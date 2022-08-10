ما نساعده في وجود رمز منخفض / بدون رمز هو إضفاء الطابع الديمقراطي على البرمجة. لم تعد البرمجة مخصصة للمبرمجين ذوي الخبرة الذين أمضوا سنوات في مدرسة البرمجة: أدوات ذات كود منخفض / بدون كود ، اليوم ، تسمح لأي شخص تقريبًا بوضع يده على بناء التطبيقات ، وبرمجة تطبيقات الويب ، والمزيد.

بعض المشككين ذوي الكود المنخفض / عدم وجود رمز مقتنعون بأن أدوات الكود المنخفض / عدم وجود رمز تحد من إمكانيات المبرمج وعملية البرمجة بشكل عام ؛ هذا ، مع ذلك ، فكرة خاطئة. كما نحن على وشك اكتشاف ذلك ، عندما تختار التطبيق الصحيح الذي لا يحتوي على كود ، لا توجد قيود على البرمجة وبناء التطبيقات. دعنا نتعرف معًا على ما يمكنك إنشاؤه باستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية.

يحتاج رمز منخفض / لا رمز إلى تطبيق لا يحتوي على رمز

قبل التحدث عما يمكنك فعله باستخدام رمز منخفض / بدون رمز ، من المهم توضيح أن كل من يريد إنشاء تطبيقات باستخدام نهج عدم وجود رمز يحتاج إلى الاعتماد على أداة عدم وجود رمز. لذلك ، يعد اختيار أداة no-code ذات أهمية كبيرة: فقط التطبيقات الممتازة الخالية من التعليمات البرمجية توفر لك المرونة والحرية في إنشاء التطبيقات والبرامج كما تريد ، دون الاضطرار إلى الامتثال لقيود الأداة.

AppMaster: أفضل أداة بدون كود متوفرة

بخلاف التوصية بـ AppMaster كأفضل أداة بدون كود ، نريد أن نأخذه هنا كمثال للسماح لك بفهم نوع الميزات التي يجب أن يمتلكها التطبيق الذي لا يحتوي على كود.

100٪ بدون كود

يوفر AppMaster أدوات التحرير المرئية فقط. هذا يعني أنك إذا كنت لا ترغب في ذلك ، فلن تحتاج إلى كتابة أي رمز في أي وقت أثناء عملية بناء التطبيق. كما تعلم ، هذا هو الاختلاف الأكثر أهمية بين أدوات الشفرة المنخفضة والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية: مع الأولى ، ما زلت بحاجة إلى معرفة لغات البرمجة الأكثر شيوعًا والتعرف عليها على الأقل ؛ مع الثانية ، تتيح لك معرفة لغات البرمجة التفاعل مع الكود ، ولكن إذا كنت لا تعرف شيئًا عنها ، فلا يزال بإمكانك إنشاء تطبيقات وتطبيقات ويب باستخدام هذا النظام الأساسي.

كود الواجهة الخلفية تحت تصرفك

حقيقة أنك لست بحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية لا تعني أنه لا يمكنك الوصول إليها. يتم إنشاء الشفرة تلقائيًا عند إنشاء تطبيقات باستخدام أداة منخفضة التعليمات البرمجية / بدون تعليمات برمجية. من المهم للغاية أن يكون لديك حق الوصول إليه: فقط من خلال الوصول إلى كود الواجهة الخلفية ، هل لديك سيطرة كاملة على الأدوات الرقمية التي تقوم ببنائها والحرية الكاملة في الإنشاء على عملية بناء التطبيق.

لماذا يعد الوصول إلى رمز الواجهة الخلفية مهمًا جدًا؟

يمكن أن تصبح أداة عدم وجود رمز منخفض التعليمات البرمجية عندما توفر الوصول إلى رمز الواجهة الخلفية. كما تعلم ، توفر أدوات التعليمات البرمجية المنخفضة واجهات مرئية ، ولكن لا تزال بحاجة إلى برمجة شيء ما يدويًا. التطبيق الذي لا يحتوي على رمز مع إمكانية الوصول إلى رمز الواجهة الخلفية مثل AppMaster هو تطبيق بدون رمز يمكن استخدامه كتطبيق ذي رمز منخفض. لماذا يجب عليك اختيار أدوات بدون كود مثل هذه؟

يتيح لك الوصول إلى رمز الواجهة الخلفية والقدرة على تعديله توسيع تطبيقات البناء الخاصة بك بعدة طرق:

التخصيص الكامل : من خلال تحرير كود الواجهة الخلفية ، يمكن للمبرمجين ذوي الخبرة توسيع تطبيقاتهم وإضافة وظائف. بهذه الطريقة ، يمكنهم الحصول على التطبيق المحدد الذي كانوا يفكرون فيه. هذا ما نعنيه عندما نؤكد أن التطبيقات التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster توفر تحكمًا كاملاً وحرية البناء.

: من خلال تحرير كود الواجهة الخلفية ، يمكن للمبرمجين ذوي الخبرة توسيع تطبيقاتهم وإضافة وظائف. بهذه الطريقة ، يمكنهم الحصول على التطبيق المحدد الذي كانوا يفكرون فيه. هذا ما نعنيه عندما نؤكد أن التطبيقات التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster توفر تحكمًا كاملاً وحرية البناء. أتمتة قاعدة البيانات : بدون الوصول إلى رمز الواجهة الخلفية ، يمكن أتمتة قاعدة البيانات بدون تطبيقات بدون تعليمات برمجية. ومع ذلك ، يمكنك الوصول إلى التعليمات البرمجية وتحريرها وتعديل البنية باستخدام لغات البرمجة للحصول على تخصيص أعمق.

: بدون الوصول إلى رمز الواجهة الخلفية ، يمكن أتمتة قاعدة البيانات بدون تطبيقات بدون تعليمات برمجية. ومع ذلك ، يمكنك الوصول إلى التعليمات البرمجية وتحريرها وتعديل البنية باستخدام لغات البرمجة للحصول على تخصيص أعمق. تصميم مخصص : تسمح البرمجة الخلفية أيضًا بتخصيص جمالي أعمق.

: تسمح البرمجة الخلفية أيضًا بتخصيص جمالي أعمق. عمليات التكامل : كما نحن على وشك أن نرى ، يمكن أن توفر التطبيقات الممتازة الخالية من التعليمات البرمجية التكامل مع الأنظمة الأساسية التابعة لجهات خارجية (وهذا مثالي لأن التعاون بين الأداتين أو أكثر ، في هذه الحالة ، محسّن) ، ولكن إذا لم يكن التكامل كذلك مدمج ، أو إذا كنت ترغب في استخدام نظام أساسي آخر تابع لجهة خارجية ، فمن خلال الوصول إلى رمز الواجهة الخلفية ، يمكنك نقل البيانات والميزات ذهابًا وإيابًا بين التطبيقات.

اندماج

التكامل مهم أيضا. إنها تتيح لك استخدام أدوات مختلفة للعمل في نفس المشروع وتحسين الطريقة التي يمكنك من خلالها التبديل من أداة إلى أخرى.

ما الذي يمكن للمبرمجين بدون كود فعله؟

ما هي أفضل طريقة لإثبات أن البرمجة منخفضة الكود / بدون رمز ليس لها قيود من تزويدك بشرح لأي شيء يمكن للمبرمجين ذوي الكود المنخفض / بدون رمز القيام به ؟

قم بتمكين فريقك

يمكن استخدام أدوات بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات وتطبيقات ويب يمكن للفريق داخل شركتك استخدامها لتحسين سير العمل. إذا كان هناك أي إجراء يحتاج بعض الأعضاء إلى تكراره مرارًا وتكرارًا خلال الأسبوع ، فإن برمجة تطبيق يقوم بذلك من أجلهم يمكن أن تعزز إنتاجيتهم بنسبة 100٪!

يمكن لأدوات عدم وجود رمز تجنب الاستعانة بمبرمج محترف لأتمتة مثل هذه العمليات ؛ يمكن للفريق بأكمله أو رائد الأعمال أو أعضاء الفريق إنشاء التطبيق وتكييفه وفقًا لاحتياجات الشركة.

عزز عملك مع تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة

كما تعلم بالفعل ، إذا كنت رائد أعمال ، فلن تكون شركتك موجودة إذا لم تكن على الإنترنت. عندما تحتاج إلى توفير نظام أساسي بحيث يمكن للمستخدم التفاعل معه ، وعندما تحتاج إلى توفيره على الأجهزة المحمولة ، فقد ترغب في إنشاء تطبيق لعملائك. مع التطبيقات التي لا تحتوي على كود ، يمكنك بنائها بنفسك ، ويمكنك أن تجعل فريقك يبنيها ، أو يمكنك استئجار مبرمج بدون كود بسعر أقل مقارنة بما تحتاج إلى إنفاقه إذا قمت بتعيين شخص ما لترميز تطبيقك سطر بسطر.

كن مبرمجا مستقلا

باستخدام التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، يمكنك تعلم إنشاء التطبيقات بطريقة أسرع. يمكنك البدء في تقديم خدمات البرمجة وبدء حياتك المهنية كمبرمج. باستخدام أدوات منخفضة الكود / بدون رمز ، لم تعد الحياة المهنية في قطاع البرمجة مقتصرة على أولئك الذين حضروا مدارس أو دورات برمجة باهظة الثمن. يمكنك تعلم أي شيء عن إنشاء التطبيقات دون تعلم لغات البرمجة. كبديل ، يمكنك تعلم لغات البرمجة ، ولكن باستخدام أدوات التعليمات البرمجية المنخفضة / بدون تعليمات برمجية ، يمكنك البدء في بيع خدمات البرمجة الخاصة بك في وقت أقرب بكثير. بعبارة أخرى ، توفر الأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة / التي لا تحتوي على تعليمات برمجية فرصًا لتحسين حياتك المهنية كمبرمج.

كن رائد أعمال

لقد ولت الأوقات التي كان فيها رواد الأعمال متجرًا أو مصنعًا أو على الأقل مكتبًا. اليوم ، يمكنك أن تصبح رائد أعمال وتبدأ مشروعًا تجاريًا ناجحًا من أريكتك. يعد إطلاق التطبيق ، على سبيل المثال ، الطريقة المثلى لبدء عمل تجاري من منزلك باستثمارات قليلة جدًا. نظرًا لأن أدوات الشفرة المنخفضة / التي لا تحتوي على تعليمات برمجية تجعل البرمجة أكثر سهولة في الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص ، فإنها تسمح للمزيد والمزيد من الأشخاص ببدء أعمالهم التجارية الرقمية وأن يصبحوا رواد أعمال. هذه فرصة وظيفية أخرى توفرها تطبيقات no-code.

هل لا يوجد كود مهارة؟

بفضل التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، أصبح عدم وجود رمز مهارة. عندما نقول إنه يمكن لأي شخص البدء في إنشاء تطبيقات بدون تطبيقات برمجية ، فهذا لا يعني أنك لست بحاجة إلى تعلم كيفية القيام بذلك. هذا يعني أنك لست بحاجة إلى أي معرفة أساسية للبدء (على سبيل المثال ، لست بحاجة إلى معرفة لغات البرمجة أو الرياضيات).

ومع ذلك ، سيكون من الأفضل إذا كنت لا تزال تمر بمنحنى تعليمي يجعلك أفضل وأفضل في البرمجة باستخدام تطبيقات لا تحتوي على تعليمات برمجية. وبالتالي ، فإن عدم وجود رمز هو مهارة تعني أنك بحاجة إلى تعلمها ، وهذا يعني أن مبرمجًا خبيرًا بدون رمز يمكنه إنشاء تطبيقات أسرع وأفضل من أي شخص يفتح تطبيقًا بدون رمز لأول مرة.

من ناحية أخرى ، إذا كنا نتحدث عن منصات مثل AppMaster التي يمكنك من خلالها إنشاء ليس فقط تطبيقات بسيطة و MVPs ولكن أيضًا أنظمة معقدة على مستوى المؤسسة محملة بشكل كبير ، سيكون هناك نوع من الخلفية التقنية في متناول يديك. نظرًا لأن كل شيء في AppMaster مبني على أساس المعايير المقبولة في صناعة تطوير البرمجيات. على سبيل المثال ، يعد محرر قاعدة البيانات أداة كلاسيكية لإنشاء نماذج الحقول والعلاقات. إذا كنت معتادًا بالفعل على قواعد البيانات الحقيقية ، فلن تواجه بالتأكيد أية مشكلات. وبالمثل مع محرر إجراءات الأعمال . إنه مبني على أساس مخططات BPMS الكلاسيكية.

هل لا يوجد كود مهارة تستحق التعلم؟

بالطبع هو كذلك! للأسباب التي ذكرناها أعلاه. No-code هي الحدود الجديدة للبرمجة:

إذا كنت مبرمجًا بالفعل ، فإن التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية تجعل عملية البرمجة أسرع وأكثر كفاءة ؛ تعمل تطبيقات no-code أيضًا على تحسين التحكم الذي يمكنك الحصول عليه على العناصر المختلفة وعرض المشروع بشكل عام.

إذا لم تكن مبرمجًا ، فإن التطبيقات التي لا تحتوي على كود تسمح لك ببدء وإكمال عملية بناء التطبيق دون الاستعانة بمبرمج محترف. ستوفر الكثير من المال أثناء تعلم مهارة جديدة.

إذا لم تكن مبرمجًا ولم تكن رائد أعمال حتى الآن ، فيمكنك استخدام تطبيقات بدون رمز لتعلم مهارة يمكنك بيعها لاحقًا أو أن تصبح رائد أعمال رقميًا.

هل تطبيقات بدون كود مفيدة لرجال الأعمال؟

بالنسبة إلى أي شيء قلناه حتى الآن ، فإن الإجابة على السؤال - هي تطبيقات بدون تعليمات برمجية مفيدة لرواد الأعمال - واضحة: نعم ، إنها كذلك. ومع ذلك ، نود أن نتعمق قليلاً ونحلل كيف تكون التطبيقات التي لا تحتوي على كود مفيدة لأصحاب المشاريع ؛ كيف يمكنك استخدامها لصالحك كرائد أعمال؟

يقلل من المخاطر

يحتاج رواد الأعمال ، كما تعلم ، إلى تعلم كيفية التعامل مع المخاطر. أي شيء يفعلونه ينطوي على عنصر أصغر أو أكبر من المخاطر: بدء العمل يمثل مخاطرة ، وإضافة خدمة إلى عرضهم يمثل مخاطرة ، وإضافة أو إزالة خط إنتاج يمثل مخاطرة ، وما إلى ذلك. يعد إنشاء تطبيق للاستخدام الداخلي أو لتوفيره لعميلك مخاطرة. ولكن باستخدام أدوات عدم وجود تعليمات برمجية ، يمكنك تقليل النفقات والتوقيت والضغط المرتبط بإنشاء التطبيق. تساهم كل هذه العوامل في تقليل المخاطر المرتبطة بإطلاق تطبيق داخل شركتك.

يحتاج رواد الأعمال ، كما تعلم ، إلى تعلم كيفية التعامل مع المخاطر. أي شيء يفعلونه ينطوي على عنصر أصغر أو أكبر من المخاطر: بدء العمل يمثل مخاطرة ، وإضافة خدمة إلى عرضهم يمثل مخاطرة ، وإضافة أو إزالة خط إنتاج يمثل مخاطرة ، وما إلى ذلك. يعد إنشاء تطبيق للاستخدام الداخلي أو لتوفيره لعميلك مخاطرة. ولكن باستخدام أدوات عدم وجود تعليمات برمجية ، يمكنك تقليل النفقات والتوقيت والضغط المرتبط بإنشاء التطبيق. تساهم كل هذه العوامل في تقليل المخاطر المرتبطة بإطلاق تطبيق داخل شركتك. إطلاق أسهل

عندما تنشئ تطبيقًا لإطلاقه في السوق - لعملائك أو لبدء عمل رقمي جديد - تأتي اللحظة التي تحتاج فيها إلى إطلاقه في متاجر التطبيقات الرئيسية. باستخدام أداة no-code ، عندما تكون أداة no-code ممتازة ، مثل AppMaster ، تجعل عملية الإطلاق أسهل كثيرًا وأكثر فورية.

عندما تنشئ تطبيقًا لإطلاقه في السوق - لعملائك أو لبدء عمل رقمي جديد - تأتي اللحظة التي تحتاج فيها إلى إطلاقه في متاجر التطبيقات الرئيسية. باستخدام أداة no-code ، عندما تكون أداة no-code ممتازة ، مثل AppMaster ، تجعل عملية الإطلاق أسهل كثيرًا وأكثر فورية. تقليل التكاليف

سواء أكنت تنشئ التطبيق بنفسك ، أو كان لديك فريقك لبناء التطبيق ، أو ما إذا كنت تستأجر مبرمجًا بدون كود. مهما كانت الخيارات التي تختارها ، إذا التزمت بنهج الكود المنخفض / بدون رمز ، فستخفض دائمًا تكاليف البرمجة والتشغيل.

سواء أكنت تنشئ التطبيق بنفسك ، أو كان لديك فريقك لبناء التطبيق ، أو ما إذا كنت تستأجر مبرمجًا بدون كود. مهما كانت الخيارات التي تختارها ، إذا التزمت بنهج الكود المنخفض / بدون رمز ، فستخفض دائمًا تكاليف البرمجة والتشغيل. يعزز الإنتاجية

عندما يتم تخصيص عملية إنشاء التطبيق لبناء تطبيقات لأتمتة العمليات داخل سير عمل الشركة ، فإن عدم وجود رمز يعزز الإنتاجية.

عندما لا يمكنك الاعتماد على تطبيقات بدون تعليمات برمجية ، فإن تزويد فريقك بتطبيق لا يؤدي دائمًا إلى تحسين سير العمل: عملية بناء التطبيق طويلة ، وعملية البرمجة أكثر تعقيدًا من الاستمرار في القيام بالأشياء يدويًا. ولكن يمكنك إنشاء تطبيقات بأدوات ذات تعليمات برمجية منخفضة / بدون تعليمات برمجية ، ثم تصل حلول التطبيقات بسرعة وسهولة ، وتصبح الإنتاجية أكثر كفاءة.

استنتاج

في هذه المقالة ، رأينا كيف يمكن استغلال رمز منخفض / عدم وجود رمز للحصول على مزايا رائعة سواء كنت رائد أعمال أو محترفًا أو تريد أن تصبح واحدًا. بتحليل ما يمكن للمبرمجين فعله باستخدام أدوات التعليمات البرمجية المنخفضة / بدون تعليمات برمجية ، لم نستكشف فقط التطبيقات المختلفة التي يمكن إنشاؤها باستخدام هذا النهج ؛ لقد مررنا أيضًا بجميع الاحتمالات التي لا يمكن أن يوفرها أي رمز لحياتك المهنية كرائد أعمال أو كمحترف.

لقد أبرزنا أيضًا أهمية اختيار التطبيق الصحيح الذي لا يحتوي على كود. إنه يحدث فرقًا كبيرًا في العالم: لا يمكنك استغلال مزايا عدم وجود رمز إلا إذا كنت تعتمد على تطبيق ممتاز بدون كود مثل AppMaster. تنزيل جربه وابدأ عملية إنشاء تطبيقك الفريد أو عملك!