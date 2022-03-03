每个应用程序都有业务逻辑，即行动的流程，以及通过其反映应用程序功能的操作。

业务流程是业务逻辑的一个重要部分。本文将回顾什么是业务流程以及如何创建它。

什么是业务逻辑？

在单独考虑业务流程之前，让我们分析一下业务逻辑的概念。

业务逻辑是一个软件，它由决定应用程序中的行动和操作顺序的流程组成，并为用户和系统之间的交互设置规则。

让我们通过一个简单的例子来看看业务逻辑，即由管理员将信息输入数据库，为旅客办理登机手续。

管理员选择了航班，并通过输入必要的数据填写了旅客登机表格。这时，系统会检查用户是否被授权，是否有权执行这些操作。然后，程序处理收到的信息，检查数据是否符合既定的格式，从数据库中接收关于航班和乘客的数据，如果信息不正确就通知，将数据发送到数据库并命令进行修改。

结果，数据被更新，一个新的乘客出现在列表中。

例子中描述的动作、它们的顺序、数据交换、处理、请求和响应是业务逻辑的责任。逻辑本身由业务流程组成，我们将在接下来讨论。

什么是业务流程？

业务流程是一连串动作。通过这些动作，我们实现了应用程序的功能。

AppMaster.io中的业务流程

与经典的方法一样，在AppMaster.io中，业务逻辑是由业务流程构建的。BPs被设计用于处理数据：搜索、创建、删除、更新、更改；并负责执行应用程序中的任何动作。

该平台有一个业务流程编辑器，用于处理业务逻辑。

在每个业务流程中，开始和结束块被自动创建。他们可以有变量：开始块的输入和结束块的输出。

每个BP块，除了开始和结束块，都有两种类型的连接器--连接点（输入、输出）：

flow_connection --执行流程连接器，描述块的队列，哪一个要执行；

var_connection --变量连接器，描述从哪里获取哪个变量。

业务流程分为三类：

后端业务流程--被编译成Go源代码并在服务器应用程序中执行。

Web 应用程序的业务流程--交付给 Web 应用程序，由浏览器端的 JavaScript 处理。

移动应用程序的业务流程交付给移动应用程序并在其中执行，由移动平台的本地工具处理。

在每种类型的应用程序中，都有一组特定的业务流程。它们有开始和结束块。可以支持异步调用和事务模式。

在Web和移动应用程序中，有以下类型的BP：

组件BP被设置在每个组件、页面、小部件或屏幕中。它们依赖于为其创建的组件。它们没有一个结束块。它们在输入端有一个或多个触发块，当一个给定的事件发生时开始执行；例如，一个按钮被按下。 应用级BPs--为整个应用设置，几乎与组件级BPs相同，除了它们有一个应用上下文并且只有一个触发块--初始块。 通用BPs在应用级设置，但它们被设计为从所有其他业务流程中取出常用逻辑。这些BPs有开始和结束块，行为类似于服务器业务流程，但没有事务模式。

如何在AppMaster.io上创建一个业务流程？

在AppMaster.io平台上有一个业务流程编辑器来处理业务流程。

所有的编辑器都是基于相同的原则建立的，并且根据业务流程的类型（我们在前面提到了BP类别）只有一些区别。

BP编辑器包括：

左面板有一个可用块的列表；

中间的画布；

右面板有选定元素（块）的设置。



为了添加一个业务流程块，你需要从左侧面板拖动一个元素到工作区。

在每个BP的设置中，你可以激活交易模式。在这种情况下，BP获得了原子性的属性：BP要么被完全执行，要么其单个块都不被执行。如果在任何块中发生错误，那么由业务流程的先前块引起的所有更改将被回滚。

在左侧面板，块被按类型划分为一组：

Logic。负责改变流程、实现系统功能、比较变量和转换数据类型。

功能。允许你对不同类型的数据执行各种类型的操作，如四舍五入、拆分字符串、读取文件等。

模型函数。允许你对数据模型进行操作，如创建、搜索、编辑和删除。

用户创建的BP。调用您创建的任何自定义工作流。

变量。设置并保存将在业务流程中使用的变量。

外部 API 请求。启动任何先前创建的对外部 API 的请求。

模型。设置并保存将在业务流程中使用的数据模型变量。

枚举。设置和保存将在业务流程中使用的枚举器变量。

Auth。由Auth授权模块添加的块。

当向项目添加模块时，将在块列表中自动创建一个单独的部分，其中包含与该模块相关的业务流程。

变量可以在右侧面板中设置。要添加变量，请选择所需的业务流程块，并单击变量面板上的加号图标（+）。

有局部变量和全局变量。

局部变量可用于所有类型的业务流程。本地变量存在于一个BP中。在执行BP后，局部变量被销毁，释放了应用程序的RAM。

全局变量旨在整个应用程序中使用。它们被提前声明，并可在任何业务流程中使用。它们在应用程序的生命周期中--当它正在运行时--存储数据。

本地和全局变量可以是任何类型：从简单的int和字符串到模型和枚举的数组。

业务流程实例

让我们按照我们前面描述的例子创建一个小的业务流程：为乘客办理登机手续。

*所有数据已经输入数据库。下面只描述了创建一个业务流程的过程。

进入业务逻辑部分并单击创建业务流程以创建一个新流程。

在一个新的窗口中，输入流程的名称，填写描述字段，必要时启用交易模式。

默认情况下，我们的BP已经有两个块。

我们添加一些变量作为起始块的输入。要做到这一点，请单击所需的块，并在屏幕右侧变量对面，单击+图标。

输入变量的名称，指定其类型，并在必要时设置默认值。

我们添加一些变量，我们需要这些变量来为乘客办理登机手续：

flight_id；

passenger；

seat；

status.

接下来，我们需要从数据库获取航班ID。为此，我们添加一个GetOne Flight块。





我们在块之间建立连接。为此，只需将箭头从一个块延伸到另一个块。在这里，蓝线的功能是作为块之间的流动连接器，表示它们被执行的顺序。彩色的线是在变量之间建立的数据连接器，表示在BP内哪里获得数据，哪里传输数据。

航班ID被接收。我们需要获得乘客数据并确保这样的人在数据库中。

添加Expand Passenger块并获得乘客ID。使用GetOne Passenger块，我们检查他在数据库中的记录。

现在我们需要创建注册本身。





现在我们需要在数据库中保存注册记录，因为之前我们只是作为业务流程的一部分创建它。我们添加创建注册块，建立连接，并完成业务流程。

我们的BP呈现出以下动作流程：

在数据库中搜索航班数据；

获得一个乘客ID；

创建并保存一个登记纪录。

视频教程提供了创建业务流程的逐步分析，以及AppMaster.io平台上业务逻辑部分的概述。而在YouTube频道，您可以参加完整的AppMaster.io 101课程，学习如何使用无代码平台。

这就是在AppMaster.io平台上借助可视化块和拖放构建器，您可以轻松创建任何复杂性的业务流程。您可以随时在该平台上注册试用期，并创建您的第一个业务流程和可能的应用程序。