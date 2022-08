O que estamos ajudando com low-code/no-code é a democratização da programação. A programação não é mais reservada para programadores experientes que passaram anos na escola de codificação: as ferramentas low-code/no-code, hoje, permitem que quase qualquer pessoa coloque as mãos na construção de aplicativos, programação de aplicativos da web e muito mais.

Alguns céticos low-code/no-code estão convencidos de que as ferramentas low-code/no-code limitam as possibilidades do programador e do processo de programação em geral; este é, no entanto, um equívoco. Como estamos prestes a descobrir, quando você escolhe o aplicativo sem código certo, não há limitações para sua programação e criação de aplicativos. Vamos descobrir juntos o que você pode construir com ferramentas sem código.

Low-code/no-code precisa de um aplicativo sem código

Antes de falar sobre o que você pode fazer com low-code/no-code, é importante esclarecer que quem quer construir aplicativos com a abordagem sem código precisa contar com uma ferramenta sem código. Portanto, a escolha da ferramenta sem código é de grande importância: apenas excelentes aplicativos sem código oferecem flexibilidade e liberdade para criar aplicativos e programas exatamente como você deseja, sem ter que cumprir as limitações da ferramenta.

AppMaster: a melhor ferramenta sem código que existe

Além de recomendar o AppMaster como a melhor ferramenta sem código disponível, queremos tomá-lo aqui como um exemplo para que você entenda que tipo de recursos seu aplicativo sem código deve ter.

100% sem código

AppMaster fornece apenas ferramentas de edição visual . Isso significa que, se você não quiser, não precisará escrever nenhum código em nenhum momento durante o processo de criação do aplicativo. Como você deve saber, esta é a diferença mais importante entre ferramentas low-code e no-code: com a primeira, você ainda precisa conhecer e estar familiarizado com pelo menos as linguagens de programação mais populares; com a segunda, conhecer linguagens de programação permite interagir com o código, mas se você não souber nada sobre elas, ainda poderá construir aplicativos e aplicações web com esta plataforma.

Código de back-end à sua disposição

O fato de você não precisar escrever código não significa que você não tenha acesso a ele. O código é gerado automaticamente quando você cria aplicativos com uma ferramenta de código baixo/sem código. É muito importante que você tenha acesso a ele: somente acessando o código de back-end você tem controle total das ferramentas digitais que está construindo e total liberdade de criação sobre o processo de criação do aplicativo.

Por que o acesso ao código de back-end é tão importante?

Uma ferramenta sem código pode se tornar low-code quando fornece acesso ao código de back-end. Como você sabe, as ferramentas low-code fornecem interfaces visuais, mas você ainda precisa programar algo manualmente. Um aplicativo sem código com acesso ao código de back-end, como o AppMaster, é um aplicativo sem código que pode ser usado como um aplicativo com pouco código. Por que você deve optar por ferramentas sem código como essa?

Acessar o código de back-end e poder editá-lo permite estender seus aplicativos de criação de várias maneiras:

Personalização completa : editando o código de back-end, programadores experientes podem estender seu aplicativo e adicionar funcionalidades. Dessa forma, eles podem obter o aplicativo exato em que estavam pensando. É isso que queremos dizer quando afirmamos que aplicativos sem código como o AppMaster fornecem controle total e liberdade de construção.

: editando o código de back-end, programadores experientes podem estender seu aplicativo e adicionar funcionalidades. Dessa forma, eles podem obter o aplicativo exato em que estavam pensando. É isso que queremos dizer quando afirmamos que aplicativos sem código como o AppMaster fornecem controle total e liberdade de construção. Automação de banco de dados : sem acessar o código de back-end, é possível a automação de banco de dados com aplicativos sem código. No entanto, você acessa e edita o código e modifica a sintaxe com linguagens de programação para obter uma personalização mais profunda.

: sem acessar o código de back-end, é possível a automação de banco de dados com aplicativos sem código. No entanto, você acessa e edita o código e modifica a sintaxe com linguagens de programação para obter uma personalização mais profunda. Design personalizado : a programação de back-end também permite uma personalização estética mais profunda.

: a programação de back-end também permite uma personalização estética mais profunda. Integrações : como veremos, excelentes aplicativos sem código podem fornecer integração com plataformas de terceiros (isto é ideal porque a colaboração de duas ou mais ferramentas é, neste caso, otimizada), mas se a integração não for built-in, ou se você quiser usar uma plataforma de terceiros diferente, com o acesso ao código de back-end, você pode mover dados e recursos entre aplicativos.

Integração

As integrações também são importantes. Eles permitem que você use ferramentas diferentes para trabalhar no mesmo projeto e otimize a maneira como você pode alternar de uma ferramenta para outra.

O que os programadores sem código podem fazer?

Que melhor maneira de provar que a programação low-code/no-code não tem limitações do que fornecer uma explicação de qualquer coisa que os programadores low-code/no-code podem fazer ?

Capacite sua equipe

As ferramentas sem código podem ser usadas para criar aplicativos e aplicativos da Web que a equipe da sua empresa pode usar para otimizar seu fluxo de trabalho. Se houver alguma ação que alguns membros precisem repetir várias vezes durante a semana, programar um aplicativo que faça isso por eles pode aumentar sua produtividade em 100%!

As ferramentas sem código podem evitar a contratação de um programador profissional para automatizar esses processos; toda a equipe, o empreendedor ou os membros da equipe podem criar o aplicativo e adaptá-lo às necessidades da empresa.

Aprimore seus negócios com aplicativos da Web e aplicativos móveis

Como você certamente já sabe, se você é um empreendedor, sua empresa não existe se não estiver na internet. Quando você precisa fornecer uma plataforma para que seu usuário possa interagir com ela e quando precisar fornecê-la em dispositivos móveis, convém criar um aplicativo para seus clientes. Com aplicativos sem código, você pode criá-los sozinho, pode fazer com que sua equipe o crie ou pode contratar um programador sem código por um preço menor em comparação com o que você precisaria gastar se contratasse alguém para codificar seu aplicativo linha por linha.

Torne-se um programador freelancer

Com aplicativos sem código, você pode aprender a criar aplicativos de maneira mais rápida. Você pode começar a fornecer serviços de programação e iniciar sua carreira como programador. Com ferramentas low-code/no-code, uma carreira no setor de programação não se limita mais àqueles que frequentaram escolas ou cursos de codificação caros. Você pode aprender qualquer coisa sobre criação de aplicativos sem aprender linguagens de programação. Como alternativa, você pode aprender linguagens de programação, mas com ferramentas low-code/no-code, você pode começar a vender seus serviços de programação muito mais cedo. Em outros termos, ferramentas low-code/no-code oferecem oportunidades para aprimorar sua carreira como programador.

Torne-se um empreendedor

Acabaram-se os tempos em que os empresários tinham uma loja, uma fábrica ou pelo menos um escritório. Hoje, você pode se tornar um empreendedor e iniciar um negócio de sucesso do seu sofá. Lançar um aplicativo é, por exemplo, a maneira perfeita de começar um negócio em sua casa com muito pouco investimento. Como as ferramentas low-code/no-code tornam a programação mais acessível a mais pessoas, elas permitem que mais e mais pessoas iniciem seus negócios digitais e se tornem empreendedores. Esta é mais uma oportunidade de carreira fornecida por aplicativos sem código.

Não-código é uma habilidade?

Graças aos aplicativos sem código, sem código está se tornando uma habilidade. Quando dizemos que qualquer um pode começar a criar aplicativos com aplicativos sem código, isso não significa que você não precisa aprender a fazê-lo. Isso significa que você não precisa de nenhum conhecimento prévio para começar (por exemplo, você não precisa conhecer linguagens de programação ou matemática).

No entanto, seria melhor se você ainda passasse por uma curva de aprendizado que o tornasse cada vez melhor na programação com aplicativos sem código. Sem código é, portanto, uma habilidade que significa que você precisa aprender, e significa que um programador sem código especialista pode criar aplicativos mais rápido e melhor do que alguém que está abrindo um aplicativo sem código pela primeira vez.

Por outro lado, se estamos falando de plataformas como AppMaster, nas quais você pode criar não apenas aplicativos simples e MVPs, mas também sistemas complexos de nível empresarial altamente carregados, algum tipo de conhecimento técnico será útil para você. Já que tudo no AppMaster é construído com base em padrões aceitos na indústria de desenvolvimento de software. Por exemplo, o editor de banco de dados é uma ferramenta clássica para criar modelos de campo e relacionamento. Se você já está familiarizado com bancos de dados reais, definitivamente não terá problemas. Da mesma forma com o editor de processos de negócios . Ele é construído com base em esquemas clássicos de BPMS.

O não-código é uma habilidade que vale a pena aprender?

Claro que é! Pelos motivos que listamos acima. No-code é a nova fronteira da programação:

Se você já é um programador, os aplicativos sem código tornam seu processo de programação muito mais rápido e eficiente; aplicativos sem código também aprimoram o controle que você pode ter sobre os diferentes elementos e a visão geral do projeto.

Se você não é um programador, os aplicativos sem código permitem que você inicie e conclua um processo de criação de aplicativos sem contratar um programador profissional. Você estaria economizando muito dinheiro enquanto aprende uma nova habilidade.

Se você não é um programador e ainda não é um empreendedor, pode usar aplicativos sem código para aprender uma habilidade que depois pode vender ou se tornar um empreendedor digital.

Os aplicativos sem código são úteis para empreendedores?

Para qualquer coisa que dissemos até agora, a resposta para a pergunta - são aplicativos sem código úteis para empreendedores - é óbvia: sim, eles são. No entanto, gostaríamos de ir um pouco mais fundo e analisar como os aplicativos sem código são úteis para empreendedores; como você pode usá-los a seu favor como empreendedor?

Reduz o risco

Os empreendedores, como você deve saber, precisam aprender a lidar com o risco. Qualquer coisa que eles façam tem um componente de risco menor ou maior: iniciar o negócio é um risco, adicionar um serviço à sua oferta é um risco, adicionar ou remover uma linha de produção é um risco e assim por diante. Construir um aplicativo para uso interno ou para fornecê-lo ao seu cliente é um risco. Mas, com ferramentas sem código, você pode reduzir as despesas, o tempo e o estresse relacionados à criação de aplicativos. Todos esses fatores contribuem para reduzir o risco associado ao lançamento de um aplicativo em sua empresa.

Os empreendedores, como você deve saber, precisam aprender a lidar com o risco. Qualquer coisa que eles façam tem um componente de risco menor ou maior: iniciar o negócio é um risco, adicionar um serviço à sua oferta é um risco, adicionar ou remover uma linha de produção é um risco e assim por diante. Construir um aplicativo para uso interno ou para fornecê-lo ao seu cliente é um risco. Mas, com ferramentas sem código, você pode reduzir as despesas, o tempo e o estresse relacionados à criação de aplicativos. Todos esses fatores contribuem para reduzir o risco associado ao lançamento de um aplicativo em sua empresa. Lançamento mais fácil

Quando você cria um aplicativo para lançar no mercado - para seus clientes ou para iniciar um novo negócio digital - chega o momento em que você precisa lançar nas principais lojas de aplicativos. Usar uma ferramenta sem código, quando a ferramenta sem código é excelente, como AppMaster, torna o processo de lançamento muito mais fácil e imediato.

Quando você cria um aplicativo para lançar no mercado - para seus clientes ou para iniciar um novo negócio digital - chega o momento em que você precisa lançar nas principais lojas de aplicativos. Usar uma ferramenta sem código, quando a ferramenta sem código é excelente, como AppMaster, torna o processo de lançamento muito mais fácil e imediato. Reduza os custos

Quer você mesmo crie o aplicativo, tenha sua equipe criando o aplicativo ou contrate um programador sem código. Quaisquer que sejam as opções que você escolher, se você seguir a abordagem low-code/no-code, você sempre terá custos reduzidos de programação e lançamento.

Quer você mesmo crie o aplicativo, tenha sua equipe criando o aplicativo ou contrate um programador sem código. Quaisquer que sejam as opções que você escolher, se você seguir a abordagem low-code/no-code, você sempre terá custos reduzidos de programação e lançamento. Aumenta a produtividade

Quando o processo de criação de aplicativos é dedicado à criação de aplicativos para automatizar processos no fluxo de trabalho da empresa, a ausência de código aumenta a produtividade.

Quando você não pode contar com aplicativos sem código, fornecer um aplicativo à sua equipe nem sempre melhora o fluxo de trabalho: o processo de criação do aplicativo é longo e o processo de programação é mais complicado do que continuar fazendo as coisas manualmente. Mas você pode criar aplicativos com ferramentas low-code/no-code, então as soluções de aplicativos chegam rápida e facilmente, e a produtividade se torna mais eficiente.

Conclusão

Neste artigo, vimos como o low-code/no-code pode ser explorado para obter grandes vantagens, seja você um empreendedor, um profissional ou queira se tornar um. Analisando o que os programadores podem fazer com ferramentas low-code/no-code, não exploramos apenas os vários aplicativos que podem ser construídos com essa abordagem; também passamos por todas as possibilidades que nenhum código pode oferecer à sua carreira como empreendedor ou profissional.

Também destacamos a importância de escolher o aplicativo sem código certo. Isso faz toda a diferença do mundo: você pode explorar as vantagens sem código somente se contar com um excelente aplicativo sem código como o AppMaster. Baixe Experimente e inicie seu processo exclusivo de criação de aplicativos ou negócios!