazioni no-code offrono la flessibilità e la libertà di costruire applicazioni e programmi proprio come si desidera, senza dover rispettare le limitazioni dello strumento.

AppMaster: il miglior strumento no-code in circolazione

Oltre a raccomandare AppMaster come il miglior strumento no-code in circolazione, vogliamo prenderlo come esempio per farvi capire che tipo di caratteristiche dovrebbe avere la vostra app no-code preferita.

100% no-code

AppMaster fornisce solo strumenti di editing visivo. Ciò significa che, se non lo si desidera, non è necessario scrivere alcun codice in nessun punto del processo di creazione dell'applicazione. Come forse sapete, questa è la differenza più importante tra gli strumenti low-code e no-code: con i primi, è comunque necessario conoscere e avere dimestichezza almeno con i linguaggi di programmazione più diffusi; con i secondi, la conoscenza dei linguaggi di programmazione consente di interagire con il codice, ma se non ne sapete nulla, potete comunque costruire app e applicazioni web con questa piattaforma.

Codice di backend a disposizione

Il fatto che non dobbiate scrivere codice non significa che non ne abbiate accesso. Il codice viene generato automaticamente quando si costruiscono applicazioni con uno strumento low-code/no-code. È molto importante avervi accesso: solo accedendo al codice di backend si ha il pieno controllo degli strumenti digitali che si stanno costruendo e la completa libertà di creazione del processo di creazione delle app.

Perché l'accesso al codice di backend è così importante?

Uno strumento no-code può diventare low-code quando fornisce l'accesso al codice di backend. Come sapete, gli strumenti low-code forniscono interfacce visive, ma è comunque necessario programmare qualcosa manualmente. Un'applicazione no-code con accesso al codice di backend, come AppMaster, è un'applicazione no-code che può essere utilizzata come applicazione low-code. Perché scegliere strumenti no-code come questo?

L'accesso al codice di backend e la possibilità di modificarlo consentono di estendere le app in costruzione in molti modi:

Personalizzazione completa : modificando il codice di backend, i programmatori esperti possono estendere la loro app e aggiungere funzionalità. In questo modo, possono ottenere l'esatta applicazione a cui stavano pensando. Questo è ciò che intendiamo quando affermiamo che le applicazioni no-code come AppMaster offrono pieno controllo e libertà di costruzione.

: modificando il codice di backend, i programmatori esperti possono estendere la loro app e aggiungere funzionalità. In questo modo, possono ottenere l'esatta applicazione a cui stavano pensando. Questo è ciò che intendiamo quando affermiamo che le applicazioni no-code come AppMaster offrono pieno controllo e libertà di costruzione. Automazione del database : senza accedere al codice di backend, l'automazione del database con le app no-code è possibile. Tuttavia, è possibile accedere al codice e modificarne la sintassi con linguaggi di programmazione per ottenere una personalizzazione più profonda.

: senza accedere al codice di backend, l'automazione del database con le app no-code è possibile. Tuttavia, è possibile accedere al codice e modificarne la sintassi con linguaggi di programmazione per ottenere una personalizzazione più profonda. Design personalizzato : la programmazione del backend consente anche una personalizzazione estetica più profonda.

: la programmazione del backend consente anche una personalizzazione estetica più profonda. Integrazioni: come stiamo per vedere, ottime app no-code possono fornire l'integrazione con piattaforme di terze parti (è l'ideale perché la collaborazione tra i due o più strumenti è, in questo caso, ottimizzata), ma se l'integrazione non è integrata, o se si vuole utilizzare una diversa piattaforma di terze parti, con l'accesso al codice di backend è possibile spostare dati e funzionalità avanti e indietro tra le applicazioni.

Integrazione

Anche le integrazioni sono importanti. Consentono di utilizzare strumenti diversi per lavorare sullo stesso progetto e ottimizzano il passaggio da uno strumento all'altro.

Cosa possono fare i programmatori no-code?

Quale modo migliore per dimostrare che la programmazione low-code/no-code non ha limiti se non quello di fornire una spiegazione di tutto ciò chei programmatori low-code/no-codepossono fare?

Responsabilizzare il team

Gli strumenti no-code possono essere utilizzati per costruire applicazioni e applicazioni web che il team della vostra azienda può utilizzare per ottimizzare il proprio flusso di lavoro. Se c'è un'azione che alcuni membri devono ripetere più volte durante la settimana, la programmazione di un'applicazione che la svolga per loro può aumentare la loro produttività del 100%!

Gli strumenti no-code possono evitare di assumere un programmatore professionista per automatizzare tali processi; l'intero team, l'imprenditore o i membri del team possono costruire l'app e adattarla alle esigenze dell'azienda.

Migliorate la vostra attività con le app web e le app mobili

Come certamente già sapete, se siete un imprenditore, la vostra azienda non esiste se non è su Internet. Quando dovete fornire una piattaforma in modo che i vostri utenti possano interagire con essa e quando dovete fornirla sui dispositivi mobili, potreste voler costruire un'app per i vostri clienti. Con le app no-code, potete costruirle voi stessi, potete farle costruire al vostro team o potete assumere un programmatore no-code a un prezzo inferiore rispetto a quello che dovreste spendere se assumeste qualcuno per codificare la vostra app riga per riga.

Diventare un programmatore freelance

Con le app no-code, potete imparare a costruire app in modo più rapido. Potreste iniziare a fornire servizi di programmazione e avviare la vostra carriera di programmatori. Con gli strumenti low-code/no-code, la carriera nel settore della programmazione non è più limitata a chi ha frequentato costose scuole o corsi di codifica. È possibile imparare tutto ciò che riguarda la creazione di app senza dover imparare i linguaggi di programmazione. In alternativa, potete imparare i linguaggi di programmazione, ma con gli strumenti low-code/no-code potete iniziare a vendere i vostri servizi di programmazione molto prima. In altri termini, gli strumenti low-code/no-code offrono opportunità per migliorare la vostra carriera di programmatori.

Diventare imprenditori

I tempi in cui gli imprenditori avevano un negozio, una fabbrica o almeno un ufficio sono finiti. Oggi è possibile diventare imprenditori e avviare un'attività di successo dal proprio divano. Lanciare un'app è, ad esempio, il modo perfetto per avviare un'attività da casa propria con un investimento minimo. Poiché gli strumenti low-code/no-code rendono la programmazione più accessibile a un maggior numero di persone, essi consentono a un numero sempre maggiore di persone di avviare le proprie attività digitali e di diventare imprenditori. Questa è un'ulteriore opportunità di carriera offerta dalle applicazioni no-code.

Il no-code è una competenza?

Grazie alle app no-code, il no-code sta diventando una competenza. Quando diciamo che chiunque può iniziare a costruire applicazioni con le app no-code, non significa che non è necessario imparare a farlo. Significa che non è necessaria alcuna conoscenza di base per iniziare (ad esempio, non è necessario conoscere i linguaggi di programmazione o la matematica).

Tuttavia, sarebbe meglio se si affrontasse comunque una curva di apprendimento per migliorare sempre di più la programmazione con le app no-code. Il no-code è quindi un'abilità, il che significa che bisogna impararlo e che un programmatore esperto di no-code può costruire app più velocemente e meglio di chi apre un'app no-code per la prima volta.

D'altra parte, se stiamo parlando di piattaforme come AppMaster, sulle quali è possibile creare non solo semplici applicazioni e MVP, ma anche complessi sistemi di livello aziendale ad alto carico, una certa preparazione tecnica vi sarà utile. Infatti, tutto in AppMaster è costruito sulla base di standard accettati nel settore dello sviluppo software. Ad esempio, l'editor di database è uno strumento classico per creare modelli di campi e relazioni. Se avete già familiarità con i database reali, non avrete sicuramente problemi. Lo stesso vale per l'editor dei processi aziendali. È costruito sulla base degli schemi classici dei BPMS.

Il no-code è un'abilità che vale la pena imparare?

Certo che sì! Per le ragioni che abbiamo elencato sopra. Il no-code è la nuova frontiera della programmazione:

Se siete già programmatori, le app no-code rendono il vostro processo di programmazione molto più rapido ed efficiente; le app no-code migliorano anche il controllo che potete avere sui diversi elementi e sulla visione complessiva del progetto.

Se non siete programmatori, le app no-code vi permettono di iniziare e completare il processo di creazione di un'app senza assumere un programmatore professionista. In questo modo si risparmia molto denaro e si impara una nuova abilità.

Se non siete programmatori e non siete ancora imprenditori, potete usare le app no-code per imparare un'abilità che potrete vendere in seguito o diventare imprenditori digitali.

Le app no-code sono utili per gli imprenditori?

Per quanto detto finora, la risposta alla domanda se le app no-code sono utili per gli imprenditori è ovvia: sì, lo sono. Tuttavia, vorremmo andare un po' più a fondo e analizzare in che modo le app no-code sono utili per gli imprenditori; come potete usarle a vostro vantaggio come imprenditori?

Riduce il rischio

Gli imprenditori, come forse sapete, devono imparare a gestire il rischio. Qualsiasi cosa facciano ha una componente di rischio più o meno grande: avviare un'attività è un rischio, aggiungere un servizio alla propria offerta è un rischio, aggiungere o rimuovere una linea di produzione è un rischio, e così via. Costruire un'app per uso interno o per fornirla ai propri clienti è un rischio. Ma con gli strumenti no-code è possibile ridurre le spese, i tempi e lo stress legati alla creazione di un'app. Tutti questi fattori contribuiscono a ridurre il rischio legato al lancio di un'app all'interno dell'azienda.

Quando si costruisce un'app da lanciare sul mercato, per i propri clienti o per avviare un nuovo business digitale, arriva il momento di lanciarla sui principali app store. L'utilizzo di uno strumento no-code, quando questo strumento è eccellente, come AppMaster, rende il processo di lancio molto più semplice e immediato.

Sia che costruiate l'app da soli, sia che facciate costruire l'app al vostro team, sia che assumiate un programmatore no-code. Qualsiasi opzione scegliate, se vi attenete all'approccio low-code/no-code, avrete sempre costi di programmazione e lancio ridotti.

Sia che costruiate l'app da soli, sia che facciate costruire l'app al vostro team, sia che assumiate un programmatore no-code. Qualsiasi opzione scegliate, se vi attenete all'approccio low-code/no-code, avrete sempre costi di programmazione e lancio ridotti. Migliora la produttività

Quando il processo di creazione delle app è dedicato alla creazione di applicazioni per automatizzare i processi all'interno del flusso di lavoro dell'azienda, il no-code aumenta la produttività.

Quando non si può contare sulle app no-code, fornire al proprio team un'app non sempre migliora il flusso di lavoro: il processo di creazione dell'app è lungo e il processo di programmazione è più complicato che continuare a fare le cose manualmente. Ma se si possono costruire app con strumenti low-code/no-code, le soluzioni per le app arrivano in modo rapido e semplice e la produttività diventa più efficiente.

Conclusione

In questo articolo abbiamo visto come il low-code/no-code possa essere sfruttato per ottenere grandi vantaggi sia che siate imprenditori, professionisti o vogliate diventarlo. Analizzando ciò che i programmatori possono fare con gli strumenti low-code/no-code, non solo abbiamo esplorato le varie applicazioni che possono essere costruite con questo approccio; abbiamo anche esaminato tutte le possibilità che il no-code può fornire alla vostra carriera di imprenditori o di professionisti.

Abbiamo anche sottolineato l'importanza di scegliere l'app no-code giusta. Fa tutta la differenza del mondo: potete sfruttare i vantaggi del no-code solo se vi affidate a un'eccellente applicazione no-code come AppMaster. Provatela e iniziate il vostro processo di creazione di un'app unica o il vostro business!